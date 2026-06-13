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    13 июня 2026, 15:25 • Новости дня

    Снаряд повредил танкер у берегов Омана

    Танкер у берегов Омана получил повреждение от неизвестного снаряда

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Нефтяной танкер получил повреждения в нескольких километрах от побережья Омана, однако судно не остановилось и продолжило движение к порту назначения, сообщило управление морских торговых операций Великобритании (UKMTO) .

    Неизвестный снаряд повредил нефтяной танкер у берегов Омана. Управление морских торговых операций Британии (UKMTO) сообщило о его попадании в судно, находившееся примерно в шести морских милях, то есть около 11 километров, к востоку от побережья, пишет РИА «Новости».

    Сообщается, что танкер был поражен в носовую часть по левому борту. Подробности о характере снаряда UKMTO не привело. По данным управления, экипаж танкера не пострадал и находится в безопасности. Отмечается, что сообщений о воздействии инцидента на окружающую среду не поступало. Судно после осмотра продолжило следование в порт назначения.

    Как писала в четверг газета ВЗГЛЯД, министр судоходства Индии Сарбананда Соновал подтвердил гибель трех моряков в результате инцидента с танкером MT Settebello у берегов Омана.

    В конце мая центр координации морских торговых перевозок при ВМС Британии (UKMTO) сообщил об обстреле танкера в 60 морских милях к востоку от Муската и частичном разливе топлива. Ранее UKMTO заявило об атаке на танкер в 20 морских милях к северо-востоку от побережья Омана, экипаж и судно остались в безопасности.

    13 июня 2026, 13:31 • Новости дня
    Axios: Мирная сделка Трампа с Ираном разрушила планы Нетаньяху
    Axios: Мирная сделка Трампа с Ираном разрушила планы Нетаньяху
    @ RONEN ZVULUN/POOL/EPA/ТАСС

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Намерение Вашингтона в ближайшие дни заключить соглашение с Тегераном и завершить войну стало тяжелым политическим ударом для израильского премьера Биньямина Нетаньяху, пишет Axios со ссылкой на американских чиновников.

    Глава Белого дома во время телефонного разговора предупредил Биньямина Нетаньяху о намерении урегулировать конфликт дипломатическим путем, передает RT со ссылкой на портал Axios. Израильский политик рассчитывал на совершенно иной исход противостояния, однако не сможет помешать подписанию документа.

    «Это и есть сделка. Это отличная сделка, пришло время закончить эту войну», – заявил Дональд Трамп собеседнику.

    Власти Израиля сохраняют скептическое отношение к готовящейся договоренности. Изначально премьер-министр Израиля надеялся на смену власти в Тегеране в результате эскалации ближневосточного конфликта.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент США Дональд Трамп сообщил о полной готовности двустороннего соглашения с Ираном.

    Вице-президент Джей Ди Вэнс заявил о скором заключении этой сделки.

    Месяцем ранее американский лидер обсудил новые мирные инициативы в ходе сложного телефонного разговора с израильским премьером Биньямином Нетаньяху.

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    12 июня 2026, 23:46 • Новости дня
    Арагчи раскрыл одно обязательство США в меморандуме с Ираном

    Арагчи раскрыл обязательство США в меморандуме не вмешиваться в дела Ирана

    Tекст: Катерина Туманова

    Одна из статей меморандума требует невмешательства во внутренние дела друг друга и уважения суверенитета сторон, заявил министр иностранных дел Ирана Сейед Аббас Арагчи.

    «Поэтому война закончится на всех фронтах, включая Ливан, и будет дано обещание, что он больше не будет развязывать войны. Не будет никаких угроз или применения силы, и обе стороны будут уважать суверенитет друг друга. Я думаю, это первый раз за 47 лет, когда США открыто выразили и задокументировали уважение к суверенитету Исламской Республики Иран и попросили нас в ответ уважать суверенитет Америки», – сказал он в эфире Иранской телерадиовещательной корпорации (IRIB).

    Арагчи пояснил, что меморандум предусматривает обязательство не вмешиваться во внутренние дела Ирана, это один из важнейших пунктов соглашения как одно из проявлений уважения к Ирану и уважение его суверенитета.

    «Зарубежные участники переговоров подробно обсудили вопрос Ормузского пролива, морскую блокаду и планы следующего раунда переговоров, которые будут включать различные вопросы, в том числе иранскую ядерную проблему и вопрос снятия санкций, а также вопрос о реконструкции в форме плана экономического восстановления и развития. Механизмы реализации этого плана будут согласованы в ходе следующих переговоров», – добавил министр.

    В этом же интервью Арагчи заявил о стратегической победе Ирана над противником.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, агентство Mehr сообщило о том, что Тегеран и Вашингтон  разработали проект мирного меморандума из 14 пунктов. Американский президент при этом назвал фейком  опубликованные иранской прессой условия сделки. Востоковед Кича предупредила о новом витке эскалации на Ближнем Востоке.

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    9 июня 2026, 14:58 • Видео
    Европа и Зеленский выставили России ультиматум

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    12 июня 2026, 22:20 • Новости дня
    Востоковед Кича предупредила о новом витке эскалации на Ближнем Востоке

    Востоковед Кича: Иран готовится ко второй горячей фазе войны

    Tекст: Катерина Туманова

    Эскалация напряженности на Ближнем Востоке может продлиться до завершения президентского срока американского лидера Дональда Трампа, а перспектива мирного соглашения пока отсутствует, так как Иран ближе к новому витку конфликта, чем к его завершению, заявила востоковед Мария Кича.

    «Все эти передачи документов, переговоры, какие-то закулисные обсуждения всегда имеют место во время войны. На самом деле ситуация складывается таким образом, что Иран готовится ко второй горячей фазе американо-израильской войны против него. <...> В этой истории должен быть четкий победитель и проигравший», – заявила она радио Sputnik.

    Победа США и Израиля возможна лишь через смену политического строя в Иране с последующим переделом страны, уточнила востоковед.

    При этом Тегеран демонстрирует высокую устойчивость и продолжает оказывать упорное сопротивление своим противникам, отметила эксперт.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, агентство Mehr сообщило о том, что Тегеран и Вашингтон  разработали проект мирного меморандума из 14 пунктов. Премьер Пакистана Шариф сообщил о согласовании мирной сделки США и Ирана. Американский президент при этом назвал фейком опубликованные иранской прессой условия сделки.


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    12 июня 2026, 21:44 • Новости дня
    Reuters: Сделка США с Ираном включает разморозку активов

    Tекст: Вера Басилая

    Проект сделки США с Ираном предусматривает разморозку иранских активов в обмен на открытие Ормузского пролива, сообщает Reuters.

    По данным Reuters, согласно условиям сделки США должны были немедленно начать передачу Ирану миллиардов долларов размороженных активов и отменить санкции на экспорт его нефти в обмен на открытие Ормузского пролива, передает РИА «Новости».

    Однако высокопоставленный американский чиновник пояснил журналистам, что фактический возврат финансов последует исключительно после открытия морского пути.

    Премьер-министр Пакистана Шехбаз Шариф подтвердил успешное завершение согласования текста мирного договора.

    Иран планирует вернуть доступ к заблокированным финансовым средствам в размере 24 млрд долларов.

    Условия предварительной сделки предусматривают поэтапное возобновление работы Ормузского пролива для судоходства.

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    13 июня 2026, 01:11 • Новости дня
    Reuters: ОАЭ разблокировали миллиарды долларов для Ирана

    Tекст: Катерина Туманова

    Объединенные Арабские Эмираты согласились освободить замороженные иранские средства на сумму более 10 млрд долларов ради прекращения атак на свою территорию.

    ОАЭ приняли решение разблокировать иранские активы, что стало тактическим шагом на фоне американо-израильской войны с Ираном, передает Reuters. По данным источников, общая сумма сделки может достигать 20 млрд долларов, из которых первый транш в размере 3 млрд долларов уже отправлен в Тегеран.

    Представитель Эмиратов подтвердил стремление государства к снижению напряженности в регионе.

    «Внешняя политика ОАЭ руководствуется принципами содействия деэскалации и снижению напряженности в регионе, а также продвижения прочного мира и стабильности», – заявил он.

    Соглашение подразумевает, что Тегеран прекратит ракетные и беспилотные атаки на ОАЭ, а страны возобновят экономическое сотрудничество и обмен разведданными. Известно, что Иран предложил аналогичные сделки двум другим государствам Персидского залива.

    Переговоры между сторонами ускорились после визита представителей иранской Революционной гвардии в Абу-Даби. Этот шаг также совпадает с более широкими переговорами между США и Ираном о прекращении конфликта, которые могут включать разблокировку десятков миллиардов долларов нефтяных доходов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, IRIB в конце мая заявила о согласии США разморозить 12 млрд долларов активов Ирана. МИД Ирана назвал недопустимой передачу своих активов союзникам США. Reuters передало, что сделка США с Ираном включает разморозку активов.

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    12 июня 2026, 22:45 • Новости дня
    Арагчи заявил о стратегической победе Ирана над противником

    Tекст: Катерина Туманова

    Министр иностранных дел Ирана Сейед Аббас Арагчи заявил, что Иран одержал победу в сложной войне и вышел победителем.

    «Окончание войны должно быть результатом соглашения, и лучшее время для окончания войны – это когда у вас есть преимущество и вы одерживаете победу на поле боя. И я не хочу выкрикивать лозунги: «Мы действительно победили на этом поле». Иран действительно одержал победу на этой сложной арене. Иранский народ победил. Это не лозунг и не преувеличение. Я говорю это как министр иностранных дел», – сказал он в эфире Иранской телерадиовещательной корпорации (IRIB).

    Арагчи добавил, что теперь многие политические деятели заявляют, как «не знали Иран так, как сейчас».

    «Иран вышел из этой войны более сильным. Представление о слабом Иране полностью разрушено. Вы создали невероятное. Это не лозунги. Это фразы, которые я действительно слышал от иностранных чиновников», – сказал глава МИД Ирана.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, постпред Ульянов указал на сигнал для США в ситуации с Ираном. агентство Mehr сообщило о том, что Тегеран и Вашингтон  разработали проект мирного меморандума из 14 пунктов. Американский президент при этом назвал фейком  опубликованные иранской прессой условия сделки. Востоковед Кича предупредила о новом витке эскалации на Ближнем Востоке.



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    12 июня 2026, 22:33 • Новости дня
    Стармер пообещал остаться на посту ради «изменения ситуации к лучшему»

    Tекст: Катерина Туманова

    Глава британского правительства Кир Стармер намерен исправить ситуацию на фоне политического кризиса и ухода ключевых фигур оборонного ведомства, поэтому никакой отставки не будет.

    Премьер-министр Британии Кир Стармер осознает шаткость своего положения и планирует бороться за должность премьер-министра Британии. Политик подчеркнул, что руководствуется глубоким чувством долга, а не личным тщеславием или упрямством.

    «Я не думаю, что нам следует ввергать страну в хаос выборов лидера партии», – приводит его слова в интервью Би-би-си The Standart.

    В этом интервью Стармер пообещал, что будет бороться с любым вызовом, а также намерен повести партию Лейбористов на всеобщие выборы в 2029 году.

    Позиции британского премьера серьезно пошатнулись после увольнения министра обороны Джона Хили и министра вооруженных сил Эла Карнса. Причиной их ухода стал затянувшийся план инвестиций в оборонный сектор. Стармер при этом называет расходы на безопасность главным приоритетом государства.

    На фоне неудачных майских выборов амбиции на лидерство в Лейбористской партии открыто демонстрируют Энди Бернхэм и Уэс Стритинг. Бернхэм рассчитывает вернуться в парламент по итогам предстоящего голосования в округе Мейкерфилд. Премьер Стармер признает необходимость кардинально изменить сложившуюся ситуацию.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, британский премьер-министр Кир Стармер оказался в шаге от досрочного сложения полномочий.  В мае четыре младших министра публично покинули  правительство Стармера.


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    13 июня 2026, 03:45 • Новости дня
    Reuters узнало об отражении ВС США ударных дронов Ирана в районе Ормуза

    Reuters узнало об отражении ВС США ударных дронов Ирана

    Tекст: Катерина Туманова

    Вооруженные силы США сбивают иранские ударные беспилотники в районе Ормузского пролива, сообщает источник агентства, несмотря на то, что Вашингтон и Тегеран заявляют о прогрессе в мирных переговорах.

    Вооруженные силы США сбили несколько иранских ударных беспилотников, направлявшихся в сторону Ормузского пролива, сообщил агентству Reuters в пятницу источник, знакомый с ситуацией.

    Беспилотники представляли угрозу коммерческому трафику, заявил информатор.

    Ранее в пятницу президент США Дональд Трамп предостерег Иран от новых обстрелов беспилотниками судов, пытающихся пересечь пролив, заявив, что Тегерану «лучше действовать сообща и быстро».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, агентство Mehr сообщило о том, что Тегеран и Вашингтон  разработали проект мирного меморандума из 14 пунктов. Американский президент при этом назвал фейком опубликованные иранской прессой условия сделки. Арагчи пообещал при необходимости решать вопросы в Ормузе «военным путем».


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    12 июня 2026, 20:37 • Новости дня
    Премьер Пакистана Шариф сообщил о согласовании мирной сделки США и Ирана

    Tекст: Вера Басилая

    Премьер-министр Пакистана Шехбаз Шариф заявил, что достигнут окончательный согласованный текст мирной сделки между США и Ираном.

    Глава пакистанского правительства Шехбаз Шариф официально подтвердил успешное завершение согласования текста мирной сделки США и Ирана, передает РИА «Новости». Политик опубликовал соответствующее заявление на своей личной странице в социальной сети X.

    «Мы можем подтвердить, что достигнут окончательный согласованный текст сделки о мире», – подчеркнул премьер-министр.

    Шариф также отметил беспрецедентное сближение позиций двух государств. По его словам, сейчас пакистанская сторона тесно взаимодействует с американскими и иранскими дипломатами для скорейшей реализации всех намеченных планов и завершения необходимых формальностей.

    Президент США заявил об одобрении мирного соглашения иранским руководством.

    Двумя днями ранее американский лидер сообщил об окончательной готовности двустороннего документа.

    В начале июня глава МИД Ирана Аббас Аракчи анонсировал старт работы над финальными формулировками.

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    13 июня 2026, 04:31 • Новости дня
    Дэвид Бекхэм получил звезду на Голливудской Аллее славы
    Дэвид Бекхэм получил звезду на Голливудской Аллее славы
    @ IMAGO/Ellan Mad/Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    Знаменитый британский футболист Дэвид Бекхэм стал обладателем звезды на легендарной Голливудской аллее славы в присутствии жены Виктории и актера Тома Круза.

    Торжественная церемония вручения звезды выдающемуся спортсмену состоялась в пятницу. Актер Том Круз, ставший одним из приглашенных ораторов, произнес трогательную речь в честь своего друга, передает портал Page 6.

    «Задолго до того, как появились трофеи, аншлаги на стадионах, всемирная слава, признание, был молодой парень с мечтой, решимостью и дисциплиной, чтобы заслужить все, что за этим последовало», – подчеркнул голливудский актер.

    Круз отметил, что, несмотря на колоссальный успех и мировое признание, характер 51-летнего футболиста остался неизменным, и он сохранил свои основные жизненные ценности.

    Супруга спортсмена, дизайнер Виктория Бекхэм, с юмором вспомнила, как в детстве мечтала получить подобную награду за роль в фильме «Мир специй». Она высоко оценила целеустремленность мужа и его вклад в популяризацию футбола.

    По ее словам, за образом успешного бизнесмена и активиста скрывается невероятно добрый и преданный человек.

    Бекхэм назвал Тома Круза величайшей кинозвездой современности и поблагодарил его за многолетнюю дружбу и поддержку. Спортсмен также выразил признательность своим коллегам и признался, что главным источником вдохновения в его карьере стал легендарный баскетболист Майкл Джордан.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Тейлор Свифт вошла в Зал славы авторов песен. Виктория Бекхэм призналась, что считает самым прекрасным в старении.

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    13 июня 2026, 02:51 • Новости дня
    Арагчи пообещал при необходимости решать вопросы в Ормузе «военным путем»

    Арагчи пообещал при необходимости применять вооруженные силы в Ормузе

    Tекст: Катерина Туманова

    Ситуация в Ормузском проливе должна перейти в юрисдикцию международного права и измениться, но решение вопросов военным путем останется одним из вариантов, заявил глава МИД Ирана Сейед Аббас Арагчи.

    «Естественно, мы не можем вечно контролировать пролив военными средствами. Потому что наши вооруженные силы присутствуют. Там, где это необходимо. Они будут вмешиваться военным путем, в этом нет никаких сомнений, и наш меч всегда будет присутствовать над Ормузским проливом», – сказал он в эфире Иранской телерадиовещательной корпорации (IRIB).

    Он отметил, что ситуация отличается от прошлого и если все хотят обеспечить транзит и судоходство, а также управление Ормузским проливом иначе, чем прежде, тогда должна быть создана правовая система, соответствующая международному праву.

    В этом же интервью Арагчи заявил о стратегической победе Ирана над противником и назвал одно обязательство США в меморандуме с Ираном.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, агентство Mehr сообщило о том, что Тегеран и Вашингтон разработали проект мирного меморандума из 14 пунктов. Американский президент при этом назвал фейком  опубликованные иранской прессой условия сделки. Востоковед Кича предупредила о новом витке эскалации на Ближнем Востоке.

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    12 июня 2026, 20:11 • Новости дня
    В Британии открыли крупнейший в Европе центр испытаний беспилотников

    Минобороны Британии сообщило об открытии крупнейшего полигона для дронов

    Tекст: Мария Иванова

    На юго-западе Англии заработал масштабный комплекс площадью более 50 тыс. кв. метров для разработки и тестирования новейших беспилотных летательных аппаратов.

    Новый полигон расположился в городе Суиндон, передает РИА «Новости».

    «Министр обороны Дэн Джарвис открыл крупнейший в Европе центр испытаний беспилотников в Суиндоне», – говорится в заявлении британского военного ведомства. Комплекс получил название Uncrewed Systems Centre и находится на базе предприятия DroneTEX.

    Площадка станет ключевым хабом страны по созданию технологий БПЛА в сотрудничестве с частным бизнесом. Джарвис отметил, что новое предприятие является крупнейшим на континенте центром разработки дронов. Для него это стало первым публичным выступлением после недавнего назначения на пост главы министерства.

    Ранее власти Британии анонсировали строительство в Суиндоне завода полного цикла по производству беспилотников. Издание Politico писало, что запуск откладывался из-за финансовых проблем, при этом пока неизвестно, является ли открытый полигон частью данного проекта.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, премьер-министр Великобритании Кир Стармер назначил Дэна Джарвиса новым министром обороны.

    Предыдущий глава военного ведомства Джон Хили подал в отставку из-за недостатка финансирования.

    Британское министерство обороны пообещало передать Киеву 120 тыс. беспилотников в течение текущего года.

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    13 июня 2026, 10:19 • Новости дня
    Власти Ливана назвали сумму ущерба от ударов Израиля

    Ущерб экономике Ливана от конфликта с Израилем составил 20 млрд долларов

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Масштабные нападения Израиля привели к сокращению национальной экономики Ливана почти в два раза, они стали причиной серьезных потерь в ключевых отраслях, включая сельское хозяйство и туризм, сообщили власти страны.

    Удары Израиля по Ливану нанесли ближневосточной стране колоссальный ущерб, отмечают власти страны. Вооруженное противостояние  отбросило ближневосточное государство назад в экономическом развитии.

    «Война привела к масштабным разрушениям, особенно на юге страны. Объем ущерба оценивается примерно в 20 млрд долларов», – цитирует министра экономики Амера аль-Басата РИА «Новости».

    Помимо прямых разрушений, государство несет огромные косвенные потери, добавил министр. Общий объем ливанской экономики сократился с 55-57 млрд долларов до 32 млрд долларов по сравнению с докризисным периодом. Из-за боевых действий массово закрываются фабрики и предприятия.

    Около 28% сельскохозяйственных угодий прекратили выпуск продукции, а туристический сектор потерял порядка двух млрд долларов, что эквивалентно 7% ВВП Ливана. С марта южные регионы и пригород Бейрута регулярно подвергаются атакам израильской авиации. Из-за обстрелов инфраструктуры и жилого фонда число беженцев периодически превышало один млн человек.

    Ранее министр финансов Ливана Амин Салями предупредил о риске возвращения страны в каменный век из-за войны. А министерство сельского хозяйства республики заявило о масштабном уничтожении исторических оливковых рощ.

    До этого министерство здравоохранения страны оценивало число погибших от израильских атак граждан в 2846 человек.

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    13 июня 2026, 10:07 • Новости дня
    МИД ОАЭ опроверг тайную передачу Ирану миллиардов долларов

    Власти ОАЭ опровергли сообщения СМИ о передаче Ирану 3 млрд долларов

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Внешнеполитическое ведомство ОАЭ назвало полностью ложными слухи о переводе разблокированных активов Ирану.

    Дипломатическое ведомство ОАЭ выступило с официальным заявлением по поводу распространившихся слухов по поводу передачи денежных средств Ирану, передает РИА «Новости».

    «Объединенные Арабские Эмираты категорически опровергали сообщения, опубликованные некоторыми международными СМИ, утверждающие о переводе средств из ОАЭ в Исламскую Республику Иран, включая утверждения относительно 3 млрд долларов США», – пояснили представители МИД ОАЭ.

    В министерстве подчеркнули, что утверждения о высвобождении и транзите замороженных иранских фондов через территорию государства абсолютно необоснованны. Дипломаты настоятельно призвали журналистов доверять исключительно официальным источникам и воздерживаться от тиражирования непроверенных обвинений.

    Ранее сообщалось. что Объединенные Арабские Эмираты согласились освободить замороженные иранские средства на сумму более 10 млрд долларов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, проект сделки США с Ираном предусматривает разморозку активов исламской республики. Американские власти обязались предоставить Тегерану доступ к 12 млрд долларов.

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    13 июня 2026, 19:28 • Новости дня
    МИД Ирана допустил скорое завершение работы над меморандумом с США

    Tекст: Вера Басилая

    Тегеран и Вашингтон завершают работу над документом о взаимопонимании, который планируется оформить в электронном виде уже на ближайших выходных, заявил официальный представитель МИД Ирана Исмаил Багаи.

    По словам Багаи, успешное завершение переговоров между двумя странами оценивается как очень высокая, передает РИА «Новости».

    «Мы никогда еще не были так близки к взаимопониманию, и вероятность того, что составление меморандума будет окончательно завершено в ближайшие дни, очень высока», – отметил представитель МИД Ирана.

    При этом переговорщики от Ирана в ближайшие два дня не планируют поездок в Женеву или другие города для очной встречи. Пакистанское министерство иностранных дел, выступающее посредником, анонсировало проведение церемонии в дистанционном формате в воскресенье, 14 июня.

    Американский лидер Дональд Трамп также подтвердил готовность сторон к сделке. По его оценке, власти Ирана уже одобрили подписание документа, и процедура может состояться в самые ближайшие дни.

    Багаи подтвердил согласование основных пунктов меморандума о взаимопонимании.

    Президент США  выразил уверенность в одобрении сделки иранским руководством.

    Американский лидер допустил подписание мирного договора на территории Европы в ближайшие выходные.

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