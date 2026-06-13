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    13 июня 2026, 10:37 • Новости дня

    Горничная в Москве при сбыте краденых часов представлялась бывшей женой лорда

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Жительница столицы, осужденная за кражу часов Rolex и других элитных брендов во время работы горничной, избежала колонии после пересмотра приговора по срокам давности.

    Горничная в Москве при сбыте краденых часов представлялась бывшей женой лорда, причинив своим хозяевам ущерб на сумму в шесть млн рублей, пишет РИА «Новости».

    Как говорится в материалах следствия, хозяйка квартиры через агентство наняла горничную для уборки и подготовки жилья к возвращению семьи из отпуска. Дождавшись отъезда хозяев, женщина опустошила комод в спальне, забрав мужские часы Rolex Submariner Hulk, женские Rolex DateJust, Cartier и Audemars Piguet Royal Oak Offshore Lady, а также крупную сумму наличных.

    Согласно открытым источникам, рыночная стоимость похищенных часов на момент преступления оценивалась от 4,5 млн до 6 млн рублей. После кражи горничная понесла аксессуары в ломбард, где, по словам менеджера, представилась бывшей женой английского лорда и уверяла, что часы принадлежали ей и покойному супругу. В материалах указано, что она несколько раз приходила в ломбард, закладывая, выкупая и обменивая дорогие часы.

    В какой-то момент женщина улетела в Армению и Турцию и несколько дней не появлялась в квартире, но продолжала ежедневно отправлять хозяйке отчеты в мессенджере о якобы выполненной уборке. За это время она получила оплату, а эти деньги суд первой инстанции счел мошенничеством. В суде горничная вину не признала и утверждала, что сдавала часы по просьбе хозяйки, а выручку вернула в комод, однако суд указал, что переписка и показания свидетелей этого не подтверждают.

    Первоначально женщину признали виновной в краже в особо крупном размере и мошенничестве, назначив пять лет колонии и штраф 100 тыс. рублей. Однако позже апелляционный суд исключил мошенничество из приговора и отменил наказание по этой статье, после чего осужденную освободили в связи с истечением сроков давности.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в центре Москвы домработница похитила у хозяйки квартиры одежду и аксессуары люксовых брендов почти на 900 тыс. рублей.

    Ранее в столице сотрудники МВД задержали двух женщин-курьеров, которые обманом вынудили 17-летнего москвича передать им деньги, ювелирные изделия и дорогие наручные часы более чем на 16 млн рублей.

    До этого пожилая москвичка стала жертвой телефонных мошенников и по их указаниям купила брендовые часы на 27,7 млн рублей для последующей передачи злоумышленникам.

    10 июня 2026, 13:06 • Новости дня
    За подрыв машины сотрудника НПП в Москве задержали двух подростков
    За подрыв машины сотрудника НПП в Москве задержали двух подростков
    @ Наталья Селиверстова/РИА Новости

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    В Москве после взрыва автомобиля на улице Введенского, принадлежащего сотруднику научно-производственного предприятия, задержаны двое подростков, сообщили в Следственном комитете.

    На городской парковке 9 июня произошел взрыв машины сотрудника одного из научно-производственных предприятий, установлены подозреваемые, указали в ведомстве, передает РИА «Новости».

    СК и ФСБ установили, что несовершеннолетняя девушка забрала взрывное устройство из тайника и передала его юноше. Он установил бомбу и GPS-трекер на транспортное средство. Возбуждено уголовное дело по статьям о покушении на убийство и незаконном обороте взрывчатых веществ.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне спецслужбы обезвредили подозрительный предмет под припаркованной на юго-западе столицы машиной.

    В тот же день при подрыве автомобиля в подмосковной Балашихе погиб местный житель. Правоохранители начали розыск заложившего бомбу злоумышленника.

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    12 июня 2026, 20:27 • Новости дня
    В доме экс-министра госбезопасности ДНР Пинчука в Москве прогремел взрыв

    Tекст: Вера Басилая

    Взрыв произошел в доме экс-министра госбезопасности ДНР Андрея Пинчука в Новой Москве, после того как курьер принес ему посылку, сообщили в правоохранительных органах.

    ЧП случилось в поселке Щапово в Новой Москве, передает ТАСС.

    «В Новой Москве в поселке Щапово курьер принес посылку бывшему министру госбезопасности ДНР Андрею Пинчуку, после чего произошел взрыв», – сообщил источник в правоохранительных органах.

    Жизни бывшего чиновника сейчас ничего не угрожает. По информации оперативных служб, сведений о пострадавших в результате инцидента пока не поступало.

    В марте 2024 года Андрей Пинчук заявил о неизбежной трансформации российской цивилизации из-за интеграции новых территорий.

    В феврале прошлого года курьер пронес взрывное устройство в московский жилой комплекс «Алые паруса» для покушения на главу Федерации бокса ДНР.

    На этой неделе подрыв взрывного устройства произошел в автомобиле BMW в Балашихе, в результате чего водитель получил несовместимые с жизнью ранения и скончался на месте.

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    9 июня 2026, 14:58 • Видео
    Европа и Зеленский выставили России ультиматум

    По итогам переговоров Владимира Зеленского с лидерами Великобритании, Германии и Франции России был выдвинут ультиматум из пяти пунктов. И что теперь?

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    12 июня 2026, 23:15 • Новости дня
    Силами ПВО на подлете к Москве нейтрализованы два дрона ВСУ

    Tекст: Катерина Туманова

    На подлете к Москве уничтожены два дрона ВСУ, сообщил в Max-канале столичный градоначальник Сергей Собянин.

    «Сбиты два беспилотника, летевших на Москву. Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков», – написал он.

    В течение дня на подлете к Москве по состоянию на 19.40 силы ПВО уничтожили 25 дронов ВСУ. При этом в ночь на пятницу над Россией уничтожили 231 дрон ВСУ.


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    10 июня 2026, 17:55 • Новости дня
    Водитель насмерть сбил пятилетнего мальчика на западе Москвы

    Водитель иномарки насмерть сбил выбежавшего на дорогу ребенка на западе Москвы

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    В столице легковой автомобиль совершил наезд на малолетнего ребенка, внезапно оказавшегося на проезжей части, спасти мальчика не удалось, сообщили в ГАИ.

    В Москве водитель легкового автомобиля насмерть сбил пятилетнего мальчика, который неожиданно выбежал на дорогу из-за припаркованных машин. Смертельная авария случилась на западе столицы.

    «По предварительным данным, на Староволынской улице во дворе дома 12, корпус 1 водитель автомобиля Skoda совершил наезд на 5-летнего мальчика, который выбежал на проезжую часть из-за припаркованных автомобилей. В результате произошедшего ребенок скончался в машине скорой помощи», – сообщили ТАСС в столичной Госавтоинспекции.

    Сейчас на месте происшествия работают сотрудники правоохранительных органов и следственно-оперативная группа. В прокуратуре Западного административного округа отметили, что ведомство контролирует ход доследственной проверки и принятие процессуального решения по ее итогам.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в марте на юго-востоке Москвы грузовик сбил двенадцатилетнюю девочку на тротуаре. В январе в Московской области 11-летний ребенок погиб под колесами иномарки во время катания с горки. Ранее в Новгородской области водитель эвакуатора насмерть задавил внезапно выбежавшего на дорогу четырехлетнего мальчика.

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    10 июня 2026, 12:08 • Новости дня
    Московская квартира Каспарова попала под запрет сделок

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Элитная жилплощадь иностранного агента и шахматиста Гарри Каспарова стоимостью свыше 176 млн рублей оказалась заблокирована для проведения любых регистрационных действий.

    Недвижимость площадью 297 квадратных метров была оформлена в собственность пять лет назад, передает РИА «Новости».

    В начале июня текущего года приставы заблокировали возможность продажи или переоформления объекта. Аналогичная мера уже применялась к этому жилью в марте 2024 года.

    Ограничения напрямую связаны с тремя исполнительными производствами о взыскании неоплаченных административных штрафов. Каспаров систематически нарушал законодательство, отказываясь предоставлять уполномоченным органам необходимые сведения о своей деятельности.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в мае 2026 года правоохранительные органы объявили шахматиста в международный розыск по делу об оправдании терроризма.

    В декабре 2025 года Замоскворецкий суд Москвы заочно арестовал его по этой статье.

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    12 июня 2026, 06:54 • Новости дня
    ПВО сбила семь беспилотников на подлете к Москве
    ПВО сбила семь беспилотников на подлете к Москве
    @ Минобороны России/«ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    Системы противовоздушной обороны перехватили семь беспилотников на подлете к столице, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

    «Системой ПВО Минобороны уничтожено семь беспилотников, летевших на Москву», – сообщил Собянин в «Максе».

    На местах падения обломков беспилотников сейчас находятся сотрудники экстренных служб.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне ПВО уничтожила на подлете к Москве 15 дронов ВСУ.

    В столичном аэропорту Жуковский вводили временные ограничения на прием и вылет самолетов.

    Читайте и смотрите газету ВЗГЛЯД в «Максе»!

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    10 июня 2026, 21:55 • Новости дня
    В Москве открыли мемориальную доску в честь историка Тарле
    В Москве открыли мемориальную доску в честь историка Тарле
    @ РВИО

    Tекст: Валерия Городецкая

    В среду в столице на здании Дипломатической академии МГИМО Министерства иностранных дел России была открыта мемориальная доска в честь выдающегося историка Евгения Тарле.

    Памятная доска, выполненная в классическом стиле, установлена Российским военно-историческим обществом на фасаде дома, где ученый трудился с 1944 по 1955 годы, говорится в сообщении РВИО, поступившем в газету ВЗГЛЯД. Скульптор Денис Стритович воплотил образ историка в момент выступления перед студентами.

    «На лекции Тарле было невозможно попасть. Туда не надо было заманивать студентов. Они заходили с другим курсом, с другим потоком, потому что это было невероятно интересно. Мы сегодня не можем посмотреть его лекцию – кинозаписи не сохранились. Но мы можем почитать его книги, которые читаются, как исторический роман. Я всех вас призываю: покупайте собрание сочинений Тарле», – заявил на церемонии открытия памятной доски помощник президента России и председатель РВИО Владимир Мединский.

    Впервые о планах открытия мемориальной доски, а также о первом современном переиздании полного собрания сочинений Тарле, включая ранее неизданные труды, было объявлено в прошлом году, который в историческом сообществе прошел под знаком памяти историка. Тогда же была учреждена премия имени Е. В. Тарле за выдающийся вклад в историческое просвещение. В 2026 году добавлена новая номинация «Премия Тарле. Учитель» для преподавателей истории, разрабатывающих и использующих лучшие практики преподавания предмета.

    Академик Евгений Тарле при жизни был признан классиком исторической науки, которому удавалось сочетать научность и увлекательность изложения. Он оставил после себя около 600 научных работ, охватывающих период от Средних веков до начала ХХ века.

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    11 июня 2026, 11:37 • Новости дня
    Блогера Хизу оштрафовали за брошенный на автопилоте автомобиль

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    В Москве полиция составила два административных протокола на известного блогера Хизри Запирова (Хиза), оставившего автомобиль с включенным автопилотом на проезжей части.

    Сотрудники правоохранительных органов привлекли к ответственности водителя, бросившего машину на оживленной столичной улице, передает ТАСС со ссылкой на официального представителя МВД Ирину Волк.

    Мужчина включил систему автономного управления и отправился в магазин, в то время как транспортное средство продолжило движение, создавая аварийную ситуацию.

    На 29-летнего нарушителя составили два материала об административных правонарушениях.

    Источник агентства в правоохранительных органах уточнил, что нарушителем оказался блогер Хизри Запиров, известный в сети как Хиза. Ранее он уже имел проблемы с законом: в 2020 году его объявляли в розыск по делу о мошенничестве, а в 2022 году приговорили к лишению свободы.

    В 2025 году Запиров освободился условно-досрочно.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в июле прошлого года казанские автоинспекторы остановили управляемый через смартфон автомобиль без водителя.

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    11 июня 2026, 06:39 • Новости дня
    Гидрометцентр предупредил о жаре и дождях в Московском регионе

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    В длинные выходные жителей Москвы и Подмосковья ожидают температуры до 33 градусов тепла, которые будут сопровождаться кратковременными дождями и грозами, сообщила Ведущий сотрудник Гидрометцентра Марина Макарова.

    Жаркая погода продержится в Москве и области до субботы включительно, сказала Макарова, передает ТАСС.

    В воскресенье температура немного снизится, но останется комфортной – до 24 градусов.

    «12 июня ночью небольшая облачность, без осадков. В Москве 17-19 градусов, по области 14-19, ветер слабый. Днем местами кратковременный дождь, в отдельных районах гроза. И температура в Москве 31-33 максимальная, а в области 28-33. С 13 числа погода будет меняться с приближением атмосферного фронта с запада», – отметила она.

    По словам эксперта, ночью возможны небольшие дожди, а днем 13 июня ожидается облачная с прояснениями погода, ливни, грозы и град. Температура в столице составит 26-28 градусов. Во второй половине дня, при прохождении фронта, ветер усилится до 11 м/с, с порывами до 17 м/с.

    В воскресенье, 14 июня, похолодает до 19-24 градусов, что близко к климатической норме. Аналогичные погодные условия сохранятся и 15 июня.

    Синоптик также подчеркнула, что 11 и 12 июня температурные показатели вплотную приблизятся к рекордам 1998 года, когда воздух прогревался до 31,3 и 30,8 градуса соответственно.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале недели синоптики спрогнозировали сохранение сильной жары в столичном регионе.

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    11 июня 2026, 02:33 • Новости дня
    Число сбитых на подлете к Москве БПЛА выросло до 14
    Число сбитых на подлете к Москве БПЛА выросло до 14
    @ Минобороны России/«ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    Число сбитых в четверг на подлете к Москве БПЛА выросло до 14, следует из сообщения мэра столицы Сергея Собянина.

    «Четыре БПЛА уничтожены силами ПВО Минобороны», – сообщил Собянин в «Максе».

    Позднее мэр сообщил, что был сбит еще один беспилотник, летевший на Москву.

    На место падения обломков прибыли специалисты экстренных служб.

    В столичном аэропорту Жуковский (Раменское) введены временные ограничения на прием и вылет самолетов, сообщила Росавиация в «Максе».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее в четверг ПВО уничтожила девять летевших на Москву беспилотников.

    Читайте и смотрите газету ВЗГЛЯД в «Максе»!

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    10 июня 2026, 13:35 • Новости дня
    Фигурант дела об убийстве на Строгинском бульваре признал вину

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Один из соучастников нападения на женщину в столичной квартире раскаялся и раскрыл схему передачи похищенных ювелирных изделий, сообщили в Главном следственном управлении СК по Москве.

    Курьер, причастный к разбойному нападению в Москве, признал вину, указали в ведомстве, передает РИА «Новости».

    Его куратор при этом отказался давать показания. Двум фигурантам дела об убийстве женщины уже предъявлено обвинение в разбое.

    «Куратор воспользовался правом, предусмотренным законодательством, и отказался от дачи показаний. Курьер признал свою вину в инкриминируемом преступлении в полном объеме, выразил раскаяние и дал показания о том, что действовал по указанию куратора: забрал похищенные драгоценности у одного курьера и передал их другому лицу», – заявили в ведомстве.

    Следствие планирует обратиться в Тушинский районный суд с ходатайством об аресте обвиняемых. По данным правоохранителей, 13 марта злоумышленники под видом полицейских обманом проникли в квартиру на Строгинском бульваре.

    Находясь в помещении, 20-летний футболист клуба «Урал-2» Даниил Секач нанес хозяйке не менее двух ножевых ранений. От полученных травм москвичка скончалась, а нападавший похитил деньги и украшения.

    Секача отправили в следственный изолятор. Позднее правоохранители задержали двух курьеров и одного куратора, двое из которых помещены под стражу, а третий находится под домашним арестом.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне правоохранительные органы задержали новых фигурантов этого дела. В апреле суд отправил в СИЗО другого координатора разбойного нападения.

    В марте Секач полностью признал свою вину.

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    10 июня 2026, 22:11 • Новости дня
    Собянин сообщил об уничтожении беспилотника на подлете к Москве

    Tекст: Антон Антонов

    На подлете к Москве сбит еще один беспилотный летательный аппарат, сообщил мэр города Сергей Собянин.

    «Уничтожен еще один БПЛА», – сообщил Собянин в «Максе».

    К точке падения обломков оперативно прибыли профильные службы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, дежурные средства ПВО в течение дня перехватили и уничтожили 203 украинских БПЛА.

    Вражеские дроны были ликвидированы в том числе в Московском регионе.

    Читайте и смотрите газету ВЗГЛЯД в «Максе»!

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    10 июня 2026, 18:06 • Новости дня
    Собянин сообщил об уничтожении пяти летевших на Москву беспилотников

    Собянин: Средства ПВО сбили пять летевших на Москву беспилотников

    Tекст: Валерия Городецкая

    Средства противовоздушной обороны ликвидировали пять дронов, которые направлялись в сторону российской столицы, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

    «Уничтожены пять беспилотников, летевших на Москву. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб», – написал Собянин в своем канале в Max.

    В начале мая Собянин сообщил о ликвидации восьми летевших к городу беспилотников.

    В марте Министерство обороны России уничтожило 91 украинский дрон за шесть часов.

    В первый день года аэропорты Домодедово и Жуковский ввели временные ограничения из-за атак БПЛА.

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    11 июня 2026, 05:06 • Новости дня
    ПВО уничтожила на подлете к Москве дрон ВСУ

    Tекст: Антон Антонов

    Беспилотник, летевший к Москве, сбит силами ПВО, сообщил глава города Сергей Собянин.

    «Уничтожен один БПЛА», – сообщил Собянин в «Максе».

    В настоящее время специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков.

    В столичном аэропорту Жуковский (Раменское) сняты временные ограничения на прием и вылет самолетов, сообщила Росавиация в «Максе».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее сообщалось о 14 сбитых на подлете к Москве в четверг БПЛА.

    Читайте и смотрите газету ВЗГЛЯД в «Максе»!

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    10 июня 2026, 18:15 • Новости дня
    Мемориальную доску Илье Глазунову открыли в Москве

    Мемориальную доску народному художнику СССР Илье Глазунову открыли в Москве

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Мемориальная доска памяти народного художника СССР Ильи Глазунова появилась на фасаде Российской академии живописи, ваяния и зодчества в столице к 95-летию со дня его рождения.

    Мемориальную доску народному художнику СССР Илье Глазунову открыли в Москве. Она установлена на здании Российской академии живописи, ваяния и зодчества (РАЖВиЗ), носящей его имя, на улице Мясницкой. Инициатором ее создания стал сын живописца – ректор учебного заведения и народный художник РФ Иван Глазунов, сообщили ТАСС в департаменте культуры столицы.

    «Не каждый художник становится эпохой, Илье Сергеевичу Глазунову это удалось. Здесь, в Москве, он создал галерею и академию, воспитал целую плеяду учеников и оставил наследие, которое продолжает жить прямо сейчас. Это не только произведения искусства – это сохраненная историческая память, уважение к национальным традициям и забота о культурном облике столицы, которую он искренне любил», – отметил руководитель столичного департамента культуры Алексей Фурсин.

    На памятном знаке выбита информация об истории здания. В частности, указано, что с 1843 по 1917 год здесь находилось Московское училище живописи, ваяния и зодчества, а в 1987 году Илья Глазунов основал академию.

    В рамках церемонии открытия также прошло награждение победителей первого международного художественного конкурса имени Глазунова «Вечная Россия. Вера. История. Мир». Конкурс направлен на поддержку художников, работающих с исторической темой, развитие академических традиций изобразительного искусства и открытие новых имен.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в конце мая на территории российского посольства в Пхеньяне открыли мемориальную доску бывшему послу Александру Мацегоре.

    Ранее в Москве скончался академик Российской академии художеств Юрий Устинов. Незадолго до этого в галерее академии состоялось открытие итоговой выставки всероссийской акции «Портрет Героя».

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