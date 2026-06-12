Tекст: Вера Басилая

Глава государства отметил, что некоторые государства Североатлантического альянса пытались нанести стратегическое поражение Москве, чтобы поучаствовать в разделе страны, передает РИА «Новости». Однако, по его словам, теперь эти страны осознали невозможность осуществления своих планов.

«Если бы камер не было, я бы показал известным всем вам жестом, чего они в этом случае добьются. Ничего не добьются», – сказал Путин во время беседы с военнослужащими в День России.

Путин выразил абсолютную уверенность в невозможности стратегического поражения государства.

Во время общения с военнослужащими президент указал на одиночное противостояние Москвы всему коллективному Западу в виде НАТО.

Президент России Владимир Путин дал совет недругам никогда не воевать с Россией и не пытаться этого делать.