Tекст: Елизавета Шишкова

Глава дипломатии ЕС Кая Каллас делает многое для того, чтобы лишиться поддержки в евроинститутах, передает РИА «Новости».

«Она действительно делает многое, чтобы лишиться поддержки... Она не очень хороша в налаживании альянсов в Совете», – заявил один из собеседников телеканала.

Источники отмечают, что критика в адрес чиновницы в последнее время заметно усилилась. По их мнению, руководитель европейской дипломатии продолжает вести себя как представитель Эстонии, а не всего объединения. Она регулярно выступает с заявлениями, выходящими за рамки общего консенсуса стран блока, и периодически высказывает личное мнение от лица всего Евросоюза.

Как писала газета ВЗГЛЯД, официальный представитель МИД Мария Захарова указала на выход заявлений главы евродипломатии за рамки ее полномочий.

В конце мая Кая Каллас потребовала ограничить численность Вооруженных сил России для начала мирных переговоров.

Член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник назвал эту инициативу политика совершенно оторванной от реальности.