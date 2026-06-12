Bloomberg: Илон Маск стал первым в истории триллионером

Tекст: Мария Иванова

Состояние основателя SpaceX и Tesla достигло 1,05 трлн долларов в первый день торгов после первичного размещения акций его аэрокосмической компании, передает РИА «Новости». Этот финансовый успех сделал бизнесмена первым в истории человечества триллионером.

«Акции SpaceX открылись на отметке 150 долларов, сделав Маска первым в мире триллионером... Состояние Маска на момент начала торгов акциями SpaceX составляет приблизительно 1,05 триллиона долларов», – отмечает Bloomberg.

Успешное IPO подтвердило высочайший интерес инвесторов к космической отрасли.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в дебютный день торгов котировки предприятия выросли на 18,33%.

Ранее космическая корпорация намеревалась выпустить на рынок более 555 млн акций.

До начала продажи ценных бумаг журнал Forbes оценивал состояние бизнесмена примерно в 780 млрд долларов.