Разведывательное сообщество обнародовало доказательства причастности Вашингтона к масштабной международной биологической программе, передает РИА «Новости».
«После нескольких месяцев поиска в архивах и материалах разведывательного сообщества директор национальной разведки Тулси Габбард раскрывает новые свидетельства многолетнего финансирования правительством Соединенных Штатов более 120 биологических лабораторий в более чем 30 странах», – говорится в официальном заявлении ведомства.
В офисе главы нацразведки пояснили, что власти намеренно скрывали истинные масштабы работы этих объектов от граждан. Влиятельные лица безосновательно отрицали существование лабораторий и засекречивали всю связанную с ними информацию.
Кроме того, людей, пытавшихся рассказать правду об этих программах, публично клеймили предателями и иностранными агентами.
Как писала газета ВЗГЛЯД, месяцем ранее национальная разведка США начала расследование деятельности более 120 зарубежных биолабораторий.
Отставной американский офицер Эрл Расмуссен обвинил администрацию Джо Байдена в сокрытии правды об этих объектах.
Следственный комитет ранее получил доказательства создания смертоносных патогенов при финансовой поддержке Пентагона.