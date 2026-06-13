«Волонтёры Победы» развернули празднование Дня России по всему миру

Tекст: Елизавета Шишкова

И.о. исполнительного директора движения Артемий Киселёв заявил: «Сегодня мы отмечаем один из самых молодых, но, тем не менее, самых важных праздников. День России объединяет нас вне зависимости от национальности и вероисповедания. В Год единства народов смысл этого праздника раскрывается, как никогда: мы можем быть разными, но мы все живём в одной стране, нас объединяют флаг, гимн и герб».

Добровольцы поздравляли жителей с государственным праздником и вручали ленты-триколор на площадях, набережных, в парках, у вокзалов и в аэропортах, а также в городском транспорте. Вместе с лентами раздавались листовки о значении государственных символов, истории Дня России и правилах ношения триколора, на площадках работали точки аквагрима. Жители участвовали в растягивании полотен в цветах флага, флешмобах и церемониях поднятия Государственного флага, говорится в сообщении, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

Ключевыми форматами стали Всероссийская историческая игра «Объединяющая народы» и интеллектуальные игры «Та самая Россия» и «Путешествуем по России». Участники проверяли знания об истории, культуре, выдающихся личностях и достижениях страны, о традициях и народных промыслах, географии и трудовых подвигах жителей городов. Команды проходили тематические станции, посвящённые истории, государственным символам, народному искусству, праздникам, традициям, национальным костюмам и блюдам.

В Москве на Поклонной горе у Музея Победы состоялась торжественная церемония поднятия государственного флага России. В ней участвовали Герои Труда и лауреаты Государственной премии, награждённые президентом Владимиром Путиным в День России, а также волонтёры, юнармейцы, поисковики и молодёжные активисты. После исполнения гимна участники возложили цветы к Огню Памяти и Славы и почтили героев минутой молчания.

Интерактивные программы провели добровольцы Запорожской области, Дагестана, Хакасии, Мурманской и Ивановской областей. В Мурманской области ребята из летнего лагеря школы №4 сыграли в «Ту самую Россию», соревнуясь в знаниях культурных традиций и географии страны. В Ивановском Политехе игра «Объединяющая народы» собрала более 100 участников в составе 10 команд.

В Ставропольском крае прошёл велопарад от площади Молодёжная до площади Героев с российскими флагами. Ленты-триколор раздали жителям Тюменской, Мурманской, Волгоградской, Самарской областей, Республики Алтай, Донецкой и Луганской народных республик, Ставропольского края и ХМАО-Югры. Акция была направлена на укрепление гражданской идентичности и популяризацию государственных символов России.

К празднованию подключились и зарубежные площадки. В Катаре соотечественники создали «карту воспоминаний» о любимых местах и традициях, в Русском доме в Ливане прошёл концерт с раздачей лент-триколор, в Сербии устроили автопробег. В Египте пронесли полотна в цветах российского флага, в Приднестровской Молдавской Республике провели онлайн-квест «Россия в деталях», в Таджикистане организовали праздник для воспитанников детского сада. По замыслу организаторов, российский триколор стал символом единства граждан большой страны с тысячелетней историей.