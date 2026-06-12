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    12 июня 2026, 20:37 • Новости дня

    Премьер Пакистана Шариф сообщил о согласовании мирной сделки США и Ирана

    Tекст: Вера Басилая

    Премьер-министр Пакистана Шехбаз Шариф заявил, что достигнут окончательный согласованный текст мирной сделки между США и Ираном.

    Глава пакистанского правительства Шехбаз Шариф официально подтвердил успешное завершение согласования текста мирной сделки США и Ирана, передает РИА «Новости». Политик опубликовал соответствующее заявление на своей личной странице в социальной сети X.

    «Мы можем подтвердить, что достигнут окончательный согласованный текст сделки о мире», – подчеркнул премьер-министр.

    Шариф также отметил беспрецедентное сближение позиций двух государств. По его словам, сейчас пакистанская сторона тесно взаимодействует с американскими и иранскими дипломатами для скорейшей реализации всех намеченных планов и завершения необходимых формальностей.

    Президент США заявил об одобрении мирного соглашения иранским руководством.

    Двумя днями ранее американский лидер сообщил об окончательной готовности двустороннего документа.

    В начале июня глава МИД Ирана Аббас Аракчи анонсировал старт работы над финальными формулировками.

    12 июня 2026, 06:30 • Новости дня
    Иран подтвердил согласование основных пунктов меморандума с США

    Представитель МИД Ирана Багаи: Меморандум с США согласован в основных пунктах

    Иран подтвердил согласование основных пунктов меморандума с США
    @ Christian Ohde/imago stock&people/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Текст меморандума о взаимопонимании с США согласован по основным пунктам, заявил представитель МИД Ирана Исмаил Багаи.

    «Что касается формулировок, то в своих основных пунктах текст практически согласован», – заявил дипломат.

    Он отметил, что именно непоследовательность Вашингтона ранее становилась причиной замедления переговорного процесса, передает РИА «Новости» со ссылкой на телеканал Press TV.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Вашингтон сообщил о полной готовности двустороннего соглашения с Ираном. Белый дом считает, что Вашингтон и Тегеран могут заключить договоренности в ближайшие дни в Европе.

    Багаи заявил о спекулятивном характере сообщений о времени и месте подписания соглашения между Ираном и США.

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    12 июня 2026, 03:08 • Новости дня
    Истребитель F-35 ВВС США подал сигнал бедствия над ОАЭ

    Tекст: Антон Антонов

    Истребитель F-35 ВВС США подал сигнал бедствия в небе над ОАЭ и завершил полет посадкой на базе Аль-Дафра, следует из полетных данных.

    Самолет подал в эфир общий аварийный сигнал, передав код 7700. Код 7700 используется экипажами для обозначения любой общей чрезвычайной ситуации в полете, передает РИА «Новости».

    Он может включать в себя широкий круг возможных проблем, среди которых техническая неисправность, пожар на борту, критическая нехватка топлива или другая экстренная угроза безопасности полета.

    После подачи сигнала бедствия истребитель направился на авиабазу Аль-Дафра в Абу-Даби, где произвел посадку. Точные причины срабатывания аварийного кода и обстоятельства инцидента пока не раскрываются, детали происшествия остаются неизвестными.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, американский истребитель Lockheed Martin F-35 Lightning II в мае подал сигнал 7700 в небе у Аравийского полуострова.

    В январе истребитель ВВС США F-35A исчез с радаров у побережья Японии после подачи экстренного сигнала 7700 над районом Аомори.

    В мае американский беспилотник-разведчик MQ-4C Triton над Ближним Востоком подал сигнал бедствия, находясь в воздушном пространстве Саудовской Аравии недалеко от границы с Ираком.

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    9 июня 2026, 14:58 • Видео
    Европа и Зеленский выставили России ультиматум

    По итогам переговоров Владимира Зеленского с лидерами Великобритании, Германии и Франции России был выдвинут ультиматум из пяти пунктов. И что теперь?

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    11 июня 2026, 22:11 • Новости дня
    Иран не одобрил текст соглашения с США о завершении конфликта

    Fars: Иран не одобрил какой-либо вариант текста соглашения с США

    Tекст: Антон Антонов

    Иран еще не утвердил ни одной редакции соглашения о завершении конфликта с США, сообщает Fars со ссылкой на источник, близкий к иранской переговорной команде.

    «Иран пока не утвердил какой-либо текст для соглашения», – приводит РИА «Новости» со ссылкой на Fars текст сообщения.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Белый дом анонсировал скорую публикацию данных о том, где и когда состоится заключение двустороннего договора между Вашингтоном и Тегераном.

    Вашингтон сообщил об окончательной подготовке двустороннего соглашения между США и Ираном.

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    12 июня 2026, 14:21 • Новости дня
    Иран «отстранил» США от управления Ормузским проливом

    IRNA: Иран и Оман будут совместно управлять Ормузским проливом без США

    Tекст: Вера Басилая

    Тегеран намерен решать вопросы контроля над стратегически важным маршрутом исключительно на региональном уровне совместно с Оманом без участия США, сообщило иранское государственное агентство IRNA.

    Иран не планирует привлекать Соединенные Штаты к контролю над судоходством в Ормузском проливе, передает РИА «Новости». Государственное агентство IRNA опровергло сообщения СМИ о возвращении ситуации к довоенному состоянию.

    «Вопреки странным утверждениям в СМИ Иран не давал никаких обещаний по поводу управления или же возвращения ситуации в Ормузском проливе к состоянию, предшествовавшему военной агрессии США и Израиля. По просьбе Ирана США не будут играть никакой роли в управлении Ормузским проливом», – заявили в иранском агентстве.

    Вопрос будущего управления проливом будет решаться по инициативе Тегерана в региональных рамках. Ключевым партнером в этом процессе выступит Оман как другая прибрежная страна.

    Ранее обсуждалась возможность подписания меморандума о взаимопонимании между США и Ираном. Предполагалось, что документ обеспечит немедленное открытие пролива без взимания платы и возвращение к довоенным объемам судоходства в течение 30 дней.

    Ранее президент США сообщил об окончательной готовности двустороннего соглашения с Тегераном.

    Центральный штаб военного командования ВС Ирана «Хатам аль-Анбия» объявил о полном закрытии Ормузского пролива для любых типов судов и намерении атаковать всех нарушителей запрета.

    Иран пообещал оставлять закрытым Ормузский пролив «сколько потребуется».

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    11 июня 2026, 21:04 • Новости дня
    Трамп заявил, что скоро объявит время и место подписания сделки с Ираном

    Трамп заявил о скором объявлении деталей сделки с Ираном

    Tекст: Ольга Иванова

    Американский лидер анонсировал скорую публикацию данных о том, где и когда состоится заключение двустороннего договора между Вашингтоном и Тегераном.

    Глава государства планирует в ближайшее время раскрыть подробности предстоящего дипломатического события, передает РИА «Новости». Соответствующей информацией политик поделился в четверг на своей личной странице в социальной сети Truth Social.

    «Время и место подписания будут вскоре объявлены», – подчеркнул Дональд Трамп, говоря о готовящемся документе.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне президент США Дональд Трамп сообщил об окончательной подготовке двустороннего соглашения между Вашингтоном и Тегераном.

    В конце мая американский лидер объявил о достижении финальной версии меморандума путем переговоров.

    До официального подписания документа глава государства пообещал сохранить полную морскую блокаду Ирана.

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    12 июня 2026, 03:30 • Новости дня
    США оказались лидерами по экспорту нефти третий месяц подряд

    Reuters: США обошли Россию и Саудовскую Аравию по экспорту нефти

    США оказались лидерами по экспорту нефти третий месяц подряд
    @ Jeff Mcintosh/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Соединенные Штаты третий месяц подряд остаются крупнейшим в мире экспортером нефти, опередив Россию и Саудовскую Аравию, сообщает Reuters.

    Американский экспорт нефти и топлива в мае вырос примерно до 10,5 млн баррелей в сутки на фоне высокой добычи и высвобождения стратегических резервов, передает Reuters.

    По данным сервиса отслеживания судов Vortexa, США остаются ведущим мировым экспортером уже третий месяц подряд. Российский экспорт в мае составил 7 млн баррелей в сутки, тогда как поставки Саудовской Аравии находились на уровне 5,9 млн баррелей.
    Для сравнения, в 2025 году Саудовская Аравия экспортировала около 8,1 млн баррелей в сутки, Соединенные Штаты отгружали 6,6 млн, а российские поставки составляли около 5,8 млн баррелей в сутки.

    Рост американского влияния на энергетических рынках происходит на фоне перебоев саудовского экспорта из-за конфликта США и Ирана, а также санкционного давления на Москву из-за ситуации на Украине.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, апрельский экспорт американской нефти достиг исторического максимума на фоне ближневосточного конфликта.

    В мае сообщалось, что доходы Соединенных Штатов от продажи топлива увеличились в полтора раза за месяц.

    Вашингтон воспользовался войной на Ближнем Востоке для наращивания поставок энергоресурсов.

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    12 июня 2026, 01:57 • Новости дня
    Взрывы прогремели в районе иранского порта Бендер-Аббас

    Tекст: Антон Антонов

    В районе портового города Бендер-Аббас на юге Ирана прогремели два взрыва, сообщает Reuters со ссылкой на иранские СМИ.

    Точная причина случившегося пока неизвестна, передает РИА «Новости».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, взрыв также произошел у побережья города Сирик на юге Ирана.

    Накануне США нанесли удары по Ирану. Белый дом заявлял, что новые удары США решили не наносить.

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    11 июня 2026, 22:57 • Новости дня
    Трамп допустил скорое подписание соглашения между США и Ираном в Европе

    Tекст: Вера Басилая

    Вашингтон и Тегеран могут заключить договоренности о завершении боевых действий в ближайшие дни на территории Европы, заявил президент США Дональд Трамп.

    Американский лидер допустил скорое заключение мирного договора между двумя странами, передает РИА «Новости». По его словам, это может произойти уже в предстоящие выходные дни.

    «Подписание пройдет, возможно, в Европе. У нас будет подписание вскоре», – сказал президент Соединенных Штатов во время выступления в Белом доме.

    Он добавил, что Ормузский пролив официально откроется сразу после утверждения документа. Сам президент США не планирует присутствовать на церемонии, однако там будет находиться вице-президент Джей Ди Вэнс.

    Накануне президент США сообщил об окончательной готовности двустороннего соглашения с Тегераном.

    Американский вице-президент Джей Ди Вэнс заявил о скором заключении данной сделки.

    Агентство Fars сообщило, что Иран еще не утвердил ни одной редакции соглашения о завершении конфликта с США.

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    12 июня 2026, 03:00 • Новости дня
    Иран включил объекты Starlink в список возможных военных целей

    Fars: Иран включил в список целей для военных ударов связанные с Маском объекты

    Tекст: Антон Антонов

    Иран внес в список целей объекты, связанные с активами Илона Маска на Ближнем Востоке, сообщает Fars со ссылкой на информированные источники.

    «Тегеран оставляет за собой право наносить удары по всем объектам, связанным с активами, которыми управляет Маск в регионе», – заявил источник Fars.

    Указывается, что американские военные при поддержке компаний, связанных с Маском, нанесли удары по водной инфраструктуре на юге Ирана, передает РИА «Новости».

    Наземные станции Starlink, через которые работает спутниковый интернет SpaceX, расположены в Израиле, Катаре, Иордании, ОАЭ и Омане. Starlink является дочерним подразделением спутникового интернета, полностью принадлежащим компании Маска SpaceX.

    Как отмечает телеканал CNN, иранская угроза прозвучала на фоне первичного публичного размещения акций SpaceX.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Иран ранее заявил о намерении атаковать спутниковые станции Starlink в странах Персидского залива.

    Корпус стражей исламской революции Ирана ранее пригрозил ударами по объектам крупнейших американских IT-компаний на Ближнем Востоке.

    В связи с IPO SpaceX состояние Илона Маска, по оценке агентства Reuters, превысило триллион долларов.

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    12 июня 2026, 00:30 • Новости дня
    Трамп заявил об одобрении Ираном соглашения с США

    Tекст: Антон Антонов

    Президент США Дональд Трамп заявил, что иранское руководство в его понимании одобрило соглашение с Вашингтоном.

    «Как я понимаю, ответ «да» – сказал Трамп в Белом доме, отвечая на вопрос журналистов, одобрил ли сделку верховный лидер Ирана.

    Трамп заявил, что Иран в рамках договоренностей с США возьмет обязательство не стремиться к обладанию ядерным оружием и не приобретать его. По его словам, Тегеран уже согласился на такой пункт, который он назвал для себя главным, передает РИА «Новости».

    Американский лидер также сообщил, что готовящийся меморандум о взаимопонимании между США и Ираном станет очень детальным документом и включит снятие морской блокады с Ирана.

    Он добавил, что текст согласован многими странами и назвал сделку выгодной для США, Ближнего Востока и в перспективе для Ирана.

    Трамп выразил уверенность, что после заключения сделки цены на нефть начнут снижаться ниже уровней, зафиксированных до начала конфликта, а вслед за ними подешевеют и другие товары.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент США сообщил о полной готовности двустороннего соглашения с Ираном и необходимости его лишь подписать.

    По его словам, Вашингтон и Тегеран могут заключить договоренности о завершении боевых действий в ближайшие дни на территории Европы.

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    12 июня 2026, 00:55 • Новости дня
    Взрыв произошел на юге Ирана

    Взрыв произошел у побережья города Сирик на юге Ирана

    Tекст: Антон Антонов

    У побережья расположенного на юге Ирана города Сирик произошел взрыв, сообщает Reuters со ссылкой на иранские СМИ.

    Причина произошедшего взрыва пока не сообщается, передает РИА «Новости» .

    Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне США нанесли удары по Ирану. Иранские СМИ сообщали о серии взрывов и работе ПВО в районах Минаба и Сирика на юге страны.

    Вашингтон заявил, что отменил новые запланированные удары по Ирану.

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    12 июня 2026, 02:25 • Новости дня
    Взрыв у побережья Ирана связали с попыткой танкера пройти через Ормузский пролив

    Reuters: Взрыв у побережья Сирика связан с попыткой танкера пройти через Ормуз

    Tекст: Антон Антонов

    Взрыв у побережья иранского города Сирик связан с действиями иранских военных, остановивших проход танкера в Ормузский пролив, сообщает Reuters со ссылкой на иранские СМИ.

    По данным иранских СМИ, военнослужащие не позволили «нарушающему правила танкеру» пройти через Ормузский пролив без предварительного согласования, передает РИА «Новости».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, у побережья расположенного на юге Ирана города Сирик произошел взрыв. Также взрывы прогремели в районе иранского порта Бендер-Аббас.

    Центральный штаб военного командования ВС Ирана «Хатам аль-Анбия» объявил о полном закрытии Ормузского пролива для любых типов судов и намерении атаковать всех нарушителей запрета.

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    12 июня 2026, 01:31 • Новости дня
    МИД Ирана назвал спекуляциями сообщения о сроках соглашения с США

    Представитель МИД Ирана Багаи: Соглашение с США не было окончательно согласовано

    Tекст: Антон Антонов

    Сообщения о времени и месте подписания соглашения между Ираном и США являются спекулятивными, заявил представитель МИД Ирана Исмаил Багаи.

    По словам Багаи, никаких окончательных договоренностей по этому вопросу достигнуто не было, передает РИА «Новости» со ссылкой на IRNA.

    «Сообщения о времени и месте подписания соглашения остаются спекулятивными и еще ничего не было окончательно согласовано», – заявил он.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент США сообщил о полной готовности соглашения.

    По его словам, Вашингтон и Тегеран могут заключить договоренности в ближайшие дни в Европе.

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    12 июня 2026, 12:08 • Новости дня
    Merh: Иран и США подготовили проект меморандума о прекращении конфликта

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Тегеран и Вашингтон разработали документ из 14 пунктов, предполагающий остановку боевых действий и снятие американских санкций в обмен на обязательства Ирана.

    Документ состоит из 14 пунктов, включая немедленное прекращение войны на всех фронтах, в том числе в Ливане, передает РИА «Новости» со ссылкой на Mehr.

    Согласно проекту, Вашингтон обязуется не вмешиваться во внутренние дела Исламской республики и вывести войска из прилегающих районов. Кроме того, планируется полное снятие морской блокады и открытие Ормузского пролива в течение 30 дней. Тегеран также должен получить доступ к финансовым источникам и возможность свободно продавать нефть.

    «Также США и их союзники должны представить проект по восстановлению Ирана на сумму минимум 300 млрд долларов», – говорится в сообщении.

    Ожидается, что после начала переговоров Вашингтон разблокирует иранские активы на 12 млрд долларов.

    В течение 60 дней стороны продолжат обсуждение окончательного соглашения по ядерному вопросу и отмене резолюций Совбеза ООН. Иран подтверждает отказ от производства ядерного оружия в рамках ДНЯО, а итоговая сделка потребует утверждения на уровне ООН.

    В конце мая СМИ сообщали, что стороны согласовали проект меморандума о взаимопонимании. По данным иранской прессы, американские власти обязались предоставить Тегерану доступ к заблокированным средствам в размере 12 млрд долларов.

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    12 июня 2026, 09:52 • Новости дня
    Axios: Трамп допустил «разбавление» урана внутри Ирана

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Президент США Дональд Трамп считает возможным вариантом решения иранской ядерной проблемы «разбавление» обогащенного урана внутри этой страны, пишут американские СМИ.

    Трамп согласился кардинально изменить подход к решению ядерной проблемы Тегерана, одним из возможных вариантов урегулирования ситуации может стать обработка сырья непосредственно на территории этой страны, передает РИА «Новости» со ссылкой на Axios.

    При этом разбавление должно проходить под надзором инспекторов ООН, сказал неназванный высокопоставленный чиновник в Вашингтоне.

    Ожидается, что любые практические шаги по изменению иранской ядерной программы начнутся только после официального утверждения новых договоренностей. Для этого Вашингтону и Тегерану предстоит подписать соответствующий меморандум о взаимопонимании.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее Трамп требовал уничтожить или вывезти иранский обогащенный уран за границу. Власти исламской республики отказались радиоактивное сырье другим странам.

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