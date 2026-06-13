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    13 июня 2026, 13:23 • Новости дня

    Reuters: Истребители НАТО в Литве подняли по тревоге из-за метеозонда

    Reuters: Истребители НАТО в Литве подняли по тревоге из-за метеозонда

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Жители Вильнюса получили тревожные оповещения о предполагаемом военном беспилотнике, но поднятые на перехват истребители вскоре распознали цель как обычный метеорологический зонд, пишут западные СМИ.

    Истребители НАТО поднялись по тревоге в Литве в субботу, сообщает Reuters. Национальный центр управления в кризисных ситуациях сообщил, что самолеты вылетели после появления над страной неопознанного объекта, который поначалу сочли военным дроном.

    Жителям Вильнюса разослали предупреждения о возможном нахождении в небе подозрительного военного беспилотника и о вызове для перехвата боевых истребителей НАТО.

    Позже центр уточнил, что самолеты НАТО ненадолго поднялись в воздух, осуществили визуальный контакт с целью и идентифицировали ее как метеорологический зонд.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, жители Вильнюса после сигнала воздушной тревоги укрылись в подземных гаражах и убежищах из-за риска появления беспилотников в небе Литвы.

    Позже глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен посетила Вильнюс для обсуждения инцидентов с беспилотниками и выработки ответных мер вместе с лидерами стран Балтии. До этого министр обороны Литвы Робертас Каунас заявил о том, что вторгшийся в воздушное пространство страны украинский беспилотник не был замечен средствами воздушного контроля.

    12 июня 2026, 17:11 • Новости дня
    Путин: Низкоорбитальная спутниковая группировка России не уступает Starlink
    Путин: Низкоорбитальная спутниковая группировка России не уступает Starlink
    @ Сергей Бобылев/РИА Новости

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Создаваемая российская низкоорбитальная космическая система ни в чем не уступает Starlink, а в некоторых моментах превосходит его, заявил президент Владимир Путин на встрече с участниками СВО.

    «Структура, которой занимается эта низкоорбитальная спутниковая группировка, она ничем не уступает Starlink, может быть, даже в чем-то и превосходит», – сказал Путин, передает РИА «Новости».

    Процесс наращивания группировки идет хорошими темпами.

    «Вопрос в сроках ее полноценного запуска, но работа не просто налажена, она идет таким хорошим темпом и с хорошим качеством», – сказал президент.

    Кроме того, российский лидер обратил внимание на трансформацию оборонного ведомства страны.

    «А именно, Министерство обороны становится высокотехнологичным ведомством», – указал глава государства.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские военные стали применять спутниковую систему «Рассвет» для управления беспилотниками в зоне спецоперации. В апреле Владимир Путин назвал развертывание новой низкоорбитальной группировки связи большим событием.

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    12 июня 2026, 18:59 • Новости дня
    Путин увеличил штатную численность ВС России

    Tекст: Вера Басилая

    Президент России Владимир Путин увеличил штатную численность военнослужащих Вооруженных сил России на 7 360 человек.

    Владимир Путин увеличил штатную численность военнослужащих Вооруженных сил России на 7 360 человек. Соответствующий указ главы государства размещен на портале портале официального публикования правовых актов.

    Ранее в пятницу президент установил штатную численность российской армии в количестве 2 399 130 человек. В это число входят 1 510 000 военнослужащих.

    Предыдущим указом Путина, подписанным в марте 2026 года, штатная численность ВС России устанавливалась на уровне 2 391 770 человек. Из них 1 502 640 составляли военнослужащие.

    Осенью 2024 года Владимир Путин увеличил штатную численность военнослужащих до полутора миллионов человек.

    Путин объяснил данное решение созданием новых военных округов.

    В декабре прошлого года заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев сообщил о прибытии в воинские части более 400 тыс. военнослужащих.

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    9 июня 2026, 14:58 • Видео
    Европа и Зеленский выставили России ультиматум

    По итогам переговоров Владимира Зеленского с лидерами Великобритании, Германии и Франции России был выдвинут ультиматум из пяти пунктов. И что теперь?

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    12 июня 2026, 19:58 • Новости дня
    Путин назвал численность российской группировки войск в зоне СВО

    Путин: Группировка ВС России в зоне СВО превышает 700 тыс. человек

    Tекст: Вера Басилая

    Численность российской военной группировки в зоне проведения специальной военной операции в настоящее время превышает 700 тыс. человек, заявил президент Владимир Путин.

    Президент России Владимир Путин на встрече с участниками спецоперации озвучил данные о количестве военнослужащих на передовой, передает ТАСС. «У нас там группировка большая, свыше 700 тысяч человек», – сказал глава государства.

    Обсуждая вопросы трудоустройства ветеранов, российский лидер упомянул кадровую платформу «Время героев». При этом он признал, что не все 700 тыс. бойцов смогут пройти обучение по этой программе, так как для этого требуются желание и определенная подготовка.

    Глава государства подчеркнул, что желающим повысить уровень своего образования обязательно предоставят такую возможность. Правительство уже прорабатывает вопросы обучения, а также медицинской реабилитации и дальнейшего трудоустройства участников спецоперации.

    Ранее Путин заявил, что российские войска ежедневно возвращают под контроль исторические территории страны в зоне проведения специальной военной операции.

    Также глава государства призвал участников спецоперации поделиться мыслями о текущей ситуации на фронте.

    В мае текущего года Владимир Путин назвал участников программы «Время героев» костяком будущих управленцев.

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    12 июня 2026, 20:02 • Новости дня
    МИД заявил о новых правилах пересечения границы для дипломатов

    МИД: Россия вводит уведомительный порядок пересечения границы для дипломатов ЕС

    Tекст: Вера Басилая

    Россия с 15 июня вводит уведомительный порядок пересечения государственной границы для сотрудников диппредставительств и консульских учреждений стран Евросоюза, сообщает департамент государственного протокола МИД России.

    С 15 июня Россия изменит правила прохождения государственной границы для сотрудников диппредставительств государств Евросоюза, передает ТАСС. Теперь для них начнет действовать специальный уведомительный порядок.

    «Департамент государственного протокола сообщает заинтересованным представителям дипломатического корпуса о введении с 15 июня 2026 года уведомительного порядка пересечения государственной границы Российской Федерации для сотрудников дипломатических представительств и консульских учреждений стран – членов ЕС, отдельных государств Шенгенской зоны и представительства ЕС в Москве», – отмечается в сообщении МИД.

    В январе 2026 года Швеция уведомила российское посольство об обязанности дипломатов заранее информировать власти ЕС о пересечении границ Шенгенской зоны.

    Аналогичные ограничения на передвижения российских дипломатов внутри Евросоюза ввела Дания.

    Ранее Европейская комиссия обязала представителей России сообщать о планируемых визитах минимум за сутки до въезда на территорию объединения.

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    13 июня 2026, 00:40 • Новости дня
    Путин объяснил причины усиления атак украинских дронов

    Путин объяснил усиление атак украинских дронов желанием разобщить народ

    Tекст: Катерина Туманова

    Украинские военные увеличивают количество ударов дронами самолетного типа для создания паники и нанесения экономического ущерба России, заявил президент России Владимир Путин в пятницу на встрече с военнослужащими – участниками СВО.

    «Что касается БПЛА самолетного типа, мы видим, что противник расширяет использование этой военной техники главным образом для решения одной задачи. И задача эта – внести раскол в российское общество, нанести нам моральный ущерб, нравственный ущерб, посеять какую-то растерянность среди граждан России и нанести экономический ущерб. Ничего не получится», – приводит слова президента пресс-служба Кремля.

    Путин отметил, что первоочередной задачей в текущей ситуации является дальнейшее укрепление отечественной системы противовоздушной обороны.

    «Мы должны укреплять систему ПВО страны, самую разную – я сейчас не буду вдаваться в детали, специалисты это знают, – для работы на разных высотах, с разными объектами поражения и так далее. Мы делаем это и будем это делать», – подчеркнул он.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Путин обсудил с бойцами производство тепловизионных FPV-очков на фронте.

    Он также намекнул, каким жестом ответить на попытки НАТО разделить Россию.

    Президент России заявил, что ударами по гражданским объектам противнику не удастся разобщить россиян.

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    13 июня 2026, 05:31 • Новости дня
    BZ узнала о страхе германцев перед антироссийскими санкциями из-за рыбы

    BZ: В Германии боятся антироссийских санкций из-за рыбы

    Tекст: Катерина Туманова

    Очередной пакет европейских санкций направлен на банки, танкеры для перевозки сжиженного природного газа и рыбные ресурсы, причем последние могут серьезно пострадать на фоне рекордного роста поставок морепродуктов из России, пока 17% всего импорта рыбы в Германию приходится на Россию.

    Европейский союз намерен ввести ограничения против российской рыбной отрасли, пишет Berliner Zeitung. С 2021 года, согласно Федеральному статистическому управлению, объемы поставок морепродуктов в ФРГ увеличились почти втрое, несмотря на проведение спецоперации на Украине.

    «Мы сосредоточимся на секторах, которые пострадают больше всего, в том числе, впервые, на рыболовстве», – заявила председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

    Ожидается, что в рамках грядущего пакета санкций ввоз некоторых видов водных биоресурсов значительно ограничат. Поставки трески планируется полностью запретить.

    В 2025 году на долю немецких компаний пришлось около 40% стоимости всего европейского импорта российской рыбы. Сейчас поставки из России составляют почти 17% от общего объема ввозимой в Германию рыбной продукции. От 55% до 72% минтая для популярных полуфабрикатов поступает на местные заводы от российских рыбаков.

    «Соглашение по санкциям должно быть одобрено всеми 27 государствами-членами. Однако оно особенно затронет немецкие компании, поскольку в последнее время они стали крупнейшими покупателями российской рыбной продукции в Европе», – сказано в статье.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ЕК предложила запретить импорт российской трески. посол указал на мощный удар по Швейцарии от поддержки антироссийских санкций. Песков назвал санкции ЕС против российских банков привычным давлением.

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    12 июня 2026, 16:47 • Новости дня
    Euractiv: Европейские чиновники возмутились словами Каллас об Израиле

    Tекст: Мария Иванова

    Слова руководителя дипломатии ЕС Каи Каллас на закрытой встрече с представителями Мексики о сходстве политики Тель-Авива с южноафриканской сегрегацией спровоцировали резкую критику в Брюсселе.

    Руководитель европейской дипломатии Кая Каллас провела параллель между действиями Израиля в Газе и политикой апартеида в ЮАР, передает РИА «Новости». Подобное мнение прозвучало на закрытой встрече во время майского саммита ЕС – Мексика.

    «ЕС критикует Израиль и поддерживает решение о создании двух государств. Сравнение с апартеидом неприемлемо и не соответствует политике ЕС. Это большая проблема, если она делает подобные заявления, официально представляя ЕС на мировой арене», – заявил один из еврочиновников.

    Дипломаты также отметили, что на встрече с мексиканскими коллегами представительница объединения восхищалась прошлогодней поездкой в Йоханнесбург.

    По словам источников, в европейской системе невозможно просто вызвать главу дипломатии для выговора, несмотря на недопустимость подобных недипломатичных высказываний.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, европейские государства обсуждают масштабную реформу дипломатической службы ЕС на фоне недовольства работой Каи Каллас. Причиной послужила общая неэффективность ведомства и растущее недовольство работой нынешнего руководителя.

    Годом ранее глава евродипломатии подготовила резкий доклад о нарушении Израилем прав человека.

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова сравнила чиновницу с Гретой Тунберг из-за отсутствия профессиональных заслуг.

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    13 июня 2026, 10:41 • Новости дня
    ВКС России уничтожили пункты дислокации ВСУ в ДНР

    Минобороны сообщило об уничтожении пунктов дислокации ВСУ в ДНР

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Самолеты ВКС России ударами авиабомб ФАБ-3000 и ФАБ-1500 поразили пункты временной дислокации украинских подразделений в районе Белицкого и Щурова в ДНР, сообщает Минобороны.

    Экипажи ВКС России применили авиабомбы ФАБ-3000 и ФАБ-1500, оснащенные универсальными модулями планирования и коррекции, по пунктам временной дислокации ВСУ в районе населенных пунктов Белицкое и Щурово в ДНР. Минобороны России сообщило ТАСС, что по целям работали самолеты и опубликовало видеозапись ударов.

    «Средствами объективного контроля в режиме реального времени было подтверждено успешное поражение целей: ПВД подразделения 4-й отдельной бригады быстрого реагирования национальной гвардии Украины в районе н. п. Белицкое и ПВД подразделения 63-й отдельной мобильной бригады ВСУ в районе н. п. Щурово», – говорится в сообщении военного ведомства. В министерстве подчеркнули, что данные объективного контроля подтвердили уничтожение этих объектов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские военные применили авиабомбы ФАБ-500 с модулями планирования и коррекции по временным пунктам дислокации 14-й бригады нацгвардии Украины в Родинском в ДНР.

    Ранее российская авиация нанесла удар авиабомбой ФАБ-1500 по пункту временной дислокации подразделения 25-й отдельной воздушно-десантной бригады ВСУ у Родинского в ДНР.

    Кроме того, ВКС России нанесли авиационные удары авиабомбами ФАБ-3000 и ФАБ-500 по пунктам временной дислокации и складу БПЛА 24-й и 144-й омбр ВСУ в районе Константиновки в ДНР и Гремяч Черниговской области.

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    13 июня 2026, 07:57 • Новости дня
    «Северяне»: ВСУ спешно восполняют потери на Черниговском направлении

    ВС России разгромили противника на Черниговском направлении

    Tекст: Катерина Туманова

    Российские военнослужащие группировки войск «Север» за прошедшие сутки заставили противника в Черниговской области спешно восстанавливать боеспособность.

    «Анализ некрологов уничтоженных противников показал, что в Черниговской области первые потери понес 2-й батальон 93 омбр ВСУ, выведенный командованием на данный участок фронта на «восстановление боеспособности» из окрестностей Константиновки (ДНР)», – рассказали бойцы неофициальному Max-каналу группы войск «Северный ветер».

    На Сумском направлении в Шосткинском районе штурмовики «Севера» ведут стрелковые бои в Бачевске и окрестностях, в Иволжанском, Писаревке, в селе Новая Сечь и окрестностях. В Сумском районе штурмовики продвинулись на 21 участке до 700 метров.

    В Краснопольском районе стрелковые бои идут в лесных массивах, около села Михайловка и вдоль железнодорожных путей, ведущих к районному центру. Штурмовые группы продвинулись на расстояние до 700 метров.

    На Харьковском направлении штурм-подразделения продвинулись на Волчанском направлении на восьми участках до 300 метров. Стрелковые бои ведутся в лесных массивах Волчанского района. На Великобурлукском направлении штурмовики воюют в лесных массивах около Петро-Ивановки. Подразделения РХБЗ ГВ «Север» ударили ТОС по позициям 3 отмбр ВСУ около Амбарного.

    «За сутки подтвержденные потери противника составили свыше 240 человек (из них более 170 в Сумской и свыше 70 в Харьковской областях)», – сказано в сводке.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, сотрудники ТЦК принудительно мобилизовали свыше 40 украинцев 18-24 лет. «Северяне» выяснили, как ВСУ маскируются в Черниговской области. Военэксперт сообщил о подготовке наступления ВС России на Долинку в Запорожской области.


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    12 июня 2026, 18:27 • Новости дня
    Путин сообщил о планах увеличить выпуск ПЗРК «Верба» и тепловизоров «Зарница»

    Tекст: Мария Иванова

    Российская оборонная промышленность расширит выпуск переносных зенитных ракетных комплексов «Верба» и тепловизоров «Зарница», доказавших высокую эффективность при отражении налетов ударных беспилотников, заявил глава государства Владимир Путин в ходе встречи с военнослужащими в Кремле.

    Глава государства Владимир Путин в ходе встречи с участниками спецоперации в Кремле анонсировал расширение выпуска ПЗРК «Верба», передает ТАСС.

    «Верба – это вооружение, которое есть у нас в войсках. Будем наращивать производство. Вот министр знает, совсем недавно я как раз об этом многократно и говорил, об использовании такой техники», – подчеркнул российский лидер.

    Министр обороны Андрей Белоусов добавил, что в стране также увеличивают производство тепловизоров «Зарница» для данных комплексов. По его словам, сейчас объемы недостаточны, однако ведомство планирует добиться паритета между количеством поставляемых пусковых установок и приборов. Глава Минобороны назвал устройство надежным и хорошо зарекомендовавшим себя в боевых условиях.

    Зенитные комплексы активно применяются на линии соприкосновения для уничтожения самолетов, вертолетов и беспилотников противника. Оружие эффективно справляется с разведывательными дронами и отражает налеты ударных аппаратов. Специалисты холдинга «Высокоточные комплексы» также фиксировали успешные случаи поражения крылатых ракет.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, холдинг «Высокоточные комплексы» запланировал увеличение выпуска переносных зенитных ракетных комплексов «Верба».

    По итогам боевого применения в зоне спецоперации это оружие сохранило мировое лидерство среди аналогов.

    В конце прошлого года президент России Владимир Путин заявил о кратном росте производства наиболее востребованных видов вооружения.

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    12 июня 2026, 21:13 • Новости дня
    Путин обсудил с бойцами производство тепловизионных FPV-очков на фронте

    Tекст: Вера Басилая

    Президент России Владимир Путин обсудил с одним из участников специальной военной операции применение FPV-очков с тепловизионным излучением на фронте.

    Президент России Владимир Путин в День России пообщался в Кремле с участниками спецоперации, передает РИА «Новости». Боец одного из штурмовых подразделений, уроженец Кемеровской области, поделился деталями использования в ночное время FPV-очков, оснащенных тепловизионным излучением.

    «А эти FPV-очки, кто их производит? Я видел, что они используются. Но вы сейчас говорите про какое производство, кто их делает?», – поинтересовался глава государства. Военнослужащий пояснил, что бойцы самостоятельно собирают такую технику прямо на фронте.

    В ходе беседы российский лидер также спросил о гражданской профессии собеседника и его связи с угольной промышленностью Кузбасса.

    «Вы и ваши друзья, кто-то из ваших близких имеют отношение к угольной промышленности-то? Там в Кузбассе все так или иначе, да, связаны с угольной промышленностью», – поинтересовался президент.

    Участник СВО рассказал, что является горным инженером по образованию и до начала боевых действий трудился горным мастером на шахте «Грамотеинская».

    Президент России назвал День России праздником участников специальной военной операции.

    Осенью прошлого года Путин примерил тепловизионные очки на военных учениях.

    Ранее российский лидер восхитился способностью бойцов самостоятельно конструировать беспилотники на передовой.

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    13 июня 2026, 02:35 • Новости дня
    Военный эксперт сообщил о подготовке наступления на запорожскую Долинку

    Марочко: ВС России готовятся к наступлению на Долинку в Запорожской области

    Tекст: Катерина Туманова

    Российские военнослужащие продвигаются у Верхней Терсы и активно готовятся к освобождению населенного пункта Долинка в Запорожской области, сообщил военный эксперт Андрей Марочко.

    «Севернее Верхней Терсы наши военнослужащие продвигаются вдоль автомобильной дороги. Сейчас идут активные работы по подготовке к освобождению населенного пункта Долинка», – заявил он ТАСС.

    Марочко отметил расширение зоны контроля российских войск. По его словам, бойцы смогли успешно выровнять линию фронта севернее населенного пункта Белогорье.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Марочко сообщал, что российские войска выдавили украинских боевиков из Старого Каравана. Российские бойцы установили 27 флагов в Константиновке.


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    13 июня 2026, 01:25 • Новости дня
    Додик: От Боснии и Герцеговины требуют ввести визовый режим для россиян

    Tекст: Катерина Туманова

    Европейский союз оказывает давление на Боснию и Герцеговину, требуя установления визового режима с Россией, однако Республика Сербская намерена блокировать эту инициативу, заявил председатель ведущей политической партии Республики Сербской (энтитет Боснии и Герцеговины) «Союз независимых социал-демократов» Милорад Додик.

    «От Боснии и Герцеговины тоже требуют ввести визовый режим для российских граждан. Однако мы не позволим принять это решение, как и не позволили формально ввести санкции против РФ», – заявил он ТАСС.

    Додик пояснил, что бошняки не смогут утвердить ограничения без согласия сербов.

    К тому же европейские требования касаются и граждан Китая. По его мнению, подобные шаги ведут к изоляции и демонстрируют истинные подходы Евросоюза к правам человека.

    Политик заверил, что республика сохранит хорошие отношения с дружественными странами, даже если за это последуют попытки наказания.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Вучич заявил, что никакого решения о визах для граждан России в Сербии нет. Российский союз туриндустрии заявил, что полного запрета на выдачу шенгенских виз россиянам не будет.

    Кроме того, газета ВЗГЛЯД составила путеводитель по безвизовым странам для россиян в 2025-2026 годах: полный список, куда можно поехать без визы.


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    12 июня 2026, 17:26 • Новости дня
    Путин обратил внимание на позитивные изменения в снаряжении бойцов СВО

    Tекст: Вера Басилая

    Президент России Владимир Путин выразил надежду, что участники специальной военной операции почувствовали разницу между снаряжением, которое было в армии раньше, и тем, которое есть сейчас.

    Российский лидер Владимир Путин провел встречу с участниками специальной военной операции, передает РИА «Новости». В ходе беседы он обратил внимание на позитивные изменения в материальном обеспечении войск.

    «Надеюсь, вы чувствуете на себе – кто уже давно в войсках, давно служит, – наверное, должны были почувствовать разницу между тем, что было несколько лет назад, и тем, что сейчас у нас в войсках есть», – сказал глава государства.

    Президент подчеркнул, что министр обороны Андрей Белоусов непрерывно занимается проблемами снабжения солдат.

    «Это же касается и связи, это касается и обмундирования, вот той нагрузки, которую вам приходится таскать на себе. Министерство обороны об этом знает, Генштаб знает, Андрей Рэмович тоже сам этим занимается постоянно, регулярно, за то время, которое он министром является», – сказал Путин.

    В апреле президент России Владимир Путин указал на наличие нерешенных задач в сфере обеспечения армии обмундированием.

    В конце прошлого года министр обороны Андрей Белоусов отчитался об увеличении объемов поставок военной техники и боеприпасов на треть.

    Владимир Путин назвал обеспечение реальных потребностей войск безусловным приоритетом российских властей.

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    12 июня 2026, 17:29 • Новости дня
    Белоусов рассказал о производстве и поставках дронов-доставщиков в армию

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Российские предприятия значительно расширили линейку грузовых беспилотников, подготовив к отправке на передовую около 20 тыс. новых аппаратов, сказал министр обороны Андрей Белоусов.

    Президент Владимир Путин в ходе общения с участниками СВО поинтересовался у министра характеристиками таких дронов, передает РИА «Новости».

    Отвечая на вопрос, министр отметил значительный прогресс в производстве техники.

    «От 10 до 40 килограммов… У нас в этом году около 20 тысяч таких будет поставлено в войска», – подчеркнул Белоусов.

    Он также добавил, что ассортимент выпускаемых изделий серьезно увеличился. По словам главы ведомства, годом ранее армия использовала преимущественно один вид грузовых дронов, который требовал доработки, тогда как сейчас производится более 10 различных моделей.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале 2026 года глава Минобороны заявил о двукратном количественном превосходстве над противником в сфере беспилотников. В конце прошлого года президент России сообщал о безусловном лидерстве страны в данной области.

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