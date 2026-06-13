В парке «Зарядье» представили тематический сюжет «Код России»

Инновационная столичная достопримечательность начала транслировать уникальный тематический сюжет, раскрывающий многообразие культурного и научного наследия страны через масштабные визуальные эффекты.
Программа состоит из 30 сцен, демонстрирующих достижения отечественной науки, фольклор и природные красоты страны. В финале представления зрителям показывают 22-метровый цифровой российский триколор.
«Над этим проектом работала большая команда московских художников, программистов и культурологов. Выдвижная часть объекта во время показа при помощи более чем двух тысяч моторов будет динамично менять свою форму, чтобы воплощать различные образы», – рассказал заместитель мэра столицы Максим Ликсутов. По его словам, город продолжает создавать познавательные программы для посетителей всех возрастов.
Для создания визуальных эффектов задействовано 1,5 тыс. экранов в форме сот и свыше 100 единиц профессиональной сценической техники. Диаметр конструкции способен динамично меняться от пяти до семи метров. Новое шоу пришло на смену сюжету «Россия объединяет», который транслировался с начала года.