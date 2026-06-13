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    13 июня 2026, 20:43 • Новости дня

    Власти Берлина решили снабдить советские мемориалы табличками с критикой Сталина

    Tекст: Вера Басилая

    В Берлине предложили разместить на советских военных памятниках специальные информационные таблички с критикой Иосифа Сталина, сообщает Berliner Zeitung.

    Представители фракций СДПГ и «Зеленых» в палате депутатов Берлина выступили с инициативой о «критической контекстуализации» советских военных мемориалов в Трептов-парке и Тиргартене, передают «Вести».

    В публикации Berliner Zeitung отмечается, что мемориалы превращаются в площадку для политических игр. «Мемориал в Трептов-парке каждый год 8 и 9 мая становится ареной более широкого общественного конфликта, в котором память о Второй мировой войне все сильнее связывается с политическими спорами современности», – констатируют авторы статьи.

    Инициатива немецких политиков уже вызвала волну критики. Недовольство выражают как в самой Германии, так и на постсоветском пространстве, где бережно относятся к памяти о победе над фашизмом.

    В мае власти Берлина ввели строгие ограничения на использование российской символики у советских мемориалов.

    Российская дипломатическая миссия потребовала от германской стороны отменить данный запрет.

    В начале июня посольство России в ФРГ выступило против сноса памятников советским воинам.

    11 июня 2026, 14:27 • Новости дня
    МИД указал послам Британии, Германии и Франции на деструктивную политику их стран

    МИД указал послам Британии, Германии и Франции на деструктивную политику стран

    МИД указал послам Британии, Германии и Франции на деструктивную политику их стран
    @ Евгений Мессман/ТАСС

    Tекст: Елизавета Шишкова

    На встрече в МИД дипломатам Британии, Германии и Франции изложили российскую оценку их курса по украинскому кризису и напомнили о подходах к политическому урегулированию.

    Заместитель министра иностранных дел России Михаил Галузин 11 июня принял в Москве послов Британии, Франции и Германии по их просьбе, передает МИД России. На встречу были приглашены главы дипмиссий Нигел Кейси, Пьер Леви де Ривьер и Александр Граф Ламбсдорфф.

    Российская сторона представила послам «объективные оценки деструктивной политики» руководства их стран применительно к украинскому кризису. В ведомстве подчеркнули, что данный курс направлен на максимальное стимулирование киевского режима к продолжению войны против России от имени, за счёт и при прямой помощи западной «коалиции желающих».

    Кроме того, дипломатам разъяснили принципиальные подходы России к поиску политико-дипломатического урегулирования конфликта. В основе этих подходов названо устранение первопричин кризиса, что в Москве считают ключевым условием для продвижения к миру.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, послы Германии, Франции и Британии, просившие о встрече с российским внешнеполитическим ведомством, прибыли в МИД.

    Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил о политической непоследовательности лидеров Франции, Германии и Британии, которые на словах говорят о мире и одновременно вооружают Киев.

    Замглавы МИД Михаил Галузин заявил об отсутствии сигналов от Киева о готовности к переговорам по урегулированию конфликта.

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    11 июня 2026, 11:47 • Новости дня
    Послы Британии, Германии и Франции прибыли в МИД

    Просившие о встрече послы ФРГ, Франции и Британии прибыли в МИД

    Послы Британии, Германии и Франции прибыли в МИД
    @ Евгений Мессман/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Послы Германии, Франции и Британии, просившие о встрече с заместителем главы российского внешнеполитического ведомства Сергея Лаврова, прибыли в МИД.

    Машины дипломатов Германии, Франции и Британии подъехали к зданию дипломатического ведомства в Москве, передает РИА «Новости».

    Ранее глава российского дипломатического ведомства Сергей Лавров рассказал о просьбе западных послов организовать встречу. «В МИД готовы с ними встретиться и послушать, но большого оптимизма не испытывают», – отметил министр иностранных дел.

    Накануне глава МИД Сергей Лавров анонсировал встречу с послами Британии, Франции и Германии.

    Ранее лидеры этих европейских стран провели в Лондоне переговоры о возможных контактах с Россией.

    Политолог Станислав Ткаченко назвал главной целью диалога «евротройки» с Москвой получение места за столом переговоров.

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    9 июня 2026, 14:58 • Видео
    Европа и Зеленский выставили России ультиматум

    По итогам переговоров Владимира Зеленского с лидерами Великобритании, Германии и Франции России был выдвинут ультиматум из пяти пунктов. И что теперь?

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    11 июня 2026, 19:08 • Новости дня
    Volkswagen анонсировал сокращение 19 тыс. сотрудников

    Reuters: Volkswagen сократит 19 тыс. сотрудников в Германии

    Volkswagen анонсировал сокращение 19 тыс. сотрудников
    @ Frank Hoermann/SVEN SIMON/Global Look Press

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Немецкий автоконцерн Volkswagen планирует масштабное сокращение персонала на своих предприятиях в Германии до конца текущего года, сообщили западные СМИ.

    Генеральный директор Volkswagen Оливер Блюме анонсирует сокращение 19 тыс. рабочих мест на немецких заводах компании к концу 2026 года. Ожидается, что глава автоконцерна озвучит эти планы перед инвесторами на предстоящем собрании акционеров, отмечает агентство Reuters.

    «Volkswagen продолжает реализацию программы масштабного сокращения рабочих мест и расходов в Германии: к концу года численность персонала сократится на 19 тысяч человек», – говорится в материале.

    В тексте выступления руководителя, на которое ссылается агентство, указано, что автопроизводитель уже утвердил обязательный план по снижению штата. В рамках этой стратегии к 2030 году компанию покинут более 28 тыс. сотрудников. Аналогичные меры по оптимизации численности персонала сейчас реализуют и другие крупные немецкие компании, включая Mercedes-Benz, Bosch, Aumovio, ZF Friedrichshafen и Mahle.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в конце 2024 года автоконцерн Volkswagen также запланировал сокращение 35 тысяч рабочих мест в Германии.

    Летом прошлого года около 20 тысяч сотрудников компании добровольно согласились на увольнение ради получения выходного пособия. А в декабре руководство автогиганта решило закрыть свой завод в Дрездене из-за финансовых трудностей.

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    11 июня 2026, 18:24 • Новости дня
    Партия Мерца выступила за прекращение выдачи шенгенских виз россиянам

    Фракция ХДС/ХСС в ЕП предложила запретить россиянам выдачу шенгенских виз

    Партия Мерца выступила за прекращение выдачи шенгенских виз россиянам
    @ Bulkin Sergey/news.ru/Global Look Press

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Немецкие консерваторы, которых возглавляет канцлер страны Фридрих Мерц, выступили за полное прекращение оформления туристических виз для граждан России, желающих посетить страны Евросоюза.

    Представители фракции германского консервативного блока ХДС/ХСС в Европейском парламенте выступили с инициативой ввести полный запрет на выдачу шенгенских туристических виз россиянам, передает ТАСС.

    В заявлении партии, которую возглавляет канцлер ФРГ Фридрих Мерц, отмечается, что в 2025 году свой отпуск в Европе провели 500 тыс. российских граждан. «Пришло время положить конец выдаче шенгенских туристических виз российским отдыхающим», – подчеркнули авторы обращения.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, власти 11 стран Европы выступили за ужесточение правил въезда в Шенгенскую зону для российских туристов. Замглавы МИД России Александр Грушко назвал действия Брюсселя проявлением дискриминации по национальному признаку.

    Ранее Еврокомиссия объявила о полном прекращении выдачи россиянам новых многократных виз.

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    11 июня 2026, 13:25 • Новости дня
    Посол Франции анонсировал заявление после визита в МИД

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Представители Германии, Франции и Великобритании завершили длительную встречу в российском внешнеполитическом ведомстве, по итогам которой ожидается официальное обращение.

    Главы дипломатических миссий Франции, Германии и Британии вышли из здания министерства, передает РИА «Новости». Иностранные делегаты находились на переговорах полтора часа.

    Французский посол Николя де Ривьер пообещал скорую публикацию официального документа. «Позднее сегодня мы опубликуем заявление», – сообщил дипломат журналистам.

    Накануне министр иностранных дел Сергей Лавров отмечал, что европейские представители сами запросили встречу с заместителем министра. Российская сторона согласилась выслушать коллег, однако не испытывала большого оптимизма.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, послы Германии, Франции и Британии прибыли в российское дипломатическое ведомство.

    Накануне глава МИД Сергей Лавров анонсировал встречу с западными дипломатами.

    Политолог Станислав Ткаченко объяснил инициативу «евротройки» желанием выторговать место за столом переговоров.

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    13 июня 2026, 05:31 • Новости дня
    BZ узнала о страхе германцев перед антироссийскими санкциями из-за рыбы

    BZ: В Германии боятся антироссийских санкций из-за рыбы

    Tекст: Катерина Туманова

    Очередной пакет европейских санкций направлен на банки, танкеры для перевозки сжиженного природного газа и рыбные ресурсы, причем последние могут серьезно пострадать на фоне рекордного роста поставок морепродуктов из России, пока 17% всего импорта рыбы в Германию приходится на Россию.

    Европейский союз намерен ввести ограничения против российской рыбной отрасли, пишет Berliner Zeitung. С 2021 года, согласно Федеральному статистическому управлению, объемы поставок морепродуктов в ФРГ увеличились почти втрое, несмотря на проведение спецоперации на Украине.

    «Мы сосредоточимся на секторах, которые пострадают больше всего, в том числе, впервые, на рыболовстве», – заявила председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

    Ожидается, что в рамках грядущего пакета санкций ввоз некоторых видов водных биоресурсов значительно ограничат. Поставки трески планируется полностью запретить.

    В 2025 году на долю немецких компаний пришлось около 40% стоимости всего европейского импорта российской рыбы. Сейчас поставки из России составляют почти 17% от общего объема ввозимой в Германию рыбной продукции. От 55% до 72% минтая для популярных полуфабрикатов поступает на местные заводы от российских рыбаков.

    «Соглашение по санкциям должно быть одобрено всеми 27 государствами-членами. Однако оно особенно затронет немецкие компании, поскольку в последнее время они стали крупнейшими покупателями российской рыбной продукции в Европе», – сказано в статье.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ЕК предложила запретить импорт российской трески. посол указал на мощный удар по Швейцарии от поддержки антироссийских санкций. Песков назвал санкции ЕС против российских банков привычным давлением.

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    11 июня 2026, 12:57 • Новости дня
    Вайдель назвала речь канцлера Мерца лебединой песней проигравшего

    Лидер АдГ раскритиковала правительство ФРГ за разрушение немецкой экономики

    Tекст: Мария Иванова

    Сопредседатель партии «Альтернатива для Германии» Алис Вайдель жестко осудила политику властей и охарактеризовала выступление канцлера Фридриха Мерца как признание поражения.

    Выступая на дебатах в Бундестаге, политик подвергла резкой критике курс немецкого руководства, передает ТАСС.

    «Это правительственное заявление стало лебединой песней проигравшего. Господин Мерц, ваши люди уже обсуждают вашу замену, но вы поете дифирамбы самому себе», – заявила Вайдель.

    По ее словам, в первом квартале экономика страны лишилась полумиллиона рабочих мест по сравнению с прошлым годом. Она отметила, что каждые 20 минут предприятия сталкиваются с банкротством, а промышленные заказы падают вдвое быстрее ожидаемого. Лидер АдГ подчеркнула, что высокие налоги, бюрократия и расходы на энергоносители душат основу хозяйства.

    Вайдель также обратила внимание на то, что многие компании переносят производство за рубеж, а вместе с ними уходят и специалисты. Она констатировала, что за первый год пребывания Мерца у власти из страны уехало рекордное количество граждан. При этом огромные средства тратятся на миграцию и климатические проекты, в то время как массовый приток людей из стран третьего мира продолжается.

    До этого канцлер ФРГ выступил в парламенте, где защищал масштабные реформы своего правительства и призывал граждан готовиться к переменам. Мерц также подтвердил намерение продолжать поддержку Украины.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, сопредседатель партии «Альтернатива для Германии» Алиса Вайдель назвала главу правительства ФРГ Фридриха Мерца «канцлером-лжецом».

    Руководство Христианско-демократического союза рассмотрело сценарий смены действующего канцлера из-за низких рейтингов.

    Сам политик предупредил граждан о завершении эпохи всеобщего благополучия.

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    11 июня 2026, 21:10 • Новости дня
    Бывший глава МИД ФРГ высоко оценил знания Путина о жизни немцев

    Экс-глава МИД ФРГ Габриэль: Путин прекрасно понимает менталитет немцев

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Бывший министр иностранных дел Германии Зигмар Габриэль заявил, что российский лидер Владимир Путин регулярно следит за прессой и телевидением Германии, благодаря чему прекрасно понимает менталитет местных жителей.

    Экс-министр иностранных дел ФРГ Зигмар Габриэль поделился мнением об осведомленности президента России Владимира Путина о ситуации в Германии. Он считает, что российский лидер внимательно наблюдает за ситуацией в ФРГ, пишет ТАСС.

    «Я думаю, что он больше всего смотрит на немцев, он знает нас довольно хорошо – иногда лучше, чем мы сами себя», – заявил политик в интервью изданию Bild. Он добавил, что президент России постоянно обращается к немецким средствам массовой информации.

    Экс-министр также категорически отверг обвинения в излишне дружелюбной политике своей Социал-демократической партии по отношению к Москве. По его словам, на протяжении десятилетий Берлин развивал экономику и курс на разрядку напряженности, однако никогда не считал Россию своим союзником. При этом Габриэль допустил, что реакция на воссоединение Крыма с РФ могла быть более жесткой.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в конце мая президент Владимир Путин подтвердил дружеские отношения с бывшим канцлером ФРГ Герхардом Шредером.

    Незадолго до этого канцлер Германии Фридрих Мерц сообщил о внимательном наблюдении Берлина за визитом российского лидера в Китай. А до этого глава российского государства назвал ФРГ соучастником боевых действий на Украине.

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    11 июня 2026, 10:33 • Новости дня
    Германия впервые представила реактивный дрон-перехватчик с ракетой IRIS-T

    Tекст: Дарья Григоренко

    На авиасалоне ILA Berlin впервые продемонстрировали инновационную систему противовоздушной обороны, представляющую собой реактивный аппарат с установленным зенитным вооружением.

    Оружейный концерн Diehl Defence разработал концепцию воздушного базирования ракет, передает The War Zone.

    Новинка под названием Cobra 600 способна доставлять боеприпасы на расстояние около 400 километров. Это значительно расширяет радиус действия стандартных наземных комплексов.

    Платформа создана стартапом Polaris Raumflugzeuge и оснащена двумя микротурбореактивными двигателями с тягой по девять килограммов каждый. Конструкция предусматривает возможность установки до четырех силовых установок. Аппарат взлетает со стандартных взлетно-посадочных полос и автотрасс благодаря убирающемуся шасси.

    Беспилотник задуман как передовая пусковая установка, интегрированная в единую сеть с наземными радарами. Комплекс уже прошел первые летные испытания с габаритно-весовым макетом ракеты. Опыт применения систем ПВО на Украине оказал значительное влияние на развитие данного проекта.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в апреле текущего года Берлин подписал с Киевом соглашение о передаче 36 установок IRIS-T.

    В феврале Министерство обороны Германии запланировало закупку тысяч боевых дронов на сумму 536 млн евро.

    В прошлом году украинские власти заключили с немецкой компанией Diehl Defence договор о совместном производстве систем противовоздушной обороны.

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    12 июня 2026, 14:59 • Новости дня
    Нарушитель зоны досмотра спровоцировал экстренную эвакуацию аэропорта Гамбурга

    Bild: Аэропорт Гамбурга эвакуирован из-за обошедшего процедуру досмотра мужчины

    Tекст: Мария Иванова

    Зону вылета аэропорта Гамбурга экстренно эвакуировали из-за пассажира, который проник туда без прохождения контроля, воспользовавшись кнопкой аварийного открытия двери.

    Инцидент произошел в немецком транспортном узле, где нарушитель смог попасть в стерильную зону, передает РИА «Новости». Изначально предполагалось, что причиной тревоги стало обнаружение подозрительного предмета.

    «Утром пассажир в терминале два воспользовался кнопкой аварийного открытия двери и попал в зону безопасности без прохождения контроля», – говорится в публикации издания Bild.

    Сотрудники федеральной полиции оперативно задержали мужчину и вывели его обратно в общую часть здания. Несмотря на быстрое разрешение ситуации, строгие правила безопасности потребовали полной очистки зоны вылета от людей.

    В настоящее время работа воздушной гавани постепенно восстанавливается. На официальном сайте аэропорта появилась информация о возобновлении полетов, однако пока рейсы обслуживаются с некоторыми ограничениями.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, осенью прошлого года аэропорт Бремена временно прервал работу из-за появления беспилотника.

    В октябре полиция Баварии приостановила полеты в Мюнхене на фоне сообщений о подозрительных объектах.

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    11 июня 2026, 20:32 • Новости дня
    Американский военный самолет экстренно сел в аэропорту Дрездена

    Военный самолет США совершил экстренную посадку в аэропорту Дрездена

    Tекст: Вера Басилая

    Из-за технической неполадки американский военный самолет Cessna был вынужден совершить незапланированную посадку в аэропорту немецкого города Дрезден из-за технической проблемы.

    Американский военный самолет совершил экстренную посадку в аэропорту Дрездена из-за возникшей технической неполадки, сообщает издание Stars and Stripes, передает РИА «Новости».

    «Техническая проблема на борту самолета американской армии привела к экстренной посадке на этой неделе в аэропорту Дрездена», – заявил представитель командования армии США в Европе и Африке Мэттью Блюбау.

    Экстренную посадку произвел самолет Cessna. Подобные летательные аппараты используются американскими военными для обучения пилотов, доставки грузов и ведения разведки. Аэропорт Дрездена обслуживает в основном коммерческие рейсы, однако Вооруженные силы США используют его как перевалочный пункт при проведении операций в Европе.

    В апреле американский военный самолет объявил о чрезвычайной ситуации во время полета над Турцией.

    В октябре прошлого года три военных вертолета армии США совершили вынужденную посадку в аэропорту японского города Такамацу.

    В августе 2025 года Boeing WC-135R американских ВВС подал сигнал бедствия над территорией Британии.

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    11 июня 2026, 11:45 • Новости дня
    Выступление Мерца в бундестаге прервалось из-за технического сбоя

    Tекст: Дарья Григоренко

    Выступление канцлера ФРГ Фридриха Мерца в бундестаге прервалось из-за технического сбоя, что вызвало волну смеха среди немецких парламентариев.

    Инцидент произошел в самом начале речи политика, когда он рассказывал о своем визите на международную авиакосмическую выставку в Берлине, передает РИА «Новости».

    «Вчера я открыл здесь, в Берлине, международную авиакосмическую выставку. Эта отрасль – аэрокосмическая промышленность Германии – в прошлом году...», – успел произнести канцлер. В этот момент в акустической системе зала заседаний внезапно раздался громкий резкий скрежет.

    Мерц сконфузился и прекратил свое выступление. Неожиданный технический сбой вызвал заметное оживление среди присутствовавших депутатов. После восстановления звука канцлер отшутился, пообещав поговорить о технологиях чуть позже, и продолжил докладывать о состоянии аэрокосмической отрасли страны.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, руководство Христианско-демократического союза обсуждало возможность отставки Фридриха Мерца.

    Премьер-министр Северного Рейна-Вестфалии Хендрик Вюст категорически опроверг слухи о замене главы правительства.

    Незадолго до этого немцы публично освистали канцлера на Дне католиков в Вюрцбурге.

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    12 июня 2026, 16:59 • Новости дня
    Берлинский бордель Artemis получил 1,75 млн евро субсидий во время пандемии

    Tекст: Мария Иванова

    В период коронавирусных ограничений власти Германии профинансировали крупнейший столичный публичный дом, выделив ему не менее 1,75 млн евро господдержки.

    Во время пандемии коронавируса крупнейший берлинский бордель Artemis получил государственные субсидии на сумму не менее 1,75 млн евро, сообщает газета Bild со ссылкой на данные из реестра о госпомощи.

    Выплаты осуществлялись в рамках различных федеральных программ поддержки бизнеса, передает РИА «Новости».

    «Во время пандемии коронавируса Artemis получил не менее 1,75 млн евро в виде государственных субсидий», – говорится в публикации. Согласно реестру, компания Artemis GmbH получила как минимум пять финансовых траншей. Самый крупный из них на сумму более 620 тыс. евро был перечислен в марте 2021 года.

    Владельцы заведения отказались раскрывать, на какие именно цели были потрачены бюджетные средства и обязаны ли они возвращать часть субсидий. Отмечается, что сами секс-работницы, занятые в Artemis, этих денег, вероятнее всего, не увидели. Согласно информации на сайте заведения, работающие там женщины юридически являются самозанятыми предпринимательницами, предлагающими услуги за собственный счет.

    Выделение крупных сумм из бюджета на поддержку индустрии коммерческого секса вызвало резкую критику в профсоюзе при партии Христианско-демократический союз. Там потребовали организовать тщательную проверку произведенных выплат, чтобы исключить финансирование государством заведений, связанных с принудительной проституцией или торговлей людьми.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Берлине обнаружили крупные нарушения контроля расходов в центре для беженцев.

    Уровень поддержки правящей коалиции Германии за год снизился почти на семь процентных пунктов.

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    12 июня 2026, 13:34 • Новости дня
    В АдГ сочли Мерца неподходящим переговорщиком с Россией

    В АдГ назвали Шредера лучшим кандидатом в переговорщики с Россией

    Tекст: Мария Иванова

    Глава саксонского отделения оппозиционной партии Йорг Урбан раскритиковал идею назначения немецкого канцлера Фридриха Мерца представителем Евросоюза для диалога с Москвой из-за его конфронтационной политики.

    Канцлер Германии Фридрих Мерц не может представлять Европейский союз на переговорах с Москвой, так как выстраивает линию конфронтаци, заявил политик из партии «Альтернатива для Германии» Йорг Урбан.

    Ранее чешский премьер Андрей Бабиш предложил поручить Мерцу диалог об урегулировании украинского конфликта. «Мерц? Нет, невозможно. Должен быть человек, которому Россия может доверять. Мерц не такой человек, он строит конфронтацию», – подчеркнул немецкий депутат.

    По мнению Урбана, идеальным кандидатом на эту роль стал бы бывший канцлер Герхард Шредер, поскольку российское руководство испытывает к нему доверие, передает РИА «Новости»

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин назвал бывшего канцлера Германии Герхарда Шредера оптимальным кандидатом для ведения диалога с Европой.

    Правительство ФРГ отклонило кандидатуру этого политика на роль посредника.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отказался учитывать мнение Фридриха Мерца из-за его оскорбительных заявлений в адрес российского лидера.

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    13 июня 2026, 11:59 • Новости дня
    Spiegel сообщил о возможном срыве выхода производителя танков Leopard на IPO

    Spiegel: Производитель танков Leopard может не выйти на IPO из-за споров с ФРГ

    Tекст: Мария Иванова

    Разногласия между властями Германии и руководством оборонного концерна KNDS поставили под угрозу первичное размещение акций компании стоимостью около 15 млрд евро.

    Планируемый выход на биржу немецко-французского предприятия может сорваться из-за споров об управлении, передает РИА «Новости».

    «Если в ближайшее время не удастся достичь соглашения, то выход на биржу может вообще не состояться», – подчеркивают авторы публикации.

    Берлин намерен приобрести 40% акций после размещения, запланированного на середину июля. При этом немецкие власти требуют закрепить за собой право вето при назначении топ-менеджеров для сохранения максимального влияния. Французская сторона уже владеет половиной ценных бумаг концерна.

    Депутаты бундестага также опасаются утечки секретных технологий. Парламентарии настаивают на введении режима полностью закрытого внешнего доступа к чертежам бронемашин Boxer и танков Leopard 2.

    Руководство KNDS называет подобные условия неприемлемыми для будущих инвесторов. Рыночная стоимость оборонного гиганта сейчас оценивается примерно в 15 млрд евро.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, председатель компании Том Эндерс предупредил Берлин о намерении провести первичное размещение акций без согласия властей Германии.

    Месяцем ранее оборонный концерн начал переговоры о покупке завода автомобильной компании Mercedes-Benz под Берлином.

    В конце прошлого года производитель получил 350 заказов от пяти стран на новое поколение танка Leopard-2.

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