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    12 июня 2026, 17:49 • Новости дня

    Путин: Россия одна противостоит всему коллективному Западу в виде НАТО

    Путин: Россия одна противостоит всему коллективному Западу в виде НАТО
    @ Вячеслав Прокофьев/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Россия практически одна противостоит всему так называемому, коллективному Западу в виде НАТО, заявил президент Владимир Путин во время встречи с военнослужащими.

    Президент Владимир Путин во время общения с военнослужащими обратил внимание на текущую геополитическую ситуацию, передает РИА «Новости».

    «Россия практически одна противостоит всему так называемому, если можно сказать, коллективному Западу в виде известной организации Северо-Атлантического блока, которая называется по-другому НАТО», - заявил Путин.

    Глава государства также добавил, что абсолютно все страны альянса наращивают усилия и делают все возможное для организации враждебных действий против Москвы.

    В апреле пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал НАТО враждебным альянсом.

    В январе глава МИД России Сергей Лавров рассказал о серьезной подготовке европейских лидеров к войне против нашей страны.

    Прошлой осенью Владимир Путин объявил об участии всех государств Североатлантического блока в боевых действиях на Украине.

    12 июня 2026, 13:20 • Новости дня
    Путин: Россия гордится подвигами предков
    Путин: Россия гордится подвигами предков
    @ Сергей Бобылев/РИА Новости

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Российские граждане испытывают гордость за трудовые и боевые заслуги своих предков, заявил президент Владимир Путин на церемонии вручения государственных наград в День России.

    «Мы отмечаем этот праздник с теплым, душевным отношением к Родине, с гордостью за грандиозные трудовые и ратные свершения многих поколений наших предков, с уважением к ключевым событиям отечественной истории и, конечно, с пониманием, что все этапы более чем тысячелетнего пути нашего государства – это одно единое целое», – цитирует Путина РИА «Новости».

    В пятницу в Большом Кремлевском дворце началась традиционная церемония вручения госнаград.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в поздравлении патриарху Кириллу по случаю Дня России глава государства назвал подвиги предков вдохновляющим примером.

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    12 июня 2026, 14:01 • Новости дня
    Путин: Господь всегда с Россией

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Бог всегда с Россией, заявил президент Владимир Путин на церемонии вручения в Кремле государственных наград и премий, приуроченной ко Дню России.

    «Только что прозвучало, что Святитель Лука прошел через серьезные испытания, потому что он был с Богом. Сегодня День России, и Всевышний, Господь, всегда с нашей страной. С праздником, с Днем России!» – приводит слова президента ТАСС.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на церемонии вручения государственных наград президент отметил гордость россиян за подвиги предков. В январе глава государства назвал святой миссию российских военнослужащих.

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    9 июня 2026, 14:58 • Видео
    Европа и Зеленский выставили России ультиматум

    По итогам переговоров Владимира Зеленского с лидерами Великобритании, Германии и Франции России был выдвинут ультиматум из пяти пунктов. И что теперь?

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    12 июня 2026, 15:17 • Новости дня
    Путин после церемонии в Кремле провозгласил троекратное ура за победу
    Путин после церемонии в Кремле провозгласил троекратное ура за победу
    @ Сергей Бобылев/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Президент Владимир Путин после церемонии награждения в Кремле вместе с лауреатами Государственных премий и Героями Труда провозгласил троекратное ура за победу.

    В День России Владимир Путин провел традиционное награждение выдающихся граждан в Большом Кремлевском дворце, передает РИА «Новости». После официальной части лауреаты пожелали руководителю страны здоровья и скорейшей победы.

    «Если за победу, тогда троекратное ура! Три-четыре», – скомандовал Путин. Вместе с президентом призыв поддержали все собравшиеся в зале.

    Награды получили известные общественные деятели, ученые и артисты. Среди них оказались ректор МГУ Виктор Садовничий, режиссер Андрей Кончаловский, академик РАН Алексей Васильев, а также бывший уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова и народная артистка России Марина Неелова.

    В Большом Кремлевском дворце прошла торжественная церемония вручения государственных наград.

    Накануне президент России Владимир Путин подписал указ о присуждении премий выдающимся ученым.

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    12 июня 2026, 17:11 • Новости дня
    Путин: Низкоорбитальная спутниковая группировка России не уступает Starlink
    Путин: Низкоорбитальная спутниковая группировка России не уступает Starlink
    @ Сергей Бобылев/РИА Новости

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Создаваемая российская низкоорбитальная космическая система ни в чем не уступает Starlink, а в некоторых моментах превосходит его, заявил президент Владимир Путин на встрече с участниками СВО.

    «Структура, которой занимается эта низкоорбитальная спутниковая группировка, она ничем не уступает Starlink, может быть, даже в чем-то и превосходит», – сказал Путин, передает РИА «Новости».

    Процесс наращивания группировки идет хорошими темпами.

    «Вопрос в сроках ее полноценного запуска, но работа не просто налажена, она идет таким хорошим темпом и с хорошим качеством», – сказал президент.

    Кроме того, российский лидер обратил внимание на трансформацию оборонного ведомства страны.

    «А именно, Министерство обороны становится высокотехнологичным ведомством», – указал глава государства.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские военные стали применять спутниковую систему «Рассвет» для управления беспилотниками в зоне спецоперации. В апреле Владимир Путин назвал развертывание новой низкоорбитальной группировки связи большим событием.

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    12 июня 2026, 02:51 • Новости дня
    Посол Дарчиев назвал Россию и США «очень близкими» странами

    Посол Дарчиев: Россия и США очень близки

    Посол Дарчиев назвал Россию и США «очень близкими» странами
    @ МИД России/«ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    Россия и США на самом деле очень близки, заявил российский посол в Вашингтоне Александр Дарчиев на приеме в посольстве в честь Дня России.

    «Россия и Соединенные Штаты, несмотря на все различия и разный возраст с точки зрения истории, хотя 250 лет – вполне солидный срок, на самом деле очень близки», – приводит слова Дарчиева РИА «Новости».

    Он отметил, что в России всегда относились с симпатией к далекой Америке и ее народу, тогда как в США неизменный интерес вызывали «загадочные русские». По словам посла, это касалось и безграничных просторов, и мужества первопроходцев, и суровой природы с полноводными реками, такими как Миссисипи и Волга, и опасными океанами.

    Дарчиев подчеркнул, что в России приветствовали конструктивный и прагматичный подход нынешней американской администрации к восстановлению двусторонних отношений, разрушенных предыдущим руководством США.

    Он указал, что президент России Владимир Путин и глава американского государства Дональд Трамп, между которыми, по словам посла, «налажена личная химия», ставят задачу вернуть нормальные межгосударственные связи.

    Дипломат добавил, что на диалог влияют геополитические обстоятельства, однако к возобновлению полноценных контактов призывают люди по обе стороны Берингова пролива.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Дарчиев на приеме ко Дню Победы заявил о возможном толчке к улучшению двусторонних отношений после беседы президентов России и США.

    Ранее Дарчиев на приеме ко Дню дипломатического работника сообщил о поручении президентов России и США сделать двусторонние отношения снова великими.

    После вручения верительных грамот в Белом доме посол заверил президента США в готовности сделать все возможное для восстановления российско-американских отношений.

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    11 июня 2026, 21:10 • Новости дня
    Бывший глава МИД ФРГ высоко оценил знания Путина о жизни немцев

    Экс-глава МИД ФРГ Габриэль: Путин прекрасно понимает менталитет немцев

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Бывший министр иностранных дел Германии Зигмар Габриэль заявил, что российский лидер Владимир Путин регулярно следит за прессой и телевидением Германии, благодаря чему прекрасно понимает менталитет местных жителей.

    Экс-министр иностранных дел ФРГ Зигмар Габриэль поделился мнением об осведомленности президента России Владимира Путина о ситуации в Германии. Он считает, что российский лидер внимательно наблюдает за ситуацией в ФРГ, пишет ТАСС.

    «Я думаю, что он больше всего смотрит на немцев, он знает нас довольно хорошо – иногда лучше, чем мы сами себя», – заявил политик в интервью изданию Bild. Он добавил, что президент России постоянно обращается к немецким средствам массовой информации.

    Экс-министр также категорически отверг обвинения в излишне дружелюбной политике своей Социал-демократической партии по отношению к Москве. По его словам, на протяжении десятилетий Берлин развивал экономику и курс на разрядку напряженности, однако никогда не считал Россию своим союзником. При этом Габриэль допустил, что реакция на воссоединение Крыма с РФ могла быть более жесткой.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в конце мая президент Владимир Путин подтвердил дружеские отношения с бывшим канцлером ФРГ Герхардом Шредером.

    Незадолго до этого канцлер Германии Фридрих Мерц сообщил о внимательном наблюдении Берлина за визитом российского лидера в Китай. А до этого глава российского государства назвал ФРГ соучастником боевых действий на Украине.

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    12 июня 2026, 13:26 • Новости дня
    Путин: Поддержка участников СВО становится духовной опорой героев страны
    Путин: Поддержка участников СВО становится духовной опорой героев страны
    @ Сергей Бобылев/РИА Новости

    Российское общество, поддерживающее участников спецоперации, становится духовной опорой для героев, заявил президент Владимир Путин на церемонии вручения госнаград в День России.

    «Искренние чувства ответственности за Отечество близки каждому из нас, а для участников специальной военной операции – это надежная духовная опора, так же, как и поддержка наших героев всем российским народом, всем обществом, у всех нас общие цели», – цитирует Путина РИА «Новости».

    В мае президент указал на значимую роль бойцов спецоперации в защите национальных интересов России. Путин выразил полную уверенность в победе российских военнослужащих на фронте.

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    11 июня 2026, 19:02 • Новости дня
    МИД Индии заявил о важности визита Путина на осенний саммит БРИКС

    Дипломаты Индии отметили важность осеннего визита Путина на саммит БРИКС

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    В МИД Индии отметили, что предстоящая поездка российского лидера в Нью-Дели на осенний саммит БРИКС придаст мощный импульс развитию двустороннего стратегического партнерства и многополярного мироустройства в условиях сложной геополитической обстановки.

    Визит президента России Владимира Путина на сентябрьский саммит БРИКС позволит значительно укрепить многостороннее взаимодействие стран. Об этом заявил первый заместитель министра иностранных дел Индии Викрам Мисри в ходе официального приема в Нью-Дели, приуроченного ко Дню России, передает ТАСС.

    «Мы подтверждаем свою готовность тесно сотрудничать с Россией для поддержания диалога, укрепления многостороннего взаимодействия и решения общих глобальных проблем», – заявил Мисри.

    Дипломат подчеркнул, что государства выступают оплотом стабильности на фоне нарастающей геополитической напряженности. Укрепление экономического партнерства и развитие новых транспортных коридоров остаются важнейшими приоритетами для обеих сторон. Речь идет о Северном морском пути и маршруте между Владивостоком и Ченнаи.

    «Эти проекты будут способствовать развитию торговли и обеспечат жизнеспособные альтернативные маршруты. В условиях серьезных сбоев в работе традиционных торговых коридоров расширение сотрудничества в Арктическом регионе также стало важным приоритетом нашего партнерства с Россией», – сказал первый замглавы МИД Индии.

    Представитель индийского внешнеполитического ведомства также указал на актуальность выстраивания многополярного мира. В свою очередь посол РФ в Индии Денис Алипов напомнил, что в 2027 году страны отметят 80-летие дипломатических отношений, которые уверенно выдерживают любое внешнее давление.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в мае российский министр иностранных дел Сергей Лавров прибыл в Индию для участия в совещании глав МИД стран БРИКС.

    Напомним, что в декабре прошлого года президент России Владимир Путин посетил Нью-Дели для встречи с премьер-министром Нарендрой Моди. По итогам этого визита стороны опубликовали совместное заявление о направлениях двустороннего взаимодействия.

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    11 июня 2026, 22:45 • Новости дня
    МИД призвал западные СМИ перестать называть НАТО оборонительным союзом

    Посол Корчунов призвал Запад перестать называть НАТО оборонительным союзом

    Tекст: Вера Басилая

    Западным медиа необходимо отказаться от транслирования неправдоподобного мифа о Североатлантическом альянсе как об исключительно оборонительном объединении, заявил глава российской дипмиссии в Норвегии Николай Корчунов.

    Глава российской дипмиссии в Норвегии Николай Корчунов выступил с заявлением о роли Североатлантического альянса, передает РИА «Новости». В интервью местной телерадиокомпании NRK дипломат подчеркнул милитаристскую природу организации.

    «Призываю западные СМИ прекратить ретранслировать нелепый, совершенно неправдоподобный миф о НАТО как «оборонительном союзе», – сказал посол. По его словам, всему миру уже давно известна агрессивная и хищническая суть этого объединения.

    Корчунов пояснил, что главная цель альянса состоит в сохранении глобального доминирования коллективного Запада во главе с США при помощи силовых и насильственных методов.

    Дипломат добавил, что Москва оценивает не только действия блока в целом, но и шаги отдельных его членов. Такие действия могут происходить неформально, но при поддержке союзников, как это было с военной накачкой Киева.

    Ранее посол по особым поручениям МИД России Андрей Белоусов назвал оборонительный характер Североатлантического альянса политическим мифом.

    Корчунов рассказал об отработке сценариев захвата Калининградской области на учениях военного блока.

    Глава российской дипмиссии в Осло пообещал адекватный ответ на создаваемые со стороны Норвегии угрозы.

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    12 июня 2026, 13:09 • Новости дня
    В Кремле началась церемония вручения государственных наград
    В Кремле началась церемония вручения государственных наград
    @ Сергей Бобылев/РИА Новости

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    В Большом Кремлевском дворце началась торжественная церемония вручения государственных наград за выдающиеся достижения в науке, искусстве и правозащитной деятельности.

    Президент Владимир Путин в День России традиционно награждает выдающихся граждан страны, передает РИА «Новости».

    Церемония вручения медалей Героям Труда и лауреатам Государственных премий за 2025 год проходит в Большом Кремлевском дворце.

    Государственной премии в области правозащитной деятельности удостоилась экс-омбудсмен Татьяна Москалькова, а за благотворительность награжден главный врач больницы святителя Алексия Алексей Заров.

    В сфере литературы и искусства лауреатами стали режиссер Андрей Кончаловский, а также создатели исторических проектов Мария Ушакова и Екатерина Жукова. Ректор МГУ Виктор Садовничий получил премию за выдающиеся достижения в гуманитарной деятельности.

    За разработку инновационных методов хирургии заболеваний центральной нервной системы награды в области науки получили Владимир Крылов, Дмитрий Усачев и Николай Коновалов. Также Госпремии присуждены коллективу ученых за импортозамещающий метод гидравлического разрыва пласта и востоковеду Алексею Васильеву.

    Звания Героя Труда России присвоены Александру Баталину, Леониду Бобе, Владимиру Данилову, Александру Колесниченко и народной артистке РСФСР Марине Нееловой. Медали также получили гендиректор «Мостострой-11» Николай Руссу, токарь Анатолий Свиридов и начальник сектора НИИ точного машиностроения Петр Сердюков.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне председатель СПЧ Валерий Фадеев объявил о награждении экс-омбудсмена Татьяны Москальковой государственной премией. Помощник президента Владимир Мединский сообщил о присуждении аналогичной награды в области искусства режиссеру Андрею Кончаловскому.

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    12 июня 2026, 14:09 • Новости дня
    Путин: Задача государства – помочь молодым людям найти себя и свое дело

    Путин заявил о необходимости помочь молодым людям найти себя и свое дело

    Путин: Задача государства – помочь молодым людям найти себя и свое дело
    @ Сергей Бобылев/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Президент Владимир Путин назвал задачей общества и государства помочь молодым людям найти себя и свое дело, которым они бы занимались с удовольствием.

    Президент Владимир Путин назвал главной задачей общества и государства помощь молодым людям в поиске своего предназначения, передает РИА «Новости».

    По словам главы государства, важно, чтобы каждый человек занимался делом с удовольствием.

    Заявление прозвучало в День России во время традиционного награждения Героев Труда и лауреатов Государственных премий.

    «Мы, награждая выдающихся граждан нашей страны, конечно, думаем о молодых людях, о грядущих поколениях», – отметил Путин. Президент добавил, что поддержка в поиске призвания поможет молодежи добиваться таких же выдающихся успехов, как и нынешние лауреаты.

    Торжественная церемония вручения государственных наград началась в Большом Кремлевском дворце.

    Владимир Путин назвал лауреатов премий незаурядными и сильными людьми.

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    12 июня 2026, 00:50 • Новости дня
    Ким Чен Ын в телеграмме Путину пожелал России удачи и побед
    Ким Чен Ын в телеграмме Путину пожелал России удачи и побед
    @ kremlin.ru

    Tекст: Антон Антонов

    Лидер КНДР Ким Чен Ын направил президенту России Владимиру Путину поздравительную телеграмму ко Дню России, пожелав российскому народу удачи, побед и дальнейших успехов.

    «Желаю, чтобы на пути братского российского народа всегда были только удача и победа», – приводит текст поздравления РИА «Новости» со ссылкой на ЦТАК.

    В послании Ким Чен Ын заявил о стремлении последовательно поддерживать внутреннюю и внешнюю политику Москвы и подчеркивал, что готов всегда быть вместе с Россией. Он также выразил пожелание еще больших успехов в ответственной работе российского лидера и правительства России.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Ким Чен Ын направил Путину поздравительную телеграмму по случаю Дня России.

    В марте президент России направил Ким Чен Ыну поздравление по случаю переизбрания на пост председателя Государственных дел КНДР.

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    12 июня 2026, 15:09 • Новости дня
    Путин напомнил о наличии у него четвертого разряда плотника

    Tекст: Вера Басилая

    Президент России Владимир Путин в ходе неформального общения с лауреатами Государственных премий и Героями Труда напомнил о наличии у него четвертого разряда плотника.

    Президент России Владимир Путин в ходе неформального общения с лауреатами Государственных премий и Героями Труда напомнил о своей рабочей специальности, передает ТАСС. Беседа состоялась после официальной церемонии по случаю Дня России.

    Во время разговора один из награжденных представился главе государства фрезеровщиком. «А у меня 4-й разряд плотника», – ответил российский лидер.

    Собеседник президента удивился и признался, что имеет лишь третий разряд. Ранее глава государства уже упоминал о полученной квалификации. Он приобрел этот опыт в студенческие годы, когда трудился в составе строительного отряда на территории Коми АССР. По словам президента, полученная квалификация носила скорее формальный характер.

    В День России Путин пожелал гражданам страны исполнения заветной мечты.

    На церемонии вручения государственных наград президент Владимир Путин заявил о гордости за трудовые заслуги предков.

    Ранее Путин рассказывал о получении четвертого разряда плотника в студенческом отряде.

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    12 июня 2026, 09:22 • Новости дня
    NYT: США лишат НАТО трети истребителей в Европе

    The New York Times: США выведут треть истребителей из Европы

    Tекст: Мария Иванова

    Вашингтон готовится масштабно сократить военное присутствие в Европе, лишив Североатлантический альянс трети боевых самолетов и авианосной ударной группы, пишет The New York Times.

    Вашингтон намерен на треть сократить число истребителей, предоставляемых для операций НАТО в Европе, сообщает ТАСС со ссылкой на газету The New York Times. Соответствующий план союзники получили в начале июня.

    Количество самолетов F-16 и F-15E уменьшится примерно со 150 до 100. Кроме того, планируется вывести часть самолетов морской разведки – их число сократится с 26 до 15. Также из региона будут переброшены все восемь американских самолетов-заправщиков.

    Ожидается передислокация подводной лодки с ракетным вооружением и авианосной ударной группы. В Пентагоне эту информацию пока не комментируют. В апреле президент США Дональд Трамп заявлял о возможном пересмотре участия страны в альянсе из-за отсутствия поддержки в конфликте с Тегераном.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Пентагон сократил военное присутствие США в Европе до уровня 2021 года. Главнокомандующий силами альянса Алексус Гринкевич подтвердил дополнительный вывод нескольких сотен американских военнослужащих.

    Ранее Вашингтон решил уменьшить численность своих вооруженных сил на немецкой территории.

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    12 июня 2026, 13:52 • Новости дня
    Путин: Только незаурядные и сильные люди могут достичь вершин
    Путин: Только незаурядные и сильные люди могут достичь вершин
    @ Сергей Карпухин/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Достичь выдающихся профессиональных вершин способны только незаурядные и сильные люди, для которых работа стала главным смыслом жизни, заявил президент Владимир Путин, выступая на церемонии вручения государственных наград в Кремле.

    «Вершины, что вы достигли, подвластны людям незаурядным, сильным и щедрым, для кого труд и профессия становится смыслом всей жизни», – приводит слова президента ТАСС.

    Он поблагодарил всех лауреатов и поздравил их с высокими государственными наградами.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, торжественная церемония вручения медалей Героям Труда и лауреатам Государственных премий началась в Большом Кремлевском дворце. Накануне глава государства подписал указ о присуждении наград выдающимся ученым за достижения в науке и технике.

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