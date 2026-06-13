Tекст: Тимур Шайдуллин

Горничная в Москве при сбыте краденых часов представлялась бывшей женой лорда, причинив своим хозяевам ущерб на сумму в шесть млн рублей, пишет РИА «Новости».

Как говорится в материалах следствия, хозяйка квартиры через агентство наняла горничную для уборки и подготовки жилья к возвращению семьи из отпуска. Дождавшись отъезда хозяев, женщина опустошила комод в спальне, забрав мужские часы Rolex Submariner Hulk, женские Rolex DateJust, Cartier и Audemars Piguet Royal Oak Offshore Lady, а также крупную сумму наличных.

Согласно открытым источникам, рыночная стоимость похищенных часов на момент преступления оценивалась от 4,5 млн до 6 млн рублей. После кражи горничная понесла аксессуары в ломбард, где, по словам менеджера, представилась бывшей женой английского лорда и уверяла, что часы принадлежали ей и покойному супругу. В материалах указано, что она несколько раз приходила в ломбард, закладывая, выкупая и обменивая дорогие часы.

В какой-то момент женщина улетела в Армению и Турцию и несколько дней не появлялась в квартире, но продолжала ежедневно отправлять хозяйке отчеты в мессенджере о якобы выполненной уборке. За это время она получила оплату, а эти деньги суд первой инстанции счел мошенничеством. В суде горничная вину не признала и утверждала, что сдавала часы по просьбе хозяйки, а выручку вернула в комод, однако суд указал, что переписка и показания свидетелей этого не подтверждают.

Первоначально женщину признали виновной в краже в особо крупном размере и мошенничестве, назначив пять лет колонии и штраф 100 тыс. рублей. Однако позже апелляционный суд исключил мошенничество из приговора и отменил наказание по этой статье, после чего осужденную освободили в связи с истечением сроков давности.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в центре Москвы домработница похитила у хозяйки квартиры одежду и аксессуары люксовых брендов почти на 900 тыс. рублей.

Ранее в столице сотрудники МВД задержали двух женщин-курьеров, которые обманом вынудили 17-летнего москвича передать им деньги, ювелирные изделия и дорогие наручные часы более чем на 16 млн рублей.

До этого пожилая москвичка стала жертвой телефонных мошенников и по их указаниям купила брендовые часы на 27,7 млн рублей для последующей передачи злоумышленникам.