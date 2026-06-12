Премьер Пакистана Шариф сообщил о согласовании мирной сделки США и Ирана

Глава пакистанского правительства Шехбаз Шариф официально подтвердил успешное завершение согласования текста мирной сделки США и Ирана, передает РИА «Новости». Политик опубликовал соответствующее заявление на своей личной странице в социальной сети X.
«Мы можем подтвердить, что достигнут окончательный согласованный текст сделки о мире», – подчеркнул премьер-министр.
Шариф также отметил беспрецедентное сближение позиций двух государств. По его словам, сейчас пакистанская сторона тесно взаимодействует с американскими и иранскими дипломатами для скорейшей реализации всех намеченных планов и завершения необходимых формальностей.
Президент США заявил об одобрении мирного соглашения иранским руководством.
Двумя днями ранее американский лидер сообщил об окончательной готовности двустороннего документа.
В начале июня глава МИД Ирана Аббас Аракчи анонсировал старт работы над финальными формулировками.