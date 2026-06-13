Spiegel сообщил о возможном срыве выхода производителя танков Leopard на IPO

Spiegel: Производитель танков Leopard может не выйти на IPO из-за споров с ФРГ

Tекст: Мария Иванова

Планируемый выход на биржу немецко-французского предприятия может сорваться из-за споров об управлении, передает РИА «Новости».

«Если в ближайшее время не удастся достичь соглашения, то выход на биржу может вообще не состояться», – подчеркивают авторы публикации.

Берлин намерен приобрести 40% акций после размещения, запланированного на середину июля. При этом немецкие власти требуют закрепить за собой право вето при назначении топ-менеджеров для сохранения максимального влияния. Французская сторона уже владеет половиной ценных бумаг концерна.

Депутаты бундестага также опасаются утечки секретных технологий. Парламентарии настаивают на введении режима полностью закрытого внешнего доступа к чертежам бронемашин Boxer и танков Leopard 2.

Руководство KNDS называет подобные условия неприемлемыми для будущих инвесторов. Рыночная стоимость оборонного гиганта сейчас оценивается примерно в 15 млрд евро.

Как писала газета ВЗГЛЯД, председатель компании Том Эндерс предупредил Берлин о намерении провести первичное размещение акций без согласия властей Германии.

Месяцем ранее оборонный концерн начал переговоры о покупке завода автомобильной компании Mercedes-Benz под Берлином.

В конце прошлого года производитель получил 350 заказов от пяти стран на новое поколение танка Leopard-2.