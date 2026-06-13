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    13 июня 2026, 13:19 • Новости дня

    Euronews: Каллас теряет поддержку в евроинститутах

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Недовольство действиями главы дипломатии Евросоюза стремительно нарастает из-за ее неспособности выстраивать конструктивные отношения внутри Европейского совета, сообщает Euronews.

    Глава дипломатии ЕС Кая Каллас делает многое для того, чтобы лишиться поддержки в евроинститутах, передает РИА «Новости».

    «Она действительно делает многое, чтобы лишиться поддержки... Она не очень хороша в налаживании альянсов в Совете», – заявил один из собеседников телеканала.

    Источники отмечают, что критика в адрес чиновницы в последнее время заметно усилилась. По их мнению, руководитель европейской дипломатии продолжает вести себя как представитель Эстонии, а не всего объединения. Она регулярно выступает с заявлениями, выходящими за рамки общего консенсуса стран блока, и периодически высказывает личное мнение от лица всего Евросоюза.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, официальный представитель МИД Мария Захарова указала на выход заявлений главы евродипломатии за рамки ее полномочий.

    В конце мая Кая Каллас потребовала ограничить численность Вооруженных сил России для начала мирных переговоров.

    Член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник назвал эту инициативу политика совершенно оторванной от реальности.

    12 июня 2026, 10:19 • Новости дня
    Медведев в День России разрезал на куски портреты Мерца и Стармера
    Медведев в День России разрезал на куски портреты Мерца и Стармера
    @ medvedev_telegram

    Tекст: Мария Иванова

    Зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев в День России опубликовал сгенерированный искусственным интеллектом ролик, где уничтожает через шредер фотографии канцлера германии Фридриха Мерца, главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, а также британского премьер-министра Кира Стармера.

    Дмитрий Медведев опубликовал в Telegram-канале сгенерированный ИИ ролик, где отправляет в шредер фотографии канцлера ФРГ Фридриха Мерца, главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляен и премьер-министра Британии Кира Стармера.

    А в конце видео, когда портреты европейских лидеров уже разрезаны на куски, звучат первые ноты гимна России.

    «Ни один враг не помешает развитию и процветанию нашей Родины. С Днем России!», – гласит подпись к видеоролику.

    Напомним, накануне заместитель председателя Совбеза РФ, председатель «Единой России» Дмитрий Медведев призвал не забывать доставленные России неприятности.

    Медведев также назвал беспрецедентные санкции Запада открытой войной.

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    12 июня 2026, 14:37 • Новости дня
    Daily Express: На Западе испугались сгенерированного ИИ ролика Медведева

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Западная пресса обратила внимание на опубликованный в День России видеоролик зампреда СБ России Дмитрия Медведева, в котором сгенерированный нейросетью политик уничтожает фотографии европейских лидеров.

    Кадры с уничтожением портретов лидеров ЕС вызвали испуг на Западе, передает РИА «Новости» со ссылкой на Daily Express.

    «Один из ближайших соратников Владимира Путина сегодня поделился в социальных сетях пугающим видеороликом, созданным с помощью искусственного интеллекта», – говорится в публикации британского издания.

    В День России зампредседателя Совбеза Дмитрий Медведев опубликовал сгенерированный нейросетью ролик с уничтожением фотографий европейских лидеров.

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    9 июня 2026, 14:58 • Видео
    Европа и Зеленский выставили России ультиматум

    По итогам переговоров Владимира Зеленского с лидерами Великобритании, Германии и Франции России был выдвинут ультиматум из пяти пунктов. И что теперь?

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    10 июня 2026, 19:18 • Новости дня
    Названы выступившие против допуска России к хоккейным турнирам страны

    Три страны выступили против возвращения хоккеистов России на международные турниры

    Названы выступившие против допуска России к хоккейным турнирам страны
    @ Sychkova Ekaterina/URA.RU/Global Look Press

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Хоккейные федерации Швеции, Финляндии и Чехии продолжают выступать против возвращения российских сборных на международные турниры, несмотря на возможные изменения в позиции международной организации.

    Хоккейные федерации Швеции, Финляндии и Чехии выступили против возвращения российских хоккеистов к международным соревнованиям. При этом спортивные чиновники отказываются комментировать свои возможные действия, если решение о возвращении россиян все же будет принято, отмечает ТАСС.

    «В нынешней ситуации мы считаем участие России совершенно немыслимым. Но в уставе IIHF таких пунктов [позволяющих отстранить Россию] нет, за исключением тех, которые касаются безопасности», – заявил председатель Шведской хоккейной ассоциации Андерс Ларссон. Позицию шведского коллеги полностью поддержали в федерациях Финляндии и Чехии.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее дисциплинарный совет Международной федерации хоккея (IIHF) аннулировал решение о недопуске сборных России к соревнованиям в сезоне-2026/27. Позже совет организации пообещал рассмотреть вопросы допуска российских команд в индивидуальном порядке. А президент IIHF Люк Тардиф запланировал обсуждение статуса отстраненных сборных на сентябрь.

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    11 июня 2026, 09:12 • Новости дня
    В ЕС озаботились неэффективностью Каллас

    FT: Страны ЕС задумали реорганизовать дипломатическую службу из-за Каллас

    В ЕС озаботились неэффективностью Каллас
    @ OLIVIER HOSLET/EPA/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Европейские государства рассматривают возможность масштабной реформы дипломатической службы ЕС на фоне недовольства работой и антироссийской риторикой нынешней главы дипломатии Каи Каллас.

    По данным FT, столицы стран Европейского союза обсуждают масштабную перестройку дипломатической службы объединения, передает РИА «Новости». Основной причиной стала низкая эффективность ведомства и массовое недовольство деятельностью Каи Каллас.

    «Совершенно очевидно, что внешнеполитическое ведомство ЕС не работает так, как должно в современном мире. Оно неэффективно... Проблема носит структурный характер, поэтому структуру необходимо перестроить», – заявил один из собеседников издания Financial Times.

    Париж и Берлин рассматривают возможность лишить главу евродипломатии части полномочий. В частности, предлагается ослабить ее контроль над сетью из более чем 140 делегаций и вернуть управление Еврокомиссии, чтобы избежать дублирования функций.

    Ситуацию усугубляют несогласованные заявления Каллас об отношениях с Китаем. Испанская газета Pais и вовсе назвала ее частью худшего руководства в Брюсселе, отметив зацикленность чиновницы на слепой антироссийской риторике и ее скромные умственные способности.

    Ранее депутат Европарламента Фернан Картайзер призвал заменить Каю Каллас на посту главы европейской дипломатии.

    Член ЕП Мартин Зоннеборн сравнил чиновницу с ядерным оружием из-за ее радикальной антироссийской позиции.

    Премьер-министр Словакии Роберт Фицо потребовал уволить политика ради успешного проведения международных мирных переговоров.

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    11 июня 2026, 09:55 • Новости дня
    Евросоюз запустил масштабные реформы ради спасения экономики от краха

    Bloomberg: Евросоюз ускорит интеграцию рынков для конкуренции с США и Китаем

    Евросоюз запустил масштабные реформы ради спасения экономики от краха
    @ Michael Kappeler/dpa/Global Look Press

    Tекст: Мария Иванова

    Европейский союз приступил к радикальной перестройке экономики, чтобы избежать критического отставания от США на 7 трлн евро к 2040 году.

    Европейские лидеры осознали необходимость создания крупных корпораций для сохранения глобального влияния, передает Bloomberg.

    Без решительных шагов экономика региона рискует отстать от американской на 7 трлн евро к 2040 году. Реализация предложенных мер позволит удвоить ожидаемые темпы роста до 2%.

    «Мы будем вынуждены выбрать наименее плохой вариант, предложенный сверхдержавами», – заявил глава Центрального банка Латвии Мартиньш Казакс. Для предотвращения такого сценария объединение пересматривает правила конкуренции и выделяет миллиарды евро на стимулирование спроса.

    Крупный бизнес уже реагирует на изменения через трансграничные слияния. Итальянский банк UniCredit готовится к поглощению немецкого Commerzbank, а оборонные подрядчики проводят рекордные первичные размещения акций. Технологические гиганты, включая Amazon и Microsoft, пообещали вложить более 80 млрд евро в развитие инфраструктуры.

    Бывший глава Европейского центрального банка Марио Драги считает необходимым интегрировать рынки и ежегодно инвестировать 1,2 трлн евро. Эти средства планируется направить на цифровые технологии, экологически чистую энергию и укрепление обороноспособности.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен решила смягчить действующие долговые правила для финансирования оборонных расходов.

    Европейские власти всерьез обеспокоились отставанием от России, Китая и США по ключевым вопросам глобального соперничества.

    На фоне этого Брюссель запланировал вдвое увеличить объем совместных военных закупок к концу 2027 года.

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    11 июня 2026, 19:59 • Новости дня
    Франция предложила усилить влиятельность Каллас

    Франция предложила расширить полномочия главы евродипломатии Каллас

    Франция предложила усилить влиятельность Каллас
    @ Luis Barron/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Париж инициировал масштабную реорганизацию внешнеполитического ведомства объединенной Европы из-за неэффективного реагирования на международные кризисы, сообщают западные СМИ.

    Французские дипломаты выступили за реорганизацию дипломатической службы Евросоюза и расширение полномочий ее руководителя Кайи Каллас. Причиной инициативы стала низкая эффективность Брюсселя в условиях международных конфликтов, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на агентство Reuters.

    «Документ отражает мнение многих чиновников и дипломатов ЕС о том, что Брюссель слишком медленно и неорганизованно реагирует на чрезвычайные ситуации из-за разногласий между его институтами, лидерами и правительствами 27 государств-членов», – пишет агентство. Трудности возникают из-за смешения функций Еврокомиссии и внешнеполитического ведомства.

    Для исправления ситуации предложено три варианта реформ. Это либо передача всей внешней политики под контроль Еврокомиссии, либо делегирование функций дипломатической службы Совету ЕС, или существенное расширение полномочий Каллас.

    Журналисты подчеркивают, что реализация последнего сценария сделает Каллас первым исполнительным вице-президентом. В результате она сможет напрямую руководить профильными комиссарами и департаментами, отвечающими за внешние связи, торговлю и экономическое развитие.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, другие европейские СМИ отмечают, что европейские государства, наоборот, рассматривают возможность сокращения влияния дипломатической службы ЕС.

    Ранее депутат Европарламента от Люксембурга Фернан Картайзер призвал заменить Каю Каллас на посту верховного представителя по иностранным делам. Премьер-министр Словакии Роберт Фицо также выступал за смену главы европейской дипломатии.

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    10 июня 2026, 18:48 • Новости дня
    Молдавия согласилась стать неполноценным членом ЕС

    Власти Молдавии согласились вступить в Евросоюз без права вето

    Молдавия согласилась стать неполноценным членом ЕС
    @ Sebastian Gollnow/dpa/Global Look Press

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Вице-спикер парламента Молдавии заявила о готовности вступить в Евросоюз с усеченными полномочиями, в частности отказаться от права вето.

    Кишинев готов отказаться от ряда полномочий при интеграции в европейское сообщество, заявила вице-спикер парламента Дойна Герман, передает ТАСС.

    «Не так уж и важно, будет ли Молдова иметь в Евросоюзе право вето или нет. Главное для нас – мир, безопасность и экономическое развитие, которое обеспечивает ЕС», – заявила политик в эфире местной радиостанции.

    Депутат отметила поддержку евроинтеграции со стороны Румынии и прибалтийских стран, признав при этом наличие скептицизма у пяти других государств. Это Франция, Германия, Италия, Люксембург и Бельгия. По ее словам, республике предстоит проделать огромный объем работы, поскольку сейчас страна не соответствует критериям вступления.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее еврокомиссар Марта Кос анонсировала старт переговоров о вступлении Молдавии в Евросоюз 15 июня. Впрочем, до этого она же назвала невыполнимыми планы Молдавии по присоединению к европейскому сообществу в 2027 году.

    Вместе с тем, еще осенью 2025 года председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен заявляла об открытых дверях объединения для республики.

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    10 июня 2026, 21:10 • Новости дня
    Брюссель потребовал от Грузии ввести санкции против России взамен на безвиз с ЕС
    Брюссель потребовал от Грузии ввести санкции против России взамен на безвиз с ЕС
    @ Elisa Schu/dpa/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Евросоюз требует от Грузии ввести санкции против России, если республика хочет сохранить безвизовое сообщение с ЕС, сообщил председатель грузинского парламента Шалва Папуашвили.

    «Они нам говорят, если мы хотим безвизовое сообщение, то должны ввести санкции против России, то есть заняться самоубийством», – заявил спикер, передает ТАСС. По его словам, в случае разрушения страны пользоваться безвизовым режимом будет некому.

    Папуашвили добавил, что европейские чиновники просят Тбилиси навредить собственной экономике ради сближения с визовой политикой Брюсселя. Однако власти Грузии не намерены разрушать страну, даже если Евросоюз пытается превратить визовый вопрос в политическое оружие.

    Напомним, Евросоюз назначил на 11 июня переговоры с Грузией о возможной отмене безвизового режима.

    Ранее Папуашвили отказался присоединяться к антироссийским санкциям ради сохранения свободного въезда в Европу.

    Еврокомиссар Кая Каллас уже угрожала лишить республику действующего с 2017 года либерального визового режима.

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    12 июня 2026, 12:04 • Новости дня
    Россия сочла приговор Лабину попыткой запугать бельгийский бизнес
    Россия сочла приговор Лабину попыткой запугать бельгийский бизнес
    @ соцсети

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Российское дипломатическое представительство в Бельгии назвало решение брюссельского суда по делу предпринимателя Виктора Лабина попыткой запугивания местного бизнеса.

    «Задача понятна – найти «жертв», которым можно было бы вменить в вину развитие отношений с Россией, отвадить бельгийских бизнесменов от продолжения выгодного сотрудничества, годами выстраивавшегося с нашей страной», – заявили в посольстве, передает РИА «Новости».

    Дипломаты добавили, что преследование семьи укладывается в курс Еврокомиссии на полный разрыв связей.

    Следствие вменяет мужчине организацию экспорта около 400 тонн товаров через третьи страны. При этом адвокат Станислас Эскенази подчеркнул, что поставляемая продукция не находилась под запретом, а само наказание носит исключительно политический характер.

    Суд также заочно назначил шесть лет лишения свободы сыну коммерсанта Руслану. Сам Виктор Лабин провел под стражей около года и вскоре сможет претендовать на условно-досрочное освобождение.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские дипломаты обвинили бельгийские власти в поддержке антироссийской риторики. Премьер-министр Бельгии Барт де Вевер отказался передавать замороженные российские активы Еврокомиссии. Бельгийский депозитарий Euroclear направил в суд жалобу на взыскание 200 млрд евро убытков.

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    10 июня 2026, 20:02 • Новости дня
    Reuters: Дроны ВСУ разрушили турбизнес на востоке Латвии

    Reuters: Туристы массово отменяют поездки в Латвию из-за украинских дронов

    Reuters: Дроны ВСУ разрушили турбизнес на востоке Латвии
    @ Victor Lisitsyn/Global Look Press

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Риск появления беспилотников Вооруженных сил Украины заставил путешественников отказаться от отдыха в восточных регионах Латвии, отмечают западные СМИ.

    Туристический бизнес на востоке Латвии пришел в упадок из-за украинских дронов. Около 500 малых предприятий, зависящих от туризма, испытывают серьезные финансовые трудности, пишет Reuters. Агентство отмечает, что путешественники стараются держаться подальше от приграничных районов страны, так как опасаются необходимости искать укрытие от украинских ударных дронов.

    По данным агентства, с отменой бронирований столкнулись уже около 85% представителей малого бизнеса. Впервые за последние несколько лет пустует гостевой дом Birdwhistles, расположенный в 50 километрах от границы с Россией.

    На протяжении двух недель в регионе сохранялась спокойная обстановка, что давало надежду на улучшение ситуации. Однако 8 июня французский истребитель НАТО сбил очередной беспилотник над территорией Латвии.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в мае министр обороны Латвии Андрис Спрудс объявил об уходе в отставку из-за падения украинских беспилотников.

    В начале июня новый латвийский премьер Андрис Кулбергс призвал граждан проводить отпуска в пострадавшей Латгалии для поддержки экономики региона. В то же время, власти страны из-за угрозы с воздуха отменяли занятия в школах и движение поездов.

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    12 июня 2026, 11:41 • Новости дня
    Производители СПГ сообщили о невозможности США обеспечить газом Европу и Украину

    Tекст: Мария Иванова

    Грядущей зимой Украина и Европа рискуют столкнуться с острым энергетическим кризисом из-за неспособности США увеличить экспорт сжиженного природного газа.

    Соединенные Штаты не располагают избыточными запасами энергоносителей для помощи зарубежным партнерам, передает РИА «Новости».

    Исполнительный директор американской ассоциации производителей СПГ Чарли Риддл подтвердил критическую нехватку ресурсов.

    «Проблема тут заключается в вопросе поставок. У США сейчас действительно нет возможности поставлять больше газа», – заявил руководитель профильного объединения. Он подчеркнул, что европейские газовые хранилища заполнены только на 42% при необходимой норме в 90%.

    Специалист спрогнозировал глобальный дефицит топлива, который затронет даже азиатские рынки из-за производственных потерь на фоне кризиса в Персидском заливе. Ранее госсекретарь Марко Рубио также выражал тревогу по поводу предстоящих холодов на Украине из-за проблем с генерацией электричества.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, газовые компании Греции и Украины договорились о поставках американского СПГ для Киева.

    Позже в Еврокомиссии заявили о нехватке топлива из США для полной замены российского импорта.

    Норвежская компания Equinor предупредила о риске критического дефицита газа в Европе из-за блокировки Ормузского пролива.

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    12 июня 2026, 09:18 • Новости дня
    Le Journal du Dimanche: Киев специально выдвинул Москве неприемлемые требования

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Западные страны совместно с киевским режимом намеренно формируют заведомо неприемлемые для России условия для достижения мира, чтобы обвинить Москву в срыве переговорного процесса, пишут французские СМИ.

    Владимир Зеленский вместе с западными союзниками сознательно выдвигает требования, которые российская сторона не сможет принять, передает РИА «Новости» со ссылкой на французское издание Le Journal du Dimanche.

    Подобная стратегия направлена на то, чтобы в будущем возложить на Москву вину за мнимое нежелание участвовать в мирных переговорах. Журналисты подчеркивают, что такой подход представляет собой не конструктивный диалог, а жесткий ультиматум.

    В материале отмечается пугающее поведение европейских государств. Вместо того чтобы выступать в роли миротворческой силы, Европа превратилась в участника конфликта, планомерно усиливающего напряженность.

    По мнению авторов статьи, европейские политики ищут не пути урегулирования ситуации, а лишь повод для продолжения противостояния.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава МИД Франции Жан-Ноэль Барро рассказал о планах европейских стран усилить свои позиции в будущем диалоге с Москвой.

    Секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу указывал на постоянное стремление киевского режима к эскалации конфликта.

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    11 июня 2026, 15:12 • Новости дня
    Названы сроки согласования «военного шенгена» в ЕС

    Euractiv: ЕС планирует согласовать «военный шенген» до июля

    Названы сроки согласования «военного шенгена» в ЕС
    @ Anadolu/Reuters

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Страны Евросоюза намерены заключить соглашение о военной мобильности до конца июня, документ, подготовленный кипрской стороной, уже направлен главам государств для изучения.

    Страны Евросоюза рассчитывают достичь договоренности по проекту «военного шенгена» до завершения председательства Кипра в Совете ЕС. Новый компромиссный вариант документа, подготовленный кипрской стороной, уже направлен в европейские столицы для изучения, пишет РИА «Новости» со ссылкой на портал Euractiv.

    «Кипрское председательство стремится согласовать позицию Совета к концу июня, до того как шестимесячное председательство перейдет к Ирландии», – сообщает издание. Ожидается, что представители государств-членов ЕС рассмотрят обновленный проект соглашения в ближайшую пятницу.

    Главным камнем преткновения в переговорах остается механизм экстренного реагирования EMERS. Европейские страны обсуждают возможность ограничения его применения лишь отдельными регионами континента. Согласно предыдущей версии документа, в кризисных ситуациях государства смогут частично сохранять национальные процедуры выдачи разрешений на транзит иностранных войск и вооружений по своей территории.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в ноябре прошлого года Еврокомиссия одобрила план по созданию «военного Шенгена». Для свободного перемещения войск европейские страны запланировали устранить бюрократические и таможенные барьеры.

    Идею упрощения логистики вооружений между государствами без лишних формальностей ранее предложил министр обороны Эстонии Ханно Певкур.

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    11 июня 2026, 14:19 • Новости дня
    Захарова обвинила Киев в регулярных бомбардировках Евросоюза

    Захарова: Киев каждую неделю бомбит Евросоюз

    Захарова обвинила Киев в регулярных бомбардировках Евросоюза
    @ Софья Сандурская/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова обратила внимание на регулярные инциденты с украинским оружием в европейских странах.

    По ее словам, западные государства продолжают спонсировать Киев, закрывая глаза на очевидные последствия, передает РИА «Новости».

    «Итого: одиннадцать подтвержденных инцидентов за три месяца. Если называть вещи своими именами, то каждую неделю Киев бомбит Евросоюз... Если и вводить термин «политическое членовредительство», то лучше иллюстрации не найти», – подчеркнула Захарова.

    В качестве примеров дипломат перечислила происшествия в Литве, Эстонии, Латвии, Финляндии, Греции и Румынии. Она упомянула беспрецедентный случай, когда истребитель НАТО сбил беспилотник альянса над территорией союзника, добавив, что в ответ Запад лишь призывает выделять Украине больше денег.

    В начале мая греческие военные обезвредили украинский ударный беспилотник у острова Лефкада.

    В конце мая другой дрон упал на крышу жилого дома в румынском Галаце.

    Захарова назвала обвинения западных стран в адрес России бездоказательными.

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    11 июня 2026, 16:48 • Новости дня
    Польский город отказался дарить Украине автобусы из-за улицы Бандеры

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Мэрия польского города Кельце передумала передавать Виннице списанные автобусы марки Solaris из-за того, что в украинском городе есть улица имени Степана Бандеры.

    Власти польского города Кельце отказались от идеи передать на Украину 15 подержанных автобусов. Транспортные средства, отработавшие свой ресурс за 17 лет, планировалось подарить Виннице, пишет «Российская газета» со ссылкой на телеканал Polsat.

    «Нам удалось предотвратить передачу даром 15 городских автобусов в Винницу, в котором находится улица, названная в честь преступника Бандеры», – заявил член городской мэрии Кельце Михал Чихи. По его словам, администрация пошла на этот шаг после массового возмущения местных жителей.

    Улица Степана Бандеры появилась в украинском городе в 2022 году. Историки в Польше подчеркивают, что лидер Организации украинских националистов (ОУН, признана экстремистской и запрещена в РФ) несет прямую ответственность за геноцид польского населения, в частности во время Волынской резни. Теперь не переданные Украине автобусы просто утилизируют.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш пригрозил Киеву конфронтацией из-за отказа чтить память жертв Волынской резни.

    Ранее власти польского Люблина сняли флаг Украины со здания мэрии на фоне героизации украинских националистов. А в конце мая лидер коалиции «Конфедерация польской короны» Гжегож Плачек призвал лишить Владимира Зеленского ордена Белого Орла.

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