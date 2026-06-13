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    Пожар на авианосце доказывает деградацию ВМС США
    Эксперт: У ВСУ в Константиновке фактически началась агония
    Россия провела дипломатические демарши из-за недопуска делегатов на саммит G20
    Космонавт Юрчихин назвал вульгарщиной скафандры от Prada
    Путин: Противник не может сдержать натиск российских войск
    Военкор Поддубный сообщил об ударах «Геранями» по Криворожской ТЭС
    Пленный ВСУ рассказал о желании Сумской области присоединиться к России
    Экс-министр госбезопасности ДНР назвал потенциального заказчика покушения
    Названа самая высокооплачиваемая рабочая профессия в России
    13 июня 2026, 13:47 • Новости дня

    В Красноярском крае двухлетний малыш утонул в септике

    В Красноярском крае двухлетний малыш утонул в септике во дворе частного дома

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    В частном доме поселка Октябрьского Красноярского края двухлетний мальчик утонул в септике во дворе, по факту гибели возбуждено уголовное дело, сообщили в СК по региону.

    В Богучанском округе Красноярского края возбудили дело после гибели двухлетнего ребенка в септике, сообщает СУ СК по региону. «В следственные органы поступило сообщение об обнаружении в септике во дворе дома на улице Таежной поселка Октябрьского тела двухлетнего ребенка. По данному факту Богучанским межрайонным следственным отделом возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности)», – говорится в официальном сообщении.

    По версии следствия, трагедия произошла 12 июня. 40-летняя местная жительница занималась бытовыми делами в частном доме, где вместе с ней находились трое ее малолетних детей. Около 11 часов двухлетний сын вышел во двор, а вскоре мать обнаружила его в септике на территории дома без признаков жизни.

    Сейчас следствие проводит необходимые процессуальные действия для установления всех обстоятельств случившегося и проверки условий, при которых ребенок смог попасть в опасное сооружение во дворе частного дома.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне в Зеленодольском районе Татарстана четырехлетний мальчик и 34-летний мужчина утонули при катании на сапборде по Волге без спасательных жилетов.

    Ранее в Якутии следственные органы возбудили уголовное дело по факту гибели трехлетнего ребенка в реке у села Арылах. До этого в том же Красноярском крае семилетний мальчик утонул в реке Кан около села Бражное, по факту его гибели также возбуждено дело о причинении смерти по неосторожности.

    12 июня 2026, 18:11 • Новости дня
    Путин дал совет недругам России

    Путин посоветовал недругам никогда не воевать с Россией

    Путин дал совет недругам России
    @ Вячеслав Прокофьев/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Президент России Владимир Путин дал совет недругам никогда не воевать с Россией и не пытаться этого делать.

    Президент Владимир Путин в День России провел встречу с военнослужащими. В ходе беседы он обратился к недругам страны с настоятельным призывом отказаться от конфронтации, передает РИА «Новости».

    «Только один можем дать совет нашим недругам: не воюйте с Россией, никогда не пытайтесь этого делать. Давайте жить дружно и решать все вопросы с помощью переговоров. Но это должны быть переговоры, а не ультиматумы в наш адрес», – заявил российский лидер.

    Глава государства добавил, что любые международные проблемы необходимо урегулировать исключительно дипломатическим путем.

    «Решать нужно все вопросы с помощью переговоров, но это должны быть переговоры, а не ультиматумы в наш адрес», – сказал глава государства в ходе встречи.

    Неделей ранее заместитель министра иностранных дел Михаил Галузин призвал европейских политиков отказаться от языка ультиматумов ради возобновления переговоров.

    Владимир Путин заявил, что Россия одна противостоит всему коллективному Западу в виде НАТО.

    Также Владимир Путин заявил, что никому не удавалось нанести России стратегическое поражение и не удастся.

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    13 июня 2026, 06:46 • Новости дня
    Космонавт Юрчихин назвал вульгарщиной скафандры от Prada

    Космонавт Юрчихин раскритиковал скафандры от Prada

    Космонавт Юрчихин назвал вульгарщиной скафандры от Prada
    @ Александр Щербак/ТАСС

    Tекст: Катерина Туманова

    Отечественную ракетно-космическую отрасль необходимо популяризировать среди молодого поколения реальными научными прорывами, а не модными коллаборациями с известными брендами одежды, считает летчик-космонавт Герой России Федор Юрчихин.

    «Для меня космос и космонавтика – это не дизайн, не одежда. Хотелось бы, чтобы в нашей стране все-таки серьезно занялись космосом и космонавтикой. <…> Что первично и что вторично –  привлекать в космос молодежь проектами и дизайнами одежды или достижениями космонавтики? Я за то, чтобы у нас были достижения, а не вульгарщина», – сказал он ТАСС.

    Так Юрчихин прокомментировал сообщение о том, что бренд Prada будет шить одежду для астронавтов, в частности, один из костюмов уже представлен.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, аудитор НАСА сообщил, что задержки со скафандрами могут сорвать высадку на Луну. НАСА заказало вездеходы и дроны для создания масштабной базы на Луне. Глава НАСА Айзекман заявил, что полеты на Луну опасны и требуют огромных расходов.


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    9 июня 2026, 14:58 • Видео
    Европа и Зеленский выставили России ультиматум

    По итогам переговоров Владимира Зеленского с лидерами Великобритании, Германии и Франции России был выдвинут ультиматум из пяти пунктов. И что теперь?

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    12 июня 2026, 22:57 • Новости дня
    Экс-министр госбезопасности ДНР назвал потенциального заказчика покушения

    Экс-министр госбезопасности ДНР Пинчук указал на украинский след в покушении

    Экс-министр госбезопасности ДНР назвал потенциального заказчика покушения
    @ Павел Кашаев/Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    В пятницу в доме экс-министра госбезопасности ДНР Андрея Пинчука в Новой Москве произошел взрыв после того, как курьер принес ему посылку, что указывает на «устойчивые признаки» потенциального заказчика, заявил он.

    «Я могу подтвердить факт взрыва, факт покушения – признаки устойчивые того, что это сделала Украина, и то, что при этом я жив.<…> Это теракт», – сказал Пинчук ТАСС.

    В пятницу, 12 июня, в доме экс-министра госбезопасности ДНР Пинчука в Москве прогремел взрыв.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в марте 2024 года Андрей Пинчук заявил о неизбежной трансформации российской цивилизации из-за интеграции новых территорий.


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    12 июня 2026, 23:15 • Новости дня
    Силами ПВО на подлете к Москве нейтрализованы два дрона ВСУ

    Tекст: Катерина Туманова

    На подлете к Москве уничтожены два дрона ВСУ, сообщил в Max-канале столичный градоначальник Сергей Собянин.

    «Сбиты два беспилотника, летевших на Москву. Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков», – написал он.

    В течение дня на подлете к Москве по состоянию на 19.40 силы ПВО уничтожили 25 дронов ВСУ. При этом в ночь на пятницу над Россией уничтожили 231 дрон ВСУ.


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    13 июня 2026, 07:15 • Новости дня
    Минобороны доложило об уничтожении за ночь над Россией более 175 дронов ВСУ

    Минобороны доложило об уничтожении за ночь над Россией 177 дронов ВСУ

    Tекст: Катерина Туманова

    Минобороны в Max-канале доложило об уничтожении 177 дронов ВСУ над регионами страны, а также акваториями Азовского и Черного морей.

    «В течение ночи дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 177 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», – сообщили там.

    В оборонном ведомстве уточнили, что дроны ВСУ были ликвидированы над Астраханской, Белгородской, Брянской, Воронежской, Волгоградской, Курской, Новгородской, Ростовской, Рязанской, Смоленской, Тверской областями. А также над Московским регионом, Краснодарским  краем, Республикой Крым и над акваториями Азовского и Черного морей.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в ночь на пятницу над Россией уничтожили 231 дрон ВСУ.


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    13 июня 2026, 03:30 • Новости дня
    Стало известно о задержании в Армении блогера и математика Михаила Вербицкого

    Tекст: Катерина Туманова

    Правоохранительные органы Армении взяли под стражу математика и блогера Михаила Вербицкого, признанного экстремистом и террористом, который находился в международном розыске за призывы к террористической деятельности.

    Вербицкого (внесен в перечень террористов и экстремистов в России) взяли под стражу в ереванском аэропорту Звартноц. Мужчину поместили в специальную комнату для задержанных на территории авиаузла, передает РИА «Новости» со ссылкой на источники «Известий».

    «Блогер и математик Михаил Вербицкий был задержан полицией Армении», – отметили в правоохранительном ведомстве Армении.

    Известно, что ранее математик публично призывал к нанесению ударов по территории России.

    В январе 2025 года МВД России объявило Вербицкого в международный розыск. Против него возбуждено уголовное дело о публичных призывах к осуществлению террористической деятельности. Росфинмониторинг включил блогера в реестр террористов и экстремистов.

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    12 июня 2026, 20:02 • Новости дня
    МИД заявил о новых правилах пересечения границы для дипломатов

    МИД: Россия вводит уведомительный порядок пересечения границы для дипломатов ЕС

    Tекст: Вера Басилая

    Россия с 15 июня вводит уведомительный порядок пересечения государственной границы для сотрудников диппредставительств и консульских учреждений стран Евросоюза, сообщает департамент государственного протокола МИД России.

    С 15 июня Россия изменит правила прохождения государственной границы для сотрудников диппредставительств государств Евросоюза, передает ТАСС. Теперь для них начнет действовать специальный уведомительный порядок.

    «Департамент государственного протокола сообщает заинтересованным представителям дипломатического корпуса о введении с 15 июня 2026 года уведомительного порядка пересечения государственной границы Российской Федерации для сотрудников дипломатических представительств и консульских учреждений стран – членов ЕС, отдельных государств Шенгенской зоны и представительства ЕС в Москве», – отмечается в сообщении МИД.

    В январе 2026 года Швеция уведомила российское посольство об обязанности дипломатов заранее информировать власти ЕС о пересечении границ Шенгенской зоны.

    Аналогичные ограничения на передвижения российских дипломатов внутри Евросоюза ввела Дания.

    Ранее Европейская комиссия обязала представителей России сообщать о планируемых визитах минимум за сутки до въезда на территорию объединения.

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    13 июня 2026, 00:40 • Новости дня
    Путин объяснил причины усиления атак украинских дронов

    Путин объяснил усиление атак украинских дронов желанием разобщить народ

    Tекст: Катерина Туманова

    Украинские военные увеличивают количество ударов дронами самолетного типа для создания паники и нанесения экономического ущерба России, заявил президент России Владимир Путин в пятницу на встрече с военнослужащими – участниками СВО.

    «Что касается БПЛА самолетного типа, мы видим, что противник расширяет использование этой военной техники главным образом для решения одной задачи. И задача эта – внести раскол в российское общество, нанести нам моральный ущерб, нравственный ущерб, посеять какую-то растерянность среди граждан России и нанести экономический ущерб. Ничего не получится», – приводит слова президента пресс-служба Кремля.

    Путин отметил, что первоочередной задачей в текущей ситуации является дальнейшее укрепление отечественной системы противовоздушной обороны.

    «Мы должны укреплять систему ПВО страны, самую разную – я сейчас не буду вдаваться в детали, специалисты это знают, – для работы на разных высотах, с разными объектами поражения и так далее. Мы делаем это и будем это делать», – подчеркнул он.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Путин обсудил с бойцами производство тепловизионных FPV-очков на фронте.

    Он также намекнул, каким жестом ответить на попытки НАТО разделить Россию.

    Президент России заявил, что ударами по гражданским объектам противнику не удастся разобщить россиян.

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    13 июня 2026, 05:31 • Новости дня
    BZ узнала о страхе германцев перед антироссийскими санкциями из-за рыбы

    BZ: В Германии боятся антироссийских санкций из-за рыбы

    Tекст: Катерина Туманова

    Очередной пакет европейских санкций направлен на банки, танкеры для перевозки сжиженного природного газа и рыбные ресурсы, причем последние могут серьезно пострадать на фоне рекордного роста поставок морепродуктов из России, пока 17% всего импорта рыбы в Германию приходится на Россию.

    Европейский союз намерен ввести ограничения против российской рыбной отрасли, пишет Berliner Zeitung. С 2021 года, согласно Федеральному статистическому управлению, объемы поставок морепродуктов в ФРГ увеличились почти втрое, несмотря на проведение спецоперации на Украине.

    «Мы сосредоточимся на секторах, которые пострадают больше всего, в том числе, впервые, на рыболовстве», – заявила председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

    Ожидается, что в рамках грядущего пакета санкций ввоз некоторых видов водных биоресурсов значительно ограничат. Поставки трески планируется полностью запретить.

    В 2025 году на долю немецких компаний пришлось около 40% стоимости всего европейского импорта российской рыбы. Сейчас поставки из России составляют почти 17% от общего объема ввозимой в Германию рыбной продукции. От 55% до 72% минтая для популярных полуфабрикатов поступает на местные заводы от российских рыбаков.

    «Соглашение по санкциям должно быть одобрено всеми 27 государствами-членами. Однако оно особенно затронет немецкие компании, поскольку в последнее время они стали крупнейшими покупателями российской рыбной продукции в Европе», – сказано в статье.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ЕК предложила запретить импорт российской трески. посол указал на мощный удар по Швейцарии от поддержки антироссийских санкций. Песков назвал санкции ЕС против российских банков привычным давлением.

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    13 июня 2026, 10:41 • Новости дня
    ВКС России уничтожили пункты дислокации ВСУ в ДНР

    Минобороны сообщило об уничтожении пунктов дислокации ВСУ в ДНР

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Самолеты ВКС России ударами авиабомб ФАБ-3000 и ФАБ-1500 поразили пункты временной дислокации украинских подразделений в районе Белицкого и Щурова в ДНР, сообщает Минобороны.

    Экипажи ВКС России применили авиабомбы ФАБ-3000 и ФАБ-1500, оснащенные универсальными модулями планирования и коррекции, по пунктам временной дислокации ВСУ в районе населенных пунктов Белицкое и Щурово в ДНР. Минобороны России сообщило ТАСС, что по целям работали самолеты и опубликовало видеозапись ударов.

    «Средствами объективного контроля в режиме реального времени было подтверждено успешное поражение целей: ПВД подразделения 4-й отдельной бригады быстрого реагирования национальной гвардии Украины в районе н. п. Белицкое и ПВД подразделения 63-й отдельной мобильной бригады ВСУ в районе н. п. Щурово», – говорится в сообщении военного ведомства. В министерстве подчеркнули, что данные объективного контроля подтвердили уничтожение этих объектов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские военные применили авиабомбы ФАБ-500 с модулями планирования и коррекции по временным пунктам дислокации 14-й бригады нацгвардии Украины в Родинском в ДНР.

    Ранее российская авиация нанесла удар авиабомбой ФАБ-1500 по пункту временной дислокации подразделения 25-й отдельной воздушно-десантной бригады ВСУ у Родинского в ДНР.

    Кроме того, ВКС России нанесли авиационные удары авиабомбами ФАБ-3000 и ФАБ-500 по пунктам временной дислокации и складу БПЛА 24-й и 144-й омбр ВСУ в районе Константиновки в ДНР и Гремяч Черниговской области.

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    13 июня 2026, 00:10 • Новости дня
    Посол указал на мощный удар по Швейцарии от поддержки антироссийских санкций

    Посол Гармонин: Швейцария лишает себя нейтралитета из-за поддержки санкций

    Tекст: Катерина Туманова

    Присоединение к западным антироссийским санкциям разрушает статус Швейцарии как независимого государства и отпугивает потенциальных мировых клиентов от местного финансового сектора, заявил посол России в Швейцарии Сергей Гармонин.

    Поддержка антироссийских ограничений наносит серьезный ущерб имиджу европейской страны. Несмотря на внеблоковый статус и отсутствие членства в Евросоюзе, с 2022 года Берн поддерживает все рестрикции Вашингтона и Брюсселя.

    «Пожалуй, самый большой вред от антироссийских рестрикций – удар по репутации швейцарского нейтралитета. Откровенная банковская дискриминация российских клиентов является самой эффективной антирекламой услуг финсектора конфедерации», – заявил посол РИА «Новости».

    По словам дипломата, подобные действия демонстрируют странам мирового большинства реальную зависимость местных банков от западных столиц. Разумные инвесторы делают соответствующие выводы, что в итоге оборачивается для швейцарцев колоссальной упущенной выгодой.

    Гармонин обратил внимание на однобокость местной прессы. Журналисты предпочитают рассуждать о проблемах российской экономики, намеренно замалчивая потери собственной страны от закрытого неба и ухода с перспективного рынка.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Швейцария ужесточила правила выдачи виз российским гражданам. Посол Гармонин заявил о том, что стратегия нацбезопасности Швейцарии стала антироссийской. Постпред России при ОБСЕ Дмитрий Полянский заявил в мае об окончательной утрате Швейцарией статуса нейтрального государства.

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    13 июня 2026, 07:57 • Новости дня
    «Северяне»: ВСУ спешно восполняют потери на Черниговском направлении

    ВС России разгромили противника на Черниговском направлении

    Tекст: Катерина Туманова

    Российские военнослужащие группировки войск «Север» за прошедшие сутки заставили противника в Черниговской области спешно восстанавливать боеспособность.

    «Анализ некрологов уничтоженных противников показал, что в Черниговской области первые потери понес 2-й батальон 93 омбр ВСУ, выведенный командованием на данный участок фронта на «восстановление боеспособности» из окрестностей Константиновки (ДНР)», – рассказали бойцы неофициальному Max-каналу группы войск «Северный ветер».

    На Сумском направлении в Шосткинском районе штурмовики «Севера» ведут стрелковые бои в Бачевске и окрестностях, в Иволжанском, Писаревке, в селе Новая Сечь и окрестностях. В Сумском районе штурмовики продвинулись на 21 участке до 700 метров.

    В Краснопольском районе стрелковые бои идут в лесных массивах, около села Михайловка и вдоль железнодорожных путей, ведущих к районному центру. Штурмовые группы продвинулись на расстояние до 700 метров.

    На Харьковском направлении штурм-подразделения продвинулись на Волчанском направлении на восьми участках до 300 метров. Стрелковые бои ведутся в лесных массивах Волчанского района. На Великобурлукском направлении штурмовики воюют в лесных массивах около Петро-Ивановки. Подразделения РХБЗ ГВ «Север» ударили ТОС по позициям 3 отмбр ВСУ около Амбарного.

    «За сутки подтвержденные потери противника составили свыше 240 человек (из них более 170 в Сумской и свыше 70 в Харьковской областях)», – сказано в сводке.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, сотрудники ТЦК принудительно мобилизовали свыше 40 украинцев 18-24 лет. «Северяне» выяснили, как ВСУ маскируются в Черниговской области. Военэксперт сообщил о подготовке наступления ВС России на Долинку в Запорожской области.


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    12 июня 2026, 23:30 • Новости дня
    Россия назвала черты нового генсекретаря ООН, которого готова поддержать

    Россия поддержит способного вернуть авторитет ООН кандидата в генсеки

    Tекст: Катерина Туманова

    Кандидат на пост генсекретаря ООН, который повысит авторитет организации и сократит затраты, получит одобрение и поддержку России, заявил директор департамента международных организаций МИД, глава российской делегации Кирилл Логвинов на закрытии 66-й сессии Комитета ООН по программе и координации (КПК).

    «Любые осуществляемые реформы должны предполагать как повышение эффективности и результативности работы ООН, в частности путем сокращения затрат, так и восстановление утраченного в последние годы авторитета организации и доверия к ней», приводит его слова ТАСС.

    Логвинов отметил, что эта задача должна стать ключевой для будущего генерального секретаря ООН. Такого кандидата будет готова поддержать Россия.

    Дипломат добавил, что прошедшая сессия комитета была сложной, однако командная работа позволила согласовать большинство программ и докладов. Была создана качественная основа для консенсуса, поскольку большинство делегаций понимает предназначение комитета.

    Логвинов подчеркнул важность проверки соответствия работы Секретариата ООН выданным мандатам. Он сказал, что на фоне искусственного кризиса ликвидности роль комитета в утверждении программной деятельности остается чрезвычайно важной, особенно в условиях необходимости реформирования ООН.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, МИД России призвал нового генсека ООН учесть ошибки Гутерреша. Лавров сообщил о предвзятости генсека ООН по украинскому вопросу. Кандидат в генсеки    ООН Гринспан призвала все стороны к диалогу по Украине.


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    12 июня 2026, 18:19 • Новости дня
    Путин: Только мы в состоянии защитить Россию

    Tекст: Вера Басилая

    Кроме нас Россия никому не нужна, и только мы в состоянии ее защитить, заявил президент России Владимир Путин.

    Президент Владимир Путин на встрече с участниками СВО отметил важность консолидации общества для будущего страны, передает РИА «Новости».

    «Кроме нас Россия никому не нужна. И только мы в состоянии ее защитить, укрепить и создать условия для ее уверенного развития», – сказал Владимир Путин.

    Также руководитель страны обратил внимание на военные аспекты. «Мы, конечно, должны учитывать возможности противника, совершенствовать наши возможности, развивать их и укреплять», – сказал Путин на встрече.

    Ранее Путин назвал День России праздником участников спецоперации.

    Также Владимир Путин заявил, что никому не удавалось нанести России стратегическое поражение и не удастся.

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    13 июня 2026, 02:35 • Новости дня
    Военный эксперт сообщил о подготовке наступления на запорожскую Долинку

    Марочко: ВС России готовятся к наступлению на Долинку в Запорожской области

    Tекст: Катерина Туманова

    Российские военнослужащие продвигаются у Верхней Терсы и активно готовятся к освобождению населенного пункта Долинка в Запорожской области, сообщил военный эксперт Андрей Марочко.

    «Севернее Верхней Терсы наши военнослужащие продвигаются вдоль автомобильной дороги. Сейчас идут активные работы по подготовке к освобождению населенного пункта Долинка», – заявил он ТАСС.

    Марочко отметил расширение зоны контроля российских войск. По его словам, бойцы смогли успешно выровнять линию фронта севернее населенного пункта Белогорье.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Марочко сообщал, что российские войска выдавили украинских боевиков из Старого Каравана. Российские бойцы установили 27 флагов в Константиновке.


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