Путин заявил о необходимости заложить новую основу развития Донбасса.

Tекст: Вера Басилая

Президент России Владимир Путин на совещании по развитию воссоединенных субъектов подчеркнул важность масштабных преобразований в Донбассе и Новороссии, передает ТАСС.

Глава государства отметил, что необходимо не просто восстановить разрушенное, но и создать мощный импульс для всех сфер жизни.

«Нам необходимо не просто воссоздать и отремонтировать все, что было разрушено и повреждено, а заложить основу для коренного преобразования экономики и промышленности Донбасса и Новороссии, сделать так, чтобы мощный импульс к развитию получили все сферы жизни этих регионов, чтобы люди увидели реальные перемены к лучшему. Это наша ключевая общенациональная задача, и она должна быть неукоснительно выполнена», – сказал Путин в ходе совещания.

Путин напомнил об утвержденной в апреле 2023 года комплексной программе социально-экономического развития регионов. Он предложил участникам совещания оценить достигнутые результаты и проанализировать направления, где требуются дополнительные усилия и координация с учетом текущей обстановки.

«Поставлены масштабные задачи по обеспечению тесной интеграции наших исторических территорий в единое правовое, экономическое, образовательное, культурное, информационное пространство страны. Сегодня оценим полученные результаты. А главное, еще раз вместе проанализируем, по каким направлениям нужны дополнительные усилия, где требуется более тесная координация с учетом текущей обстановки и оперативных сведений от глав регионов», – заявил Путин.

Ранее президент России Владимир Путин провел совещание по вопросам восстановления инфраструктуры новых регионов.

Путин призвал к мощному перезапуску экономики Донбасса и Новороссии.



