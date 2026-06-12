Путин отметил результаты работы фонда «Защитники Отечества»

Tекст: Вера Басилая

Путин заявил, что власти страны продолжают активно поддерживать ветеранов и их родственников, передает РИА «Новости». Особое внимание уделяется профильным организациям и прямому диалогу с гражданами.

«Надеюсь, во всяком случае, насколько я чувствую, фонд заработал достаточно активно, привлекает членов семей и самих бывших участников специальной военной операции к своей работе во всех регионах Российской Федерации. И вот это прямое общение с семьями, с конкретными людьми дает свои результаты», – сказал Владимир Путин.

Кабмин непрерывно решает задачи по обеспечению защитников жильем, предоставлению им образования и качественного лечения. Российский лидер подчеркнул, что министр обороны Андрей Белоусов и премьер-министр Михаил Мишустин держат эти направления под постоянным контролем, чтобы бойцы имели все необходимые финансовые и организационные возможности.

«Все будем делать для того, чтобы наши бойцы, ребята, такие, как вы и ваши товарищи, имели и финансовую возможность, и организационную, и так далее. Это касается, кроме всего прочего, и обеспеченности жильем. То есть по всем этим направлениям: медицинская реабилитация, получение образования, трудоустройство, и министр обороны Андрей Белоусов ставит этот вопрос постоянно, и председатель правительства Михаил Мишустин», – сказал Путин на встрече с военнослужащими, участниками специальной военной операции.

Ранее Владимир Путин рассказал о работе для сохранения тяжелораненых на СВО в повседневной жизни.