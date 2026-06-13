  • Новость часаПутин: Вся Россия подставила плечо новым регионам
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    13 июня 2026, 14:13 • Новости дня

    Объем инвестиций через банки в новых регионах вырос на 30%

    Хуснуллин: Объем инвестиций через банки в новых регионах вырос на 30%

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Объем инвестиций через банковский сектор в новых регионах с начала года вырос на 30%, при этом кредитный портфель приблизился к 275 млрд рублей, сообщили в правительстве.

    Объем инвестиций через банковский сектор в новых регионах с начала года вырос на 30%, сообщил вице-премьер России Марат Хуснуллин на совещании о развитии воссоединенных субъектов РФ.

    «Активно растут инвестиции через банковский сектор, если мы в прошлом году приросли значительно серьезно и у нас уже кредитный портфель стал 275 миллиардов, то только с начала этого года мы приросли на 30%». - цитирует Хуснуллина РИА «Новости»

    Он добавил, что притоку капитала помогает свободная экономическая зона (СЭЗ). По его данным, число участников СЭЗ в новых регионах уже превысило 500, а объем заявленных инвестиций на этих территориях составил 383 млрд рублей.

    Хуснуллин также доложил президенту Владимиру Путину, что в новых регионах восстанавливается работа промышленных предприятий и увеличивается объем производимой продукции, интегрируемой в общероссийскую экономику. По его словам, развивается сельское хозяйство, в оборот вовлекаются земли сельхозназначения, а ключевой задачей остается дальнейший экономический рост воссоединенных субъектов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, осенью прошлого года Хуснуллин сообщал о росте кредитного портфеля в новых регионах с 10 до 175 млрд рублей благодаря началу работы там крупных банков.

    Тогда на встрече с президентом Владимиром Путиным Хуснуллин заявил о полной интеграции Донбасса и Новороссии в российскую экономику и реализации проектов в новых регионах по федеральным стандартам с 2025 года. До этого вице-премьер рассказал об открытии 545 банковских отделений и выдаче почти пяти миллионов банковских карт в регионах Донбасса и Новороссии.

    10 июня 2026, 18:40 • Новости дня
    Путин заявил о необходимости старта нового инвестиционного цикла в России

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Президент России Владимир Путин на совещании с правительством указал на необходимость старта нового инвестиционного цикла в стране.

    «Кроме этих вещей, связанных с макроэкономической стабильностью или поддержанием макроэкономической стабильности в экономике в целом, конечно, есть еще и влияние на инвестпроцесс фактора завершения крупных инвестиционных проектов – в том числе, кстати говоря, и на Дальнем Востоке», – отметил глава государства, сообщает ТАСС.

    Он подчеркнул, что запуск нового инвестиционного цикла является безусловной необходимостью для дальнейшего развития экономики.

    «Думаю, что мы вправе рассчитывать на снижение ключевой ставки и других необходимых параметров. <…> Нам, безусловно, нужно запускать новый инвестиционный цикл и надо учитывать реалии сегодняшнего дня, но и те предложения, которые сейчас прозвучали со стороны бизнес-сообществ», – подчеркнул президент.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду пресс-секретарь президента Дмитрий Песков анонсировал совещание по вопросам восстановления инвестиционной активности.

    Ранее глава государства назвал запуск нового инвестиционного цикла главным условием устойчивого экономического роста. А вице-премьер Александр Новак спрогнозировал скорое восстановление финансовых вложений на фоне снижения инфляции.

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    13 июня 2026, 14:21 • Новости дня
    Путин: Вся Россия подставила плечо новым регионам
    Путин: Вся Россия подставила плечо новым регионам
    @ Вячеслав Прокофьев/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Вся Россия, в том числе трудовые коллективы, волонтерские движения, подставила плечо новым регионам, заявил президент России Владимир Путин.

    Глава государства провел совещание по вопросам развития воссоединенных субъектов, передает РИА «Новости». На встрече обсуждалась интеграция и всесторонняя поддержка недавно вошедших в состав страны территорий.

    «Фактически вся Россия – сотни трудовых коллективов, волонтерские движения, общественные организации – подставили плечо Донбассу и Новороссии», – подчеркнул Владимир Путин.

    Путин добавил, что соотечественники сплотились ради раскрытия колоссального потенциала новых регионов. По словам президента, это необходимо для создания условий мирной и созидательной жизни на данных землях.

    Президент России Владимир Путин обсудил по видеосвязи вопросы восстановления инфраструктуры новых регионов.

    Путин заявил о необходимости заложить новую основу развития Донбасса.

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    9 июня 2026, 14:58 • Видео
    Европа и Зеленский выставили России ультиматум

    По итогам переговоров Владимира Зеленского с лидерами Великобритании, Германии и Франции России был выдвинут ультиматум из пяти пунктов. И что теперь?

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    10 июня 2026, 19:56 • Новости дня
    Путин утвердил возврат налоговых переплат наследникам умерших

    Путин подписал закон о возврате налоговых переплат наследникам умерших

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Президент России утвердил изменения в Налоговый кодекс, позволяющие наследникам получать средства, формирующие положительное сальдо единого налогового счета умершего гражданина.

    Президент России Владимир Путин подписал закон, разрешающий наследникам возвращать переплаты по налогам умерших граждан. Соответствующий документ уже опубликован на портале правовых актов, пишет РИА «Новости».

    До 1 января 2027 года наследники смогут обращаться в налоговые органы с заявлением о возврате средств, составляющих положительное сальдо единого налогового счета (ЕНС) наследодателя. Нотариусы в этот переходный период будут получать бумажные справки о состоянии счета от ФНС. Формы необходимых документов появятся на сайте ведомства.

    С 2027 года процесс автоматизируют: переплаты умерших налогоплательщиков начнут переходить на ЕНС наследников без заявлений. Нотариусы станут запрашивать информацию через систему межведомственного электронного взаимодействия. Задержка связана с необходимостью доработки механизмов обмена данными между ФНС и Федеральной нотариальной палатой.

    Кроме того, наследников временно освобождают от уплаты пеней на недоимки умершего. Эта льгота действует до получения свидетельства о наследстве, но не более шести месяцев с момента его открытия или решения суда об объявлении человека умершим. Закон вступает в силу со дня опубликования, за исключением норм, отложенных до 2027 года.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Федеральная налоговая служба разъяснила порядок приостановки операций по банковским счетам граждан из-за долгов. Осенью прошлого года нотариусов обязали официально уведомлять наследников о наличии кредитных обязательств покойного. До этого юристы оценили автоматизацию процесса сбора документов для оформления наследства.

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    11 июня 2026, 09:41 • Новости дня
    НАНПФ: В России разрабатывают новую пенсионную программу с господдержкой

    Tекст: Вера Басилая

    В России прорабатывается концепция корпоративной пенсионной системы с государственной поддержкой, финансирование которой ляжет преимущественно на плечи работодателей, заявил президент Национальной ассоциации негосударственных пенсионных фондов (НАНПФ) Сергей Беляков.

    По словам Белякова, разработка параметров новой пенсионной программы с участием государства находится в активной стадии, передают «Известия». Он отметил, что система будет финансироваться в основном или полностью за счет работодателя.

    «Это станет новым инструментом, цель которого – сформировать дополнительную пенсию», – подчеркнул Беляков. Планируется, что при трудоустройстве сотрудник автоматически станет участником системы, но сохранит право отказаться от участия.

    Работодатель будет перечислять средства на индивидуальный счет работника. Затем эти деньги будут инвестироваться фондом для защиты от инфляции и приумножения капитала. Получить накопления можно будет по достижении пенсионного возраста.

    Новая система будет функционировать параллельно с программой долгосрочных сбережений, предлагая налоговые льготы как сотрудникам, так и работодателям. Окончательные параметры, включая размер взносов и механизм перехода между компаниями, еще обсуждаются.

    Ранее министр финансов Антон Силуанов одобрил инициативу использования пенсионных средств «молчунов» в качестве долгосрочных сбережений.

    Председатель ВЭБ.РФ Игорь Шувалов сообщил о подготовке законопроекта для создания объединенного государственного пенсионного фонда.

    Глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков инициировал обсуждение автоматического перевода пенсионных накоплений россиян в новую программу.

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    11 июня 2026, 12:39 • Новости дня
    Песков заявил о стабильности банковского сектора России

    Tекст: Вера Басилая

    Ситуация в российском банковском секторе стабильная и абсолютно контролируемая, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

    По словам Пескова, несмотря на трудности, ситуация в банковском секторе страны является стабильной и абсолютно контролируемой, передает РИА «Новости».

    «Только вчера на совещании с правительством президент говорил о том, что, несмотря на имеющиеся определенные трудности, определенные тенденции, связанные с инвестиционной сдержанностью и с торможением, но все-таки ситуация абсолютно стабильная и абсолютно контролируемая, то же самое можно сказать и в отношении банковского сектора», – сказал представитель Кремля.

    Месяцем ранее Песков заявил о макроэкономической стабильности России на фоне мировых колебаний.

    В феврале глава Центробанка Эльвира Набиуллина подчеркнула абсолютную устойчивость отечественной банковской системы.

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    10 июня 2026, 17:46 • Новости дня
    Путин подписал закон о страховании жизни с инвестиционной доходностью

    Путин подписал закон о страховании жизни с расчетной и объявленной доходностью

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Глава государства утвердил нормы, защищающие интересы граждан при покупке сложных финансовых продуктов и разделяющие страховые полисы на инструменты с объявленной и расчетной прибылью.

    Президент Владимир Путин подписал закон о страховании жизни с расчетной и объявленной доходностью. Соответствующий документ размещен на портале официального опубликования правовых актов, пишет РИА «Новости».

    Нововведение направлено на защиту клиентов и предлагает два варианта полисов. При использовании объявленной доходности итоговая выплата зависит от общих результатов деятельности компании без привязки к активам.

    Расчетная доходность напрямую связана с прибыльностью конкретных инструментов. Доступ к таким договорам получат только квалифицированные инвесторы, единовременно внесшие не менее шести млн рублей. «Это некоторый барьер на вход для людей, которые не могут позволить себе крупные вложения», – пояснял агентству директор департамента страхового рынка Банка России Илья Смирнов.

    Председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков отмечал, что благодаря инициативе фондовый рынок получит новые длинные деньги. Условия могут предусматривать индексацию сумм на уровень инфляции или ключевую ставку ЦБ, однако их уменьшение запрещено.

    Закон строго определяет, что выплата полагается исключительно лицу, имеющему на это право по договору. Новые правила вступят в силу с 1 июля 2026 года.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее Путин объяснил механизм работы долевого страхования жизни граждан. Заместитель министра финансов Иван Чебесков анонсировал запуск данной программы с 1 января 2025 года.

    А Минфин оценил потенциальный объем сборов по этому виду страхования в 250 млрд рублей за первый год.

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    13 июня 2026, 14:13 • Новости дня
    Путин заявил о необходимости заложить новую основу развития Донбасса
    Путин заявил о необходимости заложить новую основу развития Донбасса
    @ Александр Казаков/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Президент России Владимир Путин поставил задачу не только воссоздать то, что было разрушено в Донбассе и Новороссии, но и заложить новую основу для развития.

    Президент России Владимир Путин на совещании по развитию воссоединенных субъектов подчеркнул важность масштабных преобразований в Донбассе и Новороссии, передает ТАСС.

    Глава государства отметил, что необходимо не просто восстановить разрушенное, но и создать мощный импульс для всех сфер жизни.

    «Нам необходимо не просто воссоздать и отремонтировать все, что было разрушено и повреждено, а заложить основу для коренного преобразования экономики и промышленности Донбасса и Новороссии, сделать так, чтобы мощный импульс к развитию получили все сферы жизни этих регионов, чтобы люди увидели реальные перемены к лучшему. Это наша ключевая общенациональная задача, и она должна быть неукоснительно выполнена», – сказал Путин в ходе совещания.

    Путин напомнил об утвержденной в апреле 2023 года комплексной программе социально-экономического развития регионов. Он предложил участникам совещания оценить достигнутые результаты и проанализировать направления, где требуются дополнительные усилия и координация с учетом текущей обстановки.

    «Поставлены масштабные задачи по обеспечению тесной интеграции наших исторических территорий в единое правовое, экономическое, образовательное, культурное, информационное пространство страны. Сегодня оценим полученные результаты. А главное, еще раз вместе проанализируем, по каким направлениям нужны дополнительные усилия, где требуется более тесная координация с учетом текущей обстановки и оперативных сведений от глав регионов», – заявил Путин.

    Ранее президент России Владимир Путин провел совещание по вопросам восстановления инфраструктуры новых регионов.

    Путин призвал к мощному перезапуску экономики Донбасса и Новороссии.


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    11 июня 2026, 19:14 • Новости дня
    В Раде заявили о дефиците финансирования ВСУ

    Депутат Рады Железняк сообщил о нехватке денег для ВСУ

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Нехватка средств для обеспечения украинской армии в текущем году достигла почти шести миллиардов долларов, необходимых для покрытия базовых нужд и повышения выплат военным, сообщил депутат Верховной рады Ярослав Железняк.

    Дефицит финансирования Вооруженных сил Украины на этот год составляет около 150 млрд гривен (3,3 млрд долларов). Для повышения зарплат военнослужащим к этой сумме требуется найти еще 120 млрд гривен (2,6 млрд долларов), рассказал депутат Верховной рады Ярослав Железняк, ссылаясь на данные премьер-министра страны Юлии Свириденко, передает РИА «Новости».

    «Сегодня была встреча фракций с правительством. Коротко о финансировании повышения зарплат военным и реформах оплаты труда. Премьер сообщила, что дефицит финансирования сейчас армии – это без каких-либо изменений по оплате труда – составляет где-то 150 млрд гривен», – написал парламентарий в своем Telegram-канале.

    По словам депутата, глава правительства пояснила, что для проведения реформы системы оплаты труда необходимо дополнительно 120 млрд гривен. Таким образом, в бюджет не заложили достаточно средств для закрытия текущих потребностей на зарплаты военным и проведения реформы – общая сумма нехватки составляет 270 млрд гривен (около 6 млрд долларов), добавил Железняк.

    Накануне депутат Рады Нина Южанина отмечала, что парламент поддержал увеличение военных расходов бюджета на 2026 год, сократив при этом траты на закупку вооружения для ВСУ на 40 млрд гривен (887,1 млн долларов).

    Как писала газета ВЗГЛЯД, проект изменений украинского бюджета на 2026 год исключил обещанное повышение выплат военнослужащим.

    В конце прошлого года Верховная рада приняла государственный бюджет с рекордным дефицитом в 1,9 трлн гривен. Прошлой осенью парламент одобрил увеличение оборонных расходов на 325 млрд гривен ради предотвращения задержек зарплат военным.

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    13 июня 2026, 14:40 • Новости дня
    Экс-разведчик Риттер после визита на место исключил случайность в ударе по колледжу в ЛНР

    Экс-разведчик Риттер после визита на место исключил случай в ударе по колледжу в ЛНР

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Бывший американский разведчик Скотт Риттер, посетив Старобельск, исключил версию ошибки при ударе ВСУ по колледжу и пообещал рассказать о трагедии в США.

    Американский экс-разведчик Скотт Риттер во время визита в ЛНР встретился со студентами Луганского университета имени Владимира Даля и рассказал о поездке в Старобельск. На встрече почтили память погибших минутой молчания. После этого Риттер посетил место удара по Старобельскому профессиональному колледжу Луганского государственного педагогического университета, сообщает РИА «Новости».

    «Мы все понимаем, что это была не случайность. Это намеренное убийство, намеренная атака ни в чем не повинных детей. Я уже не молодой человек, я побывал во многих конфликтах и видел много войн, но то, что я увидел – это было действительно тяжело», – заявил он.

    Риттер рассказал, что считает Старобельск прекрасным городом, и признался, что, глядя на фотографии погибших девушек и юношей, видит в них утраченное будущее ЛНР, России и мира. Он подчеркнул, что, по его мнению, окружающие должны сделать все, чтобы жертвы не были забыты, а причастные к атаке никогда не были прощены.

    Экс-разведчик пообещал донести в США историю о трагедии в Старобельске, чтобы, как он выразился в своей речи, все узнали правду и не забывали о случившемся.

    «Я обещаю, что я заберу вашу историю назад в Америку, и мы никогда не забудем. И мы сделаем так, что все узнают правду о Старобельске, и мы никогда не простим», - сказал Риттер.

    Напомним, 22 мая ВСУ ударили по учебному корпусу и общежитию Старобельского колледжа, в результате погиб 21 человек и пострадали более 40.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава ЛНР Леонид Пасечник на совещании у президента России рассказал об использовании 16 беспилотников для удара по Старобельскому колледжу.

    Ранее во время общения с журналистами он сообщил о 65 пострадавших детях после удара по колледжу в Старобельске. Уполномоченная по правам человека в РФ Яна Лантратова на месте трагедии также заявила о целенаправленных ударах беспилотниками по колледжу во время эвакуации детей.

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    13 июня 2026, 14:26 • Новости дня
    Путин: Развивать новые регионы приходится в условиях беспилотной опасности

    Tекст: Вера Басилая

    Восстановление воссоединенных субъектов страны проходит в крайне напряженной обстановке из-за регулярных ударов дронов и артиллерии противника, заявил президент Владимир Путин.

    Путин обратил внимание на сложную ситуацию на исторических территориях, передает РИА «Новости». По его словам, сотни трудовых коллективов, волонтерских движений и общественных организаций объединились для помощи Донбассу и Новороссии. Они помогают раскрыть колоссальный потенциал этих земель.

    Глава государства выразил благодарность всем участникам процесса восстановления.

    «Искренне признателен каждому, кто задействован в этой огромной работе. Знаю, что трудиться приходится в очень напряженной, непростой, а порой и опасной боевой обстановке по линии боевого соприкосновения в условиях беспилотных атак и обстрелов», – подчеркнул президент на совещании.

    Ранее Путин заявил о необходимости заложить новую основу развития Донбасса.

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    13 июня 2026, 14:29 • Новости дня
    Путин поблагодарил жителей Донбасса и Новороссии за мужество и стойкость

    Tекст: Вера Басилая

    Президент России Владимир Путин высоко оценил мужество и стойкость всех жителей Донбасса и Новороссии.

    Президент России Владимир Путин выразил признательность населению новых регионов за проявленный героизм, передает РИА «Новости». Заявление прозвучало в ходе совещания, посвященного вопросам развития воссоединенных субъектов Федерации.

    «Хочу поблагодарить за мужество и стойкость всех жителей Донбасса и Новороссии», – сказал глава государства в своем обращении.

    Ранее Владимир Путин заявил, что развивать новые регионы приходится в условиях беспилотной опасности.

    Путин заявил о необходимости заложить новую основу развития Донбасса.

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    13 июня 2026, 14:22 • Новости дня
    Хуснуллин: Все цели и задачи развития новых регионов будут достигнуты

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    На совещании у президента по развитию воссоединенных субъектов вице-премьер Марат Хуснуллин заявил, что работа в новых регионах выстроена и поставленные цели будут достигнуты.

    На совещании по развитию новых регионов под руководством президента Владимира Путина вице-премьер правительства России Марат Хуснуллин подчеркнул нацеленность на выполнение намеченных задач, передают РИА «Новости».

    Он заявил: «Системная работа по развитию новых регионов выстроена. Уверен, что все поставленные вами цели и задачи будут достигнуты».

    Хуснуллин отметил, что задачи в новых регионах остаются масштабными и сложными. По его словам, уже сформировано понимание, как решать эти вопросы, и работа по их реализации продолжается.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу президент Владимир Путин по видеосвязи обсудил вопросы восстановления инфраструктуры Донецкой и Луганской Народных Республик, а также Запорожской и Херсонской областей.

    Ранее Марат Хуснуллин и глава ДНР Денис Пушилин подписали документы о приведении коммунальных сетей республики в нормативное состояние и развитии 34 опорных населенных пунктов.

    До этого президент Владимир Путин заявил о достаточности сил и средств для полного восстановления территорий Донбасса и Новороссии в рамках программы до 2030 года.

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    13 июня 2026, 14:36 • Новости дня
    Путин: Для развития Донбасса сделано многое, но нерешенных вопросов еще больше

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент Владимир Путин заявил, что для развития Донбасса и Новороссии сделано многое, однако количество нерешенных вопросов пока преобладает.

    Об этом глава государства сообщил в ходе совещания, посвященного развитию воссоединенных территорий, передает ТАСС.

    «Хочу вас поблагодарить за то, что сделано. Сделано много. Это очень хорошо, но нерешенных вопросов гораздо больше. Сейчас предлагаю поговорить как раз об этом», – отметил российский лидер.

    Ранее Путин поставил задачу заложить новую основу для развития Донбасса и Новороссии.

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    13 июня 2026, 14:51 • Новости дня
    Голикова сообщила о масштабной поддержке миллионов жителей новых регионов

    Голикова: Федеральные меры поддержки охватили 2,4 млн жителей новых регионов

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Государственная помощь и социальные гарантии в полном объеме стали доступны для более чем 2 млн граждан, проживающих на исторических территориях, сообщила вице-премьер России Татьяна Голикова.

    Вице-премьер страны Татьяна Голикова в ходе профильного совещания озвучила актуальные данные о социальной помощи, передает РИА «Новости». Мероприятие по вопросам развития воссоединенных субъектов провел в субботу президент Владимир Путин.

    «В части социального блока гражданам на сегодняшний день предоставляются все социальные, трудовые, пенсионные гарантии. Федеральными мерами поддержки на сегодняшний день охвачено 2,4 млн жителей исторических регионов», – констатировала она.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин по видеосвязи обсудил вопросы восстановления инфраструктуры новых регионов.

    В январе текущего года правительство выделило почти 4 млрд рублей на пенсионные выплаты жителям этих территорий.

    Вице-премьер Марат Хуснуллин прошлой осенью сообщил о получении пенсий и социальных пособий 2,5 млн граждан Донбасса и Новороссии.

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    13 июня 2026, 15:10 • Новости дня
    Голикова рассказала о переходе новых регионов на федеральные пенсии

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Вице-премьер Татьяна Голикова на совещании у президента Владимира Путина рассказала о переходе новых регионов на федеральные пенсии и мерах поддержки семей.

    На совещании у президента России Владимира Путина по развитию Донецкой и Луганской Народных Республик, Запорожской и Херсонской областей, передает РИА «Новости», Татьяна Голикова заявила: «Идет поэтапный переход на федеральные пенсии. Сегодня пенсии с 2023 года назначены более 1,5 млн человек. Из них 93% - это федеральные нормы». По ее словам, речь идет о жителях новых регионов России.

    Вице-премьер также сообщила, что жителям этих территорий выдано почти 140 тыс. сертификатов на материнский капитал, из которых около 50% уже использовано. Предпочтительной формой распоряжения средствами она назвала ежемесячные выплаты детям до трех лет. Единым пособием сейчас охвачено 36 тыс. семей, в которых воспитывается 56 тыс. детей, а также 1,3 тыс. беременных женщин, при этом сохранены упрощенные условия приема документов.

    Отдельно Голикова остановилась на обеспеченности медицинскими кадрами. Она отметила, что на территориях новых регионов сегодня работают 46 тыс. врачей, однако поставленные совместно с историческими регионами задачи по кадрам пока не выполнены. По ее словам, ближе всего к среднероссийским показателям по числу врачей находится Донецкая Народная Республика.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, премьер-министр Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении почти 3,9 млрд рублей на пенсионные выплаты жителям ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей в первом квартале 2026 года.

    Социальный фонд России сообщил о доступности в полном объеме всех мер социальной поддержки для жителей новых российских регионов.

    Президент Владимир Путин на прямой линии поручил главам регионов Донбасса и Новороссии решать без бюрократии вопросы подтверждения стажа и начисления пенсий, опираясь на закон о зачете всего ранее полученного трудового стажа.

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