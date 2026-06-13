В Германии спрогнозировали масштабный дефицит рабочей силы

Rheinische Post: Масштабный дефицит рабочей силы ожидает Германию к 2036 году

Tекст: Мария Иванова

К 2036 году ФРГ ощутит дефицит кадров в размере около 4,3 млн человек, передает РИА «Новости». Текущие показатели значительно превысили прогнозы двухлетней давности, когда нехватку оценивали в три млн работников.

«В ближайшие десять лет разрыв на рынке труда между уходящими на пенсию представителями поколения «бэби-бумеров» и молодыми новыми работниками станет значительно больше, чем предполагалось ранее», – отмечает издание Rheinische Post.

Аналитики связывают нарастающий кризис с демографическим спадом и падением интереса мигрантов к переезду из-за экономических проблем. Ожидается, что к 2045 году население страны сократится на 2,9%, а численность трудоспособных граждан упадет на 8,3%.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом году население ФРГ сократилось примерно на 100 тыс. человек.

Эксперты института Ifo спрогнозировали уменьшение численности жителей страны на 10% к 2070 году.

Глава Бундесбанка Йоахим Нагель призвал увеличить приток квалифицированных мигрантов для спасения экономики.