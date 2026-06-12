Стармер пообещал остаться на посту ради «изменения ситуации к лучшему»

Tекст: Катерина Туманова

Премьер-министр Британии Кир Стармер осознает шаткость своего положения и планирует бороться за должность премьер-министра Британии. Политик подчеркнул, что руководствуется глубоким чувством долга, а не личным тщеславием или упрямством.

«Я не думаю, что нам следует ввергать страну в хаос выборов лидера партии», – приводит его слова в интервью Би-би-си The Standart.

В этом интервью Стармер пообещал, что будет бороться с любым вызовом, а также намерен повести партию Лейбористов на всеобщие выборы в 2029 году.

Позиции британского премьера серьезно пошатнулись после увольнения министра обороны Джона Хили и министра вооруженных сил Эла Карнса. Причиной их ухода стал затянувшийся план инвестиций в оборонный сектор. Стармер при этом называет расходы на безопасность главным приоритетом государства.

На фоне неудачных майских выборов амбиции на лидерство в Лейбористской партии открыто демонстрируют Энди Бернхэм и Уэс Стритинг. Бернхэм рассчитывает вернуться в парламент по итогам предстоящего голосования в округе Мейкерфилд. Премьер Стармер признает необходимость кардинально изменить сложившуюся ситуацию.

Как писала газета ВЗГЛЯД, британский премьер-министр Кир Стармер оказался в шаге от досрочного сложения полномочий. В мае четыре младших министра публично покинули правительство Стармера.



