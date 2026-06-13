В Красноярском крае двухлетний малыш утонул в септике во дворе частного дома

Tекст: Тимур Шайдуллин

В Богучанском округе Красноярского края возбудили дело после гибели двухлетнего ребенка в септике, сообщает СУ СК по региону. «В следственные органы поступило сообщение об обнаружении в септике во дворе дома на улице Таежной поселка Октябрьского тела двухлетнего ребенка. По данному факту Богучанским межрайонным следственным отделом возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности)», – говорится в официальном сообщении.

По версии следствия, трагедия произошла 12 июня. 40-летняя местная жительница занималась бытовыми делами в частном доме, где вместе с ней находились трое ее малолетних детей. Около 11 часов двухлетний сын вышел во двор, а вскоре мать обнаружила его в септике на территории дома без признаков жизни.

Сейчас следствие проводит необходимые процессуальные действия для установления всех обстоятельств случившегося и проверки условий, при которых ребенок смог попасть в опасное сооружение во дворе частного дома.

Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне в Зеленодольском районе Татарстана четырехлетний мальчик и 34-летний мужчина утонули при катании на сапборде по Волге без спасательных жилетов.

Ранее в Якутии следственные органы возбудили уголовное дело по факту гибели трехлетнего ребенка в реке у села Арылах. До этого в том же Красноярском крае семилетний мальчик утонул в реке Кан около села Бражное, по факту его гибели также возбуждено дело о причинении смерти по неосторожности.