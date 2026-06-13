Синоптик Леус сообщил о новом рекорде в Москве – по количеству осадков

Синоптик Леус: Москва установила новый рекорд по количеству осадков

Tекст: Катерина Туманова

«Жара закончилась дождливым рекордом По данным базовой метеостанции столицы, ВДНХ, за сегодняшний день в осадкомеры метеорологов попало 27 мм осадков, что составляет больше трети (35%) от месячной нормы июня. Таким образом, сегодня в Москве обновлён суточный рекорд по количеству выпавших осадков. Прежнее достижение для этого дня составляло 21,3 мм и было установлено в 2020 году», – написал он в посте.

Леус уточнил, что на других метеостанциях Москвы выпало от 17 мм на Балчуге до 32 мм в Тушино.

В Московской области больше всего дождей вылилось на Кучино – 69 мм, что близко к месячной норме – 90% от положенного за месяц. Также довольно много осадков – 42 мм выпало в Клину, 44 мм – в Горках Ленинских и 48 мм в Луговой, рассказал синоптик.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Гидрометцентр предупредил о жаре и дождях в Московском регионе. Дептранс Москвы предупредил о возможном изменении маршрутов из-за сильного дождя. Роспотребнадзор назвал условия для сокращения рабочего дня в жару.



