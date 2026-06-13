BFMTV: Французский авианосец «Шарль де Голль» вернется в Тулон для ремонта

Tекст: Мария Иванова

Авианосец «Шарль де Голль» покинет район Аравийского моря и вернется в порт Тулона для проведения ремонта, передает ТАСС со ссылкой на французский канал BFMTV.

Обслуживание корабля, запланированное на июль, было согласовано еще до его отправки на Ближний Восток.

Корабль покинул базу 27 января для участия в учениях «Орион» в Балтийском море. Позже его перенаправили в Восточное Средиземноморье, а затем в Аравийское море. Это решение было связано с блокировкой судоходства в Ормузском проливе из-за конфликта между США, Израилем и Ираном.

После ухода авианосца Франция сохранит военное присутствие в регионе. Там останется вертолетоносец «Мистраль», а сопровождавший «Шарля де Голля» фрегат противовоздушной обороны заменят на аналогичный корабль.

Обострение ситуации в регионе началось 28 февраля, когда США и Израиль нанесли удары по иранским городам, включая Тегеран. В ответ Корпус стражей исламской революции атаковал израильскую территорию и американские военные объекты в странах Ближнего Востока. Иран также закрыл Ормузский пролив для судов стран-агрессоров, через который ранее проходило 25% мировой торговли нефтью и 20% сжиженного природного газа.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в марте Париж перенаправил авианосец «Шарль де Голль» из Балтики в Восточное Средиземноморье.

В мае французская ударная группа выдвинулась в южную часть Красного моря.

Позже международная коалиция согласовала военную миссию для разблокировки Ормузского пролива.