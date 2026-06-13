  • Новость часаСилы ПВО перехватили и уничтожили 109 БПЛА над Россией
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    13 июня 2026, 20:39 • Новости дня

    BFMTV: Французский авианосец «Шарль де Голль» вернется в Тулон для ремонта

    Tекст: Мария Иванова

    После многомесячного дежурства вблизи заблокированного Ормузского пролива флагман ВМС Франции завершает ближневосточную миссию и берет курс на родину для планового обслуживания, сообщили местные СМИ.

    Авианосец «Шарль де Голль» покинет район Аравийского моря и вернется в порт Тулона для проведения ремонта, передает ТАСС со ссылкой на французский канал BFMTV.

    Обслуживание корабля, запланированное на июль, было согласовано еще до его отправки на Ближний Восток.

    Корабль покинул базу 27 января для участия в учениях «Орион» в Балтийском море. Позже его перенаправили в Восточное Средиземноморье, а затем в Аравийское море. Это решение было связано с блокировкой судоходства в Ормузском проливе из-за конфликта между США, Израилем и Ираном.

    После ухода авианосца Франция сохранит военное присутствие в регионе. Там останется вертолетоносец «Мистраль», а сопровождавший «Шарля де Голля» фрегат противовоздушной обороны заменят на аналогичный корабль.

    Обострение ситуации в регионе началось 28 февраля, когда США и Израиль нанесли удары по иранским городам, включая Тегеран. В ответ Корпус стражей исламской революции атаковал израильскую территорию и американские военные объекты в странах Ближнего Востока. Иран также закрыл Ормузский пролив для судов стран-агрессоров, через который ранее проходило 25% мировой торговли нефтью и 20% сжиженного природного газа.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в марте Париж перенаправил авианосец «Шарль де Голль» из Балтики в Восточное Средиземноморье.

    В мае французская ударная группа выдвинулась в южную часть Красного моря.

    Позже международная коалиция согласовала военную миссию для разблокировки Ормузского пролива.

    13 июня 2026, 15:54 • Новости дня
    «Алмаз-Антей» впервые показал портативный радар для перехвата дронов

    На салоне «Флот-2026» впервые представили портативный радар «Сокол»

    Tекст: Мария Иванова

    Компактная 30-килограммовая установка «Сокол» позволит мобильным огневым группам ПВО оперативно выявлять любые типы беспилотников на дистанции до пяти километров, сообщил концерн «Алмаз-Антей»

    Отечественную новинку продемонстрировали на международном военно-морском салоне «Флот-2026», передает РИА «Новости».

    Официальный представитель концерна «Алмаз-Антей» поделился подробностями о разработке. «Портативная РЛС «Сокол» массой всего 30 килограммов, предназначенная для оснащения мобильных огневых групп ПВО для обнаружения всех видов дронов, демонстрируется впервые», – рассказал собеседник агентства.

    Специалист уточнил, что несколько подобных станций можно легко объединить в единую сеть. Это позволит обеспечить надежный круговой обзор и бесперебойный контроль воздушного пространства.

    Аппаратура уверенно фиксирует появление малых беспилотников на дистанции два километра, а средних – за пять километров.

    Выставка проходит в Кронштадте и завершится 14 июня.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на салоне «Флот-2026» холдинг «Швабе» представил макет комплекса перехвата беспилотников с нейросетью.

    Месяцем ранее концерн «Алмаз-Антей» разработал специальные дронопорты для автоматизации запуска БПЛА-перехватчиков.

    В конце мая смоленские специалисты спроектировали автоматическую радиолокационную станцию «Снайпер» для высокоточного наведения ударных дронов.

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    13 июня 2026, 10:41 • Новости дня
    ВКС России уничтожили пункты дислокации ВСУ в ДНР

    Минобороны сообщило об уничтожении пунктов дислокации ВСУ в ДНР

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Самолеты ВКС России ударами авиабомб ФАБ-3000 и ФАБ-1500 поразили пункты временной дислокации украинских подразделений в районе Белицкого и Щурова в ДНР, сообщает Минобороны.

    Экипажи ВКС России применили авиабомбы ФАБ-3000 и ФАБ-1500, оснащенные универсальными модулями планирования и коррекции, по пунктам временной дислокации ВСУ в районе населенных пунктов Белицкое и Щурово в ДНР. Минобороны России сообщило ТАСС, что по целям работали самолеты и опубликовало видеозапись ударов.

    «Средствами объективного контроля в режиме реального времени было подтверждено успешное поражение целей: ПВД подразделения 4-й отдельной бригады быстрого реагирования национальной гвардии Украины в районе н. п. Белицкое и ПВД подразделения 63-й отдельной мобильной бригады ВСУ в районе н. п. Щурово», – говорится в сообщении военного ведомства. В министерстве подчеркнули, что данные объективного контроля подтвердили уничтожение этих объектов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские военные применили авиабомбы ФАБ-500 с модулями планирования и коррекции по временным пунктам дислокации 14-й бригады нацгвардии Украины в Родинском в ДНР.

    Ранее российская авиация нанесла удар авиабомбой ФАБ-1500 по пункту временной дислокации подразделения 25-й отдельной воздушно-десантной бригады ВСУ у Родинского в ДНР.

    Кроме того, ВКС России нанесли авиационные удары авиабомбами ФАБ-3000 и ФАБ-500 по пунктам временной дислокации и складу БПЛА 24-й и 144-й омбр ВСУ в районе Константиновки в ДНР и Гремяч Черниговской области.

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    9 июня 2026, 14:58 • Видео
    Европа и Зеленский выставили России ультиматум

    По итогам переговоров Владимира Зеленского с лидерами Великобритании, Германии и Франции России был выдвинут ультиматум из пяти пунктов. И что теперь?

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    13 июня 2026, 00:40 • Новости дня
    Путин объяснил причины усиления атак украинских дронов

    Путин объяснил усиление атак украинских дронов желанием разобщить народ

    Tекст: Катерина Туманова

    Украинские военные увеличивают количество ударов дронами самолетного типа для создания паники и нанесения экономического ущерба России, заявил президент России Владимир Путин в пятницу на встрече с военнослужащими – участниками СВО.

    «Что касается БПЛА самолетного типа, мы видим, что противник расширяет использование этой военной техники главным образом для решения одной задачи. И задача эта – внести раскол в российское общество, нанести нам моральный ущерб, нравственный ущерб, посеять какую-то растерянность среди граждан России и нанести экономический ущерб. Ничего не получится», – приводит слова президента пресс-служба Кремля.

    Путин отметил, что первоочередной задачей в текущей ситуации является дальнейшее укрепление отечественной системы противовоздушной обороны.

    «Мы должны укреплять систему ПВО страны, самую разную – я сейчас не буду вдаваться в детали, специалисты это знают, – для работы на разных высотах, с разными объектами поражения и так далее. Мы делаем это и будем это делать», – подчеркнул он.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Путин обсудил с бойцами производство тепловизионных FPV-очков на фронте.

    Он также намекнул, каким жестом ответить на попытки НАТО разделить Россию.

    Президент России заявил, что ударами по гражданским объектам противнику не удастся разобщить россиян.

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    13 июня 2026, 07:57 • Новости дня
    «Северяне»: ВСУ спешно восполняют потери на Черниговском направлении

    ВС России разгромили противника на Черниговском направлении

    Tекст: Катерина Туманова

    Российские военнослужащие группировки войск «Север» за прошедшие сутки заставили противника в Черниговской области спешно восстанавливать боеспособность.

    «Анализ некрологов уничтоженных противников показал, что в Черниговской области первые потери понес 2-й батальон 93 омбр ВСУ, выведенный командованием на данный участок фронта на «восстановление боеспособности» из окрестностей Константиновки (ДНР)», – рассказали бойцы неофициальному Max-каналу группы войск «Северный ветер».

    На Сумском направлении в Шосткинском районе штурмовики «Севера» ведут стрелковые бои в Бачевске и окрестностях, в Иволжанском, Писаревке, в селе Новая Сечь и окрестностях. В Сумском районе штурмовики продвинулись на 21 участке до 700 метров.

    В Краснопольском районе стрелковые бои идут в лесных массивах, около села Михайловка и вдоль железнодорожных путей, ведущих к районному центру. Штурмовые группы продвинулись на расстояние до 700 метров.

    На Харьковском направлении штурм-подразделения продвинулись на Волчанском направлении на восьми участках до 300 метров. Стрелковые бои ведутся в лесных массивах Волчанского района. На Великобурлукском направлении штурмовики воюют в лесных массивах около Петро-Ивановки. Подразделения РХБЗ ГВ «Север» ударили ТОС по позициям 3 отмбр ВСУ около Амбарного.

    «За сутки подтвержденные потери противника составили свыше 240 человек (из них более 170 в Сумской и свыше 70 в Харьковской областях)», – сказано в сводке.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, сотрудники ТЦК принудительно мобилизовали свыше 40 украинцев 18-24 лет. «Северяне» выяснили, как ВСУ маскируются в Черниговской области. Военэксперт сообщил о подготовке наступления ВС России на Долинку в Запорожской области.


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    13 июня 2026, 16:08 • Новости дня
    МИД: Ядерное оружие в Белоруссии создало противовес Украине и НАТО

    МИД: Ядерное оружие в Белоруссии стало противовес Украине и НАТО

    МИД: Ядерное оружие в Белоруссии создало противовес Украине и НАТО
    @ Алексей Даничев/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Российское тактическое ядерное оружие, размещенное в Белоруссии, надежно защищает западные границы Союзного государства и создает противовес силам НАТО, сообщает МИД России.

    Размещение тактического ядерного оружия на белорусской территории обеспечивает безопасность рубежей Союзного государства и ОДКБ, следует из сообщения в Max МИД России. Такое заявление внешнеполитическое ведомство опубликовало в преддверии визита главы министерства Сергея Лаврова в Минск, запланированного на 14–15 июня.

    В условиях нестабильной военно-политической ситуации в мире Москва и Минск в последние годы предприняли серьезные шаги по укреплению общего оборонного пространства. Как подчеркнули в ведомстве, эти меры направлены на защиту от потенциальных угроз.

    «Развернутые на территории Белоруссии совместная Региональная группировка войск (сил), современные российские оборонные комплексы и тактическое ядерное оружие надежно прикрывают западные рубежи СГ и ОДКБ, обеспечивая противовес неонацистской Украине и расквартированным в сопредельных странах группировкам НАТО», – заявили в министерстве.

    В мае Россия и Белоруссия провели совместные учения ядерных сил двух стран.

    В ходе маневров российские подразделения отработали перевод частей применения ядерного оружия на высшие ступени боевой готовности.

    В апреле Александр Лукашенко назвал размещение российского тактического арсенала важнейшим фактором защиты республики.

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    13 июня 2026, 02:35 • Новости дня
    Военный эксперт сообщил о подготовке наступления на запорожскую Долинку

    Марочко: ВС России готовятся к наступлению на Долинку в Запорожской области

    Tекст: Катерина Туманова

    Российские военнослужащие продвигаются у Верхней Терсы и активно готовятся к освобождению населенного пункта Долинка в Запорожской области, сообщил военный эксперт Андрей Марочко.

    «Севернее Верхней Терсы наши военнослужащие продвигаются вдоль автомобильной дороги. Сейчас идут активные работы по подготовке к освобождению населенного пункта Долинка», – заявил он ТАСС.

    Марочко отметил расширение зоны контроля российских войск. По его словам, бойцы смогли успешно выровнять линию фронта севернее населенного пункта Белогорье.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Марочко сообщал, что российские войска выдавили украинских боевиков из Старого Каравана. Российские бойцы установили 27 флагов в Константиновке.


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    13 июня 2026, 07:01 • Новости дня
    Генконсул Оранский сообщил о произволе французских банков в отношении россиян

    Генконсул Оранский: Банки Франции с россиянами работают по негласным правилам

    Tекст: Катерина Туманова

    Взаимодействие граждан России с финансовыми организациями Франции превратилось в настоящую лотерею из-за негласных правил и внезапных отказов в обслуживании, рассказал генеральный консул России в Марселе Станислав Оранский.

    «В каждом отдельном случае это лотерея – каждый банк и даже каждый филиал банка работает по своим неписаным правилам. Отказать могут на любом этапе взаимодействия», – рассказал  он РИА «Новости».

    Дипломат добавил, что эффективных инструментов для защиты прав российских граждан в подобных ситуациях практически не существует.

    Кроме проблем с банковским обслуживанием, россияне сталкиваются с серьезными трудностями при аренде жилья. Многие французские владельцы недвижимости отказываются заключать договоры с россиянами.

    Также фиксируются случаи необоснованного повышения стоимости уже арендованных квартир, добавил генконсул.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, выдача шенгенских мультивиз россиянам резко снизилась. В Евросоюз готовы принять чертову дюжину ради ослабления России.

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    13 июня 2026, 08:58 • Новости дня
    Во Франции банк заблокировал счет усыновленному россиянину из-за места рождения

    Генконсул Оранский сообщили о блокировке счета усыновленного французами россиянина

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Французский банк ограничил обслуживание клиента из-за того, что в его документах местом рождения указана Россия, сообщил генеральный консул России в Марселе Станислав Оранский.

    Молодой человек переехал в Европу еще ребенком и давно стал полноправным гражданином Франции, передает РИА «Новости».

    Генеральный консул РФ в Марселе Станислав Оранский отметил, что подобные случаи взаимодействия с местными финансовыми организациями и государственными учреждениями иногда доходят до абсурда.

    «Усыновленному более 15 лет назад французскими гражданами российскому ребенку, давно получившему гражданство Франции, банк заблокировал счет из-за того, что в графе «место рождения» указана Россия», – рассказал дипломат.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, взаимодействие граждан России с финансовыми организациями Франции превратилось в настоящую лотерею из-за негласных правил.

    В мае российский посол Алексей Мешков заявил о блокировке топливных банковских карт дипмиссии в Париже.

    В прошлом году банк Revolut потребовал от россиян европейский вид на жительство для продолжения обслуживания.

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    13 июня 2026, 07:30 • Новости дня
    В «Калашникове» рассказали о заинтересованности иностранцев катерами «БК-16»

    «Калашников»: Иностранцы заинтересованы в катерах «БК-16»

    Tекст: Катерина Туманова

    Концерн «Калашников» получил запросы от зарубежных клиентов на поставку специализированных водолазных катеров, созданных на основе скоростной транспортно-десантной модели «БК-16», сообщил представитель концерна на МВМС «Флот-2026».

    «У нас есть запросы от иностранных заказчиков на катер в специальном водолазном исполнении. Этот катер, помимо своего базового оснащения, несет на себе декомпрессионную камеру и иное специализированное водолазное оборудование, которые позволяют как проводить декомпрессию водолазов, так и осуществлять работу водолазов. Это конструкция на основе катера «БК-16», – рассказал он ТАСС в ходе Международного военно-морского салона (МВМС) «Флот-2026».

    Скоростной транспортно-десантный катер проекта 02510 разработан для операций в прибрежной зоне. Судно предназначено для перевозки личного состава, высадки десанта до 19 человек, медицинской эвакуации и борьбы с пиратством.

    Рубка и десантный отсек катера оснащены броней, а двигатели надежно защищены от повреждений.

    На борту «БК-16» предусмотрена установка четырех пулеметов калибра 7,62 мм совместно с боевым модулем, либо два пулемета 12,7 мм, либо 40-миллиметровый гранатомет.

    Катер способен развивать скорость до 42 узлов, что составляет примерно 77 км в час, при этом дальность плавания достигает не менее 400 миль.

    Военно-морской салон «Флот» проходит с 10 по 14 июня 2026 года в Кронштадте.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, «Калашников» сообщил, как катера «БК-16» уничтожают морские дроны в Черном море. Концерн также анонсировал новый беспилотник-носитель для FPV-дронов.


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    13 июня 2026, 02:51 • Новости дня
    Арагчи пообещал при необходимости решать вопросы в Ормузе «военным путем»

    Арагчи пообещал при необходимости применять вооруженные силы в Ормузе

    Tекст: Катерина Туманова

    Ситуация в Ормузском проливе должна перейти в юрисдикцию международного права и измениться, но решение вопросов военным путем останется одним из вариантов, заявил глава МИД Ирана Сейед Аббас Арагчи.

    «Естественно, мы не можем вечно контролировать пролив военными средствами. Потому что наши вооруженные силы присутствуют. Там, где это необходимо. Они будут вмешиваться военным путем, в этом нет никаких сомнений, и наш меч всегда будет присутствовать над Ормузским проливом», – сказал он в эфире Иранской телерадиовещательной корпорации (IRIB).

    Он отметил, что ситуация отличается от прошлого и если все хотят обеспечить транзит и судоходство, а также управление Ормузским проливом иначе, чем прежде, тогда должна быть создана правовая система, соответствующая международному праву.

    В этом же интервью Арагчи заявил о стратегической победе Ирана над противником и назвал одно обязательство США в меморандуме с Ираном.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, агентство Mehr сообщило о том, что Тегеран и Вашингтон разработали проект мирного меморандума из 14 пунктов. Американский президент при этом назвал фейком  опубликованные иранской прессой условия сделки. Востоковед Кича предупредила о новом витке эскалации на Ближнем Востоке.

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    13 июня 2026, 12:56 • Новости дня
    Вспышку ВИЧ среди военных ВСУ зафиксировали под Харьковом

    Вспышку ВИЧ в рядах ВСУ зафиксировали под Харьковом

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Случаи заражения ВИЧ-инфекцией среди военнослужащих ВСУ на харьковском и купянском направлениях зафиксировали сотрудники харьковской военно-гражданской администрации.

    О росте случаев заражения ВИЧ среди украинских военных на харьковском и купянском направлениях сообщил замминистра здравоохранения харьковской военно-гражданской администрации Аббас Пякишев, передает ТАСС.

    «В 14-й отдельной механизированной бригаде имени князя Романа Великого, находящейся на купянском направлении, фиксируются случаи заражения ВИЧ-инфекцией. Аналогичная ситуация наблюдается и в 115-й и 116-й отдельных механизированных бригадах. В связи с недоукомплектованием на подготовку забирают всех подряд, в том числе и хронически больных людей. Особую обеспокоенность вызывает потенциальное влияние сложившейся ситуации на эпидемиологическую безопасность населения, проживающих в прифронтовых населенных пунктах», – привела пресс-служба ВГА региона слова Пякишева.

    По его словам, высокая мобильность военнослужащих ВСУ, ограниченный доступ граждан к полноценному медицинскому наблюдению и перебои в работе системы здравоохранения на подконтрольной Киеву территории повышают риск несвоевременного выявления инфекции и ее дальнейшего распространения. Значительную часть новых случаев ВИЧ, как отметил замминистра, фиксируют среди мобилизованных и проходящих службу в рядах ВСУ.

    Пякишев связал ситуацию с недостаточной эффективностью профилактических мероприятий, нарушением санитарных норм при оказании медпомощи в условиях боевых действий, а также с проблемой наркомании и гомосексуализма.

    Он напомнил, что на Украине были пересмотрены подходы к определению годности к военной службе граждан с хроническими заболеваниями, включая ВИЧ. Теперь при бессимптомном течении инфекции или стабильном состоянии здоровья вопрос годности решается индивидуально на основании медицинского заключения.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в 425-м отдельном штурмовом полку ВСУ командование признало годными к военной службе и принудительно мобилизовало людей с диагнозом ВИЧ.

    Ранее украинское Минобороны в обновленном списке заболеваний предусмотрело возможность признания годными к службе бессимптомных носителей ВИЧ и больных раком в стадии стойкой ремиссии. А хакерская группа RaHDit опубликовала базу данных с результатами тестов на ВИЧ более чем 367 тыс. граждан Украины, потенциально подлежащих мобилизации в армию.

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    13 июня 2026, 13:28 • Новости дня
    CNN: Иран затруднил возможность захвата запасов высокообогащенного урана

    CNN: Иран усложнил доступ к запасам высокообогащенного урана

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Иранские власти усилили защиту хранилищ обогащенного урана, обрушив тоннели и установив мины-ловушки на подходах к материалам, близким по уровню к оружейным, сообщили американские СМИ.

    Иранские власти усилили меры безопасности на объектах хранения обогащенного урана, передает INTERFAX.RU со ссылкой на телеканал CNN. «По словам пяти источников, знакомых с данными разведки США, за последние недели Иран резко нарастил усилия по блокированию доступа к урану, обогащенному до уровня, близкому к оружейному. Иранцы специально обрушивали туннели и устанавливали мины-ловушки на входах», – сообщил телеканал.

    Собеседники CNN оценили, что для США захват ядерных материалов теперь стал значительно сложнее, опаснее и дороже, чем месяц назад. По их словам, добраться до урана будет непросто даже иранским специалистам: им придется проводить разминирование и привлекать тяжелую землеройную технику.

    Накануне высокопоставленный представитель американской администрации заявил журналистам, что Вашингтон и Тегеран приблизились к соглашению об уничтожении и вывозе урана из Ирана. Однако от сторон продолжают поступать противоречивые сигналы об условиях возможной сделки, ее параметры остаются неясными.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, американский президент Дональд Трамп рассматривает возможность проведения военной операции по вывозу урана из Ирана. Позже Трамп заявил о намерении Соединенных Штатов уничтожить высокообогащенный уран в случае его передачи Тегераном.

    Далее президент США потребовал немедленно уничтожить запасы иранского обогащенного урана на месте, в США или за границей под контролем американских ведомств.

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    13 июня 2026, 13:57 • Новости дня
    ВС Швеции сообщили о вылете на перехват российских Су-24 и Су-34

    ВС Швеции: Истребители вылетели на перехват российских Су-24 и Су-34

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Боевые самолеты JAS 39 Gripen поднялись над Балтикой для сопровождения российских бомбардировщиков у границы шведского воздушного пространства, не фиксируя нарушения рубежей, сообщили в вооруженных силах страны.

    Военные Швеции заявили, что в пятницу истребители ВВС страны поднимались на перехват российских самолетов Су-24 и Су-34 над Балтийским морем у границы шведского воздушного пространства. По их данным, вылеты выполняла дежурная служба реагирования на инциденты, передает РИА «Новости».

    «В пятницу шведская служба реагирования на инциденты провела две операции с (истребителями - ред.) JAS 39 Gripen для перехвата российских истребителей в Балтийском море вблизи шведского воздушного пространства», – говорится в сообщении вооруженных сил страны в соцсетях. Подчеркивается, что нарушения государственной границы Швеции не произошло.

    Минобороны России ранее многократно отмечало, что российская боевая авиация совершает полеты над нейтральными водами, строго соблюдая международные правила использования воздушного пространства, не пересекая воздушные трассы и избегая опасного сближения с самолетами иностранных государств.

    Как уже писала в субботу газета ВЗГЛЯД, оперативное командование ВС Польши также сообщило о «перехвате» российского Ил-20 британскими истребителями над Балтийским морем после якобы пересечения воздушной границы страны.

    Ранее польские истребители с базы в литовском Шауляе поднялись на перехват российского Су-24 над международными водами Балтийского моря по приказу командования НАТО.

    А уже в апреле шведский разведывательный самолет Gulfstream IV вел активную разведку вдоль границы Финляндии и России.

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    13 июня 2026, 11:59 • Новости дня
    Spiegel сообщил о возможном срыве выхода производителя танков Leopard на IPO

    Spiegel: Производитель танков Leopard может не выйти на IPO из-за споров с ФРГ

    Tекст: Мария Иванова

    Разногласия между властями Германии и руководством оборонного концерна KNDS поставили под угрозу первичное размещение акций компании стоимостью около 15 млрд евро.

    Планируемый выход на биржу немецко-французского предприятия может сорваться из-за споров об управлении, передает РИА «Новости».

    «Если в ближайшее время не удастся достичь соглашения, то выход на биржу может вообще не состояться», – подчеркивают авторы публикации.

    Берлин намерен приобрести 40% акций после размещения, запланированного на середину июля. При этом немецкие власти требуют закрепить за собой право вето при назначении топ-менеджеров для сохранения максимального влияния. Французская сторона уже владеет половиной ценных бумаг концерна.

    Депутаты бундестага также опасаются утечки секретных технологий. Парламентарии настаивают на введении режима полностью закрытого внешнего доступа к чертежам бронемашин Boxer и танков Leopard 2.

    Руководство KNDS называет подобные условия неприемлемыми для будущих инвесторов. Рыночная стоимость оборонного гиганта сейчас оценивается примерно в 15 млрд евро.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, председатель компании Том Эндерс предупредил Берлин о намерении провести первичное размещение акций без согласия властей Германии.

    Месяцем ранее оборонный концерн начал переговоры о покупке завода автомобильной компании Mercedes-Benz под Берлином.

    В конце прошлого года производитель получил 350 заказов от пяти стран на новое поколение танка Leopard-2.

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    13 июня 2026, 17:33 • Новости дня
    Глава Rheinmetall заявил о возможном выходе Франции из танкового проекта

    Глава Rheinmetall Паппергер: Франция может выйти из общего с ФРГ проекта MGCS

    Tекст: Мария Иванова

    Масштабный франко-немецкий проект разработки единого европейского танка MGCS оказался под угрозой срыва из-за планов Парижа сократить его финансирование более чем вдвое.

    Руководитель немецкого оборонного концерна Rheinmetall Армин Паппергер допустил вероятность выхода Франции из совместного с Германией проекта разработки нового танка Main Ground Combat System (MGCS), передает РИА «Новости». Это может произойти вслед за провалом программы создания общего европейского истребителя Future Combat Air System (FCAS).

    «Сегодня я не могу сказать, будет ли MGCS вообще… Опасность существует всегда», – заявил Паппергер. При этом он добавил, что окончательное решение по данному вопросу пока не принято.

    По словам главы концерна, французская сторона намерена сократить финансирование проекта более чем в два раза от изначальных планов. За почти десять лет работы четыре участвующие компании получили суммарно лишь 25 млн евро. Паппергер также назвал безумными сроки ввода нового танка в эксплуатацию в 2040-е годы.

    На фоне неопределенности Rheinmetall совместно с объединением KNDS уже около года ведет альтернативную разработку танка Leopard 3. Ожидается, что новые машины могут поступить на вооружение в начале 2030-х годов. Ранее канцлер ФРГ Фридрих Мерц сообщил о решении прекратить совместный проект по созданию истребителя FCAS.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Париж и Берлин свернули совместный проект по разработке истребителя нового поколения FCAS. После этого Германия приступила к поиску новых участников для авиационной программы.

    Американские эксперты еще осенью прошлого года предупреждали об угрозе срыва танковой инициативы MGCS из-за политического кризиса во Франции.

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