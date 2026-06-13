Трамп назвал сроки снятия блокады Ормузского пролива

Трамп анонсировал снятие блокады Ормузского пролива после сделки с Ираном

Tекст: Вера Басилая

По словам президента США, блокада Ормузского пролива будет снята после запланированного на воскресенье подписания сделки США и Ирана, передают РИА «Новости».

«Незамедлительно после подписания Ормузский пролив будет открыт для всех», – сообщил глава Белого дома в своей социальной сети Truth Social. Он подчеркнул, что подписание исторической договоренности запланировано на завтрашний день.

Новое соглашение должно полностью закрыть Тегерану путь к обладанию ядерным оружием. По словам Трампа, иранские власти больше не хотят иметь подобное вооружение и не будут обладать им ни через покупку, ни через разработку или иную форму получения.

Ранее официальный представитель Министерства иностранных дел Ирана Исмаил Багаи сообщил о высокой вероятности скорого завершения работы над меморандумом о взаимопонимании. Американский лидер также отмечал, что руководство республики уже одобрило подписание документа с Соединенными Штатами.

Официальный представитель МИД Ирана Исмаил Багаи допустил скорое оформление документа о взаимопонимании с Вашингтоном.

Американский лидер выразил уверенность в согласии Тегерана на отказ от ядерного оружия.

Глава Белого дома анонсировал открытие Ормузского пролива сразу после утверждения договора.