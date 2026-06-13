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    13 июня 2026, 21:27 • Новости дня

    Axios: Меморандум между США и Ираном продлит перемирие на 60 дней

    Tекст: Вера Басилая

    Вашингтон и Тегеран намерены заключить соглашение о продлении режима прекращения огня на 60 дней, сообщает Axios.

    По данным Axios, ожидается, что американская и иранская стороны подпишут меморандум в воскресенье, передает «Интерфакс». Документ предусматривает продление режима прекращения огня на 60 дней.

    «Это позволит продлить перемирие на 60 дней, открыть Ормузский пролив и начать переговоры по иранской ядерной программе», – отмечается в сообщении.

    Встреча представителей двух государств пройдет в виртуальном формате. В переговорах также примут участие дипломатические посредники из Катара и Пакистана.

    Журналисты подчеркивают, что текущий документ направлен исключительно на нормализацию обстановки в регионе. Решение наиболее сложных разногласий стороны отложили на более поздний срок.

    Официальный представитель МИД Ирана Исмаил Багаи допустил скорое завершение работы над меморандумом с США.

    Президент США  анонсировал снятие блокады Ормузского пролива после подписания сделки.

    Вашингтон и Тегеран разработали проект документа из 14 пунктов для остановки боевых действий.

    13 июня 2026, 14:04 • Новости дня
    В Иране назвали дату похорон погибшего верховного лидера Хаменеи

    Офис Хаменеи: Прощание и похороны бывшего верховного лидера пройдут 4–9 июля

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Церемонии прощания и похорон погибшего бывшего верховного лидера Ирана Али Хаменеи назначены на начало июля и завершатся его погребением в Мешхеде.

    На 4-9 июля назначены прощание и похороны погибшего бывшего верховного лидера Ирана Али Хаменеи. Похоронить Хаменеи планируют в его родном Мешхеде, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на его офис.

    В сообщении офиса говорится: «4 и 5 июля пройдет церемония прощания в соборной мечети имама Хомейни в Тегеране. Похоронная церемония пройдет в Тегеране 6 июля, в Куме - 7 июля, в Мешхеде, где состоится погребение, - 9 июля».

    После гибели бывшего верховного лидера новым верховным руководителем Ирана был выбран его сын Моджатаба. Он пока не появлялся на публике, однако уже обратился к иранскому народу через ряд посланий, тексты которых публиковали официальные иранские ресурсы.

    Хаменеи погиб 28 февраля в результате ударов США и Израиля по Тегерану. Организовать церемонию прощания в марте не удалось из-за продолжающихся ударов, и власти отложили ее, ссылаясь на необходимость подготовить инфраструктуру.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, траурную церемонию прощания с погибшим верховным лидером Али Хаменеи в Тегеране перенесли для подготовки городской инфраструктуры к беспрецедентному наплыву людей. Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи погиб 28 февраля в результате ракетно-бомбовых ударов США и Израиля по иранской территории. Аятоллу Али Хаменеи похоронят в его родном городе Мешхед на северо-востоке страны.

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    13 июня 2026, 13:31 • Новости дня
    Axios: Мирная сделка Трампа с Ираном разрушила планы Нетаньяху
    Axios: Мирная сделка Трампа с Ираном разрушила планы Нетаньяху
    @ RONEN ZVULUN/POOL/EPA/ТАСС

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Намерение Вашингтона в ближайшие дни заключить соглашение с Тегераном и завершить войну стало тяжелым политическим ударом для израильского премьера Биньямина Нетаньяху, пишет Axios со ссылкой на американских чиновников.

    Глава Белого дома во время телефонного разговора предупредил Биньямина Нетаньяху о намерении урегулировать конфликт дипломатическим путем, передает RT со ссылкой на портал Axios. Израильский политик рассчитывал на совершенно иной исход противостояния, однако не сможет помешать подписанию документа.

    «Это и есть сделка. Это отличная сделка, пришло время закончить эту войну», – заявил Дональд Трамп собеседнику.

    Власти Израиля сохраняют скептическое отношение к готовящейся договоренности. Изначально премьер-министр Израиля надеялся на смену власти в Тегеране в результате эскалации ближневосточного конфликта.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент США Дональд Трамп сообщил о полной готовности двустороннего соглашения с Ираном.

    Вице-президент Джей Ди Вэнс заявил о скором заключении этой сделки.

    Месяцем ранее американский лидер обсудил новые мирные инициативы в ходе сложного телефонного разговора с израильским премьером Биньямином Нетаньяху.

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    9 июня 2026, 14:58 • Видео
    Европа и Зеленский выставили России ультиматум

    По итогам переговоров Владимира Зеленского с лидерами Великобритании, Германии и Франции России был выдвинут ультиматум из пяти пунктов. И что теперь?

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    12 июня 2026, 23:46 • Новости дня
    Арагчи раскрыл одно обязательство США в меморандуме с Ираном

    Арагчи раскрыл обязательство США в меморандуме не вмешиваться в дела Ирана

    Tекст: Катерина Туманова

    Одна из статей меморандума требует невмешательства во внутренние дела друг друга и уважения суверенитета сторон, заявил министр иностранных дел Ирана Сейед Аббас Арагчи.

    «Поэтому война закончится на всех фронтах, включая Ливан, и будет дано обещание, что он больше не будет развязывать войны. Не будет никаких угроз или применения силы, и обе стороны будут уважать суверенитет друг друга. Я думаю, это первый раз за 47 лет, когда США открыто выразили и задокументировали уважение к суверенитету Исламской Республики Иран и попросили нас в ответ уважать суверенитет Америки», – сказал он в эфире Иранской телерадиовещательной корпорации (IRIB).

    Арагчи пояснил, что меморандум предусматривает обязательство не вмешиваться во внутренние дела Ирана, это один из важнейших пунктов соглашения как одно из проявлений уважения к Ирану и уважение его суверенитета.

    «Зарубежные участники переговоров подробно обсудили вопрос Ормузского пролива, морскую блокаду и планы следующего раунда переговоров, которые будут включать различные вопросы, в том числе иранскую ядерную проблему и вопрос снятия санкций, а также вопрос о реконструкции в форме плана экономического восстановления и развития. Механизмы реализации этого плана будут согласованы в ходе следующих переговоров», – добавил министр.

    В этом же интервью Арагчи заявил о стратегической победе Ирана над противником.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, агентство Mehr сообщило о том, что Тегеран и Вашингтон  разработали проект мирного меморандума из 14 пунктов. Американский президент при этом назвал фейком  опубликованные иранской прессой условия сделки. Востоковед Кича предупредила о новом витке эскалации на Ближнем Востоке.

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    12 июня 2026, 22:20 • Новости дня
    Востоковед Кича предупредила о новом витке эскалации на Ближнем Востоке

    Востоковед Кича: Иран готовится ко второй горячей фазе войны

    Tекст: Катерина Туманова

    Эскалация напряженности на Ближнем Востоке может продлиться до завершения президентского срока американского лидера Дональда Трампа, а перспектива мирного соглашения пока отсутствует, так как Иран ближе к новому витку конфликта, чем к его завершению, заявила востоковед Мария Кича.

    «Все эти передачи документов, переговоры, какие-то закулисные обсуждения всегда имеют место во время войны. На самом деле ситуация складывается таким образом, что Иран готовится ко второй горячей фазе американо-израильской войны против него. <...> В этой истории должен быть четкий победитель и проигравший», – заявила она радио Sputnik.

    Победа США и Израиля возможна лишь через смену политического строя в Иране с последующим переделом страны, уточнила востоковед.

    При этом Тегеран демонстрирует высокую устойчивость и продолжает оказывать упорное сопротивление своим противникам, отметила эксперт.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, агентство Mehr сообщило о том, что Тегеран и Вашингтон  разработали проект мирного меморандума из 14 пунктов. Премьер Пакистана Шариф сообщил о согласовании мирной сделки США и Ирана. Американский президент при этом назвал фейком опубликованные иранской прессой условия сделки.


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    12 июня 2026, 21:44 • Новости дня
    Reuters: Сделка США с Ираном включает разморозку активов

    Tекст: Вера Басилая

    Проект сделки США с Ираном предусматривает разморозку иранских активов в обмен на открытие Ормузского пролива, сообщает Reuters.

    По данным Reuters, согласно условиям сделки США должны были немедленно начать передачу Ирану миллиардов долларов размороженных активов и отменить санкции на экспорт его нефти в обмен на открытие Ормузского пролива, передает РИА «Новости».

    Однако высокопоставленный американский чиновник пояснил журналистам, что фактический возврат финансов последует исключительно после открытия морского пути.

    Премьер-министр Пакистана Шехбаз Шариф подтвердил успешное завершение согласования текста мирного договора.

    Иран планирует вернуть доступ к заблокированным финансовым средствам в размере 24 млрд долларов.

    Условия предварительной сделки предусматривают поэтапное возобновление работы Ормузского пролива для судоходства.

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    13 июня 2026, 01:11 • Новости дня
    Reuters: ОАЭ разблокировали миллиарды долларов для Ирана

    Tекст: Катерина Туманова

    Объединенные Арабские Эмираты согласились освободить замороженные иранские средства на сумму более 10 млрд долларов ради прекращения атак на свою территорию.

    ОАЭ приняли решение разблокировать иранские активы, что стало тактическим шагом на фоне американо-израильской войны с Ираном, передает Reuters. По данным источников, общая сумма сделки может достигать 20 млрд долларов, из которых первый транш в размере 3 млрд долларов уже отправлен в Тегеран.

    Представитель Эмиратов подтвердил стремление государства к снижению напряженности в регионе.

    «Внешняя политика ОАЭ руководствуется принципами содействия деэскалации и снижению напряженности в регионе, а также продвижения прочного мира и стабильности», – заявил он.

    Соглашение подразумевает, что Тегеран прекратит ракетные и беспилотные атаки на ОАЭ, а страны возобновят экономическое сотрудничество и обмен разведданными. Известно, что Иран предложил аналогичные сделки двум другим государствам Персидского залива.

    Переговоры между сторонами ускорились после визита представителей иранской Революционной гвардии в Абу-Даби. Этот шаг также совпадает с более широкими переговорами между США и Ираном о прекращении конфликта, которые могут включать разблокировку десятков миллиардов долларов нефтяных доходов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, IRIB в конце мая заявила о согласии США разморозить 12 млрд долларов активов Ирана. МИД Ирана назвал недопустимой передачу своих активов союзникам США. Reuters передало, что сделка США с Ираном включает разморозку активов.

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    12 июня 2026, 22:45 • Новости дня
    Арагчи заявил о стратегической победе Ирана над противником

    Tекст: Катерина Туманова

    Министр иностранных дел Ирана Сейед Аббас Арагчи заявил, что Иран одержал победу в сложной войне и вышел победителем.

    «Окончание войны должно быть результатом соглашения, и лучшее время для окончания войны – это когда у вас есть преимущество и вы одерживаете победу на поле боя. И я не хочу выкрикивать лозунги: «Мы действительно победили на этом поле». Иран действительно одержал победу на этой сложной арене. Иранский народ победил. Это не лозунг и не преувеличение. Я говорю это как министр иностранных дел», – сказал он в эфире Иранской телерадиовещательной корпорации (IRIB).

    Арагчи добавил, что теперь многие политические деятели заявляют, как «не знали Иран так, как сейчас».

    «Иран вышел из этой войны более сильным. Представление о слабом Иране полностью разрушено. Вы создали невероятное. Это не лозунги. Это фразы, которые я действительно слышал от иностранных чиновников», – сказал глава МИД Ирана.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, постпред Ульянов указал на сигнал для США в ситуации с Ираном. агентство Mehr сообщило о том, что Тегеран и Вашингтон  разработали проект мирного меморандума из 14 пунктов. Американский президент при этом назвал фейком  опубликованные иранской прессой условия сделки. Востоковед Кича предупредила о новом витке эскалации на Ближнем Востоке.



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    13 июня 2026, 03:45 • Новости дня
    Reuters узнало об отражении ВС США ударных дронов Ирана в районе Ормуза

    Reuters узнало об отражении ВС США ударных дронов Ирана

    Tекст: Катерина Туманова

    Вооруженные силы США сбивают иранские ударные беспилотники в районе Ормузского пролива, сообщает источник агентства, несмотря на то, что Вашингтон и Тегеран заявляют о прогрессе в мирных переговорах.

    Вооруженные силы США сбили несколько иранских ударных беспилотников, направлявшихся в сторону Ормузского пролива, сообщил агентству Reuters в пятницу источник, знакомый с ситуацией.

    Беспилотники представляли угрозу коммерческому трафику, заявил информатор.

    Ранее в пятницу президент США Дональд Трамп предостерег Иран от новых обстрелов беспилотниками судов, пытающихся пересечь пролив, заявив, что Тегерану «лучше действовать сообща и быстро».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, агентство Mehr сообщило о том, что Тегеран и Вашингтон  разработали проект мирного меморандума из 14 пунктов. Американский президент при этом назвал фейком опубликованные иранской прессой условия сделки. Арагчи пообещал при необходимости решать вопросы в Ормузе «военным путем».


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    13 июня 2026, 02:51 • Новости дня
    Арагчи пообещал при необходимости решать вопросы в Ормузе «военным путем»

    Арагчи пообещал при необходимости применять вооруженные силы в Ормузе

    Tекст: Катерина Туманова

    Ситуация в Ормузском проливе должна перейти в юрисдикцию международного права и измениться, но решение вопросов военным путем останется одним из вариантов, заявил глава МИД Ирана Сейед Аббас Арагчи.

    «Естественно, мы не можем вечно контролировать пролив военными средствами. Потому что наши вооруженные силы присутствуют. Там, где это необходимо. Они будут вмешиваться военным путем, в этом нет никаких сомнений, и наш меч всегда будет присутствовать над Ормузским проливом», – сказал он в эфире Иранской телерадиовещательной корпорации (IRIB).

    Он отметил, что ситуация отличается от прошлого и если все хотят обеспечить транзит и судоходство, а также управление Ормузским проливом иначе, чем прежде, тогда должна быть создана правовая система, соответствующая международному праву.

    В этом же интервью Арагчи заявил о стратегической победе Ирана над противником и назвал одно обязательство США в меморандуме с Ираном.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, агентство Mehr сообщило о том, что Тегеран и Вашингтон разработали проект мирного меморандума из 14 пунктов. Американский президент при этом назвал фейком  опубликованные иранской прессой условия сделки. Востоковед Кича предупредила о новом витке эскалации на Ближнем Востоке.

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    13 июня 2026, 13:28 • Новости дня
    CNN: Иран затруднил возможность захвата запасов высокообогащенного урана

    CNN: Иран усложнил доступ к запасам высокообогащенного урана

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Иранские власти усилили защиту хранилищ обогащенного урана, обрушив тоннели и установив мины-ловушки на подходах к материалам, близким по уровню к оружейным, сообщили американские СМИ.

    Иранские власти усилили меры безопасности на объектах хранения обогащенного урана, передает INTERFAX.RU со ссылкой на телеканал CNN. «По словам пяти источников, знакомых с данными разведки США, за последние недели Иран резко нарастил усилия по блокированию доступа к урану, обогащенному до уровня, близкому к оружейному. Иранцы специально обрушивали туннели и устанавливали мины-ловушки на входах», – сообщил телеканал.

    Собеседники CNN оценили, что для США захват ядерных материалов теперь стал значительно сложнее, опаснее и дороже, чем месяц назад. По их словам, добраться до урана будет непросто даже иранским специалистам: им придется проводить разминирование и привлекать тяжелую землеройную технику.

    Накануне высокопоставленный представитель американской администрации заявил журналистам, что Вашингтон и Тегеран приблизились к соглашению об уничтожении и вывозе урана из Ирана. Однако от сторон продолжают поступать противоречивые сигналы об условиях возможной сделки, ее параметры остаются неясными.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, американский президент Дональд Трамп рассматривает возможность проведения военной операции по вывозу урана из Ирана. Позже Трамп заявил о намерении Соединенных Штатов уничтожить высокообогащенный уран в случае его передачи Тегераном.

    Далее президент США потребовал немедленно уничтожить запасы иранского обогащенного урана на месте, в США или за границей под контролем американских ведомств.

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    13 июня 2026, 10:19 • Новости дня
    Власти Ливана назвали сумму ущерба от ударов Израиля

    Ущерб экономике Ливана от конфликта с Израилем составил 20 млрд долларов

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Масштабные нападения Израиля привели к сокращению национальной экономики Ливана почти в два раза, они стали причиной серьезных потерь в ключевых отраслях, включая сельское хозяйство и туризм, сообщили власти страны.

    Удары Израиля по Ливану нанесли ближневосточной стране колоссальный ущерб, отмечают власти страны. Вооруженное противостояние  отбросило ближневосточное государство назад в экономическом развитии.

    «Война привела к масштабным разрушениям, особенно на юге страны. Объем ущерба оценивается примерно в 20 млрд долларов», – цитирует министра экономики Амера аль-Басата РИА «Новости».

    Помимо прямых разрушений, государство несет огромные косвенные потери, добавил министр. Общий объем ливанской экономики сократился с 55-57 млрд долларов до 32 млрд долларов по сравнению с докризисным периодом. Из-за боевых действий массово закрываются фабрики и предприятия.

    Около 28% сельскохозяйственных угодий прекратили выпуск продукции, а туристический сектор потерял порядка двух млрд долларов, что эквивалентно 7% ВВП Ливана. С марта южные регионы и пригород Бейрута регулярно подвергаются атакам израильской авиации. Из-за обстрелов инфраструктуры и жилого фонда число беженцев периодически превышало один млн человек.

    Ранее министр финансов Ливана Амин Салями предупредил о риске возвращения страны в каменный век из-за войны. А министерство сельского хозяйства республики заявило о масштабном уничтожении исторических оливковых рощ.

    До этого министерство здравоохранения страны оценивало число погибших от израильских атак граждан в 2846 человек.

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    13 июня 2026, 10:07 • Новости дня
    МИД ОАЭ опроверг тайную передачу Ирану миллиардов долларов

    Власти ОАЭ опровергли сообщения СМИ о передаче Ирану 3 млрд долларов

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Внешнеполитическое ведомство ОАЭ назвало полностью ложными слухи о переводе разблокированных активов Ирану.

    Дипломатическое ведомство ОАЭ выступило с официальным заявлением по поводу распространившихся слухов по поводу передачи денежных средств Ирану, передает РИА «Новости».

    «Объединенные Арабские Эмираты категорически опровергали сообщения, опубликованные некоторыми международными СМИ, утверждающие о переводе средств из ОАЭ в Исламскую Республику Иран, включая утверждения относительно 3 млрд долларов США», – пояснили представители МИД ОАЭ.

    В министерстве подчеркнули, что утверждения о высвобождении и транзите замороженных иранских фондов через территорию государства абсолютно необоснованны. Дипломаты настоятельно призвали журналистов доверять исключительно официальным источникам и воздерживаться от тиражирования непроверенных обвинений.

    Ранее сообщалось. что Объединенные Арабские Эмираты согласились освободить замороженные иранские средства на сумму более 10 млрд долларов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, проект сделки США с Ираном предусматривает разморозку активов исламской республики. Американские власти обязались предоставить Тегерану доступ к 12 млрд долларов.

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    13 июня 2026, 15:25 • Новости дня
    Снаряд повредил танкер у берегов Омана

    Танкер у берегов Омана получил повреждение от неизвестного снаряда

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Нефтяной танкер получил повреждения в нескольких километрах от побережья Омана, однако судно не остановилось и продолжило движение к порту назначения, сообщило управление морских торговых операций Великобритании (UKMTO) .

    Неизвестный снаряд повредил нефтяной танкер у берегов Омана. Управление морских торговых операций Британии (UKMTO) сообщило о его попадании в судно, находившееся примерно в шести морских милях, то есть около 11 километров, к востоку от побережья, пишет РИА «Новости».

    Сообщается, что танкер был поражен в носовую часть по левому борту. Подробности о характере снаряда UKMTO не привело. По данным управления, экипаж танкера не пострадал и находится в безопасности. Отмечается, что сообщений о воздействии инцидента на окружающую среду не поступало. Судно после осмотра продолжило следование в порт назначения.

    Как писала в четверг газета ВЗГЛЯД, министр судоходства Индии Сарбананда Соновал подтвердил гибель трех моряков в результате инцидента с танкером MT Settebello у берегов Омана.

    В конце мая центр координации морских торговых перевозок при ВМС Британии (UKMTO) сообщил об обстреле танкера в 60 морских милях к востоку от Муската и частичном разливе топлива. Ранее UKMTO заявило об атаке на танкер в 20 морских милях к северо-востоку от побережья Омана, экипаж и судно остались в безопасности.

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    13 июня 2026, 19:28 • Новости дня
    МИД Ирана допустил скорое завершение работы над меморандумом с США

    Tекст: Вера Басилая

    Тегеран и Вашингтон завершают работу над документом о взаимопонимании, который планируется оформить в электронном виде уже на ближайших выходных, заявил официальный представитель МИД Ирана Исмаил Багаи.

    По словам Багаи, успешное завершение переговоров между двумя странами оценивается как очень высокая, передает РИА «Новости».

    «Мы никогда еще не были так близки к взаимопониманию, и вероятность того, что составление меморандума будет окончательно завершено в ближайшие дни, очень высока», – отметил представитель МИД Ирана.

    При этом переговорщики от Ирана в ближайшие два дня не планируют поездок в Женеву или другие города для очной встречи. Пакистанское министерство иностранных дел, выступающее посредником, анонсировало проведение церемонии в дистанционном формате в воскресенье, 14 июня.

    Американский лидер Дональд Трамп также подтвердил готовность сторон к сделке. По его оценке, власти Ирана уже одобрили подписание документа, и процедура может состояться в самые ближайшие дни.

    Багаи подтвердил согласование основных пунктов меморандума о взаимопонимании.

    Президент США  выразил уверенность в одобрении сделки иранским руководством.

    Американский лидер допустил подписание мирного договора на территории Европы в ближайшие выходные.

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    13 июня 2026, 20:17 • Новости дня
    Трамп назвал сроки снятия блокады Ормузского пролива

    Трамп анонсировал снятие блокады Ормузского пролива после сделки с Ираном

    Tекст: Вера Басилая

    Блокада Ормузского пролива будет снята после запланированного на воскресенье, 14 июня, подписания сделки США и Ирана, заявил президент США Дональд Трамп.

    По словам президента США, блокада Ормузского пролива будет снята после запланированного на воскресенье подписания сделки США и Ирана, передают РИА «Новости».

    «Незамедлительно после подписания Ормузский пролив будет открыт для всех», – сообщил глава Белого дома в своей социальной сети Truth Social. Он подчеркнул, что подписание исторической договоренности запланировано на завтрашний день.

    Новое соглашение должно полностью закрыть Тегерану путь к обладанию ядерным оружием. По словам Трампа, иранские власти больше не хотят иметь подобное вооружение и не будут обладать им ни через покупку, ни через разработку или иную форму получения.

    Ранее официальный представитель Министерства иностранных дел Ирана Исмаил Багаи сообщил о высокой вероятности скорого завершения работы над меморандумом о взаимопонимании. Американский лидер также отмечал, что руководство республики уже одобрило подписание документа с Соединенными Штатами.

    Официальный представитель МИД Ирана Исмаил Багаи допустил скорое оформление документа о взаимопонимании с Вашингтоном.

    Американский лидер выразил уверенность в согласии Тегерана на отказ от ядерного оружия.

    Глава Белого дома анонсировал открытие Ормузского пролива сразу после утверждения договора.

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