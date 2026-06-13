В ДТП с автобусом в Саратове травмированы три женщины

В ДТП с автобусом в Саратове травмы получили три женщины

Tекст: Тимур Шайдуллин

Столкновение пассажирского автобуса и грузовой «Газели» произошло утром в субботу на пересечении улиц Чернышевского и Большая Горная в Волжском районе Саратова. Сообщение о ДТП поступило в службу 112 в 08.39 мск, в салоне находились пассажиры маршрутного автобуса №284Б, передает РИА «Новости».

«По информации облспаса, в результате ДТП пострадали три человека из автобуса. Реанимационной службой облспаса госпитализирована женщина 1999 года рождения. Медики скорой помощи госпитализировали женщину 1985 года рождения и девочку 2008 года рождения», – написал начальник управления региональной безопасности правительства области Юрий Юрин в своем канале на платформе «Макс».

В службе спасения Саратовской области уточнили, что младшей из пострадавших есть 18 лет. Там подчеркнули, что дети в этом ДТП не пострадали.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в Заводском районе Саратова рейсовый автобус врезался в дерево, в результате аварии пострадали три человека.

Ранее на подъезде к Саратову на федеральной трассе Р-22 «Каспий» столкнулись шесть автомобилей, в массовом ДТП пострадали три человека. До этого в районе 1-й Дачной в Саратове троллейбус маршрута №5А, грузовик и легковой автомобиль попали в ДТП, травмы получили девять человек, включая ребенка.