Глава Рособрнадзора рассказал о праве пересдать устный экзамен по истории

Музаев рассказал о праве пересдать устный экзамен по истории

Tекст: Катерина Туманова

«У нас любой экзамен, в ОГЭ в том числе, предусматривает пересдачу. Здесь у нас история является экзаменом, а не допуском к экзамену, тоже прошу не путать», – заявил глава Рособрнадзора РИА «Новости».

По словам чиновника, общая сумма баллов за все сданные предметы определит дальнейшую судьбу школьника. Итоговый результат покажет, сможет ли подросток перейти в десятый класс, поступить в колледж или останется на второй год.

Музаев подчеркнул, что количество попыток и возможность исправить оценку будут аналогичны правилам для других дисциплин. В частности, дополнительные этапы сдачи традиционно организуют в сентябре.

Ранее стало известно о планах ведомства ввести устное испытание по истории для выпускников девятых классов. Ожидается, что впервые такую проверку знаний могут провести в феврале или марте 2028 года.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Рособрнадзор призвал изменить формат школьных домашних заданий. Рособрнадзор исключил возможность отмены ЕГЭ в 2027 году.