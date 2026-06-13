Axios: Меморандум между США и Ираном продлит перемирие на 60 дней

Tекст: Вера Басилая

По данным Axios, ожидается, что американская и иранская стороны подпишут меморандум в воскресенье, передает «Интерфакс». Документ предусматривает продление режима прекращения огня на 60 дней.

«Это позволит продлить перемирие на 60 дней, открыть Ормузский пролив и начать переговоры по иранской ядерной программе», – отмечается в сообщении.

Встреча представителей двух государств пройдет в виртуальном формате. В переговорах также примут участие дипломатические посредники из Катара и Пакистана.

Журналисты подчеркивают, что текущий документ направлен исключительно на нормализацию обстановки в регионе. Решение наиболее сложных разногласий стороны отложили на более поздний срок.

Официальный представитель МИД Ирана Исмаил Багаи допустил скорое завершение работы над меморандумом с США.

Президент США анонсировал снятие блокады Ормузского пролива после подписания сделки.

Вашингтон и Тегеран разработали проект документа из 14 пунктов для остановки боевых действий.