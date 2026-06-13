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    13 июня 2026, 13:28 • Новости дня

    CNN: Иран затруднил возможность захвата запасов высокообогащенного урана

    CNN: Иран усложнил доступ к запасам высокообогащенного урана

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Иранские власти усилили защиту хранилищ обогащенного урана, обрушив тоннели и установив мины-ловушки на подходах к материалам, близким по уровню к оружейным, сообщили американские СМИ.

    Иранские власти усилили меры безопасности на объектах хранения обогащенного урана, передает INTERFAX.RU со ссылкой на телеканал CNN. «По словам пяти источников, знакомых с данными разведки США, за последние недели Иран резко нарастил усилия по блокированию доступа к урану, обогащенному до уровня, близкому к оружейному. Иранцы специально обрушивали туннели и устанавливали мины-ловушки на входах», – сообщил телеканал.

    Собеседники CNN оценили, что для США захват ядерных материалов теперь стал значительно сложнее, опаснее и дороже, чем месяц назад. По их словам, добраться до урана будет непросто даже иранским специалистам: им придется проводить разминирование и привлекать тяжелую землеройную технику.

    Накануне высокопоставленный представитель американской администрации заявил журналистам, что Вашингтон и Тегеран приблизились к соглашению об уничтожении и вывозе урана из Ирана. Однако от сторон продолжают поступать противоречивые сигналы об условиях возможной сделки, ее параметры остаются неясными.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, американский президент Дональд Трамп рассматривает возможность проведения военной операции по вывозу урана из Ирана. Позже Трамп заявил о намерении Соединенных Штатов уничтожить высокообогащенный уран в случае его передачи Тегераном.

    Далее президент США потребовал немедленно уничтожить запасы иранского обогащенного урана на месте, в США или за границей под контролем американских ведомств.

    12 июня 2026, 17:11 • Новости дня
    Путин: Низкоорбитальная спутниковая группировка России не уступает Starlink
    Путин: Низкоорбитальная спутниковая группировка России не уступает Starlink
    @ Сергей Бобылев/РИА Новости

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Создаваемая российская низкоорбитальная космическая система ни в чем не уступает Starlink, а в некоторых моментах превосходит его, заявил президент Владимир Путин на встрече с участниками СВО.

    «Структура, которой занимается эта низкоорбитальная спутниковая группировка, она ничем не уступает Starlink, может быть, даже в чем-то и превосходит», – сказал Путин, передает РИА «Новости».

    Процесс наращивания группировки идет хорошими темпами.

    «Вопрос в сроках ее полноценного запуска, но работа не просто налажена, она идет таким хорошим темпом и с хорошим качеством», – сказал президент.

    Кроме того, российский лидер обратил внимание на трансформацию оборонного ведомства страны.

    «А именно, Министерство обороны становится высокотехнологичным ведомством», – указал глава государства.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские военные стали применять спутниковую систему «Рассвет» для управления беспилотниками в зоне спецоперации. В апреле Владимир Путин назвал развертывание новой низкоорбитальной группировки связи большим событием.

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    12 июня 2026, 18:59 • Новости дня
    Путин увеличил штатную численность ВС России

    Tекст: Вера Басилая

    Президент России Владимир Путин увеличил штатную численность военнослужащих Вооруженных сил России на 7 360 человек.

    Владимир Путин увеличил штатную численность военнослужащих Вооруженных сил России на 7 360 человек. Соответствующий указ главы государства размещен на портале портале официального публикования правовых актов.

    Ранее в пятницу президент установил штатную численность российской армии в количестве 2 399 130 человек. В это число входят 1 510 000 военнослужащих.

    Предыдущим указом Путина, подписанным в марте 2026 года, штатная численность ВС России устанавливалась на уровне 2 391 770 человек. Из них 1 502 640 составляли военнослужащие.

    Осенью 2024 года Владимир Путин увеличил штатную численность военнослужащих до полутора миллионов человек.

    Путин объяснил данное решение созданием новых военных округов.

    В декабре прошлого года заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев сообщил о прибытии в воинские части более 400 тыс. военнослужащих.

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    9 июня 2026, 14:58 • Видео
    Европа и Зеленский выставили России ультиматум

    По итогам переговоров Владимира Зеленского с лидерами Великобритании, Германии и Франции России был выдвинут ультиматум из пяти пунктов. И что теперь?

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    13 июня 2026, 14:04 • Новости дня
    В Иране назвали дату похорон погибшего верховного лидера Хаменеи

    Офис Хаменеи: Прощание и похороны бывшего верховного лидера пройдут 4–9 июля

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Церемонии прощания и похорон погибшего бывшего верховного лидера Ирана Али Хаменеи назначены на начало июля и завершатся его погребением в Мешхеде.

    На 4-9 июля назначены прощание и похороны погибшего бывшего верховного лидера Ирана Али Хаменеи. Похоронить Хаменеи планируют в его родном Мешхеде, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на его офис.

    В сообщении офиса говорится: «4 и 5 июля пройдет церемония прощания в соборной мечети имама Хомейни в Тегеране. Похоронная церемония пройдет в Тегеране 6 июля, в Куме - 7 июля, в Мешхеде, где состоится погребение, - 9 июля».

    После гибели бывшего верховного лидера новым верховным руководителем Ирана был выбран его сын Моджатаба. Он пока не появлялся на публике, однако уже обратился к иранскому народу через ряд посланий, тексты которых публиковали официальные иранские ресурсы.

    Хаменеи погиб 28 февраля в результате ударов США и Израиля по Тегерану. Организовать церемонию прощания в марте не удалось из-за продолжающихся ударов, и власти отложили ее, ссылаясь на необходимость подготовить инфраструктуру.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, траурную церемонию прощания с погибшим верховным лидером Али Хаменеи в Тегеране перенесли для подготовки городской инфраструктуры к беспрецедентному наплыву людей. Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи погиб 28 февраля в результате ракетно-бомбовых ударов США и Израиля по иранской территории. Аятоллу Али Хаменеи похоронят в его родном городе Мешхед на северо-востоке страны.

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    12 июня 2026, 19:58 • Новости дня
    Путин назвал численность российской группировки войск в зоне СВО

    Путин: Группировка ВС России в зоне СВО превышает 700 тыс. человек

    Tекст: Вера Басилая

    Численность российской военной группировки в зоне проведения специальной военной операции в настоящее время превышает 700 тыс. человек, заявил президент Владимир Путин.

    Президент России Владимир Путин на встрече с участниками спецоперации озвучил данные о количестве военнослужащих на передовой, передает ТАСС. «У нас там группировка большая, свыше 700 тысяч человек», – сказал глава государства.

    Обсуждая вопросы трудоустройства ветеранов, российский лидер упомянул кадровую платформу «Время героев». При этом он признал, что не все 700 тыс. бойцов смогут пройти обучение по этой программе, так как для этого требуются желание и определенная подготовка.

    Глава государства подчеркнул, что желающим повысить уровень своего образования обязательно предоставят такую возможность. Правительство уже прорабатывает вопросы обучения, а также медицинской реабилитации и дальнейшего трудоустройства участников спецоперации.

    Ранее Путин заявил, что российские войска ежедневно возвращают под контроль исторические территории страны в зоне проведения специальной военной операции.

    Также глава государства призвал участников спецоперации поделиться мыслями о текущей ситуации на фронте.

    В мае текущего года Владимир Путин назвал участников программы «Время героев» костяком будущих управленцев.

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    13 июня 2026, 00:40 • Новости дня
    Путин объяснил причины усиления атак украинских дронов

    Путин объяснил усиление атак украинских дронов желанием разобщить народ

    Tекст: Катерина Туманова

    Украинские военные увеличивают количество ударов дронами самолетного типа для создания паники и нанесения экономического ущерба России, заявил президент России Владимир Путин в пятницу на встрече с военнослужащими – участниками СВО.

    «Что касается БПЛА самолетного типа, мы видим, что противник расширяет использование этой военной техники главным образом для решения одной задачи. И задача эта – внести раскол в российское общество, нанести нам моральный ущерб, нравственный ущерб, посеять какую-то растерянность среди граждан России и нанести экономический ущерб. Ничего не получится», – приводит слова президента пресс-служба Кремля.

    Путин отметил, что первоочередной задачей в текущей ситуации является дальнейшее укрепление отечественной системы противовоздушной обороны.

    «Мы должны укреплять систему ПВО страны, самую разную – я сейчас не буду вдаваться в детали, специалисты это знают, – для работы на разных высотах, с разными объектами поражения и так далее. Мы делаем это и будем это делать», – подчеркнул он.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Путин обсудил с бойцами производство тепловизионных FPV-очков на фронте.

    Он также намекнул, каким жестом ответить на попытки НАТО разделить Россию.

    Президент России заявил, что ударами по гражданским объектам противнику не удастся разобщить россиян.

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    13 июня 2026, 10:41 • Новости дня
    ВКС России уничтожили пункты дислокации ВСУ в ДНР

    Минобороны сообщило об уничтожении пунктов дислокации ВСУ в ДНР

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Самолеты ВКС России ударами авиабомб ФАБ-3000 и ФАБ-1500 поразили пункты временной дислокации украинских подразделений в районе Белицкого и Щурова в ДНР, сообщает Минобороны.

    Экипажи ВКС России применили авиабомбы ФАБ-3000 и ФАБ-1500, оснащенные универсальными модулями планирования и коррекции, по пунктам временной дислокации ВСУ в районе населенных пунктов Белицкое и Щурово в ДНР. Минобороны России сообщило ТАСС, что по целям работали самолеты и опубликовало видеозапись ударов.

    «Средствами объективного контроля в режиме реального времени было подтверждено успешное поражение целей: ПВД подразделения 4-й отдельной бригады быстрого реагирования национальной гвардии Украины в районе н. п. Белицкое и ПВД подразделения 63-й отдельной мобильной бригады ВСУ в районе н. п. Щурово», – говорится в сообщении военного ведомства. В министерстве подчеркнули, что данные объективного контроля подтвердили уничтожение этих объектов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские военные применили авиабомбы ФАБ-500 с модулями планирования и коррекции по временным пунктам дислокации 14-й бригады нацгвардии Украины в Родинском в ДНР.

    Ранее российская авиация нанесла удар авиабомбой ФАБ-1500 по пункту временной дислокации подразделения 25-й отдельной воздушно-десантной бригады ВСУ у Родинского в ДНР.

    Кроме того, ВКС России нанесли авиационные удары авиабомбами ФАБ-3000 и ФАБ-500 по пунктам временной дислокации и складу БПЛА 24-й и 144-й омбр ВСУ в районе Константиновки в ДНР и Гремяч Черниговской области.

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    13 июня 2026, 07:57 • Новости дня
    «Северяне»: ВСУ спешно восполняют потери на Черниговском направлении

    ВС России разгромили противника на Черниговском направлении

    Tекст: Катерина Туманова

    Российские военнослужащие группировки войск «Север» за прошедшие сутки заставили противника в Черниговской области спешно восстанавливать боеспособность.

    «Анализ некрологов уничтоженных противников показал, что в Черниговской области первые потери понес 2-й батальон 93 омбр ВСУ, выведенный командованием на данный участок фронта на «восстановление боеспособности» из окрестностей Константиновки (ДНР)», – рассказали бойцы неофициальному Max-каналу группы войск «Северный ветер».

    На Сумском направлении в Шосткинском районе штурмовики «Севера» ведут стрелковые бои в Бачевске и окрестностях, в Иволжанском, Писаревке, в селе Новая Сечь и окрестностях. В Сумском районе штурмовики продвинулись на 21 участке до 700 метров.

    В Краснопольском районе стрелковые бои идут в лесных массивах, около села Михайловка и вдоль железнодорожных путей, ведущих к районному центру. Штурмовые группы продвинулись на расстояние до 700 метров.

    На Харьковском направлении штурм-подразделения продвинулись на Волчанском направлении на восьми участках до 300 метров. Стрелковые бои ведутся в лесных массивах Волчанского района. На Великобурлукском направлении штурмовики воюют в лесных массивах около Петро-Ивановки. Подразделения РХБЗ ГВ «Север» ударили ТОС по позициям 3 отмбр ВСУ около Амбарного.

    «За сутки подтвержденные потери противника составили свыше 240 человек (из них более 170 в Сумской и свыше 70 в Харьковской областях)», – сказано в сводке.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, сотрудники ТЦК принудительно мобилизовали свыше 40 украинцев 18-24 лет. «Северяне» выяснили, как ВСУ маскируются в Черниговской области. Военэксперт сообщил о подготовке наступления ВС России на Долинку в Запорожской области.


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    13 июня 2026, 13:31 • Новости дня
    Axios: Мирная сделка Трампа с Ираном разрушила планы Нетаньяху
    Axios: Мирная сделка Трампа с Ираном разрушила планы Нетаньяху
    @ RONEN ZVULUN/POOL/EPA/ТАСС

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Намерение Вашингтона в ближайшие дни заключить соглашение с Тегераном и завершить войну стало тяжелым политическим ударом для израильского премьера Биньямина Нетаньяху, пишет Axios со ссылкой на американских чиновников.

    Глава Белого дома во время телефонного разговора предупредил Биньямина Нетаньяху о намерении урегулировать конфликт дипломатическим путем, передает RT со ссылкой на портал Axios. Израильский политик рассчитывал на совершенно иной исход противостояния, однако не сможет помешать подписанию документа.

    «Это и есть сделка. Это отличная сделка, пришло время закончить эту войну», – заявил Дональд Трамп собеседнику.

    Власти Израиля сохраняют скептическое отношение к готовящейся договоренности. Изначально премьер-министр Израиля надеялся на смену власти в Тегеране в результате эскалации ближневосточного конфликта.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент США Дональд Трамп сообщил о полной готовности двустороннего соглашения с Ираном.

    Вице-президент Джей Ди Вэнс заявил о скором заключении этой сделки.

    Месяцем ранее американский лидер обсудил новые мирные инициативы в ходе сложного телефонного разговора с израильским премьером Биньямином Нетаньяху.

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    12 июня 2026, 23:46 • Новости дня
    Арагчи раскрыл одно обязательство США в меморандуме с Ираном

    Арагчи раскрыл обязательство США в меморандуме не вмешиваться в дела Ирана

    Tекст: Катерина Туманова

    Одна из статей меморандума требует невмешательства во внутренние дела друг друга и уважения суверенитета сторон, заявил министр иностранных дел Ирана Сейед Аббас Арагчи.

    «Поэтому война закончится на всех фронтах, включая Ливан, и будет дано обещание, что он больше не будет развязывать войны. Не будет никаких угроз или применения силы, и обе стороны будут уважать суверенитет друг друга. Я думаю, это первый раз за 47 лет, когда США открыто выразили и задокументировали уважение к суверенитету Исламской Республики Иран и попросили нас в ответ уважать суверенитет Америки», – сказал он в эфире Иранской телерадиовещательной корпорации (IRIB).

    Арагчи пояснил, что меморандум предусматривает обязательство не вмешиваться во внутренние дела Ирана, это один из важнейших пунктов соглашения как одно из проявлений уважения к Ирану и уважение его суверенитета.

    «Зарубежные участники переговоров подробно обсудили вопрос Ормузского пролива, морскую блокаду и планы следующего раунда переговоров, которые будут включать различные вопросы, в том числе иранскую ядерную проблему и вопрос снятия санкций, а также вопрос о реконструкции в форме плана экономического восстановления и развития. Механизмы реализации этого плана будут согласованы в ходе следующих переговоров», – добавил министр.

    В этом же интервью Арагчи заявил о стратегической победе Ирана над противником.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, агентство Mehr сообщило о том, что Тегеран и Вашингтон  разработали проект мирного меморандума из 14 пунктов. Американский президент при этом назвал фейком  опубликованные иранской прессой условия сделки. Востоковед Кича предупредила о новом витке эскалации на Ближнем Востоке.

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    12 июня 2026, 22:20 • Новости дня
    Востоковед Кича предупредила о новом витке эскалации на Ближнем Востоке

    Востоковед Кича: Иран готовится ко второй горячей фазе войны

    Tекст: Катерина Туманова

    Эскалация напряженности на Ближнем Востоке может продлиться до завершения президентского срока американского лидера Дональда Трампа, а перспектива мирного соглашения пока отсутствует, так как Иран ближе к новому витку конфликта, чем к его завершению, заявила востоковед Мария Кича.

    «Все эти передачи документов, переговоры, какие-то закулисные обсуждения всегда имеют место во время войны. На самом деле ситуация складывается таким образом, что Иран готовится ко второй горячей фазе американо-израильской войны против него. <...> В этой истории должен быть четкий победитель и проигравший», – заявила она радио Sputnik.

    Победа США и Израиля возможна лишь через смену политического строя в Иране с последующим переделом страны, уточнила востоковед.

    При этом Тегеран демонстрирует высокую устойчивость и продолжает оказывать упорное сопротивление своим противникам, отметила эксперт.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, агентство Mehr сообщило о том, что Тегеран и Вашингтон  разработали проект мирного меморандума из 14 пунктов. Премьер Пакистана Шариф сообщил о согласовании мирной сделки США и Ирана. Американский президент при этом назвал фейком опубликованные иранской прессой условия сделки.


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    12 июня 2026, 21:44 • Новости дня
    Reuters: Сделка США с Ираном включает разморозку активов

    Tекст: Вера Басилая

    Проект сделки США с Ираном предусматривает разморозку иранских активов в обмен на открытие Ормузского пролива, сообщает Reuters.

    По данным Reuters, согласно условиям сделки США должны были немедленно начать передачу Ирану миллиардов долларов размороженных активов и отменить санкции на экспорт его нефти в обмен на открытие Ормузского пролива, передает РИА «Новости».

    Однако высокопоставленный американский чиновник пояснил журналистам, что фактический возврат финансов последует исключительно после открытия морского пути.

    Премьер-министр Пакистана Шехбаз Шариф подтвердил успешное завершение согласования текста мирного договора.

    Иран планирует вернуть доступ к заблокированным финансовым средствам в размере 24 млрд долларов.

    Условия предварительной сделки предусматривают поэтапное возобновление работы Ормузского пролива для судоходства.

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    13 июня 2026, 01:11 • Новости дня
    Reuters: ОАЭ разблокировали миллиарды долларов для Ирана

    Tекст: Катерина Туманова

    Объединенные Арабские Эмираты согласились освободить замороженные иранские средства на сумму более 10 млрд долларов ради прекращения атак на свою территорию.

    ОАЭ приняли решение разблокировать иранские активы, что стало тактическим шагом на фоне американо-израильской войны с Ираном, передает Reuters. По данным источников, общая сумма сделки может достигать 20 млрд долларов, из которых первый транш в размере 3 млрд долларов уже отправлен в Тегеран.

    Представитель Эмиратов подтвердил стремление государства к снижению напряженности в регионе.

    «Внешняя политика ОАЭ руководствуется принципами содействия деэскалации и снижению напряженности в регионе, а также продвижения прочного мира и стабильности», – заявил он.

    Соглашение подразумевает, что Тегеран прекратит ракетные и беспилотные атаки на ОАЭ, а страны возобновят экономическое сотрудничество и обмен разведданными. Известно, что Иран предложил аналогичные сделки двум другим государствам Персидского залива.

    Переговоры между сторонами ускорились после визита представителей иранской Революционной гвардии в Абу-Даби. Этот шаг также совпадает с более широкими переговорами между США и Ираном о прекращении конфликта, которые могут включать разблокировку десятков миллиардов долларов нефтяных доходов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, IRIB в конце мая заявила о согласии США разморозить 12 млрд долларов активов Ирана. МИД Ирана назвал недопустимой передачу своих активов союзникам США. Reuters передало, что сделка США с Ираном включает разморозку активов.

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    12 июня 2026, 18:27 • Новости дня
    Путин сообщил о планах увеличить выпуск ПЗРК «Верба» и тепловизоров «Зарница»

    Tекст: Мария Иванова

    Российская оборонная промышленность расширит выпуск переносных зенитных ракетных комплексов «Верба» и тепловизоров «Зарница», доказавших высокую эффективность при отражении налетов ударных беспилотников, заявил глава государства Владимир Путин в ходе встречи с военнослужащими в Кремле.

    Глава государства Владимир Путин в ходе встречи с участниками спецоперации в Кремле анонсировал расширение выпуска ПЗРК «Верба», передает ТАСС.

    «Верба – это вооружение, которое есть у нас в войсках. Будем наращивать производство. Вот министр знает, совсем недавно я как раз об этом многократно и говорил, об использовании такой техники», – подчеркнул российский лидер.

    Министр обороны Андрей Белоусов добавил, что в стране также увеличивают производство тепловизоров «Зарница» для данных комплексов. По его словам, сейчас объемы недостаточны, однако ведомство планирует добиться паритета между количеством поставляемых пусковых установок и приборов. Глава Минобороны назвал устройство надежным и хорошо зарекомендовавшим себя в боевых условиях.

    Зенитные комплексы активно применяются на линии соприкосновения для уничтожения самолетов, вертолетов и беспилотников противника. Оружие эффективно справляется с разведывательными дронами и отражает налеты ударных аппаратов. Специалисты холдинга «Высокоточные комплексы» также фиксировали успешные случаи поражения крылатых ракет.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, холдинг «Высокоточные комплексы» запланировал увеличение выпуска переносных зенитных ракетных комплексов «Верба».

    По итогам боевого применения в зоне спецоперации это оружие сохранило мировое лидерство среди аналогов.

    В конце прошлого года президент России Владимир Путин заявил о кратном росте производства наиболее востребованных видов вооружения.

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    12 июня 2026, 22:45 • Новости дня
    Арагчи заявил о стратегической победе Ирана над противником

    Tекст: Катерина Туманова

    Министр иностранных дел Ирана Сейед Аббас Арагчи заявил, что Иран одержал победу в сложной войне и вышел победителем.

    «Окончание войны должно быть результатом соглашения, и лучшее время для окончания войны – это когда у вас есть преимущество и вы одерживаете победу на поле боя. И я не хочу выкрикивать лозунги: «Мы действительно победили на этом поле». Иран действительно одержал победу на этой сложной арене. Иранский народ победил. Это не лозунг и не преувеличение. Я говорю это как министр иностранных дел», – сказал он в эфире Иранской телерадиовещательной корпорации (IRIB).

    Арагчи добавил, что теперь многие политические деятели заявляют, как «не знали Иран так, как сейчас».

    «Иран вышел из этой войны более сильным. Представление о слабом Иране полностью разрушено. Вы создали невероятное. Это не лозунги. Это фразы, которые я действительно слышал от иностранных чиновников», – сказал глава МИД Ирана.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, постпред Ульянов указал на сигнал для США в ситуации с Ираном. агентство Mehr сообщило о том, что Тегеран и Вашингтон  разработали проект мирного меморандума из 14 пунктов. Американский президент при этом назвал фейком  опубликованные иранской прессой условия сделки. Востоковед Кича предупредила о новом витке эскалации на Ближнем Востоке.



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    12 июня 2026, 17:07 • Новости дня
    Трамп назвал фейком опубликованные иранской прессой условия сделки

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Публикации иранских СМИ о меморандуме США и Ирана из 14 пунктов не соответствуют действительности, заявил американский президент Дональд Трамп.

    «Условия, которые Иран обнародовал через фейковые СМИ, не имеют ничего общего с условиями, которые были согласованы в письменной форме. То, что они сказали... не имеет ничего общего с правдой», – заявил Трамп, передает РИА «Новости».

    Ранее иранская пресса сообщила, что Тегеран и Вашингтон разработали проект мирного меморандума из 14 пунктов.

    При этом Трамп сообщал, что иранское руководство одобрило некое соглашение с США.

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