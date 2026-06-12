Reuters: Сделка США с Ираном включает разморозку активов

По данным Reuters, согласно условиям сделки США должны были немедленно начать передачу Ирану миллиардов долларов размороженных активов и отменить санкции на экспорт его нефти в обмен на открытие Ормузского пролива, передает РИА «Новости».
Однако высокопоставленный американский чиновник пояснил журналистам, что фактический возврат финансов последует исключительно после открытия морского пути.
Премьер-министр Пакистана Шехбаз Шариф подтвердил успешное завершение согласования текста мирного договора.
Иран планирует вернуть доступ к заблокированным финансовым средствам в размере 24 млрд долларов.
Условия предварительной сделки предусматривают поэтапное возобновление работы Ормузского пролива для судоходства.