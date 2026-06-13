При жесткой посадке самолета в Волгоградской области есть пострадавший

Tекст: Тимур Шайдуллин

Жесткая посадка самолета произошла в районе хутора Алешкин Чернышковского района Волгоградской области, сообщает Южная транспортная прокуратура.

В результате травмы получил один человек. Его состояние и характер возможных повреждений в сообщении не раскрываются. Волгоградская транспортная прокуратура организовала проверку по факту случившегося.

Ведомство намерено установить обстоятельства и причины происшествия, а также оценить соблюдение требований безопасности полетов. Иные детали, включая сведения о типе воздушного судна и количестве находившихся на борту людей, пока официально не приводятся.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в марте 2026 года в Волгоградской области самолет Ан-2 под Камышиным совершил жесткую посадку без пострадавших.

Позже в Богучанском районе Красноярского края легкомоторный самолет «Аэропракт-22» совершил жесткую посадку при выполнении полета. А в Омской области легкий самолет «Аэропракт-22» при выполнении авиационных работ потерпел крушение после открытия капота двигателя.