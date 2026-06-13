Снаряд повредил танкер у берегов Омана

Танкер у берегов Омана получил повреждение от неизвестного снаряда

Tекст: Тимур Шайдуллин

Неизвестный снаряд повредил нефтяной танкер у берегов Омана. Управление морских торговых операций Британии (UKMTO) сообщило о его попадании в судно, находившееся примерно в шести морских милях, то есть около 11 километров, к востоку от побережья, пишет РИА «Новости».

Сообщается, что танкер был поражен в носовую часть по левому борту. Подробности о характере снаряда UKMTO не привело. По данным управления, экипаж танкера не пострадал и находится в безопасности. Отмечается, что сообщений о воздействии инцидента на окружающую среду не поступало. Судно после осмотра продолжило следование в порт назначения.

Как писала в четверг газета ВЗГЛЯД, министр судоходства Индии Сарбананда Соновал подтвердил гибель трех моряков в результате инцидента с танкером MT Settebello у берегов Омана.

В конце мая центр координации морских торговых перевозок при ВМС Британии (UKMTO) сообщил об обстреле танкера в 60 морских милях к востоку от Муската и частичном разливе топлива. Ранее UKMTO заявило об атаке на танкер в 20 морских милях к северо-востоку от побережья Омана, экипаж и судно остались в безопасности.