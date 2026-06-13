  • Новость часаПутин: Вся Россия подставила плечо новым регионам
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Пожар на авианосце доказывает деградацию ВМС США
    Эксперт: У ВСУ в Константиновке фактически началась агония
    Россия провела дипломатические демарши из-за недопуска делегатов на саммит G20
    Космонавт Юрчихин назвал вульгарщиной скафандры от Prada
    Путин: Противник не может сдержать натиск российских войск
    Военкор Поддубный сообщил об ударах «Геранями» по Криворожской ТЭС
    Пленный ВСУ рассказал о желании Сумской области присоединиться к России
    Экс-министр госбезопасности ДНР назвал потенциального заказчика покушения
    Названа самая высокооплачиваемая рабочая профессия в России
    13 июня 2026, 11:40 • Новости дня

    Бывший аналитик ЦРУ Джонсон поддержал поздравление Рубио россиян с праздником

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Решение госсекретаря США Марко Рубио поздравить россиян с национальным праздником является шагом в правильном направлении, заявил бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон.

    Поздравление госсекретаря США Марко Рубио россиян с Днем России вызвало изумление в США, передает РИА «Новости». К этому жесту обратился бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон в эфире YouTube-канала профессора Хельсинского университета Гленна Диесена.

    Комментируя обращение Рубио к гражданам России, Джонсон отметил, что подобные шаги имеют важное значение. «В любом случае это был шаг в правильном направлении», – заявил бывший сотрудник американской разведки.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, госсекретарь США Марко Рубио направил поздравления гражданам России по случаю Дня России.

    Глава РФПИ Кирилл Дмитриев назвал поздравление Рубио с Днем России «знаковым разрывом» с прежней политикой США и первым подобным жестом с начала конфликта на Украине.

    Президент Украины Владимир Зеленский выразил возмущение по поводу поздравления Рубио россиян с Днем России и свое негативное отношение к подобным жестам США.

    12 июня 2026, 17:33 • Новости дня
    Американист объяснил «охоту» США на россиян в Таиланде

    Американист Дробницкий предложил создать реестр безопасности стран на сайте МИД

    Американист объяснил «охоту» США на россиян в Таиланде
    @ Athit Perawongmetha/Reuters

    Tекст: Алёна Задорожная

    США объявили «охоту» на россиян фактически еще при правлении Барака Обамы. И она продолжается по сей день, несмотря на диалог Москвы и Вашингтона. Штаты хотят, чтобы граждане РФ боялись работать в связанных с властями организациях и не передвигались по миру, сказал газете ВЗГЛЯД американист Дмитрий Дробницкий. Ранее в МИД сообщили, что США устроили настоящую «охоту» на россиян в Таиланде.

    «Американские спецслужбы чувствуют себя вольготно не только в Таиланде, но и в ряде других стран, в том числе в сопредельных с нами государствах», – отметил американист Дмитрий Дробницкий. В связи с этим, по его мнению, может быть логичным провести полную «инвентаризацию», чтобы понять, куда россиянам ездить безопасно, а куда – нет.

    «Ведь риски возникают не только со стороны США, но и от стран так называемого коллективного Запада и Украины. И нередко граждане узнают о потенциальных рисках в частном порядке. Претензии могут быть самыми разными – от ордеров до, например, сугубо американского статуса person of interest, когда человека хотят допросить», – поясняет спикер.

    «И в таких базах человек зачастую числится достаточно долго. Бывали случаи, когда дело уже закрыто, а реестр не обновлен. И тогда россиянина вполне способны задержать. А уж перевести его в статус подозреваемого ФБР сможет при желании в течение суток», – допускает аналитик.

    «При нынешней политической конъюнктуре довольно сложно разобраться, действует ли ордер условной Германии, Польши или Украины на территории той или иной страны. И не сочтут ли власти этого государства политически выгодным выдать россиянина», – предупреждает Дробницкий.

    По мнению собеседника, так как Россия фактически находится в состоянии гибридного конфликта, недружественные правительства «не чураются ничем». «Им даже не надо, что называется, «ловить крупную рыбу». Любые задержания призваны создать у россиян чувство небезопасности везде и нежелание работать в тех компаниях, которые так или иначе аффилированы с властями, особенно с Минобороны», – рассуждает он.

    «И тот факт, что на данном историческом этапе Москва ведет диалог с администрацией Трампа, не дает гарантий того, что Штаты прекратят «охоту». Фактически, у нас установлен контакт с довольно ограниченным кругом лиц – Дональдом Трампом, Марко Рубио, Стивом Уиткоффом, Джаредом Кушнером. Но те, кто начал эту самую «охоту» еще во времена Барака Обамы, до сих пор остаются у власти. И президент США не в силах их взять под контроль», – считает Дробницкий.

    На этом фоне спикер счел необходимым создать некий реестр на сайте МИД, куда мог бы зайти любой россиянин и проверить, в каких странах для него высоки риски ареста или задержания. «Это значительно бы снизило опасность посещения государств в случае бизнес-поездок и личных визитов», – заключил аналитик.

    Ранее в российском МИД предупредили россиян, имеющих риски уголовного преследования со стороны США, об опасности посещения Таиланда. «К сожалению, эта популярная у российских туристов и дружественная нам страна остается одним из мест, где Вашингтон развернул настоящую «охоту» за россиянами. Начало подобной порочной практике было положено в 2008 году арестом по запросу США предпринимателя Виктора Бута, который был передан под американскую юрисдикцию и более десяти лет провел в тюрьме», – говорится на сайте ведомства.

    По данным МИД, Штаты «действуют напористо, без оглядки на таиландские власти проводят спецоперации с целью «отлова» наших граждан, которые попали в их поле зрения по тем или иным причинам». При этом многие сталкиваются с угрозами, запугиванием и психологическим давлениям в целях признания вины.

    Риски для граждан значительно возросли после начала спецоперации и введения экстерриториальных санкций. МИД советует избегать даже пересадок в тайских аэропортах и всегда иметь при себе контакты российских дипломатических представительств. «Российские дипломатические и консульские работники продолжат, как и прежде, в меру своих возможностей оказывать помощь в защите прав попавших в беду соотечественников», – заверили в ведомстве.

    Напомним, в ноябре прошлого года правоохранительные органы Таиланда задержали россиянина по запросу США из-за обвинений в хакерстве. Позже подозреваемого этапировали с острова Пхукет в Бангкок.

    Комментарии (5)
    12 июня 2026, 14:15 • Новости дня
    МИД: США устроили настоящую охоту на россиян в Таиланде
    МИД: США устроили настоящую охоту на россиян в Таиланде
    @ Narong Sangnak/EPA/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Российским гражданам следует проявлять крайнюю осторожность при планировании поездок в Таиланд из-за угрозы арестов по запросам американских спецслужб, сообщил МИД.

    Россиянам следует воздержаться от визитов в Таиланд при наличии риска уголовного преследования со стороны американских властей, указало ведомство на своем сайте.

    Эта популярная туристическая страна остается местом, где Вашингтон развернул настоящую «охоту» за россиянами.

    Подобная практика началась в 2008 году с ареста предпринимателя Виктора Бута. В министерстве отметили, что спецслужбы США проводят операции без оглядки на местные власти. Задержанные россияне часто сталкиваются с психологическим давлением и угрозами для склонения к признанию вины.

    Риски для граждан значительно возросли после начала специальной военной операции и введения экстерриториальных санкций. МИД советует избегать даже пересадок в тайских аэропортах и всегда иметь при себе контакты российских дипломатических представительств для получения помощи.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в ноябре прошлого года правоохранительные органы Таиланда задержали россиянина по запросу США из-за обвинений в хакерстве. Позже подозреваемого этапировали с острова Пхукет в Бангкок.

    Комментарии (11)
    9 июня 2026, 14:58 • Видео
    Европа и Зеленский выставили России ультиматум

    По итогам переговоров Владимира Зеленского с лидерами Великобритании, Германии и Франции России был выдвинут ультиматум из пяти пунктов. И что теперь?

    Комментарии (4)
    13 июня 2026, 02:20 • Новости дня
    Россия провела дипломатические демарши из-за недопуска делегатов на саммит G20

    МИД сообщил о демаршах после недопуска делегатов на мероприятия G20

    Россия провела дипломатические демарши из-за недопуска делегатов на саммит G20
    @ Екатерина Чеснокова/РИА Новости

    Tекст: Катерина Туманова

    Американские власти не позволили представителям российской промышленности и науки посетить встречи «Группы двадцати» из-за действующих санкционных ограничений Вашингтона, на что Россия ответила серией протестов, сообщил посол по особым поручениям МИД по вопросам G20 и АТЭС Марат Бердыев.

    Российская сторона направила ряд протестов в связи с ограничением доступа отечественных специалистов на международные площадки. Проблемы возникли на фоне председательства США в объединении. Представители крупного бизнеса и академии наук оказались в санкционных списках, что закрыло им въезд в страну.

    «Мы такой подход категорически не приемлем. Провели на этот счет серию дипломатических демаршей. Продолжаем взаимодействовать с США по линии внешнеполитических ведомств, посольств, шерп и су-шерп, чтобы устранить указанные барьеры», – заявил он РИА «Новости».

    Дипломат отметил, что подобное ущемление прав делегатов негативно влияет на атмосферу работы объединения и ставит под угрозу успех предстоящих встречи.

    Москва заранее предупредила американских партнеров об отказе признавать итоги заседаний, прошедших без участия российских экспертов.

    Саммит G20 состоится в Майами 14-15 декабря. Россия получила официальное приглашение на предстоящий саммит «Большой двадцатки» в США.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, США в апреле исключили делегата России из подготовки к саммиту G20. Путин назначил Агафонова новым российским шерпой в G20. Российский дипломат не увидел причин приглашать Польшу в G20.

    Комментарии (11)
    12 июня 2026, 19:36 • Новости дня
    Нацразведка США: На Украине хранятся сибирская язва, Эбола и чума
    Нацразведка США: На Украине хранятся сибирская язва, Эбола и чума
    @ Jens Buettner/dpa/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    В украинских биолабораториях, построенных на средства Пентагона, изучались опаснейшие вирусы, включая сибирскую язву, Эболу и чуму, свидетельствует документ Национальной разведки США

    а территории Украины хранятся сибирская язва, туляремия, Эбола, чума и другие опасные патогены, передает РИА «Новости».

    «Сибирская язва, туляремия, туберкулез, свиная лихорадка, болезнь Ньюкасла, ближневосточный респираторный синдром (БВРС), тяжелый острый респираторный синдром (ТОРС), лихорадки Марбург, Эбола, Ласса, чума, риккетсиозы и так далее», – говорится в документе Нацразведки США.

    Разведывательное ведомство подтвердило, что Вашингтон оплачивал работу украинских ученых по изучению высокопатогенного птичьего гриппа и других крайне заразных вирусов.

    США построили на территории Украины четыре биолаборатории за миллионы долларов. Донором выступило американское министерство обороны, а бенефициаром – министерство здравоохранения Украины. На каждый из проектов было потрачено от 1,7 млн до 3,5 млн долларов. Среди получателей значатся Херсонская и Закарпатская диагностические лаборатории, Институт ветеринарной медицины и Центральная референс-лаборатория Украинского научно-исследовательского противочумного института.

    В офисе главы Нацразведки США заявили, что администрация экс-президента Джо Байдена лгала американскому народу о существовании заграничных биолабораторий. Политики и специалисты в области здравоохранения скрывали правду, несмотря на угрозу катастрофических глобальных последствий от исследований опасных патогенов.

    Президент США, осознавая серьезную угрозу таких исследований, принял решение прекратить их финансирование. В мае 2025 года он подписал указ, останавливающий выделение федеральных средств на работы по усилению функций патогенов по всему миру.

    Правительство США намеренно утаивало факт многолетнего финансирования более 120 зарубежных биологических объектов.

    Следственный комитет России получил доказательства создания смертоносных патогенов в украинских лабораториях при поддержке Пентагона.

    Месяцем ранее национальная разведка США начала масштабное расследование деятельности этих заграничных учреждений.

    Комментарии (5)
    12 июня 2026, 19:10 • Новости дня
    Рубио от имени США поздравил россиян с Днем России

    Госсекретарь США Марко Рубио поздравил россиян с Днем России

    Рубио от имени США поздравил россиян с Днем России
    @ Samuel Corum/CNP/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Государственный секретарь США Марко Рубио направил поздравления гражданам России по случаю национального праздника, отметив важность мирного урегулирования на Украине.

    Госсекретарь США Марко Рубио поздравил российский народ с Днем России, передает РИА «Новости». В своем обращении он подчеркнул важность мирного урегулирования украинского кризиса.

    «От имени Соединенных Штатов Америки поздравляю российский народ с Днем России», – говорится в официальном заявлении дипломата.

    В праздничном послании глава Госдепартамента также выразил надежду, что завершение конфликта на Украине будет способствовать улучшению двусторонних связей. По его словам, прочный мир должен открыть путь к более благополучному будущему для россиян и формированию конструктивных отношений между Вашингтоном и Москвой.

    В прошлом году госсекретарь США Марко Рубио также поздравил россиян с государственным праздником.

    Месяцем ранее глава американской дипломатии выразил готовность Вашингтона выступить посредником для завершения украинского конфликта.

    Комментарии (9)
    12 июня 2026, 02:51 • Новости дня
    Посол Дарчиев назвал Россию и США «очень близкими» странами

    Посол Дарчиев: Россия и США очень близки

    Посол Дарчиев назвал Россию и США «очень близкими» странами
    @ МИД России/«ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    Россия и США на самом деле очень близки, заявил российский посол в Вашингтоне Александр Дарчиев на приеме в посольстве в честь Дня России.

    «Россия и Соединенные Штаты, несмотря на все различия и разный возраст с точки зрения истории, хотя 250 лет – вполне солидный срок, на самом деле очень близки», – приводит слова Дарчиева РИА «Новости».

    Он отметил, что в России всегда относились с симпатией к далекой Америке и ее народу, тогда как в США неизменный интерес вызывали «загадочные русские». По словам посла, это касалось и безграничных просторов, и мужества первопроходцев, и суровой природы с полноводными реками, такими как Миссисипи и Волга, и опасными океанами.

    Дарчиев подчеркнул, что в России приветствовали конструктивный и прагматичный подход нынешней американской администрации к восстановлению двусторонних отношений, разрушенных предыдущим руководством США.

    Он указал, что президент России Владимир Путин и глава американского государства Дональд Трамп, между которыми, по словам посла, «налажена личная химия», ставят задачу вернуть нормальные межгосударственные связи.

    Дипломат добавил, что на диалог влияют геополитические обстоятельства, однако к возобновлению полноценных контактов призывают люди по обе стороны Берингова пролива.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Дарчиев на приеме ко Дню Победы заявил о возможном толчке к улучшению двусторонних отношений после беседы президентов России и США.

    Ранее Дарчиев на приеме ко Дню дипломатического работника сообщил о поручении президентов России и США сделать двусторонние отношения снова великими.

    После вручения верительных грамот в Белом доме посол заверил президента США в готовности сделать все возможное для восстановления российско-американских отношений.

    Комментарии (3)
    12 июня 2026, 21:05 • Новости дня
    Захарова: США подтвердили правоту России по биолабораториям на Украине

    Захарова: США подтвердили заявления Москвы о биолабораториях на Украине

    Tекст: Вера Басилая

    Рассекреченные в Соединенных Штатах материалы о биолабораториях на Украине подтверждают многочисленные заявления Москвы по этой теме, сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

    Захарова в своем Telegram-канале сообщила, что документы Нацразведки США свидетельствуют о создании Штатами 40 лабораторий, сотрудничавших с американскими военными институтами.

    «Это все то, о чем мы и Министерство обороны России неоднократно рассказывали, привлекая внимание международного сообщества к опасной и никем не контролируемой военно-биологической деятельности США за пределами национальной территории, в том числе на Украине», – указала дипломат.

    Пакет документов был рассекречен 12 июня по указанию директора Национальной разведки США Тулси Габбард. В официальном пресс-релизе подчеркивается, что многие из этих объектов занимались исследованиями опасных и высокозаразных патогенов практически без какого-либо контроля.

    В опубликованных материалах отмечается, что политики и медицинские работники лгали американскому народу о существовании финансируемых США биологических лабораторий. В документах приводится карта объектов, где велось изучение возбудителей сибирской язвы, туляремии, свиного гриппа, лихорадок Марбург и Эбола, чумы и других патогенов.

    В мае Национальная разведка США начала расследование деятельности более 120 зарубежных биолабораторий.

    Американское правительство долгие годы намеренно скрывало масштабное финансирование данных биологических объектов.

    Следственный комитет России получил доказательства создания смертоносных патогенов при поддержке Пентагона.

    Комментарии (0)
    11 июня 2026, 08:43 • Новости дня
    Дмитриев заявил о готовящейся встрече с Уиткоффом и Кушнером

    Глава РФПИ Дмитриев анонсировал встречу с Уиткоффом и Кушнером в июне

    Tекст: Вера Басилая

    Спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству Кирилл Дмитриев заявил, что проведет встречу со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом и предпринимателем Джаредом Кушнером в июне

    Глава РФПИ сообщил о регулярных контактах с американскими представителями и скорой встрече, передает ТАСС.

    «Я не хотел бы называть конкретные даты, но в июне состоится регулярная встреча», – сообщил Дмитриев в интервью немецкой газете Berliner Zeitung на полях ПМЭФ.

    Кроме того, руководитель РФПИ рассказал о сигналах от многих европейских стран, желающих получить доступ к российскому рынку. По его словам, компании из Европы испытывают усталость от текущей ситуации, так как ранее они вели в России успешный бизнес.

    Дмитриев напомнил, что после ухода с российского рынка торговый оборот многих европейских предприятий снизился на 30-40%. При этом часть компаний продолжает вести дела в России непублично. Ожидается, что важной темой для возобновления полноценного сотрудничества станет энергетика.

    Ранее Кирилл Дмитриев рассказал об активном общении с американскими коллегами.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил о готовности Москвы принять Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера.

    В феврале спецпредставитель российского лидера прилетал в Женеву для переговоров со стороной США.

    Комментарии (1700)
    11 июня 2026, 21:52 • Новости дня
    США продлили разрешение на операции по ядерной энергетике с банками России

    Tекст: Вера Басилая

    США разрешили до 18 декабря транзакции с находящимися под санкциями банками России и НКЦ, касающиеся гражданской ядерной энергетики, сообщает Минфин.

    Вашингтон выпустил генеральную лицензию, продлевающую возможность проведения расчетов в сфере мирного атома, передает ТАСС. Исключение из санкционного режима будет действовать до 18 декабря 2026 года.

    В документе отмечается: «Все запрещенные указом президента США 14024 операции с участием одной или нескольких указанных далее организаций и связанные с гражданской ядерной энергетикой разрешены до 12:01 по времени Восточного побережья США 18 декабря 2026 года». Послабления затрагивают Банк России, НКЦ и свыше десяти крупных кредитных организаций, включая Сбербанк и ВТБ.

    Представители министерства уточнили, что мера касается исключительно проектов, которые были запущены до 21 ноября 2024 года. Новая лицензия полностью заменяет предыдущую версию санкционного предписания.

    В июне прошлого года американские власти продлили действие лицензии на финансовые операции с российскими банками в сфере ядерной энергетики.

    В ноябре Вашингтон вывел из-под санкций проект строительства атомной электростанции «Пакш-2» в Венгрии.

    Ранее Министерство финансов США одобрило проведение транзакций с Газпромбанком для обеспечения энергетической безопасности Будапешта.

    Комментарии (0)
    12 июня 2026, 03:30 • Новости дня
    США оказались лидерами по экспорту нефти третий месяц подряд

    Reuters: США обошли Россию и Саудовскую Аравию по экспорту нефти

    США оказались лидерами по экспорту нефти третий месяц подряд
    @ Jeff Mcintosh/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Соединенные Штаты третий месяц подряд остаются крупнейшим в мире экспортером нефти, опередив Россию и Саудовскую Аравию, сообщает Reuters.

    Американский экспорт нефти и топлива в мае вырос примерно до 10,5 млн баррелей в сутки на фоне высокой добычи и высвобождения стратегических резервов, передает Reuters.

    По данным сервиса отслеживания судов Vortexa, США остаются ведущим мировым экспортером уже третий месяц подряд. Российский экспорт в мае составил 7 млн баррелей в сутки, тогда как поставки Саудовской Аравии находились на уровне 5,9 млн баррелей.
    Для сравнения, в 2025 году Саудовская Аравия экспортировала около 8,1 млн баррелей в сутки, Соединенные Штаты отгружали 6,6 млн, а российские поставки составляли около 5,8 млн баррелей в сутки.

    Рост американского влияния на энергетических рынках происходит на фоне перебоев саудовского экспорта из-за конфликта США и Ирана, а также санкционного давления на Москву из-за ситуации на Украине.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, апрельский экспорт американской нефти достиг исторического максимума на фоне ближневосточного конфликта.

    В мае сообщалось, что доходы Соединенных Штатов от продажи топлива увеличились в полтора раза за месяц.

    Вашингтон воспользовался войной на Ближнем Востоке для наращивания поставок энергоресурсов.

    Комментарии (0)
    12 июня 2026, 16:14 • Новости дня
    МИД: Уровень главы делегации России на G20 зависит от гостеприимства США

    Tекст: Вера Басилая

    Уровень представительства России на предстоящей встрече «Группы двадцати» в Майами будет зависеть от готовности американской стороны проявить гостеприимство, заявил посол по особым поручениям МИД по вопросам G20 и АТЭС Марат Бердыев.

    По словам Бердыева, решение о составе российской делегации на встрече G20 пока не принято, передает РИА «Новости». Посол по особым поручениям МИД отметил, что подготовка к визиту ведется совместно с американскими коллегами. «Процесс нельзя назвать гладким, но продвижение в вопросах логистики ощущается», – подчеркнул дипломат.

    Уровень участия Москвы определится исходя из готовности Вашингтона проявить гостеприимство и создать условия для предметной дискуссии. Выбор главы делегации будет зависеть от возможности достичь сбалансированных результатов в рамках экономического мандата объединения.

    Ранее президент США называл полезным присутствие Владимира Путина на мероприятии. Бердыев согласился с этой оценкой, добавив, что современные вызовы требуют коллективного ответа на уровне первых лиц государств. Саммит «Группы двадцати» пройдет в Майами 14 и 15 декабря.

    Россия получила официальное приглашение на предстоящий саммит «Большой двадцатки» в США.


    Комментарии (0)
    13 июня 2026, 06:01 • Новости дня
    Дмитриев заявил об истинности данных России о биолабораториях США

    Tекст: Катерина Туманова

    США в День России подтвердили истинность слов Москвы о том, что на Украине и в других странах у США есть биолаборатории, отметил спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству и глава РФПИ Кирилл Дмитриев.

    «Россия всегда говорила правду о биолабораториях, в то время как глубинное государство и традиционные СМИ это отрицали. Вот один из множества примеров того, как правда России затуманивается мощной и хорошо финансируемой машиной ложных нарративов», – написал он в соцсети Х.

    Еще один постом на тему Дмитриев указал, как символично, что истинность российских данных об американских биолабораториях на Украине, подтверждена в День России 12 июня.

    «Правда России об обамовско-байденовских биолабораториях на Украине, которые подвергли опасности весь мир – ранее отрицавшаяся глубинным государством и традиционными СМИ –  получает подтверждение в День России», – отметил он.

    В этой же связи Дмитриев обратился к сыну Джо Байдена Хантеру, который в соцсети поделился сильными чувствами к отцу, который бросил политическую карьеру ради него.

    «Дорогой Хантер, признаться и рассказать свою историю выздоровления – трогательное решение. Но еще большее облегчение вы ощутите, когда расскажете о коррупции семьи Байденов на Украине, биолабораториях, нарушениях Burisma и «10% для большого парня». Пожалуйста, сделайте это. X и мир ждут», – написал глава РФПИ в Х.

    Дмитриев так отреагировал на реплику Хантера Байдена, который похвастался в соцсети своим прекрасным отцом, который так сильно его любит.

    «Он предпочел меня своему политическому наследию», – написал в соцсети Байден младший.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, правительство США намеренно утаивало факт многолетнего финансирования более 120 зарубежных биологических объектов. СК  России получил  доказательства создания смертоносных патогенов в украинских лабораториях при поддержке Пентагона. Нацразведка США сообщила, что на Украине хранятся сибирская язва, Эбола и чума.

    Комментарии (2)
    12 июня 2026, 07:32 • Новости дня
    Посол Дарчиев заявил о преобладании антироссийского большинства в политике США

    Посол Дарчиев: Антироссийское большинство преобладает в политическом классе США

    Tекст: Антон Антонов

    В политическом классе США наблюдается доминирование антироссийских настроений, заявил посол России в Вашингтоне Александр Дарчиев.

    «Антироссийское большинство явно преобладает в политическом классе независимо от партийной принадлежности и в СМИ», – приводит слова Дарчиева РИА «Новости».

    Он рассказал, что майский визит в Соединенные Штаты российской парламентской делегации не повлиял на настроения в Конгрессе и не изменил общий курс. По его словам, американские СМИ живут в собственной реальности, и их публикации предсказуемы.

    Дарчиев высказал мнение, что прежний уровень контроля над вооружениями и активные академические контакты между двумя странами ушли безвозвратно. Он допустил, что заметных изменений в отношениях Москвы и Вашингтона может не произойти до конца срока действующей администрации. Посол назвал текущий период «новой неведомой эпохой» и подчеркнул, что считает своей задачей не допустить ухудшения и добиваться постепенного улучшения диалога.

    По словам дипломата, в оставшееся время нынешней администрации возможен и крупный прорыв, если проявится политическая воля. Он указал, что два с половиной года представляют собой значительный срок, однако предсказать развитие событий во внутренней политике США сейчас невозможно.

    При этом он отметил, что межгосударственные контакты, ранее почти обнуленные, были восстановлены, в том числе за счет приемов с участием представителей Белого дома и госдепартамента.

    Дарчиев также заявил о необходимости изучения феномена так называемого глубинного государства в США, которое, по его словам, пока ощущается лишь эмпирически и не стало предметом серьезных исследований.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Дарчиев на приеме в честь Дня России заявил, что Россия и США на самом деле очень близки.

    Российская парламентская делегация во время первого за 12 лет визита в США провела переговоры с членами Конгресса. Американские сенаторы Джин Шахин и Роджер Уикер направили госсекретарю Марко Рубио и министру финансов Скотту Бессенту письмо с озабоченностью из-за визита российских депутатов в Вашингтон.

    Комментарии (0)
    12 июня 2026, 09:12 • Новости дня
    США в апреле утроили закупки российского глютена

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Соединенные Штаты за апрель нарастили втрое закупки глютена и соевого жмыха из Российской Федерации, следует из данных таможенной статистики страны.

    Статистика показала увеличение отгрузок более чем на треть в месячном исчислении, сумма поставок достигла 489,7 тыс. долларов, передает РИА «Новости».

    Пшеничная клейковина широко применяется в пищевой промышленности для придания тесту эластичности и воздушной текстуры.

    Американские предприятия также возобновили импорт отечественного соевого жмыха после четырехмесячного перерыва. Стоимость апрельских закупок этого продукта достигла 2,02 млн долларов. Аналогичный объем поставок в последний раз фиксировался в ноябре прошлого года.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в марте текущего года Соединенные Штаты импортировали из России рекордный объем удобрений.

    Комментарии (0)
    12 июня 2026, 21:05 • Новости дня
    Захарова: США подтвердили правоту России по биолабораториям на Украине

    Захарова: США подтвердили заявления Москвы о биолабораториях на Украине

    Tекст: Вера Басилая

    Рассекреченные в Соединенных Штатах материалы о биолабораториях на Украине подтверждают многочисленные заявления Москвы по этой теме, сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

    Захарова в своем Telegram-канале сообщила, что документы Нацразведки США свидетельствуют о создании Штатами 40 лабораторий, сотрудничавших с американскими военными институтами.

    «Это все то, о чем мы и Министерство обороны России неоднократно рассказывали, привлекая внимание международного сообщества к опасной и никем не контролируемой военно-биологической деятельности США за пределами национальной территории, в том числе на Украине», – указала дипломат.

    Пакет документов был рассекречен 12 июня по указанию директора Национальной разведки США Тулси Габбард. В официальном пресс-релизе подчеркивается, что многие из этих объектов занимались исследованиями опасных и высокозаразных патогенов практически без какого-либо контроля.

    В опубликованных материалах отмечается, что политики и медицинские работники лгали американскому народу о существовании финансируемых США биологических лабораторий. В документах приводится карта объектов, где велось изучение возбудителей сибирской язвы, туляремии, свиного гриппа, лихорадок Марбург и Эбола, чумы и других патогенов.

    В мае Национальная разведка США начала расследование деятельности более 120 зарубежных биолабораторий.

    Американское правительство долгие годы намеренно скрывало масштабное финансирование данных биологических объектов.

    Следственный комитет России получил доказательства создания смертоносных патогенов при поддержке Пентагона.

    Комментарии (0)
    Главное
    ВКС России уничтожили пункты дислокации ВСУ в ДНР
    Мадьяр анонсировал крупнейшее разоблачение правительства Орбана
    В Иране назвали дату похорон погибшего верховного лидера Хаменеи
    Додик обвинил Украину в попытке спровоцировать протесты в России
    Axios: Мирная сделка Трампа с Ираном разрушила планы Нетаньяху
    В центре Вашингтона обнаружили зашифрованную угрозу убийства Трампа
    Умер сыгравший в «Семнадцати мгновениях весны» актер Паул Буткевич