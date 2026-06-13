Прокуратура сообщила об увеличения числа погибших при ДТП в Одинцово

Прокуратура Подмосковья: Число погибших при ДТП в Одинцово достигло трех

Tекст: Катерина Туманова

«В результате аварии два человека погибли на месте происшествия до прибытия медицинских работников, еще один скончался в карете скорой помощи», – сообщили там.

Одинцовская городская прокуратура взяла на контроль расследование причин и обстоятельств этого ДТП.

Предварительно установлено, что в субботу, около 7 часов вечера, на третьем километре автодороги «Кубинка – Наро-Фоминск» произошло лобовое столкновение двух легковых автомобилей – «Рено» и «БМВ». После удара автомобиль «БМВ» загорелся, уточнили в ведомстве.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в ДТП с маршруткой в Подмосковье один человек погиб и 12 пострадали. Затем число погибших возросло до двух человек, среди пострадавших – 21 человек, 19 госпитализированы, из них шестеро – в тяжелом состоянии.