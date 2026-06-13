Подросток из Петербурга отправлен под домашний арест за поджог двух АЗС

Tекст: Тимур Шайдуллин

Ломоносовский районный суд Ленинградской области удовлетворил ходатайство следователя об избрании меры пресечения в виде домашнего ареста в отношении 17-летнего жителя Санкт-Петербурга, – сообщила РИА «Новости» пресс-служба судов региона.

По данным следствия, в среду подросток поджег две автозаправочные станции самообслуживания в деревне Велигонты Ломоносовского района. На допросе он рассказал, что в мессенджере Telegram с ним связался неизвестный, по указаниям которого он купил канистру бензина и совершил поджоги. Уголовное дело возбуждено по части 2 статьи 167 УК РФ об умышленном повреждении чужого имущества путем поджога.

В суде подчеркнули, что обвиняемый ранее не привлекался к уголовной ответственности. Следователь и прокурор настаивали на домашнем аресте для несовершеннолетнего, тогда как сам подросток и его защитник выступали против такой меры пресечения.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в Ломоносовском районе Ленинградской области правоохранители задержали 17-летнего юношу по подозрению в умышленном поджоге двух автозаправочных станций самообслуживания.

Ранее в регионе задержали 15-летнюю школьницу за поджог колонки на автогазозаправочной станции по указанию куратора из интернета. До этого в одном из районов Петербурга другой подросток устроил поджог на автозаправке, а сотрудники Росгвардии задержали его на месте происшествия.