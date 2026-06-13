Хуснуллин: Объем инвестиций через банки в новых регионах вырос на 30%

Tекст: Тимур Шайдуллин

Объем инвестиций через банковский сектор в новых регионах с начала года вырос на 30%, сообщил вице-премьер России Марат Хуснуллин на совещании о развитии воссоединенных субъектов РФ.

«Активно растут инвестиции через банковский сектор, если мы в прошлом году приросли значительно серьезно и у нас уже кредитный портфель стал 275 миллиардов, то только с начала этого года мы приросли на 30%». - цитирует Хуснуллина РИА «Новости»

Он добавил, что притоку капитала помогает свободная экономическая зона (СЭЗ). По его данным, число участников СЭЗ в новых регионах уже превысило 500, а объем заявленных инвестиций на этих территориях составил 383 млрд рублей.

Хуснуллин также доложил президенту Владимиру Путину, что в новых регионах восстанавливается работа промышленных предприятий и увеличивается объем производимой продукции, интегрируемой в общероссийскую экономику. По его словам, развивается сельское хозяйство, в оборот вовлекаются земли сельхозназначения, а ключевой задачей остается дальнейший экономический рост воссоединенных субъектов.

Как писала газета ВЗГЛЯД, осенью прошлого года Хуснуллин сообщал о росте кредитного портфеля в новых регионах с 10 до 175 млрд рублей благодаря началу работы там крупных банков.

Тогда на встрече с президентом Владимиром Путиным Хуснуллин заявил о полной интеграции Донбасса и Новороссии в российскую экономику и реализации проектов в новых регионах по федеральным стандартам с 2025 года. До этого вице-премьер рассказал об открытии 545 банковских отделений и выдаче почти пяти миллионов банковских карт в регионах Донбасса и Новороссии.