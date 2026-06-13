Путин заявил о планах расширить потенциал Приазовья благодаря новой стратегии

Tекст: Елизавета Шишкова

«Она охватывает наши исторические регионы Донбасса и Новороссии и должна помочь расширить транспортную и туристическую инфраструктуру, вовлечь в оборот земли для сельского хозяйства, вывести на новый уровень рыбохозяйственный комплекс, ликвидировать накопленный вред окружающей среде. В итоге должен возрасти ресурсный и рекреационный потенциал Приазовья», – отметил глава государства, передает РИА «Новости».

Как писала газета ВЗГЛЯД, в июле 2024 года президент России Владимир Путин поручил правительству утвердить стратегию развития Приазовья до 2040 года.

Позже глава государства отметил привлекательность земель Донбасса и Новороссии для бизнеса и туризма.

В июле 2025 года инвестиционный комитет ДНР одобрил строительство новой базы отдыха «Россия» на побережье Азовского моря.