В «Калашникове» рассказали о заинтересованности иностранцев катерами «БК-16»

«Калашников»: Иностранцы заинтересованы в катерах «БК-16»

Tекст: Катерина Туманова

«У нас есть запросы от иностранных заказчиков на катер в специальном водолазном исполнении. Этот катер, помимо своего базового оснащения, несет на себе декомпрессионную камеру и иное специализированное водолазное оборудование, которые позволяют как проводить декомпрессию водолазов, так и осуществлять работу водолазов. Это конструкция на основе катера «БК-16», – рассказал он ТАСС в ходе Международного военно-морского салона (МВМС) «Флот-2026».

Скоростной транспортно-десантный катер проекта 02510 разработан для операций в прибрежной зоне. Судно предназначено для перевозки личного состава, высадки десанта до 19 человек, медицинской эвакуации и борьбы с пиратством.

Рубка и десантный отсек катера оснащены броней, а двигатели надежно защищены от повреждений.

На борту «БК-16» предусмотрена установка четырех пулеметов калибра 7,62 мм совместно с боевым модулем, либо два пулемета 12,7 мм, либо 40-миллиметровый гранатомет.

Катер способен развивать скорость до 42 узлов, что составляет примерно 77 км в час, при этом дальность плавания достигает не менее 400 миль.

Военно-морской салон «Флот» проходит с 10 по 14 июня 2026 года в Кронштадте.



