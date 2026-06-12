Путин: Противник не может создать серьезных проблем для экономики России

Tекст: Мария Иванова

Противник не в состоянии создать серьезные проблемы для экономического сектора страны, заявил президент России Владимир Путин на встрече с военнослужащими, участвующими в специальной военной операции.

«Что касается экономики. Да, ущерб, конечно, наносят нам, но у нас все быстро восстанавливается, никаких серьезных проблем они нам создать не смогут», – приводит слова главы государства РИА «Новости».

Как писала газета ВЗГЛЯД, на Петербургском международном экономическом форуме Владимир Путин подтвердил провал попыток Запада изолировать Россию.

Ранее глава государства отметил позитивную динамику отечественной хозяйственной системы.

В конце мая российский лидер сообщил о сохранении страной статуса четвертой экономики мира по паритету покупательной способности.