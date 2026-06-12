Вашингтон скрывал от граждан финансирование более 120 зарубежных биолабораторий

Tекст: Мария Иванова

Разведывательное сообщество обнародовало доказательства причастности Вашингтона к масштабной международной биологической программе, передает РИА «Новости».

«После нескольких месяцев поиска в архивах и материалах разведывательного сообщества директор национальной разведки Тулси Габбард раскрывает новые свидетельства многолетнего финансирования правительством Соединенных Штатов более 120 биологических лабораторий в более чем 30 странах», – говорится в официальном заявлении ведомства.

В офисе главы нацразведки пояснили, что власти намеренно скрывали истинные масштабы работы этих объектов от граждан. Влиятельные лица безосновательно отрицали существование лабораторий и засекречивали всю связанную с ними информацию.

Кроме того, людей, пытавшихся рассказать правду об этих программах, публично клеймили предателями и иностранными агентами.

Как писала газета ВЗГЛЯД, месяцем ранее национальная разведка США начала расследование деятельности более 120 зарубежных биолабораторий.

Отставной американский офицер Эрл Расмуссен обвинил администрацию Джо Байдена в сокрытии правды об этих объектах.

Следственный комитет ранее получил доказательства создания смертоносных патогенов при финансовой поддержке Пентагона.