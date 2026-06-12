Путин: Россия одна противостоит всему коллективному Западу в виде НАТО

Президент Владимир Путин во время общения с военнослужащими обратил внимание на текущую геополитическую ситуацию, передает РИА «Новости».
«Россия практически одна противостоит всему так называемому, если можно сказать, коллективному Западу в виде известной организации Северо-Атлантического блока, которая называется по-другому НАТО», - заявил Путин.
Глава государства также добавил, что абсолютно все страны альянса наращивают усилия и делают все возможное для организации враждебных действий против Москвы.
В апреле пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал НАТО враждебным альянсом.
В январе глава МИД России Сергей Лавров рассказал о серьезной подготовке европейских лидеров к войне против нашей страны.
Прошлой осенью Владимир Путин объявил об участии всех государств Североатлантического блока в боевых действиях на Украине.