  • Новость часаРоссийские средства ПВО с начала дня сбили 185 беспилотников ВСУ
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Россия стала соавтором экономического чуда КНДР
    Путин: Низкоорбитальная спутниковая группировка России не уступает Starlink
    Американист объяснил «охоту» США на россиян в Таиланде
    Медведев в День России разрезал на куски портреты Мерца и Стармера
    Путин назвал условие для переговоров по Украине
    Путин дал совет недругам России
    Путин намекнул, каким жестом ответить на попытки НАТО разделить Россию
    Путин рассказал, почему назначил Белоусова министром обороны
    Путин увеличил штатную численность ВС России
    12 июня 2026, 23:30 • Новости дня

    Россия назвала черты нового генсекретаря ООН, которого готова поддержать

    Россия поддержит способного вернуть авторитет ООН кандидата в генсеки

    Tекст: Катерина Туманова

    Кандидат на пост генсекретаря ООН, который повысит авторитет организации и сократит затраты, получит одобрение и поддержку России, заявил директор департамента международных организаций МИД, глава российской делегации Кирилл Логвинов на закрытии 66-й сессии Комитета ООН по программе и координации (КПК).

    «Любые осуществляемые реформы должны предполагать как повышение эффективности и результативности работы ООН, в частности путем сокращения затрат, так и восстановление утраченного в последние годы авторитета организации и доверия к ней», приводит его слова ТАСС.

    Логвинов отметил, что эта задача должна стать ключевой для будущего генерального секретаря ООН. Такого кандидата будет готова поддержать Россия.

    Дипломат добавил, что прошедшая сессия комитета была сложной, однако командная работа позволила согласовать большинство программ и докладов. Была создана качественная основа для консенсуса, поскольку большинство делегаций понимает предназначение комитета.

    Логвинов подчеркнул важность проверки соответствия работы Секретариата ООН выданным мандатам. Он сказал, что на фоне искусственного кризиса ликвидности роль комитета в утверждении программной деятельности остается чрезвычайно важной, особенно в условиях необходимости реформирования ООН.


    12 июня 2026, 18:11 • Новости дня
    Путин дал совет недругам России

    Путин посоветовал недругам никогда не воевать с Россией

    Путин дал совет недругам России
    @ Вячеслав Прокофьев/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Президент России Владимир Путин дал совет недругам никогда не воевать с Россией и не пытаться этого делать.

    Президент Владимир Путин в День России провел встречу с военнослужащими. В ходе беседы он обратился к недругам страны с настоятельным призывом отказаться от конфронтации, передает РИА «Новости».

    «Только один можем дать совет нашим недругам: не воюйте с Россией, никогда не пытайтесь этого делать. Давайте жить дружно и решать все вопросы с помощью переговоров. Но это должны быть переговоры, а не ультиматумы в наш адрес», – заявил российский лидер.

    Глава государства добавил, что любые международные проблемы необходимо урегулировать исключительно дипломатическим путем.

    «Решать нужно все вопросы с помощью переговоров, но это должны быть переговоры, а не ультиматумы в наш адрес», – сказал глава государства в ходе встречи.

    Неделей ранее заместитель министра иностранных дел Михаил Галузин призвал европейских политиков отказаться от языка ультиматумов ради возобновления переговоров.

    Владимир Путин заявил, что Россия одна противостоит всему коллективному Западу в виде НАТО.

    Также Владимир Путин заявил, что никому не удавалось нанести России стратегическое поражение и не удастся.

    Комментарии (6)
    12 июня 2026, 14:37 • Новости дня
    Медведев: Россия научит Европу жизни
    Медведев: Россия научит Европу жизни
    @ Сергей Булкин/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев выразил абсолютную уверенность в том, что Россия научит Европу жизни.

    Медведев заявил журналисту Life Александру Юнашеву, что Россия научит Европу жизни.

    «Научим, научим, даже не сомневайтесь», – заверил Дмитрий Медведев, комментируя перспективы взаимоотношений с европейскими государствами.

    В мае Дмитрий Медведев предложил внушить Европе животный страх для предотвращения масштабного конфликта.

    Комментарии (10)
    9 июня 2026, 14:58 • Видео
    Европа и Зеленский выставили России ультиматум

    По итогам переговоров Владимира Зеленского с лидерами Великобритании, Германии и Франции России был выдвинут ультиматум из пяти пунктов. И что теперь?

    Комментарии (4)
    12 июня 2026, 15:17 • Новости дня
    Путин после церемонии в Кремле провозгласил троекратное ура за победу
    Путин после церемонии в Кремле провозгласил троекратное ура за победу
    @ Сергей Бобылев/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Президент Владимир Путин после церемонии награждения в Кремле вместе с лауреатами Государственных премий и Героями Труда провозгласил троекратное ура за победу.

    В День России Владимир Путин провел традиционное награждение выдающихся граждан в Большом Кремлевском дворце, передает РИА «Новости». После официальной части лауреаты пожелали руководителю страны здоровья и скорейшей победы.

    «Если за победу, тогда троекратное ура! Три-четыре», – скомандовал Путин. Вместе с президентом призыв поддержали все собравшиеся в зале.

    Награды получили известные общественные деятели, ученые и артисты. Среди них оказались ректор МГУ Виктор Садовничий, режиссер Андрей Кончаловский, академик РАН Алексей Васильев, а также бывший уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова и народная артистка России Марина Неелова.

    В Большом Кремлевском дворце прошла торжественная церемония вручения государственных наград.

    Накануне президент России Владимир Путин подписал указ о присуждении премий выдающимся ученым.

    Комментарии (2)
    12 июня 2026, 14:09 • Новости дня
    Путин: Задача государства – помочь молодым людям найти себя и свое дело

    Путин заявил о необходимости помочь молодым людям найти себя и свое дело

    Путин: Задача государства – помочь молодым людям найти себя и свое дело
    @ Сергей Бобылев/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Президент Владимир Путин назвал задачей общества и государства помочь молодым людям найти себя и свое дело, которым они бы занимались с удовольствием.

    Президент Владимир Путин назвал главной задачей общества и государства помощь молодым людям в поиске своего предназначения, передает РИА «Новости».

    По словам главы государства, важно, чтобы каждый человек занимался делом с удовольствием.

    Заявление прозвучало в День России во время традиционного награждения Героев Труда и лауреатов Государственных премий.

    «Мы, награждая выдающихся граждан нашей страны, конечно, думаем о молодых людях, о грядущих поколениях», – отметил Путин. Президент добавил, что поддержка в поиске призвания поможет молодежи добиваться таких же выдающихся успехов, как и нынешние лауреаты.

    Торжественная церемония вручения государственных наград началась в Большом Кремлевском дворце.

    Владимир Путин назвал лауреатов премий незаурядными и сильными людьми.

    Комментарии (0)
    12 июня 2026, 20:02 • Новости дня
    МИД заявил о новых правилах пересечения границы для дипломатов

    МИД: Россия вводит уведомительный порядок пересечения границы для дипломатов ЕС

    Tекст: Вера Басилая

    Россия с 15 июня вводит уведомительный порядок пересечения государственной границы для сотрудников диппредставительств и консульских учреждений стран Евросоюза, сообщает департамент государственного протокола МИД России.

    С 15 июня Россия изменит правила прохождения государственной границы для сотрудников диппредставительств государств Евросоюза, передает ТАСС. Теперь для них начнет действовать специальный уведомительный порядок.

    «Департамент государственного протокола сообщает заинтересованным представителям дипломатического корпуса о введении с 15 июня 2026 года уведомительного порядка пересечения государственной границы Российской Федерации для сотрудников дипломатических представительств и консульских учреждений стран – членов ЕС, отдельных государств Шенгенской зоны и представительства ЕС в Москве», – отмечается в сообщении МИД.

    В январе 2026 года Швеция уведомила российское посольство об обязанности дипломатов заранее информировать власти ЕС о пересечении границ Шенгенской зоны.

    Аналогичные ограничения на передвижения российских дипломатов внутри Евросоюза ввела Дания.

    Ранее Европейская комиссия обязала представителей России сообщать о планируемых визитах минимум за сутки до въезда на территорию объединения.

    Комментарии (0)
    12 июня 2026, 03:30 • Новости дня
    США оказались лидерами по экспорту нефти третий месяц подряд

    Reuters: США обошли Россию и Саудовскую Аравию по экспорту нефти

    США оказались лидерами по экспорту нефти третий месяц подряд
    @ Jeff Mcintosh/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Соединенные Штаты третий месяц подряд остаются крупнейшим в мире экспортером нефти, опередив Россию и Саудовскую Аравию, сообщает Reuters.

    Американский экспорт нефти и топлива в мае вырос примерно до 10,5 млн баррелей в сутки на фоне высокой добычи и высвобождения стратегических резервов, передает Reuters.

    По данным сервиса отслеживания судов Vortexa, США остаются ведущим мировым экспортером уже третий месяц подряд. Российский экспорт в мае составил 7 млн баррелей в сутки, тогда как поставки Саудовской Аравии находились на уровне 5,9 млн баррелей.
    Для сравнения, в 2025 году Саудовская Аравия экспортировала около 8,1 млн баррелей в сутки, Соединенные Штаты отгружали 6,6 млн, а российские поставки составляли около 5,8 млн баррелей в сутки.

    Рост американского влияния на энергетических рынках происходит на фоне перебоев саудовского экспорта из-за конфликта США и Ирана, а также санкционного давления на Москву из-за ситуации на Украине.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, апрельский экспорт американской нефти достиг исторического максимума на фоне ближневосточного конфликта.

    В мае сообщалось, что доходы Соединенных Штатов от продажи топлива увеличились в полтора раза за месяц.

    Вашингтон воспользовался войной на Ближнем Востоке для наращивания поставок энергоресурсов.

    Комментарии (0)
    12 июня 2026, 15:06 • Новости дня
    Путин: Грань между рабочим классом и интеллигенцией сейчас стерлась

    Tекст: Вера Басилая

    Президент России Владимир Путин выразил мнение, что развитие технологий стирает грань между рабочим классом и интеллигенцией.

    Путин выразил мнение, что внедрение современных технологий и повышение требований к профессиональным навыкам постепенно нивелируют разницу между трудящимися в различных сферах, передает ТАСС.

    Торжественная церемония награждения состоялась в Кремле. В ходе мероприятия один из участников передал президенту благодарность от лица рабочего класса.

    «А у нас, знаете, сейчас стерлась грань, по-моему, – стирается во всяком случае, между рабочим классом и интеллигенцией, потому что всё становится высокопроизводительным, высокотехнологичным, требует больших знаний, навыков хороших», – заметил Путин.

    Ранее Путин отметил способность незаурядных людей достигать профессиональных вершин.

    Комментарии (0)
    12 июня 2026, 14:15 • Новости дня
    Эксперт: Получивший госпремию доктор Заров находит возможность помочь всем обратившимся

    Благотворитель Олескина: Милосердие стало делом всей жизни доктора Зарова

    Эксперт: Получивший госпремию доктор Заров находит возможность помочь всем обратившимся
    @ Мария Девахина/РИА Новости

    Tекст: Валерия Крутова

    «Новость о государственной премии для доктора Алексея Зарова стала для всех, кто его знает, настоящей радостью. Он – удивительный человек и врач, для которого медицина давно стала не профессией, а служением», – заявила газете ВЗГЛЯД благотворитель Елизавета Олескина. В пятницу госпремия за достижения в области благотворительности была вручена директору и главврачу Центральной клинической больницы святителя Алексия митрополита Московского Алексею Зарову.

    «Негласный девиз доктора звучит просто – «везите, а мы придумаем, как помочь». Бабушка из Вышнего Волочка с невыносимой болью, пожилая женщина после инсульта без документов – каждый из его пациентов слышит именно эти слова. Для него не существует случаев, когда помочь невозможно», – сказала Елизавета Олескина, директор благотворительного фонда «Старость в радость».

    Она подчеркнула, что пример Зарова доказывает: честные и искренние люди, способные принять чужую боль как личную, есть. «Милосердие для него не абстрактное понятие, а ежедневный выбор в пользу каждого конкретного человека, которому нужна помощь. Общение с ним меняет что-то внутри и заставляет иначе смотреть на тех, кто рядом», – добавила она.

    Собеседница отдельно отметила систему подготовки волонтеров, выстроенную под руководством Зарова. «На базе больницы Святителя Алексия выстроена целая система подготовки волонтеров и сестер милосердия. Сотни обученных им людей затем начинают помогать другим людям. Они движимы тем же внутренним светом, который исходит от самого Зарова. Это какая-то удивительная сила духа, которую он умеет передавать людям вокруг себя», – сказала Олескина.

    По ее словам, Заров является доказательством того, что один человек способен на многое, «если верит в свое дело и доверяет Богу». «Заров не ждет идеальных условий и не объясняет, почему что-то невозможно, – он просто находит путь там, где другие видят тупик. Такие люди меняют жизнь тихо, без громких заявлений. И какое же счастье, что их замечают и поддерживают в нашей замечательной России», – заключила она.

    В пятницу Алексей Заров, директор и главный врач Центральной клинической больницы святителя Алексия митрополита Московского стал лауреатом государственной премии за выдающиеся достижения в области благотворительной деятельности. С высокой наградой Алексея Зарова поздравил председатель Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда. «Он и его коллеги самоотверженно трудятся и трудятся – без отдыха, без выходных и без такого модного сегодня выгорания!», – написал он.

    Алексей Заров с 2009 года трудится в Больнице Святителя Алексия, в 2016 году назначен ее главным врачом, а в 2017 году – директором. Под его руководством больница стала одним из крупнейших церковных медицинских учреждений России, оказывающих помощь всем нуждающимся, включая иногородних пациентов, бездомных граждан и беженцев.

    С начала 2022 года Заров организовал оказание медицинской помощи для более чем 50 тыс. жителей исторических регионов России. По его инициативе и при его личном участии была развернута работа двух мобильных госпиталей в зоне проведения СВО. Один из них обеспечил прием более 5 тыс. пациентов, а второй сыграл важную роль в ликвидации последствий гуманитарного кризиса после разрушения Каховской ГЭС в Херсонской области.

    По инициативе Зарова в 2024 году были созданы учебные центры Больницы Святителя Алексия в Севастополе и Симферополе, где обучение прошли около 8 тыс. младших медицинских сестер. При его активном участии из числа выпускников были сформированы сестричества милосердия в Горловке, Макеевке, Луганске, Донецке, Феодосии, Керчи и других городах.

    По предложению Зарова в декабре 2025 года Владимиром Путиным дано поручение о развитие паллиативной помощи в исторических регионах России.

    Комментарии (0)
    12 июня 2026, 18:19 • Новости дня
    Путин: Только мы в состоянии защитить Россию

    Tекст: Вера Басилая

    Кроме нас Россия никому не нужна, и только мы в состоянии ее защитить, заявил президент России Владимир Путин.

    Президент Владимир Путин на встрече с участниками СВО отметил важность консолидации общества для будущего страны, передает РИА «Новости».

    «Кроме нас Россия никому не нужна. И только мы в состоянии ее защитить, укрепить и создать условия для ее уверенного развития», – сказал Владимир Путин.

    Также руководитель страны обратил внимание на военные аспекты. «Мы, конечно, должны учитывать возможности противника, совершенствовать наши возможности, развивать их и укреплять», – сказал Путин на встрече.

    Ранее Путин назвал День России праздником участников спецоперации.

    Также Владимир Путин заявил, что никому не удавалось нанести России стратегическое поражение и не удастся.

    Комментарии (0)
    12 июня 2026, 14:28 • Новости дня
    Путин в День России пожелал всем исполняемой мечты
    Путин в День России пожелал всем исполняемой мечты
    @ Сергей Бобылев/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Президент Владимир Путин в День России пожелал гражданам страны иметь мечту, которую они могли бы осуществить.

    Путин в День России пожелал гражданам страны иметь мечту, которую они могли бы осуществить, передает РИА «Новости».

    Глава государства в пятницу вручил Государственные премии за 2025 год и медали «Герой Труда РФ» в Большом Кремлевском дворце.

    «Еще одна награжденная сказала, что у нас была мечта. Вот так, чтобы у нас у всех была мечта, которую мы могли бы осуществить и добивались бы этой цели», – сказал Путин.

    В Большом Кремлевском дворце прошла торжественная церемония вручения государственных наград.

    На мероприятии президент Путин отметил гордость россиян за трудовые заслуги предков.

    Владимир Путин назвал главной задачей общества помощь молодежи в поиске своего предназначения.

    Комментарии (0)
    12 июня 2026, 14:51 • Новости дня
    Путин высоко оценил вклад востоковеда Васильева в мировую науку

    Tекст: Вера Басилая

    Президент России Владимир Путин отметил вклад востоковеда Алексея Васильева в укрепление взаимопонимания между народами.

    Владимир Путин вручил государственные награды в Большом Кремлевском дворце, передает РИА «Новости». Традиционно в День России чествуют выдающихся деятелей науки, искусства, а также правозащитной и благотворительной сфер. Среди награжденных – востоковед Алексей Васильев.

    «Книги и статьи Алексея Михайловича, его уникальные знания востребованы и важны прежде всего для укрепления взаимопонимания между народами», – подчеркнул Владимир Путин во время награждения.

    Президент добавил, что ученый виртуозно объединил богатый опыт журналиста-международника с глубоким научным подходом. Фундаментальные труды исследователя объективно отражают суть сложнейших многогранных процессов на Ближнем и Среднем Востоке.

    Путин подписал указ о присуждении Государственных премий выдающимся ученым.

    Торжественная церемония вручения наград началась в Большом Кремлевском дворце в День России.

    В ходе мероприятия Путин назвал главной задачей общества помощь молодым людям в поиске своего предназначения.

    Комментарии (0)
    12 июня 2026, 15:02 • Новости дня
    Путин пообщался с Героями Труда и лауреатами Госпремий за бокалом шампанского

    Tекст: Вера Басилая

    Торжественная церемония вручения наград в День России завершилась неформальной беседой президента России Владимира Путина с Героями Труда и лауреатами Государственных премий.

    Президент России Владимир Путин после награждения Героев Труда и лауреатов Государственных премий за 2025 год пообщался с ними за бокалом шампанского, передает РИА «Новости». Мероприятие прошло в Большом Кремлевском дворце.

    Глава государства в День России традиционно отмечает заслуги граждан в области науки и технологий, литературы и искусства. Награды также вручаются за гуманитарную, благотворительную и правозащитную деятельность.

    После завершения официальной части церемонии российский лидер традиционно поднял бокал вместе с награжденными. В неформальной обстановке президент побеседовал с участниками торжественного мероприятия.

    Торжественная церемония вручения государственных наград прошла в Большом Кремлевском дворце.

    Путин удостоил создателя уникального стрелкового оружия Петра Сердюкова звания Героя Труда.

    Владимир Путин назвал главной задачей общества помощь молодым людям в поиске своего предназначения.

    Комментарии (0)
    12 июня 2026, 14:56 • Новости дня
    Москалькова заявила о создании уникальной российской школы правозащиты

    Москалькова заявила о создании отличной от Запада уникальной школы правозащиты

    Tекст: Вера Басилая

    Российская система защиты прав человека сформировалась в противовес политизированным западным моделям, поставив в центр внимания интересы и безопасность отдельной личности, заявила бывший уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова.

    Лауреат Госпремии и бывший уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова заявила, что Россия сумела выстроить собственную правозащитную школу, ориентированную исключительно на благополучие граждан, передает ТАСС.

    «С момента начала специальной военной операции институт был по-особому востребован. И наши государственные правозащитники, порой рискуя, выручали людей – курских жителей, заложников, российских моряков и многих других, потому что самое главное – это человек», – отметила экс-омбудсмен.

    По ее словам, в отличие от зарубежной практики, отечественную модель удалось успешно укрепить и развить. Полученную премию она назвала общей заслугой региональных уполномоченных, всего правозащитного сообщества и органов государственной власти.

    Ранее председатель СПЧ Валерий Фадеев объявил о присуждении Татьяне Москальковой высшей государственной награды по итогам прошлого года.

    До этого омбудсмен подготовила для президента документы о возвращении из украинского плена более 3,7 тыс. российских военнослужащих.

    В начале мая она сообщила о воссоединении более 50 разделенных из-за закрытия границ семей.

    Комментарии (0)
    12 июня 2026, 18:55 • Новости дня
    Участник «Времени Героев» Михайловский поздравил сограждан с Днем России

    Tекст: Вера Басилая

    Участник президентской программы «Время Героев», кавалер трех орденов Мужества Владимир Михайловский принял участие в торжественных мероприятиях в Национальном центре «Россия» и поздравил жителей с Днем России.

    День России объединяет поколения и укрепляет культурный суверенитет страны, заявил участник президентской программы «Время Героев» Владимир Михайловский в ходе торжественных мероприятий классической музыки «Кантата» на площадке Национального центра «Россия».

    «День России – это большой праздник для нашей страны, один из главных праздников для каждого из нас. Мы с гордостью храним нашу культуру, чтим нашу историю и вместе строим будущее. В этом единстве – наша сила», – сказал Михайловский.

    Владимир Михайловский подчеркнул символическое значение мероприятий, которые в День России проходят по всей стране. По его словам, такие события имеют особое значение для сохранения связи между поколениями и укрепления ценностей.

    Участник программы «Время Героев» добавил, что бойцы на передовой защищают страну, чтобы у молодого поколения было будущее. Михайловский пожелал молодежи уверенности и успеха во всех начинаниях, призвав покорять новые вершины и никогда не сдаваться.

    Президент Владимир Путин назвал День России праздником участников специальной военной операции.

    Комментарии (0)
    12 июня 2026, 22:57 • Новости дня
    Экс-министр госбезопасности ДНР назвал потенциального заказчика его покушения

    Пинчук указал на украинский след в покушении на него

    Tекст: Катерина Туманова

    Ранее в пятницу в доме экс-министра госбезопасности ДНР Андрея Пинчука в Новой Москве произошел взрыв после того, как курьер принес ему посылку, что указывает на «устойчивые признаки» потенциального заказчика, заявил он.

    «Я могу подтвердить факт взрыва, факт покушения – признаки устойчивые того, что это сделала Украина, и то, что при этом я жив.<…> Это теракт», – сказал Пинчук ТАСС.

    В пятницу, 12 июня, в доме экс-министра госбезопасности ДНР Пинчука в Москве прогремел взрыв.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в марте 2024 года Андрей Пинчук заявил о неизбежной трансформации российской цивилизации из-за интеграции новых территорий.


    Комментарии (0)
    Главное
    Рубио от имени США поздравил россиян с Днем России
    В доме экс-министра госбезопасности ДНР Пинчука в Москве прогремел взрыв
    Зеленский предупредил об угрозе прилета «Орешника»
    Daily Express: На Западе испугались сгенерированного ИИ ролика Медведева
    Нацразведка США: На Украине хранятся сибирская язва, Эбола и чума
    США рассекретили доклад о полете НЛО над Москвой
    Композитор Сапожников погиб в ДТП в Петербурге