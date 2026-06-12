Tекст: Вера Басилая

Торжественная церемония подъема государственного флага прошла 12 июня у столичного Музея Победы. В ней участвовали Герои Труда и лауреаты Государственных премий России 2025 года, которые прибыли из Кремля после вручения наград президентом Владимиром Путиным.

«Сегодня особенный день для нашего государства. День гордости за огромный исторический путь, в котором ковала Россия – Победу, отстаивала свою национальную гордость. И сегодня, несмотря на санкции, несмотря на двойные стандарты, несмотря на всю несправедливость вокруг нашего государства, мы с гордо поднятой головой идём вперёд», – подчеркнула лауреат Государственной премии за правозащитную деятельность Татьяна Москалькова.

Главный врач клинической больницы святителя Алексия Алексей Заров отметил, что испытывает особые чувства при поднятии флага и исполнении гимна детьми. Он назвал честью находиться в кругу людей, посвятивших жизнь служению стране, и добавил, что полученная премия будет направлена на благотворительность.

Свидетелями и участниками церемонии также стали сотни активистов различных патриотических объединений.

Поднятие флага сопровождалось композицией «Славься» Михаила Глинки, после чего собравшиеся исполнили гимн России.

В завершение мероприятия состоялось возложение цветов к «Огню Памяти и Славы».

Президент России Владимир Путин вручил государственные награды выдающимся гражданам страны в Большом Кремлевском дворце.

После официальной части Путин вместе с лауреатами провозгласил троекратное ура за победу.



