Путин назвал условие для переговоров по Украине

Путин озвучил позицию Москвы во время встречи с участниками спецоперации, передает РИА «Новости».
Президент особо отметил исключительную важность безусловной защиты долгосрочных стратегических целей государства при любом варианте развития событий.
«Мы согласны вести переговоры, но только с учетом наших национальных интересов. Причем не просто сегодняшнего дня, а перспективных, рассчитанных на историческую перспективу», – рассказал Владимир Путин присутствующим бойцам.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал национальные интересы главным приоритетом Москвы в процессе урегулирования конфликта.
Владимир Путин дал совет недругам никогда не воевать с Россией и не пытаться этого делать.
Также Владимир Путин заявил, что никому не удавалось нанести России стратегическое поражение и не удастся.