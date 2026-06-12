Востоковед Кича предупредила о новом витке эскалации на Ближнем Востоке

Востоковед Кича: Иран готовится ко второй горячей фазе войны

Tекст: Катерина Туманова

«Все эти передачи документов, переговоры, какие-то закулисные обсуждения всегда имеют место во время войны. На самом деле ситуация складывается таким образом, что Иран готовится ко второй горячей фазе американо-израильской войны против него. <...> В этой истории должен быть четкий победитель и проигравший», – заявила она радио Sputnik.

Победа США и Израиля возможна лишь через смену политического строя в Иране с последующим переделом страны, уточнила востоковед.

При этом Тегеран демонстрирует высокую устойчивость и продолжает оказывать упорное сопротивление своим противникам, отметила эксперт.

Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, агентство Mehr сообщило о том, что Тегеран и Вашингтон разработали проект мирного меморандума из 14 пунктов. Премьер Пакистана Шариф сообщил о согласовании мирной сделки США и Ирана. Американский президент при этом назвал фейком опубликованные иранской прессой условия сделки.



