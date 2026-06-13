Многодетную сотрудницу Домодедовской больницы убил пьяный муж

Пьяный супруг зарезал многодетную начальницу колл-центра Домодедовской больницы

Tекст: Тимур Шайдуллин

Начальница информационно-справочного отдела Домодедовской больницы Дарья Корышева была зверски убита в пятницу, сообщается в группе больницы в соцсети «ВКонтакте».

В публикации говорится: «Ужасная трагедия. Невыполнимая утрата для всего коллектива Домодедовской больницы. 12 июня 2026 года зверски убита Дарья Валерьевна Корышева - начальник информационно-справочного отдела Домодедовской больницы». Коллектив медучреждения выразил глубочайшие соболезнования ее родным и близким.

В сообщении напомнили, что Корышева пришла в ГБУЗ МО «Домодедовская больница» пять лет назад из авиакомпании Lufthansa. Сначала она работала делопроизводителем, затем возглавила новый информационно-справочный отдел, или колл-центр. В больнице отметили, что она была «замечательным руководителем отдела, с которым было «интересно и приятно общаться». Также там сообщили, что у погибшей осталось трое детей.

Подробности убийства привел СК по Московской области. По данным следствия, 12 июня в квартире в микрорайоне Западный 46-летний местный житель, находясь в состоянии алкогольного опьянения, во время конфликта нанес супруге несколько ударов ножом в область груди. От полученных ранений 38-летняя женщина скончалась на месте, мужчина был задержан сотрудниками правоохранительных органов.

Следователь осмотрел место происшествия, изъял орудие преступления, проводятся допросы. Планируется назначение судебно-медицинской, психолого-психиатрической и молекулярно-генетической экспертиз. В ближайшее время следователь намерен обратиться в суд с ходатайством об избрании меры пресечения для обвиняемого.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в поселке Рефтинский Свердловской области медсестра погибла от ножевых ранений в больнице, подозреваемым стал ее бывший супруг.

Позже в Ингушетии полицейские задержали двух мужчин, ворвавшихся с ножом в больницу Назрани и ранивших пациента. А до этого в том же Подмосковье суд по ходатайству следствия арестовал подозреваемого в убийстве водителя скорой помощи в Домодедове после ночного конфликта.