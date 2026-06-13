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    13 июня 2026, 08:58 • Новости дня

    Во Франции банк заблокировал счет усыновленному россиянину из-за места рождения

    Генконсул Оранский сообщили о блокировке счета усыновленного французами россиянина

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Французский банк ограничил обслуживание клиента из-за того, что в его документах местом рождения указана Россия, сообщил генеральный консул России в Марселе Станислав Оранский.

    Молодой человек переехал в Европу еще ребенком и давно стал полноправным гражданином Франции, передает РИА «Новости».

    Генеральный консул РФ в Марселе Станислав Оранский отметил, что подобные случаи взаимодействия с местными финансовыми организациями и государственными учреждениями иногда доходят до абсурда.

    «Усыновленному более 15 лет назад французскими гражданами российскому ребенку, давно получившему гражданство Франции, банк заблокировал счет из-за того, что в графе «место рождения» указана Россия», – рассказал дипломат.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, взаимодействие граждан России с финансовыми организациями Франции превратилось в настоящую лотерею из-за негласных правил.

    В мае российский посол Алексей Мешков заявил о блокировке топливных банковских карт дипмиссии в Париже.

    В прошлом году банк Revolut потребовал от россиян европейский вид на жительство для продолжения обслуживания.

    11 июня 2026, 19:24 • Новости дня
    Во Франции завершили монтаж российских комплексов для термоядерного реактора
    Во Франции завершили монтаж российских комплексов для термоядерного реактора
    @ Macskelek/wikipedia.org

    Tекст: Валерия Городецкая

    Специалисты смонтировали три важнейших гиротронных комплекса на площадке сооружения Международного термоядерного экспериментального реактора (ИТЭР) во Франции, сообщили в Проектном центре ИТЭР Росатома.

    «Критически важные для пуска и успешной работы реактора отечественные системы, включая комплекс вспомогательного оборудования, были успешно смонтированы группой специалистов в рамках выполнения российских обязательств по проекту ИТЭР», – подчеркивается в заявлении, передает ТАСС.

    Установленное оборудование доставили во французский Сен-Поль-ле-Дюранс в 2022 году. Производством систем занималось научно-производственное предприятие «Гиком», а организацию поставок взял на себя профильный центр Росатома.

    Ранее руководитель проекта ИТЭР Пьетро Барабаски отмечал высокую скорость возведения международного объекта. По его словам, впервые в истории строительство реактора опережает утвержденный график на шесть месяцев.

    Осенью прошлого года Россия поставила во Францию первый испытательный стенд для диагностики реактора ИТЭР. Немногим ранее отечественные специалисты приступили к испытаниям уникального материала для этой международной установки.

    Для дистанционного участия в экспериментах на токамаке ученые открыли специальный центр на базе университета МИФИ.

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    12 июня 2026, 05:45 • Новости дня
    Из-за убийства в Дубае открыты уголовные дела против полицейских из Петербурга
    Из-за убийства в Дубае открыты уголовные дела против полицейских из Петербурга
    @ Сергей Булкин/ТАСС

    Tекст: Антон Антонов

    Уголовные дела о злоупотреблении полномочиями возбудили в отношении двух петербургских полицейских в связи с убийством стюардессы в Дубае, которая с 2024 года жаловалась на побои со стороны бывшего, но полицейские игнорировали ее заявления, сообщает СК.

    Двое сотрудников полиции УМВД России по Красносельскому району стали фигурантами уголовных дел по статье о злоупотреблении должностными полномочиями, повлекшем тяжкие последствия, передает РИА «Новости».

    Следствие установило, что девушка с 2024 года неоднократно обращалась в полицию с заявлениями о физическом насилии со стороны бывшего возлюбленного. Несмотря на наличие оснований, указывающих на возможное совершение в отношении нее преступлений, полицейские не выносили постановления об отказе в возбуждении уголовных дел, что позволило мужчине избежать преследования и назначения наказания «в разумный срок».

    В декабре 2025 года в Петербурге задержали мужчину по обвинению в убийстве 25-летней девушки, тело которой ранее обнаружили в отеле в Дубае. По версии следствия, он преследовал бывшую подругу, с которой несколько лет состоял в отношениях, и нанес ей не менее 15 ударов ножом.

    В следственных органах уточняли, что обвиняемый занимался бизнесом в Петербурге, а погибшая работала стюардессой.

    В региональном главке МВД России сообщили, что ведомство устанавливает обстоятельства, предшествующие убийству жительницы Петербурга. Двое сотрудников полиции проверяются на надлежащее исполнение служебных обязанностей, подчеркнули в пресс-службе.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российского гражданина в Петербурге задержали по подозрению в убийстве 25-летней девушки в Дубае.

    Убитую стюардессу зарезал ее бывший возлюбленный в дубайском отеле Voco Bonnington.

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    9 июня 2026, 14:58 • Видео
    Европа и Зеленский выставили России ультиматум

    По итогам переговоров Владимира Зеленского с лидерами Великобритании, Германии и Франции России был выдвинут ультиматум из пяти пунктов. И что теперь?

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    10 июня 2026, 18:33 • Новости дня
    Эксперт: На переговорах с Россией «евротройка» сядет с Украиной с одной стороны стола

    Политолог Ткаченко объяснил цель контактов Британии, ФРГ и Франции с Москвой

    Эксперт: На переговорах с Россией «евротройка» сядет с Украиной с одной стороны стола
    @ Stefan Rousseau/AP/ТАСС

    Tекст: Евгений Поздняков,
    Валерия Крутова

    «Евротройка» в диалоге с Россией надеется выторговать себе место за столом переговоров по поводу окончания конфликта на Украине. Однако у Москвы свои вопросы к Европе, например о замороженных активах, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Станислав Ткаченко. Ранее послы Британии, Германии и Франции выразили желания встретиться с замминистром МИД РФ.

    «В целом, формат «евротройки» (неформальное сотрудничество Британии, Германии и Франции на украинском направлении, также называемое в западных медиа E3) в первую очередь направлен на реализацию интересов непосредственно ее участников. Соответственно, на встрече с замминистра МИД РФ они в первую очередь будут говорить о своих желаниях, а не единой Европы», – сказал Станислав Ткаченко, профессор кафедры европейских исследований факультета международных отношений СПбГУ, эксперт клуба «Валдай».

    «Формально, с точки зрения дипломатического протокола, они имеют на это полное право. И в принципе, Сергей Лавров уже отметил, что Россия будет относиться к их просьбе исключительно как к рабочей рутине – ничего серьезного от нее никто в Москве не ждет», – полагает он.

    «Однако тем для обсуждения с Европой у нас хватает. Это и статус замороженных активов РФ, и тонкости восстановления (при встречном желании сторон) отношений, которые были сведены Старым Светом к нулю. Другое дело, что конкретики по данным вопросам от наших визави мы вряд ли дождемся», – считает собеседник.

    «Допускаю, что наиболее принципиальным вопросом встречи для них станет попытка достичь согласия Москвы на присутствии за будущим столом переговоров по завершению боевых действий на Украине Лондона, Берлина и Парижа. Однако эта инициатива для России неприемлема, поскольку «евротройка» является полноценной стороной конфликта и в качестве «посредников» мы их точно не видим», – акцентирует эксперт.

    «Поэтому максимум, на что может рассчитывать Е3 – это оказаться за столом переговоров за одной стороной с Украиной в противоположном от нас конце. Важно, однако, что Россия не отказывается от подобных встреч полностью. Мы демонстрируем открытость к диалогу, но одновременно и подчеркиваем: по-настоящему включиться в разговор Москва готова лишь в том случае, если почувствует серьезность намерений Старого Света», – заключил Ткаченко.

    Ранее глава МИД Сергей Лавров сообщил, что послы Британии, Германии и Франции просят о встрече с замминистра дипведомства России. «Просто даже интересно, как эти люди будут излагать что-либо, что может навести на конструктивные какие-то мысли», – пояснил он.

    Вероятно, по задумке стран «евротройки», предметом обсуждения должны стать условия для достижения мира на Украине, предложенные ими 7 июня. Так, Лондон, Берлин и Париж настаивают на том, чтобы Москва инициировала немедленное прекращение огня.

    Лидеры государств также требуют юридически обязательных гарантий безопасности. При этом «тройка» оставляет за собой право развернуть на территории Украины иностранный военный контингент. Замороженные же активы РФ предлагается оставить «обездвиженными» до окончания боевых действий.

    Интересно, что президент Финляндии Александр Стубб назвал Е3 лучшей группой для начала диалога с Россией от лица ЕС. Впрочем, Сергей Лавров отметил, что союз уже имел немало шансов на то, чтобы помочь Москве и Киеву урегулировать противоречия, однако Старый Свет их упустил, пишет РИА «Новости».

    Напомним, что Владимир Путин уже формулировал «критерии» приемлемых для России переговорщиков. Он уточнял, что европейцы в праве самостоятельно выбирать подобное лицо, однако на его счету не должно быть оскорбительных высказываний в адрес Москвы.

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    10 июня 2026, 14:28 • Новости дня
    Послы Британии, Франции и Германии попросили МИД о встрече

    Лавров: МИД примет послов Британии, Франции и Германии

    Послы Британии, Франции и Германии попросили МИД о встрече
    @ Наталья Селиверстова/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Послы Британии, Франции и Германии будут приняты в Министерстве иностранных дел, где их позицию по украинскому урегулированию планируют выслушать, сообщил глава МИД Сергей Лавров во время пресс-конференции по итогам заседания Совета министров иностранных дел ОДКБ.

    «Послы этих стран – Британии, Франции и Германии – просятся на встречу с моим заместителем в Министерство иностранных дел. Мы встретимся с ними, послушаем. Просто даже интересно, как эти люди будут излагать что-либо, что может навести на конструктивные какие-то мысли», – указал руководитель российского дипломатического ведомства, передает РИА «Новости».

    Ранее лидеры Британии, Франции и Германии встретились в Лондоне для обсуждения возможных контактов с Россией.

    Глава французского МИД Жан-Ноэль Барро рассказал о планах усиления позиций европейских государств в мирном процессе.

    Ранее Лавров отмечал желание представителей европейских стран участвовать в урегулировании украинского конфликта.

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    11 июня 2026, 14:27 • Новости дня
    МИД указал послам Британии, Германии и Франции на деструктивную политику их стран

    МИД указал послам Британии, Германии и Франции на деструктивную политику стран

    МИД указал послам Британии, Германии и Франции на деструктивную политику их стран
    @ Евгений Мессман/ТАСС

    Tекст: Елизавета Шишкова

    На встрече в МИД дипломатам Британии, Германии и Франции изложили российскую оценку их курса по украинскому кризису и напомнили о подходах к политическому урегулированию.

    Заместитель министра иностранных дел России Михаил Галузин 11 июня принял в Москве послов Британии, Франции и Германии по их просьбе, передает МИД России. На встречу были приглашены главы дипмиссий Нигел Кейси, Пьер Леви де Ривьер и Александр Граф Ламбсдорфф.

    Российская сторона представила послам «объективные оценки деструктивной политики» руководства их стран применительно к украинскому кризису. В ведомстве подчеркнули, что данный курс направлен на максимальное стимулирование киевского режима к продолжению войны против России от имени, за счёт и при прямой помощи западной «коалиции желающих».

    Кроме того, дипломатам разъяснили принципиальные подходы России к поиску политико-дипломатического урегулирования конфликта. В основе этих подходов названо устранение первопричин кризиса, что в Москве считают ключевым условием для продвижения к миру.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, послы Германии, Франции и Британии, просившие о встрече с российским внешнеполитическим ведомством, прибыли в МИД.

    Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил о политической непоследовательности лидеров Франции, Германии и Британии, которые на словах говорят о мире и одновременно вооружают Киев.

    Замглавы МИД Михаил Галузин заявил об отсутствии сигналов от Киева о готовности к переговорам по урегулированию конфликта.

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    11 июня 2026, 19:59 • Новости дня
    Франция предложила усилить влиятельность Каллас

    Франция предложила расширить полномочия главы евродипломатии Каллас

    Франция предложила усилить влиятельность Каллас
    @ Luis Barron/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Париж инициировал масштабную реорганизацию внешнеполитического ведомства объединенной Европы из-за неэффективного реагирования на международные кризисы, сообщают западные СМИ.

    Французские дипломаты выступили за реорганизацию дипломатической службы Евросоюза и расширение полномочий ее руководителя Кайи Каллас. Причиной инициативы стала низкая эффективность Брюсселя в условиях международных конфликтов, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на агентство Reuters.

    «Документ отражает мнение многих чиновников и дипломатов ЕС о том, что Брюссель слишком медленно и неорганизованно реагирует на чрезвычайные ситуации из-за разногласий между его институтами, лидерами и правительствами 27 государств-членов», – пишет агентство. Трудности возникают из-за смешения функций Еврокомиссии и внешнеполитического ведомства.

    Для исправления ситуации предложено три варианта реформ. Это либо передача всей внешней политики под контроль Еврокомиссии, либо делегирование функций дипломатической службы Совету ЕС, или существенное расширение полномочий Каллас.

    Журналисты подчеркивают, что реализация последнего сценария сделает Каллас первым исполнительным вице-президентом. В результате она сможет напрямую руководить профильными комиссарами и департаментами, отвечающими за внешние связи, торговлю и экономическое развитие.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, другие европейские СМИ отмечают, что европейские государства, наоборот, рассматривают возможность сокращения влияния дипломатической службы ЕС.

    Ранее депутат Европарламента от Люксембурга Фернан Картайзер призвал заменить Каю Каллас на посту верховного представителя по иностранным делам. Премьер-министр Словакии Роберт Фицо также выступал за смену главы европейской дипломатии.

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    11 июня 2026, 11:47 • Новости дня
    Послы Британии, Германии и Франции прибыли в МИД

    Просившие о встрече послы ФРГ, Франции и Британии прибыли в МИД

    Послы Британии, Германии и Франции прибыли в МИД
    @ Евгений Мессман/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Послы Германии, Франции и Британии, просившие о встрече с заместителем главы российского внешнеполитического ведомства Сергея Лаврова, прибыли в МИД.

    Машины дипломатов Германии, Франции и Британии подъехали к зданию дипломатического ведомства в Москве, передает РИА «Новости».

    Ранее глава российского дипломатического ведомства Сергей Лавров рассказал о просьбе западных послов организовать встречу. «В МИД готовы с ними встретиться и послушать, но большого оптимизма не испытывают», – отметил министр иностранных дел.

    Накануне глава МИД Сергей Лавров анонсировал встречу с послами Британии, Франции и Германии.

    Ранее лидеры этих европейских стран провели в Лондоне переговоры о возможных контактах с Россией.

    Политолог Станислав Ткаченко назвал главной целью диалога «евротройки» с Москвой получение места за столом переговоров.

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    11 июня 2026, 13:25 • Новости дня
    Посол Франции анонсировал заявление после визита в МИД

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Представители Германии, Франции и Великобритании завершили длительную встречу в российском внешнеполитическом ведомстве, по итогам которой ожидается официальное обращение.

    Главы дипломатических миссий Франции, Германии и Британии вышли из здания министерства, передает РИА «Новости». Иностранные делегаты находились на переговорах полтора часа.

    Французский посол Николя де Ривьер пообещал скорую публикацию официального документа. «Позднее сегодня мы опубликуем заявление», – сообщил дипломат журналистам.

    Накануне министр иностранных дел Сергей Лавров отмечал, что европейские представители сами запросили встречу с заместителем министра. Российская сторона согласилась выслушать коллег, однако не испытывала большого оптимизма.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, послы Германии, Франции и Британии прибыли в российское дипломатическое ведомство.

    Накануне глава МИД Сергей Лавров анонсировал встречу с западными дипломатами.

    Политолог Станислав Ткаченко объяснил инициативу «евротройки» желанием выторговать место за столом переговоров.

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    10 июня 2026, 13:57 • Новости дня
    Британию и Францию назвали заказчиками атаки на панораму «Оборона Севастополя»

    Политолог Колчин: Атаку по «Обороне Севастополя» заказали Британия и Франция

    Британию и Францию назвали заказчиками атаки на панораму «Оборона Севастополя»
    @ Сергей Мальгавко/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Атака на панораму «Оборона Севастополя» является откровенной террористической акцией, заказчиками которой выступили Британия и Франция из-за исторической травмы и многовековой ненависти к России, заявил газете ВЗГЛЯД политолог Петр Колчин.

    «Атака на панораму обороны Севастополя – это откровенная террористическая акция, заказчиками которой выступили Англия и Франция», – заявил политолог Петр Колчин.

    Эксперт отметил, что для киевских руководителей эта память ничего не значит, но в Лондоне и Париже до сих пор помнят последствия войны в Крыму: десятки тысяч убитых солдат, срыв планов о стратегическом поражении России, перемолотая в кровавых сражениях у Балаклавы молодая британская знать.

    «До сих пор для европейцев это психологическая травма, символ срыва грандиозных планов по ослаблению России. Английские элиты хотели бы забыть об этом, но Русский Крым никогда не позволит им это сделать», – заявил Колчин.

    Специалист добавил, что Европа продолжает многовековую борьбу с целью захвата отечественных ресурсов и уничтожения истории. Он подчеркнул, что западные политики видят реальную угрозу именно в исторической памяти русского народа.

    «Нам важно всегда помнить, что в борьбе с объединенной Европой мы побеждали, побеждаем и будем побеждать», – отметил Колчин.

    Ранее украинские беспилотники повредили здание панорамы «Оборона Севастополя».

    Губернатор города Михаил Развожаев сообщил о практическом уничтожении шедевра Франца Рубо.

    Журналист Андрей Медведев связал атаку с местью Британии за нереализованный проект покорения Крыма.

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    10 июня 2026, 22:34 • Новости дня
    Макрон анонсировал участие Зеленского в сессии по Украине на саммите G7

    Tекст: Вера Басилая

    Владимир Зеленский примет участие в сессии, посвященной конфликту на Украине, в рамках саммита «Большой семерки» (G7), заявил президент Франции Эммануэль Макрон.

    Глава французского государства Эммануэль Макрон рассказал о предстоящей встрече с Владимиром Зеленским на полях саммита G7, передает РИА «Новости». Политик отметил, что специальная сессия будет полностью посвящена украинскому конфликту.

    «Во вторник утром мы проведем обсуждение по Украине с Зеленским. Это очень важно для нас, потому что необходимо вновь создать в G7 сближение по вопросу поддержки Украины», – подчеркнул президент Франции. При этом пока не ясно, приедет ли украинский лидер лично или выступит по видеосвязи.

    Встреча лидеров стран объединения пройдет с 15 по 17 июня во французском Эвиан-ле-Бене. Ожидается, что к переговорам также присоединятся представители Индии, Бразилии, Южной Кореи и Кении.

    Приглашение украинского лидера на саммит «Большой семерки» спровоцировало серьезные опасения среди западных дипломатов.

    Несколькими днями ранее Эммануэль Макрон и Владимир Зеленский встретились в Лондоне для обсуждения возможных контактов с Россией.

    Глава французского МИД Жан-Ноэль Барро анонсировал переговоры об усилении позиций европейских государств в мирном процессе.

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    10 июня 2026, 14:45 • Новости дня
    Во Франции заявили о возможной войне с Россией в случае вступления Украины в ЕС

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Французский правый политик Николя Дюпон-Эньян связал возможное вступление Украины в Евросоюз с риском прямого военного столкновения между Парижем и Москвой.

    Лидер правой партии «Вставай, Франция» Николя Дюпон-Эньян в эфире телеканала CNEWS предупредил о возможном военном конфликте между Парижем и Москвой в случае вступления Украины в Евросоюз, пишет РИА «Новости».

    В ходе программы Дюпон-Эньян заявил: «Если Украина вступит в Европейский союз, то Франция будет воевать с Россией. Это безумие».

    Ранее Дюпон-Эньян заявлял о масштабной подготовке европейских стран к возможному вооруженному конфликту с Россией.

    Между тем посол России во Франции Алексей Мешков заявил о ведущей роли Парижа в недопущении долгосрочного мирного соглашения между Россией и Украиной. А бывший премьер-министр Венгрии Виктор Орбан уже предупреждал о риске втягивания всех стран Евросоюза в военный конфликт с Россией в случае ускоренного приема Украины в Евросоюз.

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    11 июня 2026, 08:15 • Новости дня
    Политик Филиппо назвал приглашение Зеленского на G7 «пощечиной» Франции

    Tекст: Дарья Григоренко

    Появление Владимира Зеленского на саммит «Большой семерки» по приглашению президента Франции Эммануэля Макрона станет пощечиной для всей страны. Такое мнение выразил лидер французской правой партии «Патриоты» Флориан Филиппо.

    «Этим приглашением Макрон умудрился дать пощечину всей Франции, хотя ему следовало не Зеленского ждать, а заниматься внутренними делами», – заявил политик в эфире своего YouTube-канала, передает РИА «Новости».

    Филиппо также отметил, что рейтинги французского лидера находятся в плачевном состоянии. В связи с этим Макрону стоило бы уделить внимание проблемам внутри государства, а не тратить время на поддержку Киева.

    Накануне Макрон сообщил, что Зеленский примет участие в сессии, посвященной конфликту на Украине, в рамках саммита G7. При этом формат участия украинского лидера – очный или по видеосвязи – пока не уточняется. Саммит под председательством Франции пройдет в городе Эвиан-ле-Бен с 15 по 17 июня.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, западные дипломаты выразили серьезные опасения из-за политических рисков присутствия украинского лидера на международной встрече.

    Лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо ранее публично раскритиковал главу государства за теплый прием гостя в Елисейском дворце.

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    10 июня 2026, 15:05 • Новости дня
    Названы потери россиян из-за отказов в шенгенских визах

    АТОР подсчитала потери россиян от отказов в шенгенских визах

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    В 2025 году почти 43 тыс. россиян не получили шенгенскую визу, потеряв на сборах и услугах визовых центров свыше 4,5 млн евро, сообщает Ассоциация туроператоров России (АТОР).

    АТОР подсчитала потери россиян от отказов в шенгенских визах. Их в 2025 году получили почти 43 тыс. жителей страны. Таким образом, только на консульских сборах россияне могли потерять около 3,6–3,7 млн евро, а с учетом сервисных сборов визовых центров – более 4,5 млн евро, сообщает Ассоциация туроператоров России.

    Ассоциация ссылается на данные Еврокомиссии. В 2025 году консульства стран Шенгенского соглашения рассмотрели 679,4 тыс. заявлений граждан России, что на 12% больше, чем в 2024 году, когда было подано 606,6 тыс. заявок. Одобрено 618,8 тыс. заявлений, отказ получили почти 43 тыс. человек.

    Доля отказов продолжила снижаться: в 2023 году она составляла 10,6%, в 2024 году – 7,5%, в 2025 году – 6,3%. Вместе с тем в ряде стран мира показатели остаются гораздо выше: самая высокая доля отказов в 2025 году была у заявителей из Бангладеш – 54,5%, Сенегала – 51,9%, Нигерии – 47,8%, Пакистана – 46% и Анголы – 45,4%.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, страны Шенгенской зоны в 2025 году выдали россиянам около 175 тыс. виз для многократного въезда, при этом их число сократилось на 21,5% по сравнению с 2024 годом.

    В преддверии летнего сезона власти 11 европейских стран призвали ужесточить визовые требования в отношении российских граждан и ограничить их въезд в Шенгенскую зону.

    До этого сообщалось. что Еврокомиссия разрабатывает единые правила для всех стран ЕС по ограничению выдачи шенгенских виз россиянам.

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    10 июня 2026, 14:55 • Новости дня
    Французский остеопат получил длительный срок за насилие над пациентками

    Французский остеопат приговорен к 17 годам за насилие над пациентками

    Tекст: Денис Тельманов

    Французский врач-остеопат отправится в тюрьму на 17 лет за сексуальные преступления в отношении почти трех десятков пациенток в пригороде Страсбурга.

    Суд во Франции вынес приговор 37-летнему остеопату Пьеру Гаритту, назначив ему 17 лет лишения свободы за сексуальное насилие над пациентками, передает РИА «Новости». Мужчину признали виновным в преступлениях против 29 женщин, совершенных в его приемной в пригороде Страсбурга.

    «Остеопата Пьера Гаритта судили… за восемь изнасилований и 23 случая сексуальных домогательств в отношении в общей сложности 29 пациенток… по итогам процесса… его приговорили к 17 годам заключения», – отмечает агентство.

    Сторона обвинения настаивала на максимальном наказании в виде 20 лет тюрьмы. Сам подсудимый свою вину отрицал, заявляя, что все его действия носили исключительно терапевтический характер, а суть манипуляций он разъяснял пациенткам. Первые жалобы на врача начали поступать восемь лет назад, однако полномасштабное расследование стартовало только осенью 2020 года после заявления об изнасиловании.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, осенью прошлого года власти Франции приняли закон о строгом информированном согласии на сексуальные отношения.

    В начале прошлого года американский суд приговорил военного врача к 13 годам тюрьмы за насилие над 41 пациентом. На днях полиция Парижа задержала певца Патрика Брюэля по подозрению в аналогичных преступлениях.

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    12 июня 2026, 08:49 • Новости дня
    Генконсул Оранский: Французы выразили желание вступить в ряды армии России

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Некоторые граждане Франции заявляют о своем желании проходить службу в рядах Вооруженных сил Российской Федерации, заявил генеральный консул России в Марселе Станислав Оранский.

    «Все чаще мы слышим слова поддержки и даже готовность некоторых французов вступить в ряды российских Вооруженных сил», – подчеркнул дипломат в беседе с РИА «Новости».

    Он отметил, что такие настроения исходят от обычных жителей страны.

    В 2025 году президент России Владимир Путин сообщал об участии граждан Франции в спецоперации на российской стороне. Командир отряда «Нормандия – Неман» рассказывал о службе французских добровольцев в рядах казаков.

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