В Красноярске завершился «Кубок Защитников Отечества» для ветеранов спецоперации

Tекст: Вера Басилая

«Кубок Защитников Отечества» прошел на площадке Сибирского федерального университета. Организаторами выступили фонд «Защитники Отечества», Паралимпийский комитет России и правительство Красноярского края. В турнире приняли участие бойцы с нарушениями зрения и поражением опорно-двигательного аппарата.

«Нам особенно важно, чтобы ветераны СВО, несмотря на ранения, травмы и инвалидность, оставались активными и могли заниматься любимым делом», – отметила председатель фонда Анна Цивилева. Она добавила, что соревнования демонстрируют силу характера и превращают боевое братство в спортивное.

Губернатор региона Михаил Котюков подчеркнул, что участники доказали способность преодолевать любые трудности при поддержке товарищей. Ветераны состязались в пулевой стрельбе, стрельбе из лука, настольном теннисе, пауэрлифтинге, волейболе сидя и метании ножа.

Участники высоко оценили уровень организации и атмосферу взаимного уважения. Бойцы из Республики Тыва и Красноярского края рассказали об установленных личных рекордах и важности поддержки близких.

«Я участвовал в соревнованиях по стрельбе из лука и пулевой стрельбе. Впечатления остались хорошие, очень понравилось. Обязательно планирую и дальше принимать участие в спортивных мероприятиях. Огромную роль сыграла поддержка близких – это, пожалуй, самое стимулирующее. Меня поддерживали жена, дети, родные, друзья. Именно благодаря этой поддержке мне удалось занять первые места сразу в двух видах спорта», – поделился ветеран СВО из Республики Тыва Омак Чыпсынак.

Сейчас при содействии фонда спортом занимаются более 17 тыс. ветеранов спецоперации.

Из этого числа свыше 4,5 тыс. человек имеют инвалидность. Около 70 ветеранов уже вошли в составы национальных сборных по адаптивным дисциплинам, а 750 человек представляют свои регионы.

Накануне в Красноярске стартовал этот межрегиональный турнир для ветеранов спецоперации из Сибири. В апреле аналогичные соревнования прошли в Екатеринбурге.