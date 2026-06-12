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    Россия стала соавтором экономического чуда КНДР
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    Американист объяснил «охоту» США на россиян в Таиланде
    Медведев в День России разрезал на куски портреты Мерца и Стармера
    Путин назвал условие для переговоров по Украине
    Путин: Низкоорбитальная спутниковая группировка России не уступает Starlink
    Путин дал совет недругам России
    Путин рассказал, почему назначил Белоусова министром обороны
    МИД: США устроили настоящую охоту на россиян в Таиланде
    12 июня 2026, 18:10 • Новости дня

    Китайские спецслужбы выявили иностранных черепах-шпионов

    Спецслужбы Китая раскрыли сеть морских животных с шпионскими датчиками

    Tекст: Мария Иванова

    В территориальных водах Китая обнаружены черепахи и рыбы со специальными датчиками, которые через спутник передают за рубеж секретные параметры морской среды.

    Китайская контрразведка зафиксировала использование иностранных черепах и рыб для шпионажа в морских акваториях страны, передает РИА «Новости».

    По данным министерства государственной безопасности КНР, зарубежные спецслужбы применяют новые методы сбора секретной информации.

    «В одном из морских районов Китая были обнаружены крупные живые морские животные, к которым были прикреплены датчики», – заявили в ведомстве. Устройства в реальном времени фиксировали температуру воды, соленость и особенности течений, после чего отправляли данные через спутники.

    Помимо биошпионов, китайские специалисты обнаружили другие средства слежения. В водах КНР были найдены надводные беспилотники и разведывательные буи, которые отслеживали перемещения военных кораблей и подводных лодок.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Министерство госбезопасности Китая предупредило о переделке иностранных морских буев в шпионские устройства.

    Ранее связанные с зарубежными разведками компании установили на территории КНР анемометрические вышки для сбора конфиденциальной информации.

    В прошлом году китайские спецслужбы ликвидировали сеть филиппинских шпионов около военных объектов.

    12 июня 2026, 13:20 • Новости дня
    Путин: Россия гордится подвигами предков
    Путин: Россия гордится подвигами предков
    @ Сергей Бобылев/РИА Новости

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Российские граждане испытывают гордость за трудовые и боевые заслуги своих предков, заявил президент Владимир Путин на церемонии вручения государственных наград в День России.

    «Мы отмечаем этот праздник с теплым, душевным отношением к Родине, с гордостью за грандиозные трудовые и ратные свершения многих поколений наших предков, с уважением к ключевым событиям отечественной истории и, конечно, с пониманием, что все этапы более чем тысячелетнего пути нашего государства – это одно единое целое», – цитирует Путина РИА «Новости».

    В пятницу в Большом Кремлевском дворце началась традиционная церемония вручения госнаград.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в поздравлении патриарху Кириллу по случаю Дня России глава государства назвал подвиги предков вдохновляющим примером.

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    12 июня 2026, 10:19 • Новости дня
    Медведев в День России разрезал на куски портреты Мерца и Стармера
    Медведев в День России разрезал на куски портреты Мерца и Стармера
    @ medvedev_telegram

    Tекст: Мария Иванова

    Зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев в День России опубликовал сгенерированный искусственным интеллектом ролик, где уничтожает через шредер фотографии канцлера германии Фридриха Мерца, главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, а также британского премьер-министра Кира Стармера.

    Дмитрий Медведев опубликовал в Telegram-канале сгенерированный ИИ ролик, где отправляет в шредер фотографии канцлера ФРГ Фридриха Мерца, главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляен и премьер-министра Британии Кира Стармера.

    А в конце видео, когда портреты европейских лидеров уже разрезаны на куски, звучат первые ноты гимна России.

    «Ни один враг не помешает развитию и процветанию нашей Родины. С Днем России!», – гласит подпись к видеоролику.

    Напомним, накануне заместитель председателя Совбеза РФ, председатель «Единой России» Дмитрий Медведев призвал не забывать доставленные России неприятности.

    Медведев также назвал беспрецедентные санкции Запада открытой войной.

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    9 июня 2026, 14:58 • Видео
    Европа и Зеленский выставили России ультиматум

    По итогам переговоров Владимира Зеленского с лидерами Великобритании, Германии и Франции России был выдвинут ультиматум из пяти пунктов. И что теперь?

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    11 июня 2026, 19:32 • Новости дня
    Военкор Коц сравнил ситуацию в Константиновке со штурмом «Азовстали»
    Военкор Коц сравнил ситуацию в Константиновке со штурмом «Азовстали»
    @ Виталий Аньков/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Штурмовики Южной группировки войск замкнули внутреннее кольцо окружения вокруг украинских формирований в Константиновке, в юго-западной части города идет методичное уничтожение окруженных бойцов ВСУ, как при штурме «Азовстали», заявил военкор Александр Коц.

    Российские штурмовики прошли через территорию химического комбината и соединились с силами, наступавшими с северного направления, замкнув внутреннее кольцо вокруг украинского гарнизона, сообщает в Max военный корреспондент Александр Коц. По его словам, на металлургическом заводе и в юго-западной части населенного пункта происходит планомерное уничтожение окруженной группировки.

    «Знакомый сценарий – «Азовсталь» в миниатюре, только без камер западных журналистов и без эвакуационных коридоров», – отметил военкор. Он добавил, что российские силы заходят в Новоселовку – последний крупный микрорайон, где противник удерживал северный фланг.

    Потеря Новоселовки приведет к обрушению «северного балкона», откуда украинские войска пытались контратаковать со стороны Алексеево-Дружковки. Резервы противника уничтожаются на подступах к городу благодаря контролю коммуникаций операторами беспилотников. Оставшаяся часть гарнизона, по оценке журналиста, попытается прорваться малыми группами в сторону Иванополья и Дружковки или закрепиться в высотках.

    Падение Константиновки, служившей южной опорой Славянско-Краматорско-Дружковской агломерации, открывает южный фас Краматорска. При этом на северном направлении российские подразделения уже форсировали канал Северский Донец – Донбасс, взяли под контроль Тихоновку и ведут бои за Рай-Александровку.

    Российская армия взяла под контроль восточную часть Константиновки. Подразделения Южной группировки продвинулись в городском микрорайоне Новоселовка.

    Вооруженные силы России обошли этот населенный пункт с трех направлений для блокировки путей снабжения противника.

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    12 июня 2026, 05:45 • Новости дня
    Из-за убийства в Дубае открыты уголовные дела против полицейских из Петербурга
    Из-за убийства в Дубае открыты уголовные дела против полицейских из Петербурга
    @ Сергей Булкин/ТАСС

    Tекст: Антон Антонов

    Уголовные дела о злоупотреблении полномочиями возбудили в отношении двух петербургских полицейских в связи с убийством стюардессы в Дубае, которая с 2024 года жаловалась на побои со стороны бывшего, но полицейские игнорировали ее заявления, сообщает СК.

    Двое сотрудников полиции УМВД России по Красносельскому району стали фигурантами уголовных дел по статье о злоупотреблении должностными полномочиями, повлекшем тяжкие последствия, передает РИА «Новости».

    Следствие установило, что девушка с 2024 года неоднократно обращалась в полицию с заявлениями о физическом насилии со стороны бывшего возлюбленного. Несмотря на наличие оснований, указывающих на возможное совершение в отношении нее преступлений, полицейские не выносили постановления об отказе в возбуждении уголовных дел, что позволило мужчине избежать преследования и назначения наказания «в разумный срок».

    В декабре 2025 года в Петербурге задержали мужчину по обвинению в убийстве 25-летней девушки, тело которой ранее обнаружили в отеле в Дубае. По версии следствия, он преследовал бывшую подругу, с которой несколько лет состоял в отношениях, и нанес ей не менее 15 ударов ножом.

    В следственных органах уточняли, что обвиняемый занимался бизнесом в Петербурге, а погибшая работала стюардессой.

    В региональном главке МВД России сообщили, что ведомство устанавливает обстоятельства, предшествующие убийству жительницы Петербурга. Двое сотрудников полиции проверяются на надлежащее исполнение служебных обязанностей, подчеркнули в пресс-службе.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российского гражданина в Петербурге задержали по подозрению в убийстве 25-летней девушки в Дубае.

    Убитую стюардессу зарезал ее бывший возлюбленный в дубайском отеле Voco Bonnington.

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    12 июня 2026, 10:08 • Новости дня
    Глава МИД Индии Джайшанкар ответил на критику закупок нефти у России
    Глава МИД Индии Джайшанкар ответил на критику закупок нефти у России
    @ IMAGO/dts Nachrichtenagentur/Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Министр иностранных дел Индии Субраманьям Джайшанкар на форуме в Финляндии ответил на слова британского журналиста Гидеона Рахмана об «аморальности» закупок российской нефти.

    «Когда вы говорили о неопределенности с точки зрения морали, я скажу так: ни одна европейская страна не подвергалась нападению с применением индийского оружия. Хотелось бы сказать то же самое и в обратную сторону», – заявил индийский политик.

    Смущенный модератор дискуссии попросил пояснить эти слова. В ответ Джайшанкар напомнил, что страны Европы годами продавали вооружение, которое затем использовалось для нападений на Индию, в то время как Нью-Дели никогда не действовал против европейских государств.

    После этих слов в зале повисла неловкая тишина, передают «Вести».

    Попытку разрядить обстановку предприняла глава МИД Финляндии Элина Валтонен. Она выступила в защиту индийской стороны, отметив, что Европа не планировала нарушать работу всего нефтяного сектора, и выразила понимание причин, по которым Индия закупает российскую нефть.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава индийского МИД назвал Россию стабильным поставщиком нефти. В мае представители министерства нефти и газа Индии заявили о независимости закупок российских углеводородов от американских ограничений.

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    12 июня 2026, 09:49 • Новости дня
    Экстремал Бойцов ко Дню России прыгнул с парашютом с башни в «Москва-Сити»
    Экстремал Бойцов ко Дню России прыгнул с парашютом с башни в «Москва-Сити»
    @ wyffest

    Tекст: Мария Иванова

    В честь Дня России и в поддержку Международного фестиваля молодежи профессиональный бейсджампер Сергей Бойцов совершил уникальный прыжок с 338-метрового небоскреба «Меркурий» в «Москва-Сити», впервые в стране использовав в свободном падении дымовую шашку.

    Уникальная акция профессионального бейсджампера Сергея Бойцова состоялась в деловом центре «Москва-Сити», говорится в поступившем в газету ВЗГЛЯД сообщении.

    Спортсмен прыгнул с парашютом с башни «Меркурий» высотой почти 339 метров, развернув российский флаг и активировав цветной дым. Мероприятие приурочили к государственному празднику и грядущему Международному фестивалю молодежи в Екатеринбурге.

    Бойцов заметил, что этот трюк – не просто порция адреналина, а настоящий манифест. Он хотел подчеркнуть необходимость стремиться к новым достижениям и следовать за мечтой.

    «Для меня каждый прыжок – это возможность выйти за пределы привычного и доказать, что невозможное становится возможным, если верить в свою цель и упорно к ней идти», – заявил многократный рекордсмен мира.

    Бойцов отметил, что философия предстоящего молодежного фестиваля ему очень близка, и выразил надежду вдохновить юношей и девушек на амбициозные свершения.

    Тщательная подготовка к сложнейшему трюку заняла две недели. Из-за плотной застройки и ступенчатой архитектуры здания старт назначили на раннее утро, когда стихает ветер и нет прохожих. Сложности добавлял черный стеклянный купол на траектории снижения: он визуально искажал приближающуюся землю.

    Свободное падение длилось до критической отметки в 100 метров (уровень 22-го этажа), после чего экстремал благополучно раскрыл парашют, выполненный в цветах государственного флага.

    Из-за строгих мер безопасности наблюдателей на площадку не допустили, а первым, кто поздравил рекордсмена, стал сотрудник ДПС, обеспечивавший порядок: он пожал спортсмену руку со словами: «Поздравляю, красава, брат!».

    Останавливаться на достигнутом парашютист не собирается. В его ближайших планах значится покорение границы космоса и установление нового мирового рекорда. Он намерен совершить прыжок с теплового аэростата с высоты более 11 километров.

    Видео прыжка бейсджампера с небоскреба «Москва-сити» смотритев канале газеты ВЗГЛЯД в «Максе».

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    11 июня 2026, 20:36 • Новости дня
    Российские бойцы подняли флаг над Константиновкой
    Российские бойцы подняли флаг над Константиновкой
    @ кадр из видео

    Tекст: Валерия Городецкая

    Военнослужащие ВС России подняли триколор над Константиновкой, зафиксировав исторический момент с помощью беспилотника.

    Кадры с установленным в городе российским триколором опубликовал телеканал RT. Видеоматериалы журналистам передали военнослужащие 1194-го полка 4-й бригады Южной группировки войск.

    Ранее Минобороны сообщило, что российские войска полностью установили контроль над восточной частью города и вышли на его северо-восточные окраины.

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    11 июня 2026, 19:44 • Новости дня
    The Economist: Украинские власти в спешке эвакуируют заводы из Краматорска
    The Economist: Украинские власти в спешке эвакуируют заводы из Краматорска
    @ Михаил Почуев/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Украинские власти экстренно эвакуируют металлообрабатывающие заводы из Краматорска в подконтрольной ВСУ части ДНР, сообщает британский журнал The Economist.

    По данным The Economist, Киев начал форсированный перенос металлообрабатывающих производств из Краматорска в подконтрольной ВСУ части ДНР на запад страны, передает РИА «Новости».

    Попытки вывезти промышленные объекты предпринимались еще в 2022 году. Однако по мере приближения российских войск темпы передислокации постоянно растут.

    Журналисты отмечают попытку перенести промышленное сердце города в Перечин с населением семь тысяч человек.

    «Мало кто считает, что времени осталось много. Новокраматорский машиностроительный завод, главный машиностроительный завод Краматорска, только что объявил о закрытии и увольнении или переводе своих рабочих», – говорится в публикации.

    На данный момент в Перечин уже перевезли более 3,5 тыс. сотрудников. При этом местные жители недовольны переездом такого числа рабочих. Граждан возмущает предоставленная заводчанам бронь от мобилизации, а строительство жилья для приезжих они считают нарушением своих прав.

    Ответственные за создание нового индустриального парка чиновники рассчитывают на правительственную поддержку. Западные обозреватели подчеркивают, что в принимающем высокотехнологичные производства городке ранее не занимались даже развитием дорожной сети.

    Ранее украинская администрация приступила к принудительному вывозу семей с детьми из Краматорска.

    Военный эксперт Андрей Марочко заявил о вынужденном бегстве мирных жителей из этого города из-за поведения солдат ВСУ.

    В прошлом году власти подконтрольной Киеву части ДНР призвали оставшееся население срочно покинуть Краматорск.

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    12 июня 2026, 14:15 • Новости дня
    МИД: США устроили настоящую охоту на россиян в Таиланде
    МИД: США устроили настоящую охоту на россиян в Таиланде
    @ Narong Sangnak/EPA/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Российским гражданам следует проявлять крайнюю осторожность при планировании поездок в Таиланд из-за угрозы арестов по запросам американских спецслужб, сообщил МИД.

    Россиянам следует воздержаться от визитов в Таиланд при наличии риска уголовного преследования со стороны американских властей, указало ведомство на своем сайте.

    Эта популярная туристическая страна остается местом, где Вашингтон развернул настоящую «охоту» за россиянами.

    Подобная практика началась в 2008 году с ареста предпринимателя Виктора Бута. В министерстве отметили, что спецслужбы США проводят операции без оглядки на местные власти. Задержанные россияне часто сталкиваются с психологическим давлением и угрозами для склонения к признанию вины.

    Риски для граждан значительно возросли после начала специальной военной операции и введения экстерриториальных санкций. МИД советует избегать даже пересадок в тайских аэропортах и всегда иметь при себе контакты российских дипломатических представительств для получения помощи.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в ноябре прошлого года правоохранительные органы Таиланда задержали россиянина по запросу США из-за обвинений в хакерстве. Позже подозреваемого этапировали с острова Пхукет в Бангкок.

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    12 июня 2026, 08:17 • Новости дня
    Норвегия оштрафовала шведов за кидание камней в сторону России
    Норвегия оштрафовала шведов за кидание камней в сторону России
    @ Steffen Trumpf/dpa/Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Норвежские правоохранители оштрафовали трех шведских граждан на сумму более 800 долларов за то, что они кидали камни на российскую территорию, сообщили в полиции Норвегии.

    «Полиция задержала трех граждан Швеции, которые кидали камни через границу, из Норвегии в Россию», – указали в полиции, передает РИА «Новости».

    Им всем выписали штраф в размере 8 тыс. крон, что составляет 844 доллара, их посчитали нарушителями границы.

    Как уточнил телеканал TV2, норвежское законодательство строго запрещает любые действия угрожающего или запугивающего характера, направленные на государственную границу или совершаемые через нее.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в феврале пьяный гражданин Швеции попытался прорваться в Россию через закрытый финский контрольно-пропускной пункт.

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    11 июня 2026, 19:59 • Новости дня
    Франция предложила усилить влиятельность Каллас

    Франция предложила расширить полномочия главы евродипломатии Каллас

    Франция предложила усилить влиятельность Каллас
    @ Luis Barron/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Париж инициировал масштабную реорганизацию внешнеполитического ведомства объединенной Европы из-за неэффективного реагирования на международные кризисы, сообщают западные СМИ.

    Французские дипломаты выступили за реорганизацию дипломатической службы Евросоюза и расширение полномочий ее руководителя Кайи Каллас. Причиной инициативы стала низкая эффективность Брюсселя в условиях международных конфликтов, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на агентство Reuters.

    «Документ отражает мнение многих чиновников и дипломатов ЕС о том, что Брюссель слишком медленно и неорганизованно реагирует на чрезвычайные ситуации из-за разногласий между его институтами, лидерами и правительствами 27 государств-членов», – пишет агентство. Трудности возникают из-за смешения функций Еврокомиссии и внешнеполитического ведомства.

    Для исправления ситуации предложено три варианта реформ. Это либо передача всей внешней политики под контроль Еврокомиссии, либо делегирование функций дипломатической службы Совету ЕС, или существенное расширение полномочий Каллас.

    Журналисты подчеркивают, что реализация последнего сценария сделает Каллас первым исполнительным вице-президентом. В результате она сможет напрямую руководить профильными комиссарами и департаментами, отвечающими за внешние связи, торговлю и экономическое развитие.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, другие европейские СМИ отмечают, что европейские государства, наоборот, рассматривают возможность сокращения влияния дипломатической службы ЕС.

    Ранее депутат Европарламента от Люксембурга Фернан Картайзер призвал заменить Каю Каллас на посту верховного представителя по иностранным делам. Премьер-министр Словакии Роберт Фицо также выступал за смену главы европейской дипломатии.

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    12 июня 2026, 09:27 • Новости дня
    Подростка-иностранца обвинили в убийстве жителя Наро-Фоминска и ранении ребенка
    Подростка-иностранца обвинили в убийстве жителя Наро-Фоминска и ранении ребенка
    @ Максим Блинов/РИА Новости

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    В Подмосковье 16-летнему иностранному гражданину инкриминируют расправу над местным жителем и покушение на жизнь его сына, сообщили в Главном следственном управлении СК по Московской области.

    В ночь на 11 июня злоумышленник проник в чужой дом, внутри находился знакомый фигуранту мужчина и два его ребенка, указало ведомство в Max.

    Нападавший ударил ножом главу семьи и одного из мальчиков, второму удалось спрятаться. От полученных травм потерпевший скончался на месте, а раненого ребенка экстренно госпитализировали.

    После совершения преступления обвиняемый скрылся на автомобиле убитого, однако правоохранители оперативно задержали его по горячим следам. Уже обнаружено выброшенное орудие преступления – нож. Проведены необходимые допросы.

    В ближайшее время планируется проведение комплекса судебных экспертиз, включая генетическую и психолого-психиатрическую. Следствие намерено ходатайствовать перед судом об аресте подозреваемого.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, подозреваемым в нападении на отца и сына оказался 16-летний иностранный гражданин. Сотрудники полиции оперативно задержали его в Наро-Фоминске.

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    12 июня 2026, 14:37 • Новости дня
    Daily Express: На Западе испугались сгенерированного ИИ ролика Медведева

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Западная пресса обратила внимание на опубликованный в День России видеоролик зампреда СБ России Дмитрия Медведева, в котором сгенерированный нейросетью политик уничтожает фотографии европейских лидеров.

    Кадры с уничтожением портретов лидеров ЕС вызвали испуг на Западе, передает РИА «Новости» со ссылкой на Daily Express.

    «Один из ближайших соратников Владимира Путина сегодня поделился в социальных сетях пугающим видеороликом, созданным с помощью искусственного интеллекта», – говорится в публикации британского издания.

    В День России зампредседателя Совбеза Дмитрий Медведев опубликовал сгенерированный нейросетью ролик с уничтожением фотографий европейских лидеров.

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    12 июня 2026, 17:11 • Новости дня
    Путин: Низкоорбитальная спутниковая группировка России не уступает Starlink
    Путин: Низкоорбитальная спутниковая группировка России не уступает Starlink
    @ Сергей Бобылев/РИА Новости

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Создаваемая российская низкоорбитальная космическая система ни в чем не уступает Starlink, а в некоторых моментах превосходит его, заявил президент Владимир Путин на встрече с участниками СВО.

    «Структура, которой занимается эта низкоорбитальная спутниковая группировка, она ничем не уступает Starlink, может быть, даже в чем-то и превосходит», – сказал Путин, передает РИА «Новости».

    Процесс наращивания группировки идет хорошими темпами.

    «Вопрос в сроках ее полноценного запуска, но работа не просто налажена, она идет таким хорошим темпом и с хорошим качеством», – сказал президент.

    Кроме того, российский лидер обратил внимание на трансформацию оборонного ведомства страны.

    «А именно, Министерство обороны становится высокотехнологичным ведомством», – указал глава государства.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские военные стали применять спутниковую систему «Рассвет» для управления беспилотниками в зоне спецоперации. В апреле Владимир Путин назвал развертывание новой низкоорбитальной группировки связи большим событием.

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    11 июня 2026, 19:40 • Новости дня
    Назначен новый гендиректор МХАТ имени Горького

    Вильясте назначена генеральным директором МХАТ имени Горького

    Назначен новый гендиректор МХАТ имени Горького
    @ Anatoly Lomokhov/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Лариса Вильясте стала генеральным директором МХАТ имени Максима Горького.

    Соответствующая информация уже появилась в разделе «Люди театра» на официальном сайте культурного учреждения.

    Новый руководитель имеет значительный опыт работы в сфере театрального менеджмента. Начиная с 2014 года она успешно трудилась на посту директора Московского Губернского драматического театра.

    Кроме того, с 2018 года Вильясте руководила проведением Большого детского фестиваля, а также выступала директором известного смотра «Фабрика Станиславского».

    Напомним, в четверг Елена Булукова покинула пост генерального директора МХАТ имени Горького. Министерство культуры назначило ее на эту должность осенью 2025 года.

    В марте текущего года новым художественным руководителем театра стал Сергей Безруков.

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