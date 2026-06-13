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    13 июня 2026, 15:46 • Новости дня

    МИД: Лавров посетит Минск и встретится с Лукашенко

    МИД: Лавров посетит Минск 14-15 июня и встретится с Лукашенко

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Рабочий визит главы МИД Сергея Лаврова в Минск включит встречу с президентом Белоруссии Александром Лукашенко, переговоры с министром иностранных дел страны Максимом Рыженковым и возложение венка к Монументу Победы, сообщили во внешнеполитическом ведомстве.

    14–15 июня министр иностранных дел РФ Сергей Лавров посетит Минск с рабочим визитом. Планируется его встреча с президентом Белоруссии Александром Лукашенко и министром иностранных дел Максимом Рыженковым в узком и расширенном форматах, а также возложение венка к Монументу Победы по случаю 85-й годовщины начала Великой Отечественной войны, сообщил МИД России.

    На Смоленской площади добавили, что во время визита планируется обсудить широкий круг актуальных вопросов двустороннего сотрудничества и международной повестки дня. Особый акцент будет сделан на дипломатическом сопровождении интеграционных процессов в рамках Союзного государства и повышении международного профиля этого объединения. Также стороны намерены согласовать график ключевых совместных мероприятий и двусторонних контактов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, официальный представитель МИД России Мария Захарова уже анонсировала визит Лаврова в Минск.

    Ранее сам Лавров подтвердил нацеленность Москвы вместе с Белоруссией отстаивать общие интересы и дипломатически сопровождать интеграционные процессы в рамках Союзного государства.

    13 июня 2026, 06:46 • Новости дня
    Космонавт Юрчихин назвал вульгарщиной скафандры от Prada

    Космонавт Юрчихин раскритиковал скафандры от Prada

    Космонавт Юрчихин назвал вульгарщиной скафандры от Prada
    @ Александр Щербак/ТАСС

    Tекст: Катерина Туманова

    Отечественную ракетно-космическую отрасль необходимо популяризировать среди молодого поколения реальными научными прорывами, а не модными коллаборациями с известными брендами одежды, считает летчик-космонавт Герой России Федор Юрчихин.

    «Для меня космос и космонавтика – это не дизайн, не одежда. Хотелось бы, чтобы в нашей стране все-таки серьезно занялись космосом и космонавтикой. <…> Что первично и что вторично –  привлекать в космос молодежь проектами и дизайнами одежды или достижениями космонавтики? Я за то, чтобы у нас были достижения, а не вульгарщина», – сказал он ТАСС.

    Так Юрчихин прокомментировал сообщение о том, что бренд Prada будет шить одежду для астронавтов, в частности, один из костюмов уже представлен.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, аудитор НАСА сообщил, что задержки со скафандрами могут сорвать высадку на Луну. НАСА заказало вездеходы и дроны для создания масштабной базы на Луне. Глава НАСА Айзекман заявил, что полеты на Луну опасны и требуют огромных расходов.


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    12 июня 2026, 22:57 • Новости дня
    Экс-министр госбезопасности ДНР назвал потенциального заказчика покушения

    Экс-министр госбезопасности ДНР Пинчук указал на украинский след в покушении

    Экс-министр госбезопасности ДНР назвал потенциального заказчика покушения
    @ Павел Кашаев/Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    В пятницу в доме экс-министра госбезопасности ДНР Андрея Пинчука в Новой Москве произошел взрыв после того, как курьер принес ему посылку, что указывает на «устойчивые признаки» потенциального заказчика, заявил он.

    «Я могу подтвердить факт взрыва, факт покушения – признаки устойчивые того, что это сделала Украина, и то, что при этом я жив.<…> Это теракт», – сказал Пинчук ТАСС.

    В пятницу, 12 июня, в доме экс-министра госбезопасности ДНР Пинчука в Москве прогремел взрыв.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в марте 2024 года Андрей Пинчук заявил о неизбежной трансформации российской цивилизации из-за интеграции новых территорий.


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    9 июня 2026, 14:58 • Видео
    Европа и Зеленский выставили России ультиматум

    По итогам переговоров Владимира Зеленского с лидерами Великобритании, Германии и Франции России был выдвинут ультиматум из пяти пунктов. И что теперь?

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    13 июня 2026, 14:57 • Новости дня
    В Башкирии мужчина убил подростка из-за пакета с продуктами

    В Башкирии мужчина зарезал подростка за пакет продуктов

    В Башкирии мужчина убил подростка из-за пакета с продуктами
    @ Николай Петров/ТАСС

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    В селе Кандры Туймазинского района Башкирии 21-летнего местного жителя задержали по подозрению в убийстве подростка ради пакета с продуктами, сообщил региональный СК.

    В Башкирии задержали мужчину по обвинению в убийстве 14-летнего подростка, сообщили в пресс-службе СУ СК по региону. В сообщении сказано: «Туймазинским межрайонным следственным отделом СУ СК по Республике Башкортостан по обвинению в совершении убийства задержан 21-летний местный житель».

    По данным следствия, днём 12 июня возле одного из многоквартирных домов на улице Нефтяников в селе Кандры 21-летний мужчина заметил выходившего из магазина 14-летнего подростка с пакетом продуктов и напал на него, чтобы завладеть имуществом.

    Он нанес мальчику несколько ударов ножом, забрал пакет и скрылся. Школьник от полученных ран умер недалеко от места происшествия.

    Подозреваемого задержали в тот же день на улице. Сейчас решается вопрос об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу. Следователи и криминалисты осмотрели место происшествия, изъяли предполагаемое орудие преступления и иные предметы, назначили комплекс судебных экспертиз, допрашивают очевидцев и свидетелей.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Ингушетии сотрудники полиции задержали местного жителя, подозреваемого в убийстве 14-летнего подростка.

    В Казани суд избрал меру пресечения в виде ареста уроженцу Барнаула, обвиняемому в покушении на убийство 13-летнего подростка во дворе жилого дома.

    В Ульяновской области прокуратура утвердила обвинительное заключение по делу 15-летнего жителя села Тумкино, проходящего обвиняемым в убийстве 14-летней девочки с особой жестокостью.

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    13 июня 2026, 16:24 • Новости дня
    ВСУ ударили по транспортному цеху Запорожской АЭС
    ВСУ ударили по транспортному цеху Запорожской АЭС
    @ Александр Полегенько/ТАСС

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    В результате нового удара ВСУ по транспортному цеху Запорожской АЭС уничтожены огнем два автомобиля и повреждено оборудование заправочного комплекса, сообщили в пресс-службе станции.

    Транспортный цех Запорожской АЭС вновь подвергся атаке ВСУ, сообщает пресс-служба станции. В результате удара повреждены три автомобиля, при этом два из них полностью уничтожены огнем. Также пострадали топливозаправочные колонки и остекление здания цеха.

    Сейчас сохраняется высокая угроза повторных атак на объекты инфраструктуры атомной станции, отметили на ЗАЭС. При этом подчеркивается, что, несмотря на очередной удар, работа Запорожской АЭС остается под контролем персонала.

    Безопасность эксплуатации станции обеспечена, все необходимые системы функционируют в штатном режиме, а радиационный фон на территории станции и в прилегающем районе находится в пределах естественных значений, отметили в пресс-службе.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, 31 мая украинские войска нанесли массированный удар беспилотниками по транспортному цеху Запорожской АЭС и гражданской инфраструктуре Энергодара.

    Ранее украинские военные обстреляли транспортный цех Запорожской АЭС 17 мая. А в апреле украинский беспилотный летательный аппарат атаковал территорию транспортного цеха Запорожской АЭС с гибелью одного из работников станции.

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    12 июня 2026, 23:15 • Новости дня
    Силами ПВО на подлете к Москве нейтрализованы два дрона ВСУ

    Tекст: Катерина Туманова

    На подлете к Москве уничтожены два дрона ВСУ, сообщил в Max-канале столичный градоначальник Сергей Собянин.

    «Сбиты два беспилотника, летевших на Москву. Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков», – написал он.

    В течение дня на подлете к Москве по состоянию на 19.40 силы ПВО уничтожили 25 дронов ВСУ. При этом в ночь на пятницу над Россией уничтожили 231 дрон ВСУ.


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    13 июня 2026, 07:15 • Новости дня
    Минобороны доложило об уничтожении за ночь над Россией более 175 дронов ВСУ

    Минобороны доложило об уничтожении за ночь над Россией 177 дронов ВСУ

    Tекст: Катерина Туманова

    Минобороны в Max-канале доложило об уничтожении 177 дронов ВСУ над регионами страны, а также акваториями Азовского и Черного морей.

    «В течение ночи дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 177 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», – сообщили там.

    В оборонном ведомстве уточнили, что дроны ВСУ были ликвидированы над Астраханской, Белгородской, Брянской, Воронежской, Волгоградской, Курской, Новгородской, Ростовской, Рязанской, Смоленской, Тверской областями. А также над Московским регионом, Краснодарским  краем, Республикой Крым и над акваториями Азовского и Черного морей.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в ночь на пятницу над Россией уничтожили 231 дрон ВСУ.


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    13 июня 2026, 10:41 • Новости дня
    ВКС России уничтожили пункты дислокации ВСУ в ДНР

    Минобороны сообщило об уничтожении пунктов дислокации ВСУ в ДНР

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Самолеты ВКС России ударами авиабомб ФАБ-3000 и ФАБ-1500 поразили пункты временной дислокации украинских подразделений в районе Белицкого и Щурова в ДНР, сообщает Минобороны.

    Экипажи ВКС России применили авиабомбы ФАБ-3000 и ФАБ-1500, оснащенные универсальными модулями планирования и коррекции, по пунктам временной дислокации ВСУ в районе населенных пунктов Белицкое и Щурово в ДНР. Минобороны России сообщило ТАСС, что по целям работали самолеты и опубликовало видеозапись ударов.

    «Средствами объективного контроля в режиме реального времени было подтверждено успешное поражение целей: ПВД подразделения 4-й отдельной бригады быстрого реагирования национальной гвардии Украины в районе н. п. Белицкое и ПВД подразделения 63-й отдельной мобильной бригады ВСУ в районе н. п. Щурово», – говорится в сообщении военного ведомства. В министерстве подчеркнули, что данные объективного контроля подтвердили уничтожение этих объектов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские военные применили авиабомбы ФАБ-500 с модулями планирования и коррекции по временным пунктам дислокации 14-й бригады нацгвардии Украины в Родинском в ДНР.

    Ранее российская авиация нанесла удар авиабомбой ФАБ-1500 по пункту временной дислокации подразделения 25-й отдельной воздушно-десантной бригады ВСУ у Родинского в ДНР.

    Кроме того, ВКС России нанесли авиационные удары авиабомбами ФАБ-3000 и ФАБ-500 по пунктам временной дислокации и складу БПЛА 24-й и 144-й омбр ВСУ в районе Константиновки в ДНР и Гремяч Черниговской области.

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    13 июня 2026, 03:30 • Новости дня
    Стало известно о задержании в Армении блогера и математика Михаила Вербицкого

    Tекст: Катерина Туманова

    Правоохранительные органы Армении взяли под стражу математика и блогера Михаила Вербицкого, признанного экстремистом и террористом, который находился в международном розыске за призывы к террористической деятельности.

    Вербицкого (внесен в перечень террористов и экстремистов в России) взяли под стражу в ереванском аэропорту Звартноц. Мужчину поместили в специальную комнату для задержанных на территории авиаузла, передает РИА «Новости» со ссылкой на источники «Известий».

    «Блогер и математик Михаил Вербицкий был задержан полицией Армении», – отметили в правоохранительном ведомстве Армении.

    Известно, что ранее математик публично призывал к нанесению ударов по территории России.

    В январе 2025 года МВД России объявило Вербицкого в международный розыск. Против него возбуждено уголовное дело о публичных призывах к осуществлению террористической деятельности. Росфинмониторинг включил блогера в реестр террористов и экстремистов.

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    13 июня 2026, 00:40 • Новости дня
    Путин объяснил причины усиления атак украинских дронов

    Путин объяснил усиление атак украинских дронов желанием разобщить народ

    Tекст: Катерина Туманова

    Украинские военные увеличивают количество ударов дронами самолетного типа для создания паники и нанесения экономического ущерба России, заявил президент России Владимир Путин в пятницу на встрече с военнослужащими – участниками СВО.

    «Что касается БПЛА самолетного типа, мы видим, что противник расширяет использование этой военной техники главным образом для решения одной задачи. И задача эта – внести раскол в российское общество, нанести нам моральный ущерб, нравственный ущерб, посеять какую-то растерянность среди граждан России и нанести экономический ущерб. Ничего не получится», – приводит слова президента пресс-служба Кремля.

    Путин отметил, что первоочередной задачей в текущей ситуации является дальнейшее укрепление отечественной системы противовоздушной обороны.

    «Мы должны укреплять систему ПВО страны, самую разную – я сейчас не буду вдаваться в детали, специалисты это знают, – для работы на разных высотах, с разными объектами поражения и так далее. Мы делаем это и будем это делать», – подчеркнул он.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Путин обсудил с бойцами производство тепловизионных FPV-очков на фронте.

    Он также намекнул, каким жестом ответить на попытки НАТО разделить Россию.

    Президент России заявил, что ударами по гражданским объектам противнику не удастся разобщить россиян.

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    13 июня 2026, 05:31 • Новости дня
    BZ узнала о страхе германцев перед антироссийскими санкциями из-за рыбы

    BZ: В Германии боятся антироссийских санкций из-за рыбы

    Tекст: Катерина Туманова

    Очередной пакет европейских санкций направлен на банки, танкеры для перевозки сжиженного природного газа и рыбные ресурсы, причем последние могут серьезно пострадать на фоне рекордного роста поставок морепродуктов из России, пока 17% всего импорта рыбы в Германию приходится на Россию.

    Европейский союз намерен ввести ограничения против российской рыбной отрасли, пишет Berliner Zeitung. С 2021 года, согласно Федеральному статистическому управлению, объемы поставок морепродуктов в ФРГ увеличились почти втрое, несмотря на проведение спецоперации на Украине.

    «Мы сосредоточимся на секторах, которые пострадают больше всего, в том числе, впервые, на рыболовстве», – заявила председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

    Ожидается, что в рамках грядущего пакета санкций ввоз некоторых видов водных биоресурсов значительно ограничат. Поставки трески планируется полностью запретить.

    В 2025 году на долю немецких компаний пришлось около 40% стоимости всего европейского импорта российской рыбы. Сейчас поставки из России составляют почти 17% от общего объема ввозимой в Германию рыбной продукции. От 55% до 72% минтая для популярных полуфабрикатов поступает на местные заводы от российских рыбаков.

    «Соглашение по санкциям должно быть одобрено всеми 27 государствами-членами. Однако оно особенно затронет немецкие компании, поскольку в последнее время они стали крупнейшими покупателями российской рыбной продукции в Европе», – сказано в статье.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ЕК предложила запретить импорт российской трески. посол указал на мощный удар по Швейцарии от поддержки антироссийских санкций. Песков назвал санкции ЕС против российских банков привычным давлением.

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    13 июня 2026, 07:57 • Новости дня
    «Северяне»: ВСУ спешно восполняют потери на Черниговском направлении

    ВС России разгромили противника на Черниговском направлении

    Tекст: Катерина Туманова

    Российские военнослужащие группировки войск «Север» за прошедшие сутки заставили противника в Черниговской области спешно восстанавливать боеспособность.

    «Анализ некрологов уничтоженных противников показал, что в Черниговской области первые потери понес 2-й батальон 93 омбр ВСУ, выведенный командованием на данный участок фронта на «восстановление боеспособности» из окрестностей Константиновки (ДНР)», – рассказали бойцы неофициальному Max-каналу группы войск «Северный ветер».

    На Сумском направлении в Шосткинском районе штурмовики «Севера» ведут стрелковые бои в Бачевске и окрестностях, в Иволжанском, Писаревке, в селе Новая Сечь и окрестностях. В Сумском районе штурмовики продвинулись на 21 участке до 700 метров.

    В Краснопольском районе стрелковые бои идут в лесных массивах, около села Михайловка и вдоль железнодорожных путей, ведущих к районному центру. Штурмовые группы продвинулись на расстояние до 700 метров.

    На Харьковском направлении штурм-подразделения продвинулись на Волчанском направлении на восьми участках до 300 метров. Стрелковые бои ведутся в лесных массивах Волчанского района. На Великобурлукском направлении штурмовики воюют в лесных массивах около Петро-Ивановки. Подразделения РХБЗ ГВ «Север» ударили ТОС по позициям 3 отмбр ВСУ около Амбарного.

    «За сутки подтвержденные потери противника составили свыше 240 человек (из них более 170 в Сумской и свыше 70 в Харьковской областях)», – сказано в сводке.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, сотрудники ТЦК принудительно мобилизовали свыше 40 украинцев 18-24 лет. «Северяне» выяснили, как ВСУ маскируются в Черниговской области. Военэксперт сообщил о подготовке наступления ВС России на Долинку в Запорожской области.


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    13 июня 2026, 00:10 • Новости дня
    Посол указал на мощный удар по Швейцарии от поддержки антироссийских санкций

    Посол Гармонин: Швейцария лишает себя нейтралитета из-за поддержки санкций

    Tекст: Катерина Туманова

    Присоединение к западным антироссийским санкциям разрушает статус Швейцарии как независимого государства и отпугивает потенциальных мировых клиентов от местного финансового сектора, заявил посол России в Швейцарии Сергей Гармонин.

    Поддержка антироссийских ограничений наносит серьезный ущерб имиджу европейской страны. Несмотря на внеблоковый статус и отсутствие членства в Евросоюзе, с 2022 года Берн поддерживает все рестрикции Вашингтона и Брюсселя.

    «Пожалуй, самый большой вред от антироссийских рестрикций – удар по репутации швейцарского нейтралитета. Откровенная банковская дискриминация российских клиентов является самой эффективной антирекламой услуг финсектора конфедерации», – заявил посол РИА «Новости».

    По словам дипломата, подобные действия демонстрируют странам мирового большинства реальную зависимость местных банков от западных столиц. Разумные инвесторы делают соответствующие выводы, что в итоге оборачивается для швейцарцев колоссальной упущенной выгодой.

    Гармонин обратил внимание на однобокость местной прессы. Журналисты предпочитают рассуждать о проблемах российской экономики, намеренно замалчивая потери собственной страны от закрытого неба и ухода с перспективного рынка.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Швейцария ужесточила правила выдачи виз российским гражданам. Посол Гармонин заявил о том, что стратегия нацбезопасности Швейцарии стала антироссийской. Постпред России при ОБСЕ Дмитрий Полянский заявил в мае об окончательной утрате Швейцарией статуса нейтрального государства.

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    13 июня 2026, 16:08 • Новости дня
    МИД: Ядерное оружие в Белоруссии создало противовес Украине и НАТО

    МИД: Ядерное оружие в Белоруссии стало противовес Украине и НАТО

    МИД: Ядерное оружие в Белоруссии создало противовес Украине и НАТО
    @ Алексей Даничев/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Российское тактическое ядерное оружие, размещенное в Белоруссии, надежно защищает западные границы Союзного государства и создает противовес силам НАТО, сообщает МИД России.

    Размещение тактического ядерного оружия на белорусской территории обеспечивает безопасность рубежей Союзного государства и ОДКБ, следует из сообщения в Max МИД России. Такое заявление внешнеполитическое ведомство опубликовало в преддверии визита главы министерства Сергея Лаврова в Минск, запланированного на 14–15 июня.

    В условиях нестабильной военно-политической ситуации в мире Москва и Минск в последние годы предприняли серьезные шаги по укреплению общего оборонного пространства. Как подчеркнули в ведомстве, эти меры направлены на защиту от потенциальных угроз.

    «Развернутые на территории Белоруссии совместная Региональная группировка войск (сил), современные российские оборонные комплексы и тактическое ядерное оружие надежно прикрывают западные рубежи СГ и ОДКБ, обеспечивая противовес неонацистской Украине и расквартированным в сопредельных странах группировкам НАТО», – заявили в министерстве.

    В мае Россия и Белоруссия провели совместные учения ядерных сил двух стран.

    В ходе маневров российские подразделения отработали перевод частей применения ядерного оружия на высшие ступени боевой готовности.

    В апреле Александр Лукашенко назвал размещение российского тактического арсенала важнейшим фактором защиты республики.

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    13 июня 2026, 12:05 • Новости дня
    Многодетную сотрудницу Домодедовской больницы убил пьяный муж

    Пьяный супруг зарезал многодетную начальницу колл-центра Домодедовской больницы

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    В Домодедово в результате семейной ссоры была убита начальница информационно-справочного отдела местной больницы Дарья Корышева, у которой осталось трое детей, подозреваемый, ее супруг, уже задержан, сообщили в управлении СК по Подмосковью.

    Начальница информационно-справочного отдела Домодедовской больницы Дарья Корышева была зверски убита в пятницу, сообщается в группе больницы в соцсети «ВКонтакте».

    В публикации говорится: «Ужасная трагедия. Невыполнимая утрата для всего коллектива Домодедовской больницы. 12 июня 2026 года зверски убита Дарья Валерьевна Корышева - начальник информационно-справочного отдела Домодедовской больницы». Коллектив медучреждения выразил глубочайшие соболезнования ее родным и близким.

    В сообщении напомнили, что Корышева пришла в ГБУЗ МО «Домодедовская больница» пять лет назад из авиакомпании Lufthansa. Сначала она работала делопроизводителем, затем возглавила новый информационно-справочный отдел, или колл-центр. В больнице отметили, что она была «замечательным руководителем отдела, с которым было «интересно и приятно общаться». Также там сообщили, что у погибшей осталось трое детей.

    Подробности убийства привел СК по Московской области. По данным следствия, 12 июня в квартире в микрорайоне Западный 46-летний местный житель, находясь в состоянии алкогольного опьянения, во время конфликта нанес супруге несколько ударов ножом в область груди. От полученных ранений 38-летняя женщина скончалась на месте, мужчина был задержан сотрудниками правоохранительных органов.

    Следователь осмотрел место происшествия, изъял орудие преступления, проводятся допросы. Планируется назначение судебно-медицинской, психолого-психиатрической и молекулярно-генетической экспертиз. В ближайшее время следователь намерен обратиться в суд с ходатайством об избрании меры пресечения для обвиняемого.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в поселке Рефтинский Свердловской области медсестра погибла от ножевых ранений в больнице, подозреваемым стал ее бывший супруг.

    Позже в Ингушетии полицейские задержали двух мужчин, ворвавшихся с ножом в больницу Назрани и ранивших пациента. А до этого в том же Подмосковье суд по ходатайству следствия арестовал подозреваемого в убийстве водителя скорой помощи в Домодедове после ночного конфликта.

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    12 июня 2026, 23:30 • Новости дня
    Россия назвала черты нового генсекретаря ООН, которого готова поддержать

    Россия поддержит способного вернуть авторитет ООН кандидата в генсеки

    Tекст: Катерина Туманова

    Кандидат на пост генсекретаря ООН, который повысит авторитет организации и сократит затраты, получит одобрение и поддержку России, заявил директор департамента международных организаций МИД, глава российской делегации Кирилл Логвинов на закрытии 66-й сессии Комитета ООН по программе и координации (КПК).

    «Любые осуществляемые реформы должны предполагать как повышение эффективности и результативности работы ООН, в частности путем сокращения затрат, так и восстановление утраченного в последние годы авторитета организации и доверия к ней», приводит его слова ТАСС.

    Логвинов отметил, что эта задача должна стать ключевой для будущего генерального секретаря ООН. Такого кандидата будет готова поддержать Россия.

    Дипломат добавил, что прошедшая сессия комитета была сложной, однако командная работа позволила согласовать большинство программ и докладов. Была создана качественная основа для консенсуса, поскольку большинство делегаций понимает предназначение комитета.

    Логвинов подчеркнул важность проверки соответствия работы Секретариата ООН выданным мандатам. Он сказал, что на фоне искусственного кризиса ликвидности роль комитета в утверждении программной деятельности остается чрезвычайно важной, особенно в условиях необходимости реформирования ООН.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, МИД России призвал нового генсека ООН учесть ошибки Гутерреша. Лавров сообщил о предвзятости генсека ООН по украинскому вопросу. Кандидат в генсеки    ООН Гринспан призвала все стороны к диалогу по Украине.


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