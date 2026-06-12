Полиция Амстердама задержала подозреваемых во взрыве в спортклубе

В Амстердаме задержали нескольких человек после мощного взрыва в спортклубе

Tекст: Мария Иванова

Полиция Амстердама сообщила об аресте нескольких человек и изъятии автомобилей в связи со взрывом в спортивном клубе, передает РИА «Новости».

Инцидент произошел в ночь на субботу в районе Осдорп, расположенном на западе нидерландской столицы.

«Мы задержали нескольких человек и изъяли ряд транспортных средств», – говорится в официальном заявлении правоохранительных органов. В настоящее время экстренные службы продолжают поиски возможных пострадавших под обломками разрушенного здания.

Из-за риска обрушения и продолжающихся спасательных работ криминалисты пока не имеют доступа внутрь помещений. Точная причина происшествия остается неустановленной, однако следователи уже начали осмотр прилегающей территории для сбора улик.

Как писала газета ВЗГЛЯД, при взрыве в круглосуточном спортивном зале на западе Амстердама пострадали семь человек.

В марте в еврейской школе этого города произошел ночной взрыв.

Месяцем позже у здания организации «Христиане за Израиль» в нидерландском Нейкерке прогремел еще один взрыв.