Премьер Пакистана Шариф сообщил о согласовании мирной сделки США и Ирана

Истребитель F-35 ВВС США подал сигнал бедствия над ОАЭ

Tекст: Антон Антонов

Самолет подал в эфир общий аварийный сигнал, передав код 7700. Код 7700 используется экипажами для обозначения любой общей чрезвычайной ситуации в полете, передает РИА «Новости».

Он может включать в себя широкий круг возможных проблем, среди которых техническая неисправность, пожар на борту, критическая нехватка топлива или другая экстренная угроза безопасности полета.

После подачи сигнала бедствия истребитель направился на авиабазу Аль-Дафра в Абу-Даби, где произвел посадку. Точные причины срабатывания аварийного кода и обстоятельства инцидента пока не раскрываются, детали происшествия остаются неизвестными.

Как писала газета ВЗГЛЯД, американский истребитель Lockheed Martin F-35 Lightning II в мае подал сигнал 7700 в небе у Аравийского полуострова.

В январе истребитель ВВС США F-35A исчез с радаров у побережья Японии после подачи экстренного сигнала 7700 над районом Аомори.

В мае американский беспилотник-разведчик MQ-4C Triton над Ближним Востоком подал сигнал бедствия, находясь в воздушном пространстве Саудовской Аравии недалеко от границы с Ираком.