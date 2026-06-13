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    13 июня 2026, 01:40 • Новости дня

    Мошенники стали красть деньги под видом новых семейных выплат

    В «Мошеловке» рассказали о схеме обмана под видом семейных выплат

    Tекст: Катерина Туманова

    Злоумышленники массово рассылают фишинговые ссылки родителям двух и более детей, обещая быстро оформить положенные по закону компенсации, преследуя единственную цель – хищение средств, сообщили в пресс-службе платформы «Мошеловка».

    «Мошенники запускают волну звонков, рассылку смс и распространения фишинговых ссылок, визуально копирующих портал госуслуг или Социального фонда России. Жертвам сообщают, что им одобрена новая ежегодная семейная выплата», – рассказали РИА «Новости» в пресс-службе платформы «Мошеловка».

    Аферисты убеждают людей срочно перейти по ссылке или продиктовать код из сообщения, чтобы деньги якобы не сгорели. В результате злоумышленники получают полный доступ к личным кабинетам жертв и списывают их накопления.

    Главной целью обмана стали семьи с двумя и более детьми.

    С 1 июня Социальный фонд действительно начал принимать заявления на снижение ставки НДФЛ с 13% до 6%. Представители «Мошеловки» напомнили, что оформлять любые пособия безопасно только через официальные ведомства, и призвали никогда не передавать посторонним секретные пароли.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Москве мошенники запустили новую схему обмана по видеосвязи. Роскачество сообщило о новой схеме обмана с госнаградами. Эксперт назвала три запрещенных слова при разговоре с мошенниками.

    12 июня 2026, 18:11 • Новости дня
    Путин дал совет недругам России

    Путин посоветовал недругам никогда не воевать с Россией

    Путин дал совет недругам России
    @ Вячеслав Прокофьев/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Президент России Владимир Путин дал совет недругам никогда не воевать с Россией и не пытаться этого делать.

    Президент Владимир Путин в День России провел встречу с военнослужащими. В ходе беседы он обратился к недругам страны с настоятельным призывом отказаться от конфронтации, передает РИА «Новости».

    «Только один можем дать совет нашим недругам: не воюйте с Россией, никогда не пытайтесь этого делать. Давайте жить дружно и решать все вопросы с помощью переговоров. Но это должны быть переговоры, а не ультиматумы в наш адрес», – заявил российский лидер.

    Глава государства добавил, что любые международные проблемы необходимо урегулировать исключительно дипломатическим путем.

    «Решать нужно все вопросы с помощью переговоров, но это должны быть переговоры, а не ультиматумы в наш адрес», – сказал глава государства в ходе встречи.

    Неделей ранее заместитель министра иностранных дел Михаил Галузин призвал европейских политиков отказаться от языка ультиматумов ради возобновления переговоров.

    Владимир Путин заявил, что Россия одна противостоит всему коллективному Западу в виде НАТО.

    Также Владимир Путин заявил, что никому не удавалось нанести России стратегическое поражение и не удастся.

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    12 июня 2026, 14:37 • Новости дня
    Медведев: Россия научит Европу жизни
    Медведев: Россия научит Европу жизни
    @ Сергей Булкин/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев выразил абсолютную уверенность в том, что Россия научит Европу жизни.

    Медведев заявил журналисту Life Александру Юнашеву, что Россия научит Европу жизни.

    «Научим, научим, даже не сомневайтесь», – заверил Дмитрий Медведев, комментируя перспективы взаимоотношений с европейскими государствами.

    В мае Дмитрий Медведев предложил внушить Европе животный страх для предотвращения масштабного конфликта.

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    9 июня 2026, 14:58 • Видео
    Европа и Зеленский выставили России ультиматум

    По итогам переговоров Владимира Зеленского с лидерами Великобритании, Германии и Франции России был выдвинут ультиматум из пяти пунктов. И что теперь?

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    12 июня 2026, 15:17 • Новости дня
    Путин после церемонии в Кремле провозгласил троекратное ура за победу
    Путин после церемонии в Кремле провозгласил троекратное ура за победу
    @ Сергей Бобылев/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Президент Владимир Путин после церемонии награждения в Кремле вместе с лауреатами Государственных премий и Героями Труда провозгласил троекратное ура за победу.

    В День России Владимир Путин провел традиционное награждение выдающихся граждан в Большом Кремлевском дворце, передает РИА «Новости». После официальной части лауреаты пожелали руководителю страны здоровья и скорейшей победы.

    «Если за победу, тогда троекратное ура! Три-четыре», – скомандовал Путин. Вместе с президентом призыв поддержали все собравшиеся в зале.

    Награды получили известные общественные деятели, ученые и артисты. Среди них оказались ректор МГУ Виктор Садовничий, режиссер Андрей Кончаловский, академик РАН Алексей Васильев, а также бывший уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова и народная артистка России Марина Неелова.

    В Большом Кремлевском дворце прошла торжественная церемония вручения государственных наград.

    Накануне президент России Владимир Путин подписал указ о присуждении премий выдающимся ученым.

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    12 июня 2026, 23:15 • Новости дня
    Силами ПВО на подлете к Москве нейтрализованы два дрона ВСУ

    Tекст: Катерина Туманова

    На подлете к Москве уничтожены два дрона ВСУ, сообщил в Max-канале столичный градоначальник Сергей Собянин.

    «Сбиты два беспилотника, летевших на Москву. Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков», – написал он.

    В течение дня на подлете к Москве по состоянию на 19.40 силы ПВО уничтожили 25 дронов ВСУ. При этом в ночь на пятницу над Россией уничтожили 231 дрон ВСУ.


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    12 июня 2026, 22:57 • Новости дня
    Экс-министр госбезопасности ДНР назвал потенциального заказчика его покушения

    Пинчук указал на украинский след в покушении на него

    Tекст: Катерина Туманова

    Ранее в пятницу в доме экс-министра госбезопасности ДНР Андрея Пинчука в Новой Москве произошел взрыв после того, как курьер принес ему посылку, что указывает на «устойчивые признаки» потенциального заказчика, заявил он.

    «Я могу подтвердить факт взрыва, факт покушения – признаки устойчивые того, что это сделала Украина, и то, что при этом я жив.<…> Это теракт», – сказал Пинчук ТАСС.

    В пятницу, 12 июня, в доме экс-министра госбезопасности ДНР Пинчука в Москве прогремел взрыв.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в марте 2024 года Андрей Пинчук заявил о неизбежной трансформации российской цивилизации из-за интеграции новых территорий.


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    12 июня 2026, 14:09 • Новости дня
    Путин: Задача государства – помочь молодым людям найти себя и свое дело

    Путин заявил о необходимости помочь молодым людям найти себя и свое дело

    Путин: Задача государства – помочь молодым людям найти себя и свое дело
    @ Сергей Бобылев/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Президент Владимир Путин назвал задачей общества и государства помочь молодым людям найти себя и свое дело, которым они бы занимались с удовольствием.

    Президент Владимир Путин назвал главной задачей общества и государства помощь молодым людям в поиске своего предназначения, передает РИА «Новости».

    По словам главы государства, важно, чтобы каждый человек занимался делом с удовольствием.

    Заявление прозвучало в День России во время традиционного награждения Героев Труда и лауреатов Государственных премий.

    «Мы, награждая выдающихся граждан нашей страны, конечно, думаем о молодых людях, о грядущих поколениях», – отметил Путин. Президент добавил, что поддержка в поиске призвания поможет молодежи добиваться таких же выдающихся успехов, как и нынешние лауреаты.

    Торжественная церемония вручения государственных наград началась в Большом Кремлевском дворце.

    Владимир Путин назвал лауреатов премий незаурядными и сильными людьми.

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    12 июня 2026, 20:02 • Новости дня
    МИД заявил о новых правилах пересечения границы для дипломатов

    МИД: Россия вводит уведомительный порядок пересечения границы для дипломатов ЕС

    Tекст: Вера Басилая

    Россия с 15 июня вводит уведомительный порядок пересечения государственной границы для сотрудников диппредставительств и консульских учреждений стран Евросоюза, сообщает департамент государственного протокола МИД России.

    С 15 июня Россия изменит правила прохождения государственной границы для сотрудников диппредставительств государств Евросоюза, передает ТАСС. Теперь для них начнет действовать специальный уведомительный порядок.

    «Департамент государственного протокола сообщает заинтересованным представителям дипломатического корпуса о введении с 15 июня 2026 года уведомительного порядка пересечения государственной границы Российской Федерации для сотрудников дипломатических представительств и консульских учреждений стран – членов ЕС, отдельных государств Шенгенской зоны и представительства ЕС в Москве», – отмечается в сообщении МИД.

    В январе 2026 года Швеция уведомила российское посольство об обязанности дипломатов заранее информировать власти ЕС о пересечении границ Шенгенской зоны.

    Аналогичные ограничения на передвижения российских дипломатов внутри Евросоюза ввела Дания.

    Ранее Европейская комиссия обязала представителей России сообщать о планируемых визитах минимум за сутки до въезда на территорию объединения.

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    13 июня 2026, 03:30 • Новости дня
    Стало известно о задержании в Армении блогера и математика Михаила Вербицкого

    Tекст: Катерина Туманова

    Правоохранительные органы Армении взяли под стражу математика и блогера Михаила Вербицкого, признанного экстремистом и террористом, который находился в международном розыске за призывы к террористической деятельности.

    Вербицкого (внесен в перечень террористов и экстремистов в России) взяли под стражу в ереванском аэропорту Звартноц. Мужчину поместили в специальную комнату для задержанных на территории авиаузла, передает РИА «Новости» со ссылкой на источники «Известий».

    «Блогер и математик Михаил Вербицкий был задержан полицией Армении», – отметили в правоохранительном ведомстве Армении.

    Известно, что ранее математик публично призывал к нанесению ударов по территории России.

    В январе 2025 года МВД России объявило Вербицкого в международный розыск. Против него возбуждено уголовное дело о публичных призывах к осуществлению террористической деятельности. Росфинмониторинг включил блогера в реестр террористов и экстремистов.

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    13 июня 2026, 00:10 • Новости дня
    Посол указал на мощный удар по Швейцарии от поддержки антироссийских санкций

    Посол Гармонин: Швейцария лишает себя нейтралитета из-за поддержки санкций

    Tекст: Катерина Туманова

    Присоединение к западным антироссийским санкциям разрушает статус Швейцарии как независимого государства и отпугивает потенциальных мировых клиентов от местного финансового сектора, заявил посол России в Швейцарии Сергей Гармонин.

    Поддержка антироссийских ограничений наносит серьезный ущерб имиджу европейской страны. Несмотря на внеблоковый статус и отсутствие членства в Евросоюзе, с 2022 года Берн поддерживает все рестрикции Вашингтона и Брюсселя.

    «Пожалуй, самый большой вред от антироссийских рестрикций – удар по репутации швейцарского нейтралитета. Откровенная банковская дискриминация российских клиентов является самой эффективной антирекламой услуг финсектора конфедерации», – заявил посол РИА «Новости».

    По словам дипломата, подобные действия демонстрируют странам мирового большинства реальную зависимость местных банков от западных столиц. Разумные инвесторы делают соответствующие выводы, что в итоге оборачивается для швейцарцев колоссальной упущенной выгодой.

    Гармонин обратил внимание на однобокость местной прессы. Журналисты предпочитают рассуждать о проблемах российской экономики, намеренно замалчивая потери собственной страны от закрытого неба и ухода с перспективного рынка.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Швейцария ужесточила правила выдачи виз российским гражданам. Посол Гармонин заявил о том, что стратегия нацбезопасности Швейцарии стала антироссийской. Постпред России при ОБСЕ Дмитрий Полянский заявил в мае об окончательной утрате Швейцарией статуса нейтрального государства.

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    13 июня 2026, 00:40 • Новости дня
    Путин объяснил причины усиления БПЛА-атак боевиками ВСУ

    Путин объяснил желанием разобщить народ БПЛА-атаки ВСУ на мирных граждан

    Tекст: Катерина Туманова

    Украинские военные увеличивают количество ударов дронами самолетного типа для создания паники и нанесения экономического ущерба России, заявил президент России Владимир Путин в пятницу на встрече с военнослужащими – участниками СВО.

    «Что касается БПЛА самолетного типа, мы видим, что противник расширяет использование этой военной техники главным образом для решения одной задачи. И задача эта – внести раскол в российское общество, нанести нам моральный ущерб, нравственный ущерб, посеять какую-то растерянность среди граждан России и нанести экономический ущерб. Ничего не получится», – приводит слова президента пресс-служба Кремля.

    Путин отметил, что первоочередной задачей в текущей ситуации является дальнейшее укрепление отечественной системы противовоздушной обороны.

    «Мы должны укреплять систему ПВО страны, самую разную – я сейчас не буду вдаваться в детали, специалисты это знают, – для работы на разных высотах, с разными объектами поражения и так далее. Мы делаем это и будем это делать», – подчеркнул он.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Путин обсудил с бойцами производство тепловизионных FPV-очков на фронте. Он также намекнул, каким жестом ответить на попытки НАТО разделить Россию. Президент России заявил, что ударами по гражданским объектам противнику не удастся разобщить россиян.

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    12 июня 2026, 23:30 • Новости дня
    Россия назвала черты нового генсекретаря ООН, которого готова поддержать

    Россия поддержит способного вернуть авторитет ООН кандидата в генсеки

    Tекст: Катерина Туманова

    Кандидат на пост генсекретаря ООН, который повысит авторитет организации и сократит затраты, получит одобрение и поддержку России, заявил директор департамента международных организаций МИД, глава российской делегации Кирилл Логвинов на закрытии 66-й сессии Комитета ООН по программе и координации (КПК).

    «Любые осуществляемые реформы должны предполагать как повышение эффективности и результативности работы ООН, в частности путем сокращения затрат, так и восстановление утраченного в последние годы авторитета организации и доверия к ней», приводит его слова ТАСС.

    Логвинов отметил, что эта задача должна стать ключевой для будущего генерального секретаря ООН. Такого кандидата будет готова поддержать Россия.

    Дипломат добавил, что прошедшая сессия комитета была сложной, однако командная работа позволила согласовать большинство программ и докладов. Была создана качественная основа для консенсуса, поскольку большинство делегаций понимает предназначение комитета.

    Логвинов подчеркнул важность проверки соответствия работы Секретариата ООН выданным мандатам. Он сказал, что на фоне искусственного кризиса ликвидности роль комитета в утверждении программной деятельности остается чрезвычайно важной, особенно в условиях необходимости реформирования ООН.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, МИД России призвал нового генсека ООН учесть ошибки Гутерреша. Лавров сообщил о предвзятости генсека ООН по украинскому вопросу. Кандидат в генсеки    ООН Гринспан призвала все стороны к диалогу по Украине.


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    12 июня 2026, 18:19 • Новости дня
    Путин: Только мы в состоянии защитить Россию

    Tекст: Вера Басилая

    Кроме нас Россия никому не нужна, и только мы в состоянии ее защитить, заявил президент России Владимир Путин.

    Президент Владимир Путин на встрече с участниками СВО отметил важность консолидации общества для будущего страны, передает РИА «Новости».

    «Кроме нас Россия никому не нужна. И только мы в состоянии ее защитить, укрепить и создать условия для ее уверенного развития», – сказал Владимир Путин.

    Также руководитель страны обратил внимание на военные аспекты. «Мы, конечно, должны учитывать возможности противника, совершенствовать наши возможности, развивать их и укреплять», – сказал Путин на встрече.

    Ранее Путин назвал День России праздником участников спецоперации.

    Также Владимир Путин заявил, что никому не удавалось нанести России стратегическое поражение и не удастся.

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    12 июня 2026, 15:06 • Новости дня
    Путин: Грань между рабочим классом и интеллигенцией сейчас стерлась

    Tекст: Вера Басилая

    Президент России Владимир Путин выразил мнение, что развитие технологий стирает грань между рабочим классом и интеллигенцией.

    Путин выразил мнение, что внедрение современных технологий и повышение требований к профессиональным навыкам постепенно нивелируют разницу между трудящимися в различных сферах, передает ТАСС.

    Торжественная церемония награждения состоялась в Кремле. В ходе мероприятия один из участников передал президенту благодарность от лица рабочего класса.

    «А у нас, знаете, сейчас стерлась грань, по-моему, – стирается во всяком случае, между рабочим классом и интеллигенцией, потому что всё становится высокопроизводительным, высокотехнологичным, требует больших знаний, навыков хороших», – заметил Путин.

    Ранее Путин отметил способность незаурядных людей достигать профессиональных вершин.

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    12 июня 2026, 14:15 • Новости дня
    Эксперт: Получивший госпремию доктор Заров находит возможность помочь всем обратившимся

    Благотворитель Олескина: Милосердие стало делом всей жизни доктора Зарова

    Эксперт: Получивший госпремию доктор Заров находит возможность помочь всем обратившимся
    @ Мария Девахина/РИА Новости

    Tекст: Валерия Крутова

    «Новость о государственной премии для доктора Алексея Зарова стала для всех, кто его знает, настоящей радостью. Он – удивительный человек и врач, для которого медицина давно стала не профессией, а служением», – заявила газете ВЗГЛЯД благотворитель Елизавета Олескина. В пятницу госпремия за достижения в области благотворительности была вручена директору и главврачу Центральной клинической больницы святителя Алексия митрополита Московского Алексею Зарову.

    «Негласный девиз доктора звучит просто – «везите, а мы придумаем, как помочь». Бабушка из Вышнего Волочка с невыносимой болью, пожилая женщина после инсульта без документов – каждый из его пациентов слышит именно эти слова. Для него не существует случаев, когда помочь невозможно», – сказала Елизавета Олескина, директор благотворительного фонда «Старость в радость».

    Она подчеркнула, что пример Зарова доказывает: честные и искренние люди, способные принять чужую боль как личную, есть. «Милосердие для него не абстрактное понятие, а ежедневный выбор в пользу каждого конкретного человека, которому нужна помощь. Общение с ним меняет что-то внутри и заставляет иначе смотреть на тех, кто рядом», – добавила она.

    Собеседница отдельно отметила систему подготовки волонтеров, выстроенную под руководством Зарова. «На базе больницы Святителя Алексия выстроена целая система подготовки волонтеров и сестер милосердия. Сотни обученных им людей затем начинают помогать другим людям. Они движимы тем же внутренним светом, который исходит от самого Зарова. Это какая-то удивительная сила духа, которую он умеет передавать людям вокруг себя», – сказала Олескина.

    По ее словам, Заров является доказательством того, что один человек способен на многое, «если верит в свое дело и доверяет Богу». «Заров не ждет идеальных условий и не объясняет, почему что-то невозможно, – он просто находит путь там, где другие видят тупик. Такие люди меняют жизнь тихо, без громких заявлений. И какое же счастье, что их замечают и поддерживают в нашей замечательной России», – заключила она.

    В пятницу Алексей Заров, директор и главный врач Центральной клинической больницы святителя Алексия митрополита Московского стал лауреатом государственной премии за выдающиеся достижения в области благотворительной деятельности. С высокой наградой Алексея Зарова поздравил председатель Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда. «Он и его коллеги самоотверженно трудятся и трудятся – без отдыха, без выходных и без такого модного сегодня выгорания!», – написал он.

    Алексей Заров с 2009 года трудится в Больнице Святителя Алексия, в 2016 году назначен ее главным врачом, а в 2017 году – директором. Под его руководством больница стала одним из крупнейших церковных медицинских учреждений России, оказывающих помощь всем нуждающимся, включая иногородних пациентов, бездомных граждан и беженцев.

    С начала 2022 года Заров организовал оказание медицинской помощи для более чем 50 тыс. жителей исторических регионов России. По его инициативе и при его личном участии была развернута работа двух мобильных госпиталей в зоне проведения СВО. Один из них обеспечил прием более 5 тыс. пациентов, а второй сыграл важную роль в ликвидации последствий гуманитарного кризиса после разрушения Каховской ГЭС в Херсонской области.

    По инициативе Зарова в 2024 году были созданы учебные центры Больницы Святителя Алексия в Севастополе и Симферополе, где обучение прошли около 8 тыс. младших медицинских сестер. При его активном участии из числа выпускников были сформированы сестричества милосердия в Горловке, Макеевке, Луганске, Донецке, Феодосии, Керчи и других городах.

    По предложению Зарова в декабре 2025 года Владимиром Путиным дано поручение о развитие паллиативной помощи в исторических регионах России.

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    12 июня 2026, 14:51 • Новости дня
    Путин высоко оценил вклад востоковеда Васильева в мировую науку

    Tекст: Вера Басилая

    Президент России Владимир Путин отметил вклад востоковеда Алексея Васильева в укрепление взаимопонимания между народами.

    Владимир Путин вручил государственные награды в Большом Кремлевском дворце, передает РИА «Новости». Традиционно в День России чествуют выдающихся деятелей науки, искусства, а также правозащитной и благотворительной сфер. Среди награжденных – востоковед Алексей Васильев.

    «Книги и статьи Алексея Михайловича, его уникальные знания востребованы и важны прежде всего для укрепления взаимопонимания между народами», – подчеркнул Владимир Путин во время награждения.

    Президент добавил, что ученый виртуозно объединил богатый опыт журналиста-международника с глубоким научным подходом. Фундаментальные труды исследователя объективно отражают суть сложнейших многогранных процессов на Ближнем и Среднем Востоке.

    Путин подписал указ о присуждении Государственных премий выдающимся ученым.

    Торжественная церемония вручения наград началась в Большом Кремлевском дворце в День России.

    В ходе мероприятия Путин назвал главной задачей общества помощь молодым людям в поиске своего предназначения.

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