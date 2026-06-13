В Уругвае появился гигантский мурал в честь Дня России

В Монтевидео на фасаде школы открыли 14-метровый мурал о России

Tекст: Катерина Туманова

«Уникальное изображение длиной 14 метров нарисовано на здании городской школы 361. Решением Национального конгресса Уругвая в 2003 году этой школе было присвоено имя Российской Федерации», — рассказал он ТАСС.

Анисимов уточнил, что в художественную композицию включены традиционные символы: Кремль, ракета, первый космонавт планеты Юрий Гагарин, русские узоры и медведь.

Открытие мурала приурочили ко Дню России по инициативе организаций соотечественников. Анисимов отметил высокий интерес уругвайского народа к русской культуре и важность развития общественной дипломатии.

После церемонии делегация подарила школе буквари, сказки на испанском языке, книгу о Москве и Чебурашку. Директор учебного заведения Алехандра Ланс попросила помочь с организацией постоянных уроков русского языка. В ответ общественники предложили развивать уже действующий проект онлайн-курсов для уругвайских школьников.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в Курске в ноябре 2025 года открыли мурал в честь дважды Героя России Гудкова. В Замбии открыли бюст Юрия Гагарина. В Сантьяго открыли мурал, посвященный российско-чилийским отношениям.