Акции SpaceX взлетели в цене после рекордного размещения

Стоимость акций SpaceX подскочила на 18,33% в начале торгов после рекордного IPO

Tекст: Мария Иванова

В дебютный день торгов котировки предприятия выросли на 18,33%, достигнув отметки 159,75 доллара за штуку, передает РИА «Новости».

Изначальная цена размещения составляла 135 долларов. В ходе процедуры компания привлекла 75 млрд долларов. Этот показатель побил предыдущий мировой рекорд, установленный саудовской нефтегазовой корпорацией Saudi Aramco, которая в 2019 году собрала 25,6 млрд долларов.

Американский производитель космической техники был основан Илоном Маском в 2002 году. В феврале текущего года предприятие объединили с другим проектом бизнесмена – стартапом xAI.

Как писала газета ВЗГЛЯД, перед началом торгов американская компания установила стоимость одной акции на уровне 135 долларов.

В начале июня корпорация запланировала привлечь в ходе первичного размещения рекордные 75 млрд долларов.

Заявку на выход на биржу Nasdaq предприятие опубликовало в мае текущего года.