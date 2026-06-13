Путин провел совещание по развитию новых регионов России

Tекст: Елизавета Шишкова

Российский лидер в субботу организовал видеоконференцию, посвященную экономике и социальной сфере воссоединенных субъектов, передает РИА «Новости». Участники встречи затронули темы модернизации транспортной сети и строительства инфраструктуры.

Подобные вопросы уже поднимались на встрече в Кремле в июне 2025 года. Тогда президент дистанционно открыл несколько значимых социальных объектов на территории республик Донбасса, а также Запорожской и Херсонской областей.

К 2030 году новые территории должны достигнуть общероссийского уровня качества жизни населения и основных экономических показателей. Соответствующие задачи закреплены в специальной программе развития, охватывающей около 300 мероприятий.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале 2024 года российский лидер провел большое совещание по развитию новых субъектов.

Позже глава государства заявил об обязательном улучшении условий жизни в Донбассе и Новороссии.

Осенью прошлого года президент поздравил жителей с днем воссоединения исторических регионов с Россией.