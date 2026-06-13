В День России донецким подросткам вручили паспорта и открыли Центр Первых

Праздничные мероприятия в Донецке прошли в Пролетарском районе, где состоялась патриотическая акция «С Днем России!», организованная Управой Пролетарского района, говорится в сообщении, поступившем в газету ВЗГЛЯД.
Главными участниками стали школьники и студенты, которые раздавали жителям десятки флажков-триколоров и ленточек в цветах Государственного флага России, сопровождая подарки словами поздравлений и пожеланиями мира. «Очень приятно видеть, как молодежь активно участвует в жизни города и всей страны. Когда получаешь такой флажок, сердце наполняется гордостью. Это напоминание о том, кто мы есть, откуда мы родом, и куда движемся», – сказала Елена Папу, заведующий сектором по делам молодежи, культуры и спорта Управы Пролетарского внутригородского района.
Горожане охотно останавливались, общались с ребятами и благодарили их за праздничное настроение и атмосферу единства. Участница акции Евгения Михайлова отметила, что молодежь вышла на улицы, чтобы каждый житель Донецка почувствовал причастность к празднику, а вручение флажков и ленточек в цветах российского триколора стало для активистов символом любви к Родине и гордости за празднование Дня России как полноправные граждане страны.
Кроме того, 12 июня более 30 подростков из Донецка получили свои первые паспорта граждан Российской Федерации в рамках всероссийской программы «Мы – граждане России». Торжественная церемония прошла в праздничной обстановке, а главный документ ребятам лично вручил первый заместитель министра молодежной политики ДНР Михаил Фролов. Он подчеркнул, что паспорт гражданина России открывает для молодежи не только права, но и обязанности перед Родиной, а также большие возможности, которыми важно уметь правильно воспользоваться.
В этот же день было официально объявлено об открытии Центра Первых на базе Детской художественной школы Донецка, который станет новой площадкой для творчества, развития и общественной активности молодежи. Гости мероприятия смогли посетить выставку детских рисунков, посвященных Дню России. Первый заместитель председателя Совета регионального отделения Движения Первых ДНР Ангелина Липко подчеркнула, что получение паспорта в День России становится для подростков осознанием принадлежности к великой стране, а юная участница церемонии София Димакова призналась, что воспринимает российский паспорт как большую гордость и сильные положительные эмоции.
Программа «Мы – граждане России» символизирует начало полноправной гражданской жизни юных россиян, способствует воспитанию патриотизма и гражданской ответственности и побуждает к активной общественной деятельности. Мероприятие прошло в рамках нацпроекта «Молодежь и дети» и стало еще одним подтверждением того, что в Донецке патриотизм воспринимают как осознанную гражданскую позицию, а День России объединяет людей чувством причастности к большой и сильной стране.