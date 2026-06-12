Путин: Только мы в состоянии защитить Россию

Tекст: Вера Басилая

Президент Владимир Путин на встрече с участниками СВО отметил важность консолидации общества для будущего страны, передает РИА «Новости».

«Кроме нас Россия никому не нужна. И только мы в состоянии ее защитить, укрепить и создать условия для ее уверенного развития», – сказал Владимир Путин.

Также руководитель страны обратил внимание на военные аспекты. «Мы, конечно, должны учитывать возможности противника, совершенствовать наши возможности, развивать их и укреплять», – сказал Путин на встрече.

Ранее Путин назвал День России праздником участников спецоперации.

Также Владимир Путин заявил, что никому не удавалось нанести России стратегическое поражение и не удастся.